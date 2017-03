Neue Serie „Zehn Jahre Finanzkrise“: Einmal im regulatorischen Kreis herum Zehn Jahre – das ist nicht nur die seit Beginn der Finanzkrise vergangene Zeit. Zehn Jahre bezeichnen offenbar das Haltbarkeitsdatum der aus der Krise gezogenen Lehren. Im selben Maße, wie der Anblick von Unfallorten für Autofahrer an Schrecken verliert, je weiter sie sich davon entfernen, haben inzwischen auch die Ereignisse der Jahre 2007 und 2008 offenbar viel von ihrem Schrecken verloren. So vergesslich ist der Mensch, dass für Deregulierung nun sogar dieselben Argumente wie schon vor der Krise angeführt werden, ohne dass dies sonderlich auffallen würde: So viele Leute mit tollen Unternehmen könnten keinen Kredit bekommen, weil die Banken ihnen wegen der Bestimmungen des Dodd-Frank-Gesetzes das Darlehen verweigern würden, wetterte jüngst US-Präsident Donald Trump und kündigte an, „aus Dodd-Frank eine Menge herauszuschneiden". Mit denselben Einwänden hatte sich die Branche dies- und jenseits des Atlantiks schon vor Jahren gegen striktere Regulierung zur Wehr gesetzt, nachdem das Finanzsystem gerade beinahe havariert war und die Aufseher den Instituten höhere Eigenkapitalanforderungen auferlegen wollten. Tatsächlich funktioniert die Wirkungskette damals wie heute jedenfalls auf längere Sicht in genau der entgegengesetzten Richtung: Nicht kapitalschwache Banken, sondern vielmehr auf einem dicken Kapitalpolster sitzende Institute vermögen viele Kredite auszureichen, weil sie die damit verbundenen Risiken schultern können.