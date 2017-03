Linde kommt Beschäftigten entgegen Auf den Widerstand von der Arbeitnehmerseite und die Kritik von Aktionärsschützern hat Aldo Belloni, der Vorstandsvorsitzende von Linde, in der Bilanzpressekonferenz reagiert. Er warb für eine Fusion des Münchner Industriegasekonzerns mit dem US-Wettbewerber Praxair: „Lindes etablierte führende Position im Technologiebereich würde mit Praxairs operativer Exzellenz kombiniert, und es würde ein neuer Weltmarktführer entstehen." In der Frage- und Antwortrunde hob er als Vorteil für die Mitarbeiter von Linde „die Sicherheit der Arbeitsplätze in einer fusionierten Firma" hervor. Er sei zuversichtlich, dass die Arbeitnehmervertreter die Vorzüge erkennen würden. In einem Gespräch am Mittwoch – da tagte der Aufsichtsrat von Linde – habe er von ihnen Signale erhalten, „wie eine Kovergenz der Meinungen" zu erreichen sei. „Das hat mit Mitbestimmung zu tun", fügte Belloni hinzu. Auf die Frage, wie diese in einer Holding mit Sitz im Ausland aussehen könne, antwortete er: „Kein Kommentar." Das deutet darauf hin, dass eine Mitbestimmung in einer gemeinsamen Holding von Linde und Praxair zumindest erwogen wird. Davon müsste aber wohl erst der amerikanische Partner überzeugt werden. In der Linde AG, die es nach einer Fusion weiterhin gäbe, würde die Mitbestimmung mit einer paritätischen Besetzung im Aufsichtsrat fortgesetzt. In einer Holding mit Sitz im Ausland wäre diese nicht vorgeschrieben.