Vorschau (19:05) Interview mit CEO Thomas Blades: Bilfinger schärft Risikomanagement Aus dem einstigen Mannheimer Baukonzern Bilfinger ist ein reiner Technikkonzern und Industriedienstleister geworden. „Diese Metamorphose ist schon interessant", sagt der 2016 von Linde an die Bilfinger-Spitze gewechselte Thomas Blades im Interview der Börsen-Zeitung. Nach der Trennung von den Bau- und Immobilienaktivitäten gehe es jetzt an die Umsetzung der neu entwickelten 2-4-6-Strategie. Bilfinger fokussiert sich dabei auf die Geschäfte Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications und Operations, also auf Ingenieurleistungen sowie Instandhaltung und Betrieb von Anlagen, in vier Regionen und sechs ausgesuchten Industrien. „Unsere Engineering-Kompetenz ist vor allem bei der Optimierung bestehender Anlagen gefragt", so Blades. Mit dieser Fokussierung will Blades den MDax-Wert nicht nur zu profitablem Wachstum führen, sondern auch das Risiko begrenzen. „Unsere Planung sieht vor, dass wir in der gesamten Projekt-Phase Cash-flow-positiv sind", streicht der in Hamburg geborene Brite (Jahrgang 1956) den eigenen Anspruch heraus. In der neuen Konzernstruktur werde Bilfinger in der Umsetzung vieles noch besser machen können als früher.

