Vorschau (19:06) BMW verdient operativ weniger Im Gegensatz zu Daimler oder gar Volkswagen hat BMW im Kerngeschäft operativ weniger verdient, obgleich der Münchner Autokonzern mit neuen firmeneigenen Rekorden bei Absatz, Umsatz und Vorsteuergewinn aufwartete. Wie BMW nach einer Sitzung des Aufsichtsrats auf Basis vorläufiger Angaben mitteilte, schrumpfte im vergangenen Jahr das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um über 2% auf gut 9,4 Mrd. Euro. Verantwortlich dafür ist ein Dämpfer im Kerngeschäft Automobile. In der größten Konzernsparte fiel das Ebit um knapp 2% auf 7,7 Mrd. Euro zurück, im Jahresschlussquartal brach es sogar um 17% auf 1,9 Mrd. Euro ein, wie sich aus den Unternehmensangaben errechnen lässt. BMW begründete den Rückgang mit hohen Vorleistungen für die Erneuerung der Modellpalette (BMW 5er, Mini Countryman). Zudem drückten Aufwendungen für leistungsstärkere Elektromotoren und Anlaufkosten für verbessertes autonomes Fahren auf die Profitabilität. Zugleich konnte der Umsatz mit dem Absatzzuwachs (plus 5,3% auf 2,4 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce) nicht Schritt halten. Die Bereichserlöse legten um 1% auf 86,4 Mrd. Euro zu.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.3.2017: Bericht von Stefan Kroneck auf Seite 13



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26150&titel=BMW-verdient-operativ-weniger



