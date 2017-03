Vorschau (19:05) Merck bleibt in der Prognose vorsichtig Der neue Merck-CEO Stefan Oschmann ist voll des Lobes für das Geschäftsjahr 2016. Der Konzern hat erstmals die Umsatzmarke von 15 Mrd. Euro geknackt und auch beim Ergebnis einen Rekord eingestellt. Treiber war die Übernahme des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich, doch die Gruppe habe auch operativ gut abgeschnitten, betont Oschmann bei der Bilanzvorlage. Das organische Umsatzwachstum sei von allen Regionen getragen worden – allerdings nicht von allen Segmenten. Während die Sparten Healthcare (Pharmaprodukte) und Life Science (Laborgeschäft) den Umsatz organisch um 4,6% und 6,3% ausbauten, ging es bei Performance Materials (Flüssigkristalle, Pigmente) um 4,7% bergab. Ursache waren Erlöseinbußen im Geschäft mit Flüssigkristallen, was mit einem starken Vorjahr und Bestandsanpassungen in der Displayindustrie begründet wird. Pigmente hätten indes ein Rekordjahr erzielt, und auch Oled-Materialien legten zweistellig zu. Die operative Marge bezogen auf das bereinigte operative Ergebnis schrumpfte von 44,3% auf 44,1%, womit die Sparte immer noch die höchste Rendite erwirtschaftet. Für das Pharmageschäft hebt Oschmann hervor, dass die Sparte 22 Quartale in Folge gewachsen ist.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.3.2017: Berichterstattung von Sabine Wadewitz auf Seite 12



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26149&titel=Merck-bleibt-in-der-Prognose-vorsichtig



