Vorschau (18:44) Analyse „Im Blickfeld“: Der faire Wert einer Währung hängt vom Modell ab Wolfgang Schäuble dürfte froh sein nicht Finanzminister von Schweden zu sein. Dann würde er sich nämlich beim Treffen mit seinem neuen US-amerikanischen Kollegen Steven Mnuchin wohl noch mehr Kritik in Währungsfragen anhören müssen, als er dies ohnehin tun wird. Die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat nämlich die vermeintliche Unterbewertung der Währungen wichtiger Handelspartner gegenüber dem Dollar auf die Agenda gesetzt. Nur mal kurz zur Erinnerung, worum es geht: Der US-Präsident äußerte sinngemäß, Deutschland halte den Euro zu billig, um das restliche Europa auszubeuten und zu beherrschen. Liest sich wie Athen, war aber Washington. Jedenfalls lösten die Äußerungen neben allerhand Kopfschütteln – vor allem wegen ihrer politischen Aussagen – auch eine ernsthafte Diskussion unter Volkswirten und Währungsanalysten über die faire Bewertung von Währungen und insbesondere des Euro in Zeiten der quantitativen Lockerung aus. Um es schon einmal vorwegzunehmen, wenn Trump sich wirklich die Schweden vorknöpfen würde, dann können wir uns in der Eurozone entspannt zurücklehnen.

Termine des Tages

Donnerstag, 09.03.2017



Ergebnisse

Axel Springer: Bilanz-PK

Carrefour: Jahr

DMG Mori: Bilanz-PK

Hugo Boss: Bilanz-PK

LEG Immobilien: Jahr

Linde: Bilanz-PK

Lufthansa: Verkehrszahlen Februar

Merck KGaA: Bilanz-PK

Morphosys: Jahr mit Call

RTL Group: Bilanz-PK

Uniper: Bilanz-PK



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Brain Biotech

Deutsche Konsum Reit-AG

LS Telcom



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Morphosys (14 Uhr).

