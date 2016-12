Deutsche Bank und Credit Suisse lassen Hypothekenstreit hinter sich Institute berappen 7,2 Mrd. sowie 5,3 Mrd. Dollar - Barclays lässt es auf eine Zivilklage ankommen



bn/dz/gho/jsc/sp Frankfurt - Die Deutsche Bank und Credit Suisse haben sich einen Tag vor Heiligabend im Streit mit dem US-Justizministerium über ihre Hypothekengeschäfte in den Vereinigten Staaten auf milliardenschwere Vergleichszahlungen und sonstige Leistungen über zusammen 12,5 Mrd. Dollar geeinigt.





ba Frankfurt - Rund um das Weihnachtsfest zeigen sich die deutschen Verbraucher ungeachtet aller politischen und konjunkturellen Unsicherheiten auch in diesem Jahr ausgabefreudig. Zum Jahresende zeichnet denn auch die monatliche GfK-Umfrage unter 2 000 Konsumenten ein "im Großen und Ganzen" positives Bild.





MARKTPLATZ Mit reinen Händen

Rechtzeitig zum Jahreswechsel, mitunter im Scheine der Kerzen des Weihnachtsbaums, kommt bei manch einem das Bedürfnis hoch, an die Umsetzung guter Vorsätze zu gehen. Im kurzen Innehalten fällt der Blick zurück auf ein Jahr, in dem viel erreicht, aber sicher ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Dietegen Müller, Nummer 249, Seite 1, 571 Wörter





wb Frankfurt - Für 850 Mill. Euro verkauft der Finanzinvestor EQT den Energiedienstleister SAG aus Langen bei Frankfurt nach Frankreich. Erwerber ist der in Paris börsennotierte Spie-Konzern, der vor drei Jahren schon Aktivitäten von Hochtief gekauft hatte.





tkb Mailand - Die EU-Kommission muss das von Italiens Regierung beschlossene Dekret zur Bankenrettung noch absegnen. Die Reaktionen auf die 20 Mrd. Euro Staatshilfe für Monte dei Paschi di Siena (MPS) und andere angeschlagene Banken waren in Brüssel vorsichtig.





po Frankfurt - Der Porsche SE ist es im siebten Fall in Folge gelungen, gegen sie gerichtete Schadenersatzansprüche abzuwehren. Nach Unternehmensangaben wies der Bundesgerichtshof (BGH) die Beschwerde von 19 Klägern aus der US-Hedgefonds-Branche ab, die gegen eine Niederlage am Oberlandesgericht Stuttgart vorgegangen waren.





IM GESPRÄCH: PETER AXMANN Investoren entdecken Studentenwohnungen und Mikroapartments Der Leiter Immobilienkunden HSH Nordbank sieht Ein-Zimmer-Bleiben als interessante Nische - Großes Interesse ausländischer Adressen Von Thomas List, Frankfurt Student Housing, Mikrowohnen, junges Wohnen - es gibt viele Bezeichnungen für Ein-Zimmer-Apartments, die sowohl für Studenten als auch für Auszubildende und Arbeitnehmer (als Wochenpendler) geeignet sind - und nicht zuletzt für (institutionelle) Investoren immer interessanter werden. ...

Student Housing, Mikrowohnen, junges Wohnen - es gibt viele Bezeichnungen für Ein-Zimmer-Apartments, die sowohl für Studenten als auch für Auszubildende und Arbeitnehmer (als Wochenpendler) geeignet sind - und nicht zuletzt für (institutionelle) Investoren immer interessanter werden. ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Thomas List, Frankfurt, Nummer 249, Seite 2, 874 Wörter





EU prüft Italiens Bankenrettung Der Staat übernimmt 100 Prozent des Retailgeschäfts von Monte dei Paschi

Der italienische Staat stützt die krisengeplagte Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Das Kabinett beschloss in der Nacht zu Freitag ein Notfall-Dekret, um MPS und auch andere angeschlagene Finanzinstitute zu retten. Brüssel prüft, ob die Bedingungen für Staatshilfe im ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 249, Seite 2, 438 Wörter





NN Group kann Delta Lloyd doch übernehmen Angebotspreis steigt leicht auf 2,5 Mrd. Euro

tl Frankfurt - Der größte niederländische Versicherer NN Group übernimmt nun doch den Konkurrenten Delta Lloyd. Wie beide Gesellschaften am Freitag mitteilten, haben sie sich auf ein reines Barangebot von 5,40 Euro (cum Dividende) je ausstehender Aktie geeinigt.





dm Frankfurt - Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsicht (ESMA) hat das Resultat einer Begutachtung vorgelegt, wie die zuständigen nationalen Behörden Clearinghäuser beaufsichtigen. Dabei geht es darum, wie die Aufseher sicherstellen, dass die Vorgaben der europäischen Marktinfrastrukturrichtlinie (Emir) in Bezug auf Margin-Anforderungen, Sicherheiten und Vor-Ort-Prüfungen eingehalten werden.





tkb Mailand - Die HVB-Mutter Unicredit Group hat kurz vor Weihnachten das vollständige Bankenkonsortium ernannt, welches die 13 Mrd. Euro schwere Kapitalerhöhung garantieren wird. Die für 12. Januar einberufene außerordentliche Hauptversammlung soll die für das erste Quartal 2017 geplante Kapitalerhöhung absegnen.





ab Düsseldorf - Die Deutsche Forfait (DF) ist erwartungsgemäß mit einem Fehlbetrag in ihr bis Dezember laufendes Rumpfgeschäftsjahr gestartet. Wie der Kölner Exportfinanzierer mitteilte, belief sich das Geschäftsvolumen im Zeitraum Juli bis September auf 2 (i.V. 13,5) Mill. Euro.





Reuters Madrid - Spaniens Banken dünnen ihre Filialnetze immer stärker aus. Der Branchenfünfte Banco Sabadell will 2017 250 oder 11 % seiner Filialen schließen, verlautete am Freitag aus Unternehmenskreisen. 2016 sollten 92 dichtgemacht werden. Mit BBVA hat auch das zweitgrößte spanische Geldhaus angekündigt, Filialen zu schließen.





Moody's stuft Bank-Bonds hoch



bn Frankfurt - Moody's stuft zehn Emissionen von Schuldverschreibungen der BayernLB, der Commerzbank sowie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) herauf und klassifiziert diese nicht mehr als "Senior Unsecured", sondern als "Senior-Senior Unsecured". Die Ratingveränderungen gingen auf die Neuordnung der Gläubigerhierarchie zurück.





BANKEN EINIGEN SICH IM US-HYPOTHEKENSTREIT Deutsche Bank ist größte Sorge los Vergleich mit US-Behörden sorgt für Erleichterung - Kapitalerhöhung scheint damit zunächst vom Tisch

Die Deutsche Bank hat einen Vergleich mit dem US-Justizministerium geschlossen und ist für insgesamt 7,2 Mrd. Dollar ihre größte Sorge los. Gerüchte über eine mögliche Not-Kapitalerhöhung sind damit zunächst vom Tisch, werden die Bank aber zusammen mit vielen anderen Sorgen ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 249, Seite 3, 699 Wörter





BANKEN EINIGEN SICH IM US-HYPOTHEKENSTREIT Vergleich in den USA dämmt politische Risiken ein Deutsche Bank entgeht mit Einigung vor Regierungswechsel noch stärkerer Politisierung der Verhandlungen Von Stefan Paravicini, New York Die Deutsche Bank hat kurz vor Weihnachten die Gespräche mit dem US-Justizministerium im sogenannten Hypothekenstreit zu einem Abschluss gebracht. Daran war sowohl der Bank als auch der US-Regierung gelegen, weil die Verhandlungen nach der Vereidigung ...

Die Deutsche Bank hat kurz vor Weihnachten die Gespräche mit dem US-Justizministerium im sogenannten Hypothekenstreit zu einem Abschluss gebracht. Daran war sowohl der Bank als auch der US-Regierung gelegen, weil die Verhandlungen nach der Vereidigung ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 249, Seite 3, 482 Wörter





BANKEN EINIGEN SICH IM US-HYPOTHEKENSTREIT Nach Milliardeneinigung bleiben weitere Lasten Deutsche Bank stemmt ungefähr 1,85 Mrd. Euro aus Rückstellungen - Zahlreiche Fälle noch offen jsc Frankfurt - Nach der milliardenschweren Einigung mit dem US-Justizministerium am Freitag sind die Folgen für die Bilanz der Deutschen Bank bislang unklar. Erkennbar ist lediglich der Effekt der 3,1 Mrd. Dollar schweren Strafzahlung: 1,17 Mrd. Dollar umfasst der ...

jsc Frankfurt - Nach der milliardenschweren Einigung mit dem US-Justizministerium am Freitag sind die Folgen für die Bilanz der Deutschen Bank bislang unklar. Erkennbar ist lediglich der Effekt der 3,1 Mrd. Dollar schweren Strafzahlung: 1,17 Mrd. Dollar umfasst der bereits gebildete Rückstellungsbetrag.





gho London - Die britische Großbank Barclays gibt sich gegenüber den amerikanischen Behörden kämpferisch. Während die Finanzinstitute Deutsche Bank und Credit Suisse zu milliardenschweren Vergleichen mit dem amerikanischen Justizministerium wegen dubioser Hypothekengeschäfte gekommen sind, brachen die Gespräche zwischen Briten und Amerikanern ab.





dz Zürich - Die Credit Suisse schließt ein weiteres Kapitel ihres höchst unrühmlichen US-Altgeschäfts mit einer Milliardenzahlung ab. Diesmal geht es um die Jahre 2005 bis 2007, als die Großbank schwungvoll mit verbrieften amerikanischen Hypotheken handelte. Dass viele dieser Papiere toxisch waren, stellte sich erst später heraus.





Deutsche holen beim Vermögen auf Andere Privathaushalte in der Eurozone leiden unter Immobilienverlusten - EZB-Studie für 2014

Das Vermögen der deutschen Privathaushalte liegt nach wie vor deutlich unter jenem in den meisten Nachbarstaaten. Die in den Jahren 2010 bis 2014 fallenden Immobilienpreise haben den Abstand allerdings etwas schrumpfen lassen, meldet nun die EZB auf der Basis einer ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Stephan Lorz, Frankfurt, Nummer 249, Seite 5, 465 Wörter





Metaller streiten über Arbeitszeit Arbeitgeber: mehr Wochenflexibilität - Gewerkschaft: mehr Lebensflexibilität

dpa-afx Berlin - In der Metall- und Elektroindustrie dürfte in den kommenden Jahren um die Arbeitszeit der Beschäftigten gestritten werden. Die Tarifpartner haben das Thema als wichtigstes Diskussionsfeld ausgemacht. Während der Arbeitgeberverband Gesamtmetall eine Abkehr vom starren Achtstundentag anregt, fordert die IG Metall mehr Flexibilität über die Lebensarbeitszeit.





Reuters Moskau - Die Talfahrt der russischen Wirtschaft hat sich nach den Worten von Präsident Wladimir Putin in diesem Jahr verlangsamt. Der Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt werde 2016 bei 0,5 bis 0,6 % liegen, sagte Putin auf seiner traditionellen Pressekonferenz zum Jahresende.





Reuters Berlin - Deutschlands Mittelständler erhoffen sich von der Bundesregierung mehr Rückdeckung bei Übernahmeversuchen ausländischer Investoren. Dies geht aus einer Umfrage des Verbandes BVMW unter 1 400 Firmen hervor, die Reuters am Freitag vorlag. Auf die Frage, ob der Staat stärker eingreifen solle, antworteten 60 % mit Ja.





Reuters Washington - Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen sind die US-Konsumenten bester Laune. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg im Dezember auf 98,2 Punkte nach 93,8 Zählern im Vormonat, wie die Universität Michigan auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.





Reuters Paris - Der Schuldenberg Frankreichs ist geschrumpft. Ende September entsprachen die Verbindlichkeiten des Staates 97,6 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP), wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Ende Juni waren es noch 98,5 %. Erlaubt sind nach EU-Vorschriften eigentlich nur 60 %.





dpa-afx London - Die britische Wirtschaft hat nach dem Brexit-Votum etwas stärker als erwartet zugelegt. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im dritten Quartal um 0,6 % gewachsen, teilte das Statistikamt ONS nach der dritten Schätzung mit. Zuvor waren die Statistiker von 0,5 % ausgegangen.





dpa-afx Istanbul - Die Türkei hat in den ersten zehn Monaten des Jahres deutlich weniger ausländische Direktinvestitionen erhalten. Bis Ende Oktober flossen 8,62 Mrd. Dollar in die Türkei, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Wirtschaftsministerium meldete. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 12,1 Mrd. Dollar gewesen.





UNTERM STRICH Aus Verlierern können Teilhaber werden Die Weihnachtszeit ist nicht nur jene Zeit des Jahres, in der die Bereitschaft zum Teilen in unserer Gesellschaft am größten ist, sondern auch die Zeit, in der besonders viele Studien und Statistiken über ungerechte Verteilung von Einkommen, Vermögen und ...

Die Weihnachtszeit ist nicht nur jene Zeit des Jahres, in der die Bereitschaft zum Teilen in unserer Gesellschaft am größten ist, sondern auch die Zeit, in der besonders viele Studien und Statistiken über ungerechte Verteilung von Einkommen, Vermögen und ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Claus Döring, Nummer 249, Seite 6, 809 Wörter





LEITARTIKEL Sehr dünnes Eis

Wenn die Nachricht einer insgesamt gut 7 Mrd. Dollar schweren Rekordstrafe den Aktienkurs einer Bank springen lässt, haben Anleger die Gewissheit, dass dieses Institut den Markt nicht mehr enttäuschen kann. Gemessen an den 14 Mrd. Dollar, welche das US-Justizministerium von ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Bernd Neubacher, Nummer 249, Seite 6, 667 Wörter





NOTIERT IN FRANKFURT Weihnachtsgrüße vom Compliance Officer

Heute, an Heiligabend, ist es an der Zeit, uns für die zahlreichen, vielfach handgeschriebenen Weihnachts- und Neujahrskarten und die damit übermittelten, teils sehr persönlichen Grüße und Wünsche zu bedanken (an "Season's Greetings" per Massenmail dagegen können wir uns irgendwie nicht ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 249, Seite 6, 416 Wörter





WERTBERICHTIGT Vorweihnachtliche Bescherung Das Management von K+S kann aufatmen. Einen Tag vor Heiligabend genehmigte das Regierungspräsidium Kassel die Fortführung der Versenkung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion im Werk Werra für fünf Jahre von 2017 bis 2021. Die erlaubte jährliche Versenkmenge liegt bei ...

Das Management von K+S kann aufatmen. Einen Tag vor Heiligabend genehmigte das Regierungspräsidium Kassel die Fortführung der Versenkung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion im Werk Werra für fünf Jahre von 2017 bis 2021. Die erlaubte jährliche Versenkmenge liegt bei ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Martin Dunzendorfer, Nummer 249, Seite 6, 150 Wörter





WERTBERICHTIGT 110 000 Elfen für Weihnachten Das wollte ich doch immer schon wissen: Wie schafft der Weihnachtsmann das bloß, all die Geschenke für die Kinder dieser Welt herzustellen? Der Assetmanager Catella hat sich in seiner diesjährigen Weihnachtsmarkt-Analyse dieser drängenden Frage angenommen. Sie kalkulieren mit 1,85 ...

Das wollte ich doch immer schon wissen: Wie schafft der Weihnachtsmann das bloß, all die Geschenke für die Kinder dieser Welt herzustellen? Der Assetmanager Catella hat sich in seiner diesjährigen Weihnachtsmarkt-Analyse dieser drängenden Frage angenommen. Sie kalkulieren mit 1,85 ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Thomas List, Nummer 249, Seite 6, 145 Wörter





WERTBERICHTIGT Vollendete Tatsachen Kurz vor Weihnachten hat ein FAZ-Bericht für Aufsehen gesorgt, dem zufolge die Deutsche Börse dem für die Börsenaufsicht zuständigen Land Hessen dauerhafte Vetorechte einzuräumen erwägt. Die Idee scheint auf den ersten Blick einleuchtend, wäre eine solche Konstruktion vielleicht geeignet, ...

Kurz vor Weihnachten hat ein FAZ-Bericht für Aufsehen gesorgt, dem zufolge die Deutsche Börse dem für die Börsenaufsicht zuständigen Land Hessen dauerhafte Vetorechte einzuräumen erwägt. Die Idee scheint auf den ersten Blick einleuchtend, wäre eine solche Konstruktion vielleicht geeignet, ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 249, Seite 6, 140 Wörter





Investor verkauft SAG nach Frankreich Spie-Konzern bewertet deutschen Energiedienstleister mit 850 Mill. Euro - EQT steigt nach acht Jahren aus

Der Energiedienstleister SAG wird französisch. Die ehemalige RWE-Tochter wird vom Finanzinvestor EQT nach acht Jahren Haltezeit für 850 Mill. Euro an den Industrieservicekonzern Spie verkauft. SAG baut und betreibt Netze für Versorger und die Industrie, und setzt mit 8100 Beschäftigten ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 249, Seite 7, 569 Wörter





Energiekonzerne wollen Elektroautos betanken Eon und Innogy gründen neue Sparten für das Geschäft mit Ladesäulen - Kooperation mit Autoherstellern

cru Düsseldorf - Eon und Innogy wollen ihr Geschäft mit der Elektromobilität ausbauen. Die beiden Stromnetzbetreiber haben dafür neue Unternehmenseinheiten gegründet. Ihr Ziel ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur in Europa.

"Wir glauben fest an die Elektromobilität und das enorme Wachstumspotenzial dieser Technologie", sagte Eon-Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Maubach.

"Wir glauben fest an die Elektromobilität und das enorme Wachstumspotenzial, ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 249, Seite 7, 474 Wörter





Reuters Washington/München - In Trippelschritten zur Beilegung des Abgasskandals: Volkswagen hat nach dem Vergleich mit den Behörden in den USA auch mit den Privatklägern eine grundsätzliche Einigung erzielt. Dies gab Bezirksrichter Charles Breyer jetzt bei einer weiteren Anhörung in San Francisco bekannt.





Milliardenklage gegen Porsche rechtskräftig abgewiesen Bundesgerichtshof folgt Urteilen der Vorinstanzen po Frankfurt - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Beschwerde von 19 Klägern gegen die Nichtzulassung einer Revision gegen das Berufungsurteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 26. März 2015 zurückgewiesen. Die US-Hedgefonds hatten Ersatzansprüche gegen die Porsche Automobil Holding SE von ...

po Frankfurt - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Beschwerde von 19 Klägern gegen die Nichtzulassung einer Revision gegen das Berufungsurteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 26. März 2015 zurückgewiesen. Die US-Hedgefonds hatten Ersatzansprüche gegen die Porsche Automobil Holding SE von insgesamt 1,81 Mrd. Euro geltend gemacht.





wü Paris - Vivendi hat sein Ziel erreicht und bei Mediaset aus Italien fast die 30 %-Schwelle erreicht. Seit der französische Konzern am 12. Dezember bei dem von der Holding der Familie Berlusconi kontrollierten Medienunternehmen eingestiegen ist, hat er seinen Anteil auf 29,94 % aufgestockt.





po Frankfurt - Die von Volkswagen in Nordamerika erreichten Einigungen bezüglich der Dieselproblematik stimmen die Ratingagentur Moody's zuversichtlich. Mit den bezüglich der 3-Liter-Dieselfahrzeuge (SUV von Porsche, Audi und VW) in den USA sowie der in Kanada bei den 2-Liter-Maschinen erzielten Vergleichen seien wichtige Schritte getan.





Klatten stockt bei SGL Carbon auf

wb Frankfurt - Die Industriegruppe Voith reduziert ihren Anteil an SGL Carbon erneut. Nachdem sich der Anlagenbauer nicht an der Bezugsrechtsemission des defizitären Unternehmens beteiligt hatte, wurde jetzt ein Paket von knapp 2,8 % an den größten SGL-Aktionär, die Unternehmerin Susanne Klatten, verkauft.





wb Frankfurt - Die Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft erwirbt im Wege eines Carve-out die Aktivitäten des Modeunternehmens Olsen von der Veldhoven Group, einer Holding in der Schweiz. Mit Olsen, deren Bewertung nicht genannt wird, investiert die Nord Holding innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal in die Modebranche.





Bauindustrie traut Konjunktur nicht Boomender Wohnungsbau und Investitionsoffensive des Staats lassen 6-prozentiges Umsatzplus erwarten Ein anhaltend hoher Bedarf an neuen Wohnungen und ausgeweitete öffentliche Investitionen lassen die Bauindustrie jubeln. Nur der Bau von Büros und neuen Fabriken stagniert. Von Ulli Gericke, Berlin Von Ulli Gericke, Berlin Der Bau boomt. Angesichts jahrzehntelang nicht gesehener Auftragsbestände hat der Hauptverband der Deutschen ...

Der Bau boomt. Angesichts jahrzehntelang nicht gesehener Auftragsbestände hat der Hauptverband der Deutschen ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 249, Seite 8, 625 Wörter





K+S erhält Erlaubnis zur Salzabwasser-Versenkung Behörde genehmigt zum letzten Mal und weniger als beantragt - Produktionseinschränkung befürchtet md Frankfurt - Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S hat einen wichtigen Teilerfolg im Ringen um seine Abwasserentsorgung erzielt. Das Regierungspräsidium Kassel genehmigte die Fortführung der Versenkung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion im Werk Werra. Die "lang erwartete wasserrechtliche Erlaubnis", ...

md Frankfurt - Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S hat einen wichtigen Teilerfolg im Ringen um seine Abwasserentsorgung erzielt. Das Regierungspräsidium Kassel genehmigte die Fortführung der Versenkung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion im Werk Werra. Die "lang erwartete wasserrechtliche Erlaubnis" gelte für fünf Jahre von 2017 bis 2021.





Hamborner im Endspurt Deals im Tagesrhythmus - Im Gesamtjahr 240 Mill. Euro investiert ab Düsseldorf - Kurz vor dem Bilanzstichtag zurrt Hamborner Reit noch ein paar millionenschwere Transaktionen fest. Tütete der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Real Estate Investment Trust (Reit) am Donnerstag für 9,5 Mill. Euro den Verkauf einer Duisburger Gewerbeimmobilie ein, folgte ...







wb Frankfurt - Ab-nach-Tschechien: Der Insolvenzverwalter von Unister aus Leipzig verkauft das Kerngeschäft, eine Beteiligungsgesellschaft des gestrauchelten Internetkonzerns, an einen Finanzinvestor namens Rockaway Capital, der nach eigenen Angaben 2013 in Prag gegründet wurde. Doch im Hintergrund steht ein privat ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 249, Seite 8, 331 Wörter





hei Frankfurt - Die Deutsche Telekom steuert in den Niederlanden auf einen harten Konflikt mit der Regulierungsbehörde ACM zu, die ein Streaming-Angebot von T-Mobile NL abgemahnt und eine Geldbuße angedroht hat. T-Mobile NL bietet ihren Kunden an, dass die ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Heidi Rohde, Frankfurt, Nummer 249, Seite 8, 278 Wörter





tkb Mailand - Die italienische Fluggesellschaft Alitalia kann aufatmen. Wie in Bankkreisen bestätigt wurde, ist ein Umschuldung der defizitären Airline erfolgt. Damit könne der Flugbetrieb vorerst aufrechterhalten bleiben. Größte heimische Aktionäre der Alitalia sind die beiden Banken Unicredit mit ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 249, Seite 8, 259 Wörter





md Frankfurt - Der Medizintechnikhersteller Aesculap, eine Tochter von B. Braun Melsungen, übernimmt zum 31. Dezember die ausstehenden 29 % an der Medicut Stent Technology GmbH. Im Januar 2015 habe Aesculap 71 % erworben, teilt das im badischen Tuttlingen ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Martin Dunzendorfer, Frankfurt, Nummer 249, Seite 8, 99 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT Berlin schließt Cum-cum-Lücke unzureichend Neuregelung kuriert mehr schlecht als recht, ohne Ursache zu bekämpfen - Schreiben des Finanzministeriums verursacht Verwirrung Von Hubert Schmid und Dr. Felix Mühlhäuser *) Aktien zu kaufen und kurz danach wieder zu verkaufen, ist weder steuerlich noch rechtlich außergewöhnlich. Die Politik versagt kurzlaufenden Aktiengeschäften die Anerkennung, die Steuerverwaltung erkennt solche Transaktionen nicht mehr an und greift ...

Aktien zu kaufen und kurz danach wieder zu verkaufen, ist weder steuerlich noch rechtlich außergewöhnlich. Die Politik versagt kurzlaufenden Aktiengeschäften die Anerkennung, die Steuerverwaltung erkennt solche Transaktionen nicht mehr an und greift ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Hubert Schmid und Dr. Felix Mühlhäuser, Nummer 249, Seite 9, 1115 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT Hybridkapitalgebern der HSH könnten Rückzahlungsansprüche zustehen Wertaufholungsrechte laufen ins Leere - Umstrittene Dotierungspraxis Von Dr. Ulrich-Peter Kinzl und Aljoscha Schmidberger *) Die Rechtsvorgängerinnen der HSH Nordbank AG, die Landesbank Schleswig-Holstein und die Hamburgische Landesbank, hatten 2000 und in den Folgejahren in erheblichem Umfang stille Einlagen und Namensgenussscheine. Die stillen Einlagen wurden teils privat, ...

Die Rechtsvorgängerinnen der HSH Nordbank AG, die Landesbank Schleswig-Holstein und die Hamburgische Landesbank, hatten 2000 und in den Folgejahren in erheblichem Umfang stille Einlagen und Namensgenussscheine. Die stillen Einlagen wurden teils privat, ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Dr. Ulrich-Peter Kinzl und Aljoscha Schmidberger, Nummer 249, Seite 9, 630 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT - IM INTERVIEW: MARC HILBER UND MYRIAM SCHILLING Rechtliche Stolperfallen im Datenschutz bei Übernahmen Auch Urheberrechte in der Softwareentwicklung sind bei Fusionen zu beachten - Frau Schilling, Herr Hilber, viele Unternehmen setzen auf Innovation durch M & A-Transaktionen. Fällt den Firmen selbst nicht mehr genug ein? - Frau Schilling, Herr Hilber, viele Unternehmen setzen auf Innovation durch M & A-Transaktionen. Fällt den Firmen selbst nicht mehr genug ein? Schilling: Für strategische Investoren kann es attraktiv sein, statt in eigene Forschung und Entwicklung (F & E) zu ...

Schilling: Für strategische Investoren kann es attraktiv sein, statt in eigene Forschung und Entwicklung (F & E) zu ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Nummer 249, Seite 9, 538 Wörter





Allen & Overy ist ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Walther Becker, Nummer 249, Seite 9, 172 Wörter





Überraschend ist am letzten Tag vor Weihnachten der Topmanager des angeschlagenen Kölner Recyclingkonzerns Alba SE, der früheren Interseroh, zurückgetreten. Vorstandschef Rob Nansink habe den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er "aus persönlichen Gründen" sein Amt als geschäftsführender ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 249, Seite 12, 465 Wörter





PERSONEN William Brodsky tritt als Chairman der CBOE zurück

ck - William Brodsky tritt als Chairman der Chicagoer Optionsbörse CBOE zurück. Wie die größte Optionsbörse der USA mitteilte, wird er das Unternehmen mit dem Vollzug der Übernahme des Börsenbetreibers Bats Global Markets verlassen. Neben dem langjährigen CBOE-Chef werden auch ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 249, Seite 12, 272 Wörter





PERSONEN Bei Fortec Elektronik endet die Ära Fischer

mic - Bei der Fortec Elektronik AG geht eine Ära zu Ende: Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dieter Fischer werde mit Vollendung des 65. Lebensjahres zum Ende des Geschäftsjahres 2016/17 am 30. Juni nächsten Jahres in den Ruhestand treten, teilte das Unternehmen ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Michael Flämig, Nummer 249, Seite 12, 172 Wörter





PERSONEN Neues Führungsduo für Girosolution

igo - Der E-Payment-Anbieter der Sparkassen-Finanzgruppe, Girosolution, erhält zu Beginn des neuen Jahres eine neue Gesellschaftsform und ein neues Führungsduo. Wie der Deutsche Sparkassenverlag (DSV), zu dem Girosolution gehört, mitteilte, wird das Unternehmen "in Anlehnung an die anderen zur DSV-Gruppe ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Isabel Gomez, Nummer 249, Seite 12, 162 Wörter





PERSONEN Neue Aufsichtsräte für BayernInvest

jh - Anne E. Connelly und Prof. Dirk Schiereck sind neue Mitglieder im Aufsichtsrat der BayernInvest. In dem sechsköpfigen Gremium folgen sie Stefan Hattenkofer und Roland Reichert nach. Diese hatten ihr Mandat Ende September niedergelegt. BayernInvest ist eine Tochter der ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Joachim Herr, Nummer 249, Seite 12, 92 Wörter





PERSONEN Constantin wechselt Finanzvorstand

mic - Nur zehn Monate nach seinem Amtsantritt muss der Finanzvorstand der Constantin Medien AG, Leif Arne Anders (44), seine Position wieder aufgeben. Aus gesundheitlichen Gründen habe er sein Amt niedergelegt und scheide aus dem Vorstand aus, teilte Constantin Medien ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Michael Flämig, Nummer 249, Seite 12, 89 Wörter





IM INTERVIEW: MATTHIAS HOPPE, FRANKLIN TEMPLETON "Vor allem für die USA besteht Enttäuschungspotenzial" Portfoliomanager: Sollte die Trump-Fantasie revidiert werden, besteht die Gefahr einer Korrektur - Aktienmarkt recht hoch bewertet Seit dem Wahlsieg von Donald Trump befindet sich der US-Aktienmarkt im Höhenflug. Matthias Hoppe, Senior Vice President und Portfoliomanager bei Franklin Templeton Solutions, verfolgt die "Trump-Rally" mit Skepsis. Seiner Einschätzung nach droht eine Korrektur. - Herr Hoppe, die Aktienmärkte haben ...

- Herr Hoppe, die Aktienmärkte haben ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 249, Seite 13, 1165 Wörter





AUSBLICK Analysten für Aktienmarkt optimistisch gestimmt Dynamik könnte aber nachlassen, warnen Helaba und Raiffeisen - EZB-Geldpolitik stützt Von Dieter Kuckelkorn, Frankfurt In der gerade beendeten Handelswoche hat der europäische Aktienmarkt Schwung eingebüßt. Obwohl der Dax im Wochenverlauf ein 16-Monats-Hoch von 11 479,88 Punkten markierte, kam er im Wochenvergleich nur um 0,4 % voran. Der Euro Stoxx 50 ...

In der gerade beendeten Handelswoche hat der europäische Aktienmarkt Schwung eingebüßt. Obwohl der Dax im Wochenverlauf ein 16-Monats-Hoch von 11 479,88 Punkten markierte, kam er im Wochenvergleich nur um 0,4 % voran. Der Euro Stoxx 50 ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 249, Seite 13, 386 Wörter





Italienische Bankentitel legen leicht zu Brent-Ölpreis höher - Bitcoin auf Dreijahreshoch ku Frankfurt - Fest haben am Freitag italienische Bankentitel tendiert, die damit auf die Rettung der angeschlagenen Monte dei Paschi di Siena durch den italienischen Staat reagierten. So verteuerten sich Intesa Sanpaolo um 1,2 % auf 2,46 Euro, während ...

ku Frankfurt - Fest haben am Freitag italienische Bankentitel tendiert, die damit auf die Rettung der angeschlagenen Monte dei Paschi di Siena durch den italienischen Staat reagierten. So verteuerten sich Intesa Sanpaolo um 1,2 % auf 2,46 Euro, während ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 249, Seite 13, 383 Wörter





ZUR PERSON Asset Allocator

ck - Matthias Hoppe ist Senior Vice President und Portfoliomanager bei Franklin Templeton Solutions, einem unabhängigen, auf Asset Allocation spezialisierten Investment-Team innerhalb von Franklin Templeton. Er verantwortet von Frankfurt aus die in Europa vertriebenen Multi-Asset-Fonds. Zudem managt er Multi-Asset-Mandate für ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 249, Seite 13, 67 Wörter





FAKTOR-INVESTING - GASTBEITRAG Der CO2-Abdruck ist bei Aktien entscheidend für die Wertentwicklung In den ersten vier Artikeln dieser Serie zu Faktor-Investing lag der Fokus auf einer allgemeinen Einführung und auf aus der empirischen Kapitalmarktforschung bekannten Einzelfaktoren. In diesem Artikel werfen wir zunächst einen Blick auf einen Teilausschnitt der zunehmend für Investmententscheidungen ...

In den ersten vier Artikeln dieser Serie zu Faktor-Investing lag der Fokus auf einer allgemeinen Einführung und auf aus der empirischen Kapitalmarktforschung bekannten Einzelfaktoren. In diesem Artikel werfen wir zunächst einen Blick auf einen Teilausschnitt der zunehmend für Investmententscheidungen ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Ulf Füllgraf, Geschäftsführer Alpha Centauri Management, Hamburg, Nummer 249, Seite 14, 1093 Wörter





Erholung der Stahlbranche erwartet Morgan Stanley rechnet mit Abbau von Überkapazitäten in China - Viel Potenzial für Aktien

amb ... mehr Börsen-Zeitung, 24.12.16, Autor Anna-Maria Borse, Frankfurt, Nummer 249, Seite 14, 1100 Wörter