fed Frankfurt - Die beharrlichen Anstrengungen der Europäischen Union und der Industrieländerorganisation OECD im Kampf gegen aggressive Steuervermeidung zeigen Wirkung: Luxemburg macht eine Kehrtwende in der Unternehmensbesteuerung. Die luxemburgische Regierung korrigiert ihre Vorgaben für die steuerliche Behandlung konzerninterner Finanzgeschäfte. ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Detlef Fechtner, Frankfurt, Nummer 250, Seite 1, 249 Wörter





ck Frankfurt - Positiv überraschende US-Konjunkturdaten haben am Dienstagnachmittag etwas Schwung in den insgesamt ruhigen Handel an den Aktienmärkten gebracht. Für Aufsehen sorgte der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board. Er ist im Dezember auf 113,7 Punkte und damit auf den ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 250, Seite 1, 282 Wörter





Eine Milliarde hier, eine Milliarde dort, und recht bald schon redet man über richtig viel Geld", lautet ein dem früheren US-Senator Everett Dirksen in den Mund gelegtes Bonmot. Die Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), Alptraum aller Aufseher sowie ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Bernd Neubacher, Nummer 250, Seite 1, 356 Wörter





Wer sich die Bekämpfung aggressiver Steuervermeidung auf die Fahne geschrieben hat, der braucht die Geduld eines Hanseaten und den Optimismus eines Rheinländers. Denn bei kaum einem anderen Aufregerthema enden so viele Diskussionen mit Ernüchterung und Resignation. Es lasse sich doch ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Detlef Fechtner, Nummer 250, Seite 1, 322 Wörter





tkb Mailand - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Italiens drittgrößter Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) einen Kapitalbedarf von 8,8 Mrd. Euro bescheinigt. Noch vor wenigen Tagen hatte sich das Institut im Zuge einer Kapitalerhöhung nur 5 Mrd. ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 250, Seite 1, 162 Wörter





scd Frankfurt - Der digitale Kartendienst Here hat ein Etappenziel von CEO Edzard Overbeek auf den letzten Metern erreicht: Vor dem Jahreswechsel wurden neue Mitinvestoren zu den drei deutschen Autobauern Audi, BMW und Daimler gefunden. Der Internetkonzern Tencent, der ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 250, Seite 1, 139 Wörter





bn Frankfurt - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat auf breiter Front Kapitalvorgaben für Zinsänderungsrisiken deutscher Banken angeordnet. Laut einem Schreiben beläuft sich der im Zuge des sogenannten Baseler Zinsschocks zu berechnende Eigenmittelzuschlag auf bis zu 2,6 Prozentpunkte. Mit ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 250, Seite 1, 93 Wörter





Das deutsche Übersoll bei der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie hat zu einer emotionsgeladenen Diskussion geführt. Mit der Verabschiedung eines Regierungsentwurfs für ein Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz (FinErgWohn) hat das Bundeskabinett am 21. Dezember eine Kurskorrektur beschlossen, um die negativen Auswirkungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Prof. (em.) Klaus Fleischer, Hochschule München, Finanz- u. Bankwirtschaft; Of Counsel Baker Tilly Roelfs, München, Nummer 250, Seite 2, 615 Wörter





Knapp drei Jahre nach der Übernahme setzt sich Candriam ehrgeizige Ziele in ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Silke Stoltenberg, Frankfurt, Nummer 250, Seite 2, 838 Wörter





Bloomberg New York - Portfolio-Manager bei Hedgefonds haben eine weitere Sache, über die sie sich Gedanken machen müssen: die 2 Mill. Dollar teuren Daten-Wissenschaftler. Matt Ober etwa, der WorldQuant in Richtung Third Point verließ, wird beim Hedgefonds von Dan ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Bloomberg New York, Nummer 250, Seite 2, 358 Wörter





dpa-afx Frankfurt - Viele Bankkunden ärgern sich über steigende Gebühren - und beschweren sich bei der Finanzaufsicht BaFin. "Erhöhen sich die Kosten, wenden sich Verbraucher typischerweise an die BaFin und fragen nach der Zulässigkeit solcher Maßnahmen - so etwa ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor dpa-afx Frankfurt, Nummer 250, Seite 2, 337 Wörter





BZ Frankfurt - Der Basiszinssatz bleibt zum 1. Januar 2017 unverändert bei - 0,88 %, teilt die Deutsche Bundesbank mit. Die Deutsche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB den Basiszinssatz und veröffentlicht seinen ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor BZ Frankfurt, Nummer 250, Seite 2, 130 Wörter





tkb Mailand - Italiens drittgrößte Bank, Monte dei Paschi di Siena ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 250, Seite 3, 578 Wörter





Reuters/bn Frankfurt - Die Deutsche Bank braucht wie die meisten Großbanken in Europa von 2017 an keine so dicke Kapitaldecke mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB), die als Bankenaufseher für die größten Geldhäuser der Eurozone fungiert, senkt die geforderte harte ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Reuters/Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 250, Seite 3, 419 Wörter





Der im Herbst öffentlich bekannt gewordene Skandal um die Vertriebspraktiken der Retailbank Wells Fargo hat in den USA landesweit für Empörung gesorgt. Das Institut, das sich im September unter anderem wegen der Einrichtung von mehr ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 250, Seite 3, 468 Wörter





bn Frankfurt - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Kapitalvorgaben für Zinsänderungsrisiken deutscher Banken angeordnet. Ausgangspunkt seien die Effekte einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung auf den Barwert der mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Geschäfte, schreibt sie. Gemäß dem Konzept des ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 250, Seite 3, 189 Wörter





Es fällt schwer ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Gerald Hosp, London, Nummer 250, Seite 4, 1223 Wörter





bn Frankfurt - Die Bank Vontobel korrigiert ihre Pressemitteilung vom 22. Dezember. Deren erster Satz habe lediglich klargestellt, "dass Vontobel und ihre Rechtsanwälte 2013 zu dem Schluss kamen, dass die Bank gegen keine US-amerikanischen Steuergesetze verstoßen hat", teilt die ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 250, Seite 4, 70 Wörter





kb Frankfurt - Die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben in den ersten neun Monaten des zu Ende gehenden Geschäftsjahres ihre Kreditvergabe in Deutschland um 4,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Wie die genossenschaftliche Bankengruppe weiter mitteilt, erreichte das gesamte ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Karin Böhmert, Frankfurt, Nummer 250, Seite 4, 171 Wörter





Nach einer eher unerwarteten Festigung der chinesischen Konjunktur in diesem Herbst dürfte die Wirtschaft des Landes schon bald wieder auf eine Abkühlungstendenz umschwenken - so lautet das Fazit einer Reihe aktueller Prognosen für den chinesischen Konjunkturverlauf ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 250, Seite 5, 647 Wörter





ge Berlin - Die Wirtschaft in Deutschland blickt mit vorsichtigem ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 250, Seite 5, 401 Wörter





lz Frankfurt - Die Zweifel am Bestand der Eurozone haben sich auch im Dezember nicht ausräumen lassen. Der Euro-Break-up-Index (EBI) verharrt weiter im kritischen Bereich. Das geht aus der jüngsten Umfrage des Analystenhauses Sentix hervor, für die kurz vor ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Stephan Lorz, Frankfurt, Nummer 250, Seite 5, 420 Wörter





fed Frankfurt - Die luxemburgische Regierung hat mit einigen Präzisierungen der Behandlung von konzerninternen Finanzgeschäften die Steuervorgaben des Großherzogtums folgenreich korrigiert. In einem Runderlass bringt die Regierung die nationalen Regeln in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Industrieländerorganisation OECD gegen ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Detlef Fechtner, Frankfurt, Nummer 250, Seite 5, 264 Wörter





det Washington - Die Erholung am US-Immobilienmarkt hat sich zuletzt leicht beschleunigt, sie könnte aber im nächsten Jahr durch höhere Zinsen und weitere Preissteigerungen gedämpft werden. Wie aus dem S & P-Corelogic-Case-Shiller-Häuserpreisindex hervorgeht, verteuerten sich Eigenheime im Oktober in ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Peter De Thier, Washington , Nummer 250, Seite 5, 296 Wörter





Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität Belgiens herabgestuft. Die langfristigen Verbindlichkeiten des Euro-Landes würden nur noch mit "AA-" bewertet nach zuvor "AA", teilte die US-Agentur am Wochenende mit. Grund sei die vergleichsweise hohe Staatsverschuldung unter den "AA"-Staaten. Die Regierung ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Reuters, Nummer 250, Seite 5, 60 Wörter





Nach dem Streit über das Weihnachtsgeld für griechische Rentner kann Athen nun doch auf Schuldenerleichterungen hoffen. Der Weg für die nötigen Verfahren beim Rettungsschirm ESM sei nun frei, teilte der Vorsitzende der Finanzminister der Euro-Staaten, Jeroen Dijsselbloem, am Wochenende ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor dpa-afx, Nummer 250, Seite 5, 57 Wörter





Der 66. Nachkriegsregierung dürfte - auch für italienische Verhältnisse - nur eine kurze Dauer beschieden sein: Das seit Mitte Dezember vom neuen Regierungschef Paolo Gentiloni gebildete Kabinett soll frühestens im kommenden Sommer, spätestens im Frühjahr 2018 ersetzt ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 250, Seite 6, 708 Wörter





Wer mit der Buchstabenkombination RCEP und damit der Regional Comprehensive Economic Partnership als einem potenziellen asiatischen Handelsbündnis bislang nicht allzu viel anzufangen weiß, muss sich dafür nicht schämen. Das von den Staaten der südostasiatischen Asean-Gruppe initiierte Freihandelsprojekt, das mit Ländern ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Norbert Hellmann, Nummer 250, Seite 6, 586 Wörter





Familienkrach gehört bekanntlich zu Weihnachten wie der Baum und das Christkind. In der Linkspartei Podemos erreichte die schon seit längerer Zeit schwelende interne Auseinandersetzung in den Festtagen ebenfalls eine erheblich schärfere Tonlage. Einen Tag vor Heiligabend wurde der Sprecher von ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Thilo Schäfer, Nummer 250, Seite 6, 536 Wörter





Als Audi, BMW und Mercedes-Benz Nokia den digitalen Kartendienst Here abkauften, galt dies als Coup. Zu den konkurrierenden Bietern wurden immerhin Onlinefahrdienst Uber sowie Finanzinvestor Apax gezählt. Später hieß es, die Technologiebranche stehe Schlange, um als Investor einzusteigen. So ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Sebastian Schmid, Nummer 250, Seite 6, 159 Wörter





Es ist nur ein lächerlich geringer Betrag, zu dem General Motors (GM) wegen verbotener Preisuntergrenzen in China verurteilt wurde. 29 Mill. Dollar Pönale wären im Grunde keiner besonderen Beachtung wert, stünde nicht Ende Januar der Amtsantritt von Donald Trump ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Peter Olsen, Nummer 250, Seite 6, 152 Wörter





Noch ist der französische Mischkonzern Vivendi dabei, die Berlusconi-Festung Mediaset zu kapern. Da greift der französische Milchkonzern Lactalis bei seiner italienischen Tochter Parmalat durch und will den verbliebenen Minderheitsanteil aufkaufen, um den 2003 infolge von kriminellen Machenschaften in einer ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Walther Becker, Nummer 250, Seite 6, 143 Wörter





Von Isabel Gomez, Stuttgart Künstliche Intelligenz gilt als das nächste große Ding. Lernende Maschinen könnten irgendwann die Diagnose von Krankheiten vereinfachen oder dafür sorgen, dass autonom fahrende Autos ihre Insassen wohlbehalten ans Ziel bringen. 2015 flossen laut der Venture-Capital-Datenbank CB ...

Künstliche Intelligenz gilt als das nächste große Ding. Lernende Maschinen könnten irgendwann die Diagnose von Krankheiten vereinfachen oder dafür sorgen, dass autonom fahrende Autos ihre Insassen wohlbehalten ans Ziel bringen. 2015 flossen laut der Venture-Capital-Datenbank CB ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 250, Seite 7, 559 Wörter





Allen Unkenrufen zum Trotz können die Deutschen vom eigenen Auto - noch - nicht lassen. Und sie sind zugleich dazu bereit, bei Neuanschaffung immer mehr Geld für den fahrbaren Untersatz auszugeben. Nach einer Auswertung von CAR-Center ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 250, Seite 7, 507 Wörter





Der digitale Kartendienst Here hat ein Etappenziel des Konzernchefs Edzard Overbeek auf den letzten Metern noch erreicht: Vor dem Jahreswechsel wurden neue Investoren ins Boot geholt. Zu den drei deutschen Autobauern Audi, BMW und Daimler gesellen sich drei asiatische Gesellschaften ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 250, Seite 7, 457 Wörter





po Frankfurt - Am 14. Februar will der neue Bilfinger-Vorstandschef Thomas Blades die künftige Strategie für den Industriedienstleister vorstellen. Dabei fürchtet der frühere Linde-Manager keine weitere Zerschlagung des Mannheimer Konzerns, der in der Zentrale 60 der 280 Stellen kürzen ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 250, Seite 7, 132 Wörter





po Frankfurt - Der europäische Flugzeugbauer Airbus gerät mit seinem Superjumbo A380 immer mehr in Turbulenzen. Der größte Kunde, Emirates, hat jetzt die Abnahme von insgesamt zwölf Maschinen des vierstrahligen Flugzeugs verschoben. Sechs A380 sollen nun statt im nächsten ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 250, Seite 7, 132 Wörter





tkb Mailand - Eine weitere Luxusfirma, der Schmuckhersteller Buccellati, wurde kurz vor Weihnachten an die Chinesen verkauft. Verkäufer ist Carlo Pesenti, der ehemalige Eigentümer von Italcementi. Pesenti hat vor wenigen Monaten die Private-Equity-Firma Clessidra übernommen, zu deren Assets auch ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 250, Seite 7, 112 Wörter





ab Düsseldorf - Die in Europa durch einen Lieferantenausfall bedingten Produktionsprobleme für Kunststoffschäume bei Covestro sind behoben. Wie der Kunststoffkonzern mitteilte, hat der Lieferant von Salpetersäure die deklarierte Force majeure aufgehoben. Kunden von Covestro könnten nun wieder pünktlich und ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 250, Seite 7, 77 Wörter





Von Christoph Ruhkamp, Düsseldorf Deutschlands Energiekonzerne erfinden sich neu. Seit der Aufspaltung der beiden großen deutschen Versorger im Frühling - als Folge der Energiewende - und den anschließenden Börsengängen der Eon-Abspaltung Uniper und der RWE-Tochter Innogy im Herbst hat die ...

Deutschlands Energiekonzerne erfinden sich neu. Seit der Aufspaltung der beiden großen deutschen Versorger im Frühling - als Folge der Energiewende - und den anschließenden Börsengängen der Eon-Abspaltung Uniper und der RWE-Tochter Innogy im Herbst hat die ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 250, Seite 8, 1059 Wörter





Der japanische Elektronik- und Mischkonzern Toshiba kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Jetzt kämpft er erneut mit einem schwerwiegenden bilanziellen Problem. Unerwartete Verluste aus einer Übernahme in die USA könnten eine Kapitalerhöhung erfordern. Die Aktie von Toshiba brach um ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Martin Fritz, Tokio, Nummer 250, Seite 8, 484 Wörter





nh Schanghai - Der chinesische Technologiekonzern und führende Suchmaschinenbetreiber im Reich der Mitte, Baidu Inc., erwägt dem Vernehmen nach die Möglichkeit eines Börsengangs für den hauseigenen Videostreaming-Dienst iQiyi.com im kommenden Jahr. Zuvor allerdings dürfte die Einheit eine Finanzierungsrunde zur ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 250, Seite 8, 531 Wörter





wü Paris - Der französische Molkereikonzern Lactalis hat ein öffentliches Übernahmeangebot von insgesamt mehr als 636 Mill. Euro für die ausstehenden Anteile von Parmalat aus Italien gemacht, die ihm noch nicht gehören. Lactalis bietet 2,80 Euro je Parmalat-Aktie, wodurch ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 250, Seite 8, 112 Wörter





wü Paris - Der französische Feinkost-Spezialist Labeyrie Fine Foods erwägt, innerhalb der nächsten zwei Jahre an die Börse zu gehen. Das vor allem für Foie Gras und Räucherlachs bekannte Unternehmen werde im April einen entsprechenden Strategieplan vorstellen, sagte Labeyrie-Interimschef ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 250, Seite 8, 156 Wörter





Die Klage über zu wenig verfügbare Ziele gehört seit längerem zum Standardrepertoire von Private-Equity-Managern. Und sie ist mit Blick auf die enormen zugesagten Mittel verständlich. Doch die Perspektiven für Investments sind nicht schlecht, und 2016 haben Beteiligungsgesellschaften hierzulande mehr Milliarden-Deals ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 250, Seite 9, 719 Wörter





Nach einer Neuordnung des Vertriebs setzt das Softwareunternehmen Mensch und Maschine (MuM) auf Expansion aus eigener Kraft. "Wir halten es derzeit nicht für notwendig, über Zukäufe zusätzlich zu wachsen", sagte Firmengründer und Vorstandschef Adi Drotleff im ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 250, Seite 9, 523 Wörter





sck - Adi Drotleff zählt in Deutschland zu den Pionieren in der Computerindustrie. Der aus dem Allgäu stammende Diplom-Informatiker startete mit seiner Firma Mensch und Maschine (MuM) vor 32 Jahren als Ein-Mann-Betrieb. Das Wagnis zahlte sich für ihn aus. Die ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Stefan Kroneck, Nummer 250, Seite 9, 109 Wörter





cru Düsseldorf - Der Essener Baukonzern Hochtief, dessen Schwerpunkte in Australien und Nordamerika liegen, hat zum Jahresende auch neue Aufträge in Deutschland erhalten. Der Wert von drei Aufträgen in Bayern und Nordrhein-Westfalen liege bei mehr als 100 Mill. Euro, ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 250, Seite 9, 293 Wörter





sp/Reuters New York/Tokio - Der japanische Elektronikkonzern Panasonic investiert umgerechnet gut 250 Mill. Dollar in die Ausrüstung einer Solarfabrik des amerikanischen E-Autobauers Tesla mit Produktionsmaschinen. Die Produktion in Buffalo im Bundesstaat New York soll im Sommer des nächsten Jahres ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Stefan Paravicini/Reuters, New York/Tokio, Nummer 250, Seite 9, 269 Wörter





ste Hamburg - Der 3-D-Druckerhersteller SLM Solutions errichtet bis 2018 eine neue Firmenzentrale in Lübeck. Für den Bau, der von dem Bielefelder Gewerbebauspezialisten Goldbeck errichtet wird, veranschlagt das TecDax-Unternehmen eine Investition von 20 Mill. Euro. Das Projekt sei unabhängig ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 250, Seite 9, 107 Wörter





ab Düsseldorf - Masterflex, der Hersteller von Hightech-Schlauchsystemen, hat einen bindenden Vertrag zur Übernahme der APT Advanced Polymer Tubing GmbH geschlossen. Mit dem Abschluss der Transaktion im Volumen eines höheren einstelligen Millionenbetrags wird Anfang kommenden Jahres gerechnet, teilte Masterflex ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 250, Seite 9, 105 Wörter





Alfonso Prat-Gay wird dieses Weihnachtsfest wohl noch länger im Gedächtnis bleiben. Am zweiten Feiertag um 9 Uhr morgens eröffnete ihm Kabinettschef Marcos Peña im Präsidentenpalast dieselbe Nachricht, die er später der Presse so überbrachte: "Präsident ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Andreas Fink, Buenos Aires, Nummer 250, Seite 12, 526 Wörter





wb - Mobile Immobilienrechtler: Die Anwaltssozietät DLA Piper hat mit Lars Reubekeul (40) und Dr. Florian Biesalski (37) zwei renommierte Berater für Real Estate an den Standorten Frankfurt und München gewonnen. Indessen verlässt Dr. Carsten Loll, derzeit International Group Head ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Walther Becker, Nummer 250, Seite 12, 275 Wörter





dm Frankfurt - Gut gelaunte US-Konsumenten und eine weiter vorhandene Bereitschaft, in risikoreichere Assets zu investieren, haben den Aktienkursen in Frankfurt nach dem verlängerten Weihnachtswochenende Auftrieb gegeben. Die Stimmung der US-Konsumenten ist laut dem Conference Board auf den höchsten ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 250, Seite 13, 364 Wörter





Der Wahlsieg von Donald Trump hat an den Emerging Markets zu einer Phase unterdurchschnittlicher Entwicklung geführt. Nach Einschätzung von Richard Carlyle, Investmentdirektor für Aktien bei der Capital Group, gehen davon Unwägbarkeiten für Schwellenländeranlagen aus. Die langfristig positiven Aussichten sind seiner ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 250, Seite 13, 871 Wörter





Börse ist einfach! Nach Ausbruch aus einer mehrwöchigen Kurs-Bandbreite Anfang Dezember mit Break der 10 800er-Marke konnte der Dax dynamisch ansteigen und erreichte innerhalb kürzester Zeit erste Kursziele bei ca. 11 430 Punkten. Diese Entwicklung war ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Stefan Salomon, Nummer 250, Seite 13, 716 Wörter





ck - Richard Carlyle ist Investmentdirektor für Aktien bei der Capital Group. Er hat 34 Jahre Investmenterfahrung und ist seit zehn Jahren für die Capital Group tätig. Bevor er zu Capital kam, war er Leiter des Bereiches Aktien bei Henderson ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 250, Seite 13, 82 Wörter





Die Kapitalmarktzinsen befinden sich weltweit in allen bedeutenden Märkten auf einem historisch niedrigen Niveau. Von den rückläufigen Zinsen konnten in der Vergangenheit sämtliche Segmente des Anleihemarkts profitieren. Dieser positive Effekt für die Anleihemärkte ist kein kurzfristiges Phänomen, sondern hält ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Eckhard Sauren, Fondsmanager der Sauren Fonds Service AG, Nummer 250, Seite 14, 974 Wörter





dm Frankfurt - Die Hamburger Privatbank Berenberg erwartet für 2017 ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 250, Seite 14, 584 Wörter





ck Frankfurt - Robuste US-Wirtschaftsdaten haben an den Devisenmärkten am Dienstag keinen nennenswerten Niederschlag in den Notierungen gefunden. In einem zwischen den Feiertagen sehr ruhigen Handel beschränkte sich der Euro auf eine schmale Spanne von 1,0433 bis 1,0463 und ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 250, Seite 14, 241 Wörter





dm Frankfurt - Am Goldmarkt haben die Kurse nach den Weihnachtsfeiertagen leicht angezogen. Im späten Handel notierte der Preis für eine Feinunze Gold am Dienstag um 0,3 % höher bei 1 138,2 Dollar. Im Sommer hatte das Edelmetall noch ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 250, Seite 14, 205 Wörter





ck Frankfurt - Während am Primärmarkt nach den Weihnachtsfeiertagen erwartungsgemäß keine Aktivitäten stattgefunden haben, hat es am Sekundärmarkt bemerkenswerte Bewegungen gegeben. So gab die Rendite zweijähriger Bundesanleihen bis auf ein Rekordtief von - 0,84 % nach und lag zuletzt ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 250, Seite 14, 198 Wörter





Nachdem Vonovia das Übernahmeangebot für die österreichische Conwert Immobilien Invest zu einem erfolgreichen Ende gebracht hat, senkt die Nord/LB das Kursziel für das Immobilienunternehmen von 39 auf 36 Euro, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Am Dienstag schloss die Aktie ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Anna-Maria Borse, Nummer 250, Seite 14, 105 Wörter





Die Berenberg Bank stuft Mediaset von "Buy" auf "Hold" zurück. Zwar spreche weiter einiges für Mediaset, etwa die guten Gewinnaussichten infolge besserer Kostenkontrolle und steigender Werbeeinnahmen sowie die rückläufigen Verluste beim Bezahlfernsehen. Mit Fundamentaldaten habe die aktuelle Bewertung aber ... mehr Börsen-Zeitung, 28.12.16, Autor Anna-Maria Borse, Nummer 250, Seite 14, 104 Wörter