Kreditgenossen verteidigen ihr Geschäftsmodell Verbände weisen Aufforderungen von Notenbank- und Aufsichtsseite zurück ski/sto Neu-Isenburg - Die Volks- und Raiffeisenbanken verwahren sich gegen Appelle von Notenbank- und Aufsichtsseite, angesichts der Folgen von Negativzinsen, Regulierung und Digitalisierung ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes (RWGV), und Michael Bockelmann, Präsident des ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bernd Wittkowski/Silke Stoltenberg, Neu-Isenburg, Nummer 251, Seite 1, 250 Wörter





Greenback kennt keine Schwäche Zinsdifferenz zwischen USA und Deutschland weitet sich aus - Dax unverändert dm Frankfurt - Ein gegenüber dem Dollar zu Schwäche neigender Euro hat nicht ausgereicht, um am Aktienmarkt in Frankfurt zu einer größeren Kaufbereitschaft bei höheren Kursen zu sorgen. In dünnem Handel ging der Leitindex praktisch unverändert auf 11 475 ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 251, Seite 1, 288 Wörter





KOMMENTAR - CLEARNET Paris greift zu

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Nummer 251, Seite 1, 352 Wörter





KOMMENTAR - US-IMMOBILIENMARKT Übergabetermin im Januar

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Paravicini, Nummer 251, Seite 1, 326 Wörter





S & P: Fiskalpolitik droht Überforderung Chefanalyst Kraemer warnt vor Wachstumsillusion lz Frankfurt - Der Chefanalyst für das Staatenrating von Standard & Poor's (S & P), Moritz Kraemer, hat davor gewarnt, angesichts des niedrigen Wachstums in Europa die Geldpolitik und die Fiskalpolitik zu überfordern. Mit höheren Staatsausgaben das Wirtschaftswachstum stimulieren ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stephan Lorz, Frankfurt, Nummer 251, Seite 1, 157 Wörter





Korea verhängt Rekordstrafe gegen Qualcomm scd Frankfurt - Die südkoreanischen Wettbewerbshüter haben Qualcomm eine Rekordstrafe von umgerechnet 853 Mill. Dollar wegen unlauterer Lizenzverträge aufgebrummt. Nach dreijähriger Untersuchung kam Südkoreas FTC zu dem Schluss, dass der US-Chiphersteller den Wettbewerb in der Branche behindert und Mobiltelefonhersteller ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 251, Seite 1, 137 Wörter





Wilex arbeitet an Wende sck München - Nach einer Restrukturierung will das Biotechnologieunternehmen Wilex operativ auf Kurs kommen. Im Gespräch mit der Börsen-Zeitung kündigte Vorstandssprecher Jan Schmidt-Brand an, die Kooperationen mit Pharmaunternehmen ausbauen zu wollen. Er hat längerfristige Lizenzverträge im Visier. Auf diese ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 251, Seite 1, 94 Wörter





Der Haussegen hängt schief Die Vergünstigungen von Deutscher Bank und Credit Suisse sind für US-Hypothekenschuldner nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Die größten Nutznießer des vor Weihnachten geschlossenen Vergleichs von Deutscher Bank und Credit Suisse mit der US-Regierung sind US-Hypothekenschuldner, die von Vergünstigungen in Höhe von knapp 7 Mrd. Dollar profitieren sollen. Der Haussegen auf dem US-Immobilienmarkt hängt trotzdem schief. Von Stefan ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 251, Seite 2, 739 Wörter





Laufende Verzinsung sinkt weiter Lebensversicherer zahlen 2017 im Schnitt noch 2,57 Prozent Reuters Frankfurt - Kaum ein deutscher Lebensversicherer kann sich den Folgen der Niedrigzinsen noch entziehen. 42 von 44 Unternehmen, die ihre Überschussbeteiligung bisher veröffentlicht haben, senken die laufende Verzinsung für das kommende Jahr. Im Durchschnitt werfen private Rentenversicherungen - ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 251, Seite 2, 330 Wörter





Eifriges Kehren vor fremden Türen Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Italiens Medien haben in der aktuellen nachrichtenschwachen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nichts Besseres zu tun, als nach dem Schuldigen zu fahnden, der das Debakel von Monte dei Paschi di Siena (MPS), der drittgrößten Bank des ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 251, Seite 2, 472 Wörter





VW-Finanztochter kauft Bezahldienst fürs Parken Kanadische PayByPhone kostet 27 Mill. Pfund kb Frankfurt - Die Finanzdienstleistungssparte von Volkswagen baut wie angekündigt ihre digitalen Dienstleistungen rund ums Parken aus (vgl. BZ vom 3. November). Dazu hat die Volkswagen Financial Services AG, die Teil der Finanzsparte ist, die kanadische PayByPhone zum 23. ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Karin Böhmert, Frankfurt, Nummer 251, Seite 2, 289 Wörter





Regulierungskosten zwingen Assetmanager zur Aufgabe EFG erwartet mehr Schließungen kleiner Institute Bloomberg Frankfurt - Die Kosten für die Anpassung des Geschäfts an neue regulatorische Anforderungen sowie der Trend zu passiven Produkten werden im kommenden Jahr mehr kleine Vermögensverwalter zur Aufgabe zwingen, erwartet die Investmentsparte der Schweizer Bank EFG International. "Jeden ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bloomberg Frankfurt, Nummer 251, Seite 2, 206 Wörter





Moody's bestätigt Deutsche Bank Reuters Frankfurt - Der milliardenschwere Vergleich der Deutschen Bank mit den US-Behörden beeinträchtigt die Bonität des größten deutschen Instituts nach Auffassung der Ratingagentur Moody's nicht. Die Grundsatzeinigung gebe dem Vorstand um John Cryan vielmehr die Möglichkeit, sich auf die ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 251, Seite 2, 185 Wörter





Assekuranz kommt glimpflich davon Reuters Frankfurt - Trotz der Überschwemmungskatastrophen im Süden und Südwesten Deutschlands fällt die Unwetterbilanz hierzulande in diesem Jahr glimpflich aus. Die Folgen von Stürmen, Hagel und Starkregen für Häuser und Industriebetriebe kosteten die deutschen Versicherer 2016 rund 2 Mrd. ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 251, Seite 2, 113 Wörter





Hannover Rück zieht es nach Indien dpa-afx Hannover - Hannover Rück nimmt den indischen Versicherungsmarkt ins Visier. Wie der weltweit drittgrößte Rückversicherer am Mittwoch mitteilte, hat er die Genehmigung von den dortigen Behörden für die Gründung einer Niederlassung erhalten. Sitz der indischen Zentrale soll Mumbai ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor dpa-afx Hannover, Nummer 251, Seite 2, 97 Wörter





IM INTERVIEW: RALF W. BARKEY (RWGV) UND MICHAEL BOCKELMANN (GENOSSENSCHAFTSVERBAND) Genossen lehnen Regulierung "mit der großen Harke" ab Die Verbandsoberen über mangelnde Proportionalität und die schmerzhafte Zinspolitik der EZB, über das Datenhamstern, die Fusionswelle und Altersarmut - Herr Barkey, Herr Bockelmann, kleine und mittlere Banken leiden unter einer Regulierung, die auf große Institute zugeschnitten ist. Seit langem wird über Entlastungen diskutiert, etwa in Form einer "Small Banking Box". Nehmen Sie wahr, dass sich da ernsthaft ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bernd Wittkowski und Silke Stoltenberg, Nummer 251, Seite 3, 2531 Wörter





ZU DEN PERSONEN Eingespieltes Team

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 251, Seite 3, 136 Wörter





GASTBEITRAG Luthers finanzökonomische Schriften als Warnung In der Wirtschaftswissenschaft bedeutet Erkenntnisfortschritt oftmals nichts anderes als die Wiederentdeckung von Einsichten, die älteren Ökonomen bereits bekannt waren, aber zwischenzeitlich durch neue Theorien in den Hintergrund gedrängt wurden. So schreitet ökonomisches Denken oftmals dadurch voran, dass es gelingt, ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Christian Hecker, Bundesbankdirektor in Hamburg, Nummer 251, Seite 4, 1064 Wörter





Mittelständler gehen optimistisch ins neue Jahr dpa-afx Frankfurt - Deutschlands mittelständische Unternehmen blicken mit Zuversicht in das neue Jahr. Das Geschäftsklima verbesserte sich im Dezember weiter, wie die KfW-Bankengruppe bei der Vorlage des KfW-Ifo-Mittelstandsbarometers mitteilte. Vor allem die aktuelle Geschäftslage schätzen die etwa 5 600 ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor dpa-afx Frankfurt, Nummer 251, Seite 4, 102 Wörter





Italiens Firmen geben sich skeptisch Reuters Rom - Nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum hat sich in Italien die Stimmung der Unternehmen verschlechtert. Das Barometer für das Geschäftsklima der gesamten Wirtschaft fiel im Dezember um 1,1 auf 100,3 Punkte, wie das Statistikamt Istat mitteilte. Am Bau ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Reuters Rom, Nummer 251, Seite 4, 118 Wörter





IM INTERVIEW: MORITZ KRAEMER, S & P GLOBAL RATINGS "Staaten in Teufelskreis gefangen" Der Chief Rating Officer warnt vor neuen Risiken für die Eurozone und den Folgen des Populismus - Herr Kraemer, die Bundesregierung wird derzeit vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und von Nobelpreisträgern wie Paul Krugman bedrängt, die Ausgabenschleusen zu öffnen, statt weiter zu konsolidieren. Viele Ökonomen hierzulande halten das hingegen für gefährlich. Auf welcher Seite steht diesbezüglich ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stephan Lorz, Nummer 251, Seite 5, 1558 Wörter





Japans Wirtschaft überraschend dynamisch Industrieproduktion und Einzelhandel legen zu Reuters Tokio - Hoffnungssignale für die nach wie vor darbende japanische Wirtschaft: Die Industrieproduktion ist im November dank des schwachen Yen so stark gestiegen wie seit Juni nicht mehr. Zudem verzeichnete der Einzelhandel den ersten Umsatzanstieg seit Anfang des ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Reuters Tokio, Nummer 251, Seite 5, 300 Wörter





Enttäuschende Daten vom US-Immobilienmarkt Schwebende Häuserverkäufe sinken BZ Washington - In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November überraschend gesunken. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien zum Vormonat um 2,5 % gefallen, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor BZ Washington, Nummer 251, Seite 5, 260 Wörter





Hessen und Hamburg stecken tief im Schuldensumpf Finanzdaten für das dritte Quartal Reuters Berlin - Der deutsche Staat hat sich seit Jahresanfang weiter verschuldet. Der öffentliche Gesamthaushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen samt Extrabudgets stand Ende September mit 2,03 Bill. Euro in der Kreide. Damit stieg der Schuldenstand gegenüber dem ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Reuters Berlin, Nummer 251, Seite 5, 255 Wörter





ZUR PERSON Bonitätswächter

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stephan Lorz, Nummer 251, Seite 5, 77 Wörter





IM BLICKFELD Krise, Digitalisierung? Stallgeruch zählt für Dax-Vorstände Von Walther Becker, Frankfurt Kennen Sie den? Männlich, ein paar Jahre Auslandsaufenthalt nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, seiner Branche treu und Karriere immer schön in einem Unternehmen. Bevor er mit 48 Jahren berufen wurde, war er schon elf Jahre im ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 251, Seite 6, 624 Wörter





LEITARTIKEL Ein paar Kapitel Bankhistorie





Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 251, Seite 6, 638 Wörter





NOTIERT IN NEW YORK Mit Iren und Holländern auf dem Times Square

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Paravicini, Nummer 251, Seite 6, 606 Wörter





WERTBERICHTIGT Des Guten zu viel Selbst im Bankgeschäft kann es offenbar auch mal zu viel des Guten sein. Bestätigen würde dies vermutlich die Bank Vontobel, die vorgestern ihre eigene, fünf Tage zuvor verbreitete Erfolgsmeldung relativieren musste. Zu Recht hatte die Bank zunächst gemeldet, dass ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Daniel Zulauf, Nummer 251, Seite 6, 166 Wörter





WERTBERICHTIGT Alles so schön bunt hier Das waren noch Zeiten, als die deutsche Punkerin Nina Hagen sang: "Alles so schön bunt hier." Im deutschen Autoalltag, das fällt nicht nur in trüben, dunklen Wintertagen auf und schlägt so manchem aufs Gemüt, dominiert Tristesse. Nur ein knappes ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Peter Olsen, Nummer 251, Seite 6, 160 Wörter





WERTBERICHTIGT Ein erster Preis für Werner Baumann Kurz vor Jahresschluss erhält Werner Baumann einen ersten Preis für die eingefädelte Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Mit der Trophäe sind allerdings höchst zweifelhafte Ehren verbunden, ist es doch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), der den seit Mai amtierenden Vorstandschef von ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Annette Becker, Nummer 251, Seite 6, 140 Wörter





Korea verpasst Qualcomm Rekordbuße Chiphersteller soll wegen unlauterer Lizenzvereinbarungen 850 Mill. Dollar zahlen - Kerngeschäft bedroht

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 251, Seite 7, 509 Wörter





Kein Halt auf der schiefen Bahn Düstere Aussichten für Telekomausrüster - Markt schrumpft auf Jahre - Feuerprobe für Primus Ericsson Von Heidi Rohde, Frankfurt Der im Juli geschasste Ericsson-Chef Hans Vestberg wurde nicht müde zu betonen, Telekominfrastruktur sei ein Wachstumsmarkt. Am Ende wurden ihm die eigenen Worte zum Verhängnis. Denn trotz einer ganzen Reihe von Akquisitionen, mit denen Vestberg versucht ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Heidi Rohde, Frankfurt, Nummer 251, Seite 7, 563 Wörter





Steigender Dollarkurs trifft US-Exportfirmen Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt nimmt ab - Hoffnung auf stärkere Inlandsimpulse als Ausgleich Von Peter Olsen, Frankfurt "America first" lautet das Motto des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. An den Märkten zeigt die Ankündigung schon sichtbare Wirkung. Unternehmen, die im Inland von einem möglichen Infrastrukturprogramm profitieren könnten, zählen seit Wochen zu den Favoriten. Der ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 251, Seite 7, 447 Wörter





Preisrückgang treibt die Margen der Gashändler dpa-afx Berlin - Verbraucher profitieren einer Studie zufolge nicht in vollem Umfang von sinkenden Einkaufspreisen für Erdgas. Auf den internationalen Märkten seien die Gaspreise 2016 erneut gesunken, aber die Anbieter hätten dies nur teilweise an ihre Kunden weitergeben, heißt ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor dpa-afx Berlin, Nummer 251, Seite 7, 175 Wörter





Delta streicht 18 Boeing-Jets

po Frankfurt - Auch der amerikanische Airbus-Konkurrent Boeing muss in seinem Orderbestand Rückschläge hinnehmen. Ein Auftrag über insgesamt 18 Dreamliner-Jets 787 zum Listenpreis von etwa 4 Mrd. Dollar ist jetzt von der US-Fluggesellschaft Delta storniert worden. Der Rückzieher war ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 251, Seite 7, 173 Wörter





Hohe Produktivität in der Pharma swa Frankfurt - Im deutschen Arzneimittelmarkt wird auch im laufenden Jahr eine hohe Zahl an neuen Medikamenten erwartet. Nach 30 Neueinführungen 2016 rechnet der Verband der forschenden Pharmaunternehmen (VFA) mit der Markteinführung von mindestens 30 Medikamenten mit neuem Wirkstoff. ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 251, Seite 7, 171 Wörter





Gigaliner fahren im Normalbetrieb dpa-afx Berlin - Überlange Lastwagen dürfen von Januar an regulär auf bestimmten Straßen in Deutschland fahren. Nach einer fünf Jahre langen Testphase erlaubt Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zum neuen Jahr den Regelbetrieb auf Routen, die von den Bundesländern als ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor dpa-afx Berlin, Nummer 251, Seite 7, 152 Wörter





Abbott hat grünes Licht für Zukauf sp/Reuters New York/Washington - Der US-Medizintechnikkonzern Abbott Laboratories hat in den USA grünes Licht für die Übernahme des Rivalen St. Jude Medical erhalten. Die Aufsichtsbehörden genehmigten die 25 Mrd. Dollar schwere Transaktion unter Auflagen. Abbott habe bereits eingewilligt, Geschäftsteile ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Paravicini/Reuters, New York/Washington, Nummer 251, Seite 7, 151 Wörter





Die Nöte der Eidgenossen mit der Frauenquote Eine Quoteninitiative hat die Schweizer Firmen aufgeschreckt - Trotz mehr Kinderbetreuung bleiben weibliche Führungskräfte rar Von Daniel Zulauf, Zürich "Es geht um weit mehr als um Geschlechterquoten. Es geht um die Bevormundung durch den Staat." Monika Rühl, Direktorin des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, lässt kein gutes Haar am Vorschlag der Schweizer Regierung, auch die hiesigen Publikumsgesellschaften auf ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Daniel Zulauf, Zürich, Nummer 251, Seite 8, 733 Wörter





BP kauft bei Woolworths für 1,3 Mrd. Dollar ein Sechs Jahre nach dem Desaster der Deepwater Horizon dreht der Ölmulti wieder auf - Auch im Golf von Mexiko wb Frankfurt - BP legt sich das Treibstoffgeschäft des australischen Supermarktbetreibers Woolworths für 1,3 Mrd. US-Dollar zu. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass BP das traurige Kapitel Deepwater Horizon - das Desaster im Golf von Mexiko - abgeschlossen ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 251, Seite 8, 397 Wörter





IM GESPRÄCH: JAN SCHMIDT-BRAND Wilex rappelt sich auf Nach Neuordnung will CEO Kooperationen vertiefen - Großaktionär Hopp stützt Biotechfirma auch künftig Das auf Krebs-Antikörper spezialisierte Biotechnologieunternehmen Wilex will sich nach einigen Rückschlägen wieder hocharbeiten. Vorstandschef Jan Schmidt-Brand spricht in dieser Zeitung über die operativen und finanziellen Perspektiven. Von Stefan Kroneck, München Von Stefan Kroneck, München Nach einer Neuordnung und abermaligen finanziellen Stützungsmaßnahmen von Mehrheitsaktionär Dietmar Hopp ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 251, Seite 8, 552 Wörter





Neues Nordseeöl in stürmischen Zeiten Produktion an der Lagerstätte Ivar Aasen läuft an swa Frankfurt - Für den Ausbau der Ölproduktion in der Nordsee ist eine neue Quelle erschlossen worden. Vier Jahre nach Projektstart hat das Ölförderunternehmen Aker BP mit der Produktion aus der Lagerstätte Ivar Aasen in der norwegischen Nordsee begonnen. ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 251, Seite 8, 300 Wörter





Berliner Flughafen wird noch später eröffnet Start wird nun für Frühling 2018 angepeilt ge Berlin - Wirklich überraschend kommt die nunmehr quasi halboffiziell bestätigte fünfte Verschiebung des Starts des Berliner Großflughafens BER nicht. Schon seit Monaten wurde der bisherige Zeitpuffer immer knapper und enger, was den Regierenden Bürgermeister und Flughafen-Aufsichtsratschef Michael Müller ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 251, Seite 8, 320 Wörter





Innogy verdoppelt AR-Frauenquote cru Düsseldorf - Die Zahl und die Quote von Frauen in den Aufsichtsgremien der Unternehmensgruppe der RWE-Stromnetztochter Innogy hat sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Seit Herbst 2013 habe sich deren Anteil von gut 10 % auf knapp ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 251, Seite 8, 174 Wörter





ZUR PERSON Sanierer

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Stefan Kroneck, Nummer 251, Seite 8, 71 Wörter





Prosecco verstimmt Champagner-Hersteller Pfundschwäche wird zu Preiserhöhungen in Großbritannien zwingen - Marktanteilsverluste am heimischen Markt

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 251, Seite 9, 872 Wörter





Börsengang in Australien macht Mic-Aktionären Hoffnung Beteiligungsgesellschaft kündigt das erwartete IPO einer Tochter für Januar an - Vorstand Damjakob sucht neue Finanzierungswege mic München - Hinter der Beteiligungsgesellschaft Mic AG liegt ein Horrorjahr: Interessenkonflikte im Aufsichtsrat, eine geplatzte Hauptversammlung, ein gesundheitsbedingt eingeschränkt einsatzfähiger CEO, ein Personalkarussell im Vorstand, eine Strategieänderung samt hohen Wertkorrekturen und im November ein Abgleiten des Aktienkurses auf ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Michael Flämig, München, Nummer 251, Seite 9, 519 Wörter





Lauter die Kassen nie klingelten Weihnachtsgeschäft im deutschen Einzelhandel auf Rekordniveau - Jedes achte Geschenk aus dem Netz Von Annette Becker, Düsseldorf Das ganze Jahr über hatte es sich schon abgezeichnet: 2016 wird für den deutschen Einzelhandel ein Jahr der Superlative. Die Stimmung bewegt sich auf einem Fünfjahreshoch, hatte der Branchenverband HDE schon im September frohlockt und die ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 251, Seite 9, 443 Wörter





Volkswagen ruft weitere Kunden zur Umrüstung dpa-afx Wolfsburg/Flensburg - Volkswagen hat im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal Briefe an Autobesitzer zur Umrüstung weiterer Motorsteuergeräte verschickt. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hatte dem VW-Konzern am 21. Dezember dafür die Freigabe erteilt. Bislang waren gut 750 000 Motoren der VW-Konzernmarken ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor dpa-afx Wolfsburg/Flensburg, Nummer 251, Seite 9, 101 Wörter





Ontex kauft in Brasilien Windeln wb Frankfurt - Ontex, der belgische Hersteller von Babywindeln und Inkontinenzprodukten, schlägt in Brasilien zu. Erworben wird das Windelgeschäft von Hypermarcas, einem diversifizierten Pharma-, Gesundheits- und Kosmetikkonzern. Hypermarcas soll über einen Verkauf des Geschäfts mit umgerechnet 343 Mill. Euro ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 251, Seite 9, 185 Wörter





Daimler liefert Busse für Jakarta po Frankfurt - Der Stuttgarter Daimler-Konzern hat in Indonesien als Ausrüster den Zuschlag für das Bus-Rapid-Transit-System (BRT-System) in Jakarta erhalten. In den nächsten Monaten liefern der Konzern insgesamt 489 Busfahrgestelle an den Großkunden Transjakarta, der den Fuhrpark des BRT-Systems ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 251, Seite 9, 116 Wörter





Armira kauft Pharmazulieferer swa Frankfurt - Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Armira hat den im Saarland ansässigen Pharmazulieferer Polycine mit 70 Mitarbeitern übernommen. Verkäufer sind die Gründer Thomas Nicola und Martin Schmidtlein, ehemals Mitarbeiter des Gesundheitskonzerns Fresenius. MP Corporate Finance hat die Gesellschafter einer ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 251, Seite 9, 112 Wörter





Hannover Finanz bucht bei Achat wb Frankfurt - Hannover Finanz hat den Hotelbetreiber Achat in Mannheim komplett übernommen. Dieser managt Value- und Budgethotels. Das Unternehmen ist einer Mitteilung zufolge im mittleren bis gehobenen Segment unterwegs, 2017 solle auch eine Budgetmarke starten. Derzeit betreibt Achat ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 251, Seite 9, 110 Wörter





PERSONEN Hans Tietmeyer Von Mark Schrörs und Detlef Fechtner, Frankfurt Im Sommer, anlässlich seines 85. Geburtstags am 18. August, stand Hans Tietmeyer dem britischen Publizisten David Marsh noch einmal Rede und Antwort - an alter Wirkungsstätte, in der Zentrale der Bundesbank. Noch einmal ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Mark Schrörs und Detlef Fechtner, Frankfurt, Nummer 251, Seite 12, 1102 Wörter





PERSONEN Die Agenda von Kasper Rorsted Von Joachim Herr, München Handballspieler müssen schnell, kraftvoll und zielsicher sein. Kasper Rorsted, einst dänischer Junioren-Nationalspieler, beweist diese Eigenschaften auch als Adidas-Chef. Anfang November kündigte er ein Fitnessprogramm für die US-Marke Reebok an. Da war der 54 Jahre alte Däne ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Joachim Herr, München, Nummer 251, Seite 12, 578 Wörter





PERSONEN Ghosns Aktienoptionen sorgen für Empörung

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Gesche Wüpper, Nummer 251, Seite 12, 389 Wörter





PERSONEN Martin Mudersbach 65

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 251, Seite 12, 268 Wörter





PERSONEN Kay Michel 60

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Michael Flämig, Nummer 251, Seite 12, 150 Wörter





PERSONEN Sparda Hamburg erweitert Vorstand bn - Die Sparda-Bank Hamburg beruft Tino Wildmann per 1. Januar 2017 als Vorstandsmitglied. Damit werde der Vorstand auf drei Personen erweitert, teilt das Institut mit. Im Führungsgremium sitzen bereits der Vorstandsvorsitzende Bernhard Westerhoff sowie sein Stellvertreter Oliver Pöpplau. Wildmann, Jahrgang ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Bernd Neubacher, Nummer 251, Seite 12, 131 Wörter





PERSONEN Osborne Clarke holt Schiedsrechtler

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Nummer 251, Seite 12, 61 Wörter





AKTIEN Höhere Rohstoffpreise unterstützen Stahlpapiere Dax schließt in dünnem Handel unverändert - Braas Monier wegen Kapitalmaßnahme schwach dm Frankfurt - Am zweiten Handelstag in der feiertagsbedingt verkürzten Woche haben sich die Kursbewegungen am Aktienmarkt in Frankfurt in engsten Grenzen gehalten. Der Dax pendelte bei dünnem Handel in einer Bandbreite von rund 120 Punkten und ging praktisch ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 251, Seite 13, 330 Wörter





IM GESPRÄCH: PAAL BJORNESTAD Norwegens Pensionsfonds gefordert Der staatliche norwegische Pensionsfonds legt Wert auf tiefe Treibhausgasemissionen - Aktien wichtiger Der norwegische Pensionsfonds Government Pension Fund Global ist einer der größten Staatsfonds. Nun soll die Aktienquote aufgestockt werden. Zugleich legt das norwegische Finanzministerium Wert auf eine klimaverträgliche Anlagepolitik, wie der scheidende Staatssekretär Paal Bjørnestad der Börsen-Zeitung sagte. Von Dietegen Müller, Frankfurt Von Dietegen Müller, Frankfurt Börsen-Zeitung, ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 251, Seite 13, 777 Wörter





KREDITWÜRDIG Rentenmärkte im Zeichen der Unsicherheit Von Ulrich Kater *) Die Rentenmärkte stehen unter dem Einfluss außergewöhnlicher makroökonomischer Faktoren. In den vergangenen Jahren war das Wachstum stetig, aber schleppend. Aufgrund einer anhaltenden Unterauslastung der Volkswirtschaften war die Inflation so gering, dass ein Rückgang der Rohölpreise akute ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Ulrich Kater, Nummer 251, Seite 13, 869 Wörter





GASTBEITRAG Spannungen im transatlantischen Graben 2017 wird das Jahr werden, in dem politische Ereignisse die Aufmerksamkeit der Investoren dominieren werden - vor allem in Deutschland, wo bereits die Kampagne für die Bundestagswahl begonnen hat. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Politik nur einer ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Andrew Milligan, Head of Global Strategy bei Standard Life Investments, Nummer 251, Seite 14, 914 Wörter





Nicht alle Chip-Aktien sind Gewinner DZ Bank erwartet hohes Wachstum in Halbleiterbranche - Infineon, Jenoptik und Osram empfohlen



Die Kursentwicklung von Aktien aus der Halbleiterbranche fiel 2016 abermals höchst unterschiedlich aus. Das wird sich einer Studie der DZ Bank zufolge 2017 nicht ändern: Besonders hohe Wachstumsraten werden für die Halbleitersegmente Industrie, Automobilelektronik und Sicherheit prognostiziert. amb Frankfurt - ...

Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Anna-Maria Borse, Frankfurt, Nummer 251, Seite 14, 948 Wörter





DEVISEN Dollar zieht auf breiter Front an Pfund sinkt auf Zweimonatstief - Schwedische Krone erneut fester ck Frankfurt - Die US-Währung hat am Mittwoch auf breiter Front angezogen. Gestützt wurde sie unter anderem von steigenden Treasury-Spreads. So erreichte der Renditeaufschlag zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen auf ihre deutschen Gegenstücke mit 237 Basispunkten ein Langzeithoch. Der Euro fiel ...







ANLEIHEN Italien kommt günstiger zum Zuge Zwölfmonatstitel zu minus 0,317 platziert - Treasury-Spread auf Rekordhoch ck Frankfurt - Die Unsicherheit um die Rettung der Banca Monte dei Paschi hat den europäischen Staatsanleihen gestern phasenweise Auftrieb verliehen. Dadurch sank die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf ein Siebenwochentief von 0,18 %, und der Renditevorsprung zehnjähriger Treasuries ...

ck Frankfurt - Die Unsicherheit um die Rettung der Banca Monte dei Paschi hat den europäischen Staatsanleihen gestern phasenweise Auftrieb verliehen. Dadurch sank die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf ein Siebenwochentief von 0,18 %, und der Renditevorsprung zehnjähriger Treasuries ... mehr Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 251, Seite 14, 266 Wörter





Rentenbank setzt auf US-Währung jsc Frankfurt - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verlässt sich in der Refinanzierung auf Dollar-Emissionen: Von Jahresbeginn bis Mitte Dezember nahm die Förderbank an den Kapitalmärkten umgerechnet 12,5 Mrd. Euro über mittel- bis langfristige Mittel auf, davon 51 % in Dollar, ...

jsc Frankfurt - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verlässt sich in der Refinanzierung auf Dollar-Emissionen: Von Jahresbeginn bis Mitte Dezember nahm die Förderbank an den Kapitalmärkten umgerechnet 12,5 Mrd. Euro über mittel- bis langfristige Mittel auf, davon 51 % in Dollar, ... mehr Börsen-Zeitung, 29.12.16, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 251, Seite 14, 245 Wörter