Börsendesaster mit Langzeitfolgen Zum Beginn dieses Monats hat die Deutsche Börse ihr neues Marktsegment für kleine und mittelgroße Unternehmen namens Scale gestartet. Das Debüt erfolgte in einem durchaus denkwürdigen Umfeld. Denn am Donnerstag jährt sich der Start des Neuen Marktes zum 20. Mal. Mit großen Hoffnungen als Segment für „Wachstumswerte" ins Leben gerufen, erlebte der Neue Markt einen spektakulären Aufschwung, der in eine immer absurdere Züge annehmende Übertreibung überging. Viele Faktoren trugen dazu bei. Die Gründung des Neuen Markts fiel mit dem Internet-Boom zusammen. Zuvor hatte der mit immensem Werbeaufwand begleitete Börsengang der Deutschen Telekom große Teile der bis dato kaum an Aktien interessierten deutschen Bevölkerung „angefüttert", so dass diese für das Segment bereit war. Als die Kurse in den Höhenflug übergingen und die Erstzeichner bei IPOs immer höhere Gewinne einstreichen konnten, wurden immer mehr, vielfach völlig unerfahrene Anleger angezogen. Dazu trugen nicht zuletzt auch Finanzmedien bei, die sich eines starken Auflagenschubs erfreuten und das Neuer-Markt-Fieber anheizten.