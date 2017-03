Vorschau (19:05) Kommentar zur EZB: Mini-Trippelschrittchen Die Europäische Zentralbank (EZB) schätzt die Lage der Euro-Wirtschaft zwar optimistischer ein als noch vor wenigen Wochen – zugleich aber dominieren aus ihrer Sicht weiter die Abwärtsrisiken. Zudem hat EZB-Chef Mario Draghi zwar signalisiert, dass der EZB-Rat aktuell kaum Bedarf an weiteren geldpolitischen Lockerungsübungen sieht – zugleich aber hält dieser an der expliziten, einseitigen Bereitschaft, mehr zu tun, fest. Positiv gewendet könnte man sagen, die EZB macht sich in Mini-Trippelschrittchen auf in Richtung einer neutraleren Risiko- und Politikeinschätzung, die erst die Voraussetzung ist, den Exit aus der ultralockeren Geldpolitik anzugehen. Nüchtern betrachtet aber scheint es, dass der Einstieg in den Ausstieg und selbst eine ernsthafte Debatte darüber weiter auf die lange Bank geschoben wird. Und das ist negativ: Denn mindestens Letzteres ist längst überfällig. Natürlich stimmt es, dass die Inflation von zuletzt 2,0% schon im Sommer wieder nachgeben wird. Aber die EZB selbst sieht sie in den nächsten drei Jahren stabil bei 1,6% bis 1,7%. Das rechtfertigt, zumal bei einer über Potenzial wachsenden Wirtschaft, keine Geldpolitik, die noch lockerer ist als auf dem Höhepunkt der in der Weltfinanzkrise. Im Übrigen: Selbst wenn die EZB schneller als bislang absehbar die Normalisierung startete, bliebe die Geldpolitik noch auf Jahre extrem expansiv.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.3.2017: Kommentar von Mark Schrörs auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Mark Schrörs und Christopher Kalbhenn auf den Seiten 1 und 7

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26143&titel=Kommentar-zur-EZB:-Mini-Trippelschrittchen







Termine des Tages

Freitag, 10.03.2017



Ergebnisse

Fraport: Verkehrszahlen Febr.

Gea Group: Geschäftsbericht



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Eisen- und Hüttenwerke

Home24 (ao.)

MVV Energie

Noxxon Pharma





Anlagemagazin











































Anbieterkennzeichnung | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum | Kontakt Unsere Seite auf Google+ | auf Twitter







Sitemap XML Sitemap Kurse XML 22

0.147114 s