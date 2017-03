Akzo Nobel gerät in die Defensive Die niederländische Akzo Nobel hat ein unerwünschtes Übernahmeangebot der US-amerikanischen PPG Industries erhalten, weist dieses aber postwendend zurück. Wie mitgeteilt wird, bieten die US-Amerikaner 54 Euro in bar zuzüglich 0,3 PPG-Aktien je Akzo-Papier. Das entspricht einem Preis je Aktie von 83 Euro bzw. fast 21 Mrd. Euro in Summe. Damit enthält das Angebot eine Prämie auf den Schlusskurs von Mittwoch von 29%. Die Aktie der Niederländer legte am Donnerstag einen Kurssprung von 17,5% in der Spitze hin. Den Handel verließ das Papier mit 74,05 Euro, entsprechend einem Marktwert von 18,6 Mrd. Euro. Das unerwünschte Angebot von PPG sei „substanziell zu niedrig und enthalte eine Reihe ernst zu nehmender Risiken und Unsicherheiten", wird Akzo-Chef Ton Büchner zitiert. Da das Angebot nicht im Interesse der Stakeholder, namentlich der Aktionäre, der Kunden und der Beschäftigten sei, werde es einstimmig sowohl vom Management als auch vom Aufsichtsrat zurückgewiesen. Neben der unzulänglichen Bewertung, die das langfristige Potenzial nicht ausreichend berücksichtige, berge die Offerte kartellrechtliche Risiken und damit auch Risiken, die die in Aussicht gestellten Synergien in Frage stellten. „Akzo Nobel hat Gespräche mit PPG zu diesem Thema weder in die Wege geleitet noch dazu ermuntert", so Büchner.