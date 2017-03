Analyse „Geld oder Brief“: Covestros Weg in den Dax birgt auch Risiken Anleger, die beim Börsengang der unter dem Namen Covestro firmieren den Kunststoff-Sparte von Bayer im Oktober 2015 dabei waren und die Aktie seither im Depot behielten, haben gut lachen. Ausgehend von einem Zuteilungspreis von 24 Euro notiert die Aktie derzeit bei fast 70 Euro. Der Aktienkurs hat sich also fast verdreifacht. Damit hat Covestro den Mid-Cap-Index MDax, dem das Unternehmen seit Dezember angehört, weit hinter sich gelassen. Zum Zeitpunkt des Börsengangs war dies alles noch nicht absehbar, das Initial public Offering (IPO) im Oktober 2015 verlief durchaus holprig. Die als Material Sciences bekannte Sparte ließ sich zwar an der Börse unterbringen. Vor dem Hintergrund damals aufgekommener China-Sorgen so wie einer Gewinnwarnung des Wettbewerbers Huntsman mangelte es jedoch zunächst an Interessenten für die Aktien. Daher musste das Volumen um 1 Mrd. Euro auf 1,5 Mrd. Euro verkleinert werden, und es gab auch Zugeständnisse beim Preis. Zudem musste die Konzernmutter noch eine Bareinlage von 1,5 Mrd. Euro in die Kapitalrücklagen leisten, damit Covestro auf ein Investment-Grade-Rating kam.