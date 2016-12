Europas Konzerne verlieren den Anschluss USA dominieren nach Marktkapitalisierung mehr denn je - Apple an der Spitze

wb Frankfurt - Mehr denn je dominieren amerikanische Konzerne die Weltbörsen: Die zehn wertvollsten Unternehmen auf dem Globus kommen per Ende des laufenden Jahres sämtlich aus den Vereinigten Staaten. Von den 100 schwersten Gesellschaften haben 59 ihren Sitz in ...





ck Frankfurt - An den europäischen Aktienmärkten haben am Donnerstag die Bankenaktien unter Druck gestanden. Hintergrund war die anhaltende Unsicherheit über die Rettung der angeschlagenen Banca Monte dei Paschi. Deutsche Bank verloren 2,3 %, Commerzbank 1,8 %. In Mailand ...





KOMMENTAR - TOSHIBA Kernschmelze

Mit einem Kurssturz von über 40 % in drei Tagen stellen sich die Anleger an der Börse in Tokio auf eine Insolvenz von Toshiba ein. Das ist eine erstaunliche Entwicklung: Immerhin handelt es sich bei dem 141 Jahre alten Traditionskonzern ...





KOMMENTAR - BÖRSENGEWICHT Unter ferner liefen



America first" ist mit Blick auf die wertvollsten Unternehmen schon lange Realität. Das hat verschiedene Gründe: die Größe des Binnenmarktes, den Dollar als Leitwährung und in den vergangenen Jahren den enormen Aufstieg der Technologiekonzerne in der Gunst der Investoren. Dies ...





sck München - Der kriselnde Schnurlostelefonhersteller Gigaset richtet sein Geschäft mit Smartphones neu aus. Eineinhalb Jahre nach dem Einstieg in das hart umkämpfte Segment modifiziert der neue Vorstandschef Klaus Weßing die Strategie seines geschassten Amtsvorgängers Charles Fränkl. Im Gespräch ...





ms Frankfurt - Die Kreditvergabe im Euroraum hat im November leicht an Dynamik zugelegt. Laut gestern veröffentlichten Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhten sich die Ausleihungen an Unternehmen gegenüber Vorjahr bereinigt um 2,2 %. Im Oktober hatte das Plus ...





po Frankfurt - Der zum chinesischen Mischkonzern HNA gehörende Airline-Caterer Gategroup baut das Geschäft in der Flugverpflegung deutlich aus und wird vor der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs klarer Marktführer. Dazu übernimmt Gategroup von Air France-KLM die Kontrolle an der ...





dm Frankfurt - Die Société Générale bevorzugt europäische Aktien. Das erklärt Roland Kaloyan, Stratege für europäische Aktien bei der französischen Großbank, im Interview. "Europäische Unternehmen sind gegenüber ihren US-Wettbewerbern geringer verschuldet und bauen Cash-Bestände auf", so Kaloyan. "So erwarten ...





Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zieht es zum Jahresauftakt in die Wüste. Denn die Elektronik- und Unterhaltungsmesse CES in der Wüstenstadt Las Vegas hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Pflichttermin für die Branche gemausert. ...





Sind 66 Mrd. Dollar, die Bayer für Monsanto zu zahlen gedenkt, viel, zu viel oder am Ende gar zu wenig? Eine Antwort auf diese Frage wird der weltgrößte US-Saatguthersteller am kommenden Donnerstag mit der Vorlage der Zahlen für das ...





Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte Börsen-Zeitung, 30.12.16, Nummer 252, Seite 2, Tabelle(n)





Finanzmarktkalender Börsen-Zeitung, 30.12.16, Nummer 252, Seite 2, Tabelle(n)





6.1. - Die EZB-Bankenaufsicht setzt ihre Prioritäten für das Jahr 2016: Ihre Schwerpunkte legt sie auf das Risiko ...





fed/tkb Frankfurt/Mailand - Der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) geht zumindest kurzfristig nicht das Geld aus. Die EU-Kommission hat gestern vorübergehende Liquiditätshilfen des italienischen Staates für die Krisenbank gebilligt. Zugleich erlaubte die EU-Behörde der Regierung in ...





bn Frankfurt - Credit Suisse gerät wegen ihrer Rolle bei einer Anleiheemission Mosambiks ins Visier der US-Wertpapieraufsichtsbehörde. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anleger um Dokumente gebeten, mit welchen Credit Suisse, die russische VTB Bank sowie BNP Paribas ...





Bloomberg New York - Fondsmanager, die aktiv Aktien auswählen, haben 286 Milliarden Gründe, um mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr deprimiert zu sein. So viel Geld nämlich - 286 Mrd. Dollar - wurde bis November aus aktiv ...





dz Zürich - Das US-amerikanische Justizministerium erklärt den Steuerstreit mit den Schweizer Banken offiziell für beendet. Vier Banken, die im Rahmen des Programms kein schuldhaftes Verhalten anerkennen wollten, haben nach einer Prüfung das entsprechende Plazet in der Form eines ...





GASTBEITRAG Ein Nachruf auf die "deutsche Stabilitätskultur" In diesen Tagen ist viel vom Maastrichter Vertrag die Rede, denn "Maastricht" feierte gerade - beziehungsweise feiert demnächst - seinen 25. Geburtstag. Je nach Gusto konnte man das Silberjubiläum am 10. Dezember (Jahrestag der gleichnamigen Regierungskonferenz) beziehungsweise kann man ...

In diesen Tagen ist viel vom Maastrichter Vertrag die Rede, denn "Maastricht" feierte gerade - beziehungsweise feiert demnächst - seinen 25. Geburtstag. Je nach Gusto konnte man das Silberjubiläum am 10. Dezember (Jahrestag der gleichnamigen Regierungskonferenz) beziehungsweise kann man ...





Kreditvergabe gewinnt an Dynamik Banken in Euroland leihen Unternehmen und Haushalten mehr Geld - Starker Anstieg der Geldmenge M1 Seit Mitte 2014 lässt die EZB kaum etwas unversucht, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Nach einer zwischenzeitlichen Verbesserung der Lage stockte die Erholung zuletzt. Nun gibt es wieder positivere Nachrichten. ms Frankfurt - Nach einigen Monaten mit eher durchwachsenen Nachrichten von ...

ms Frankfurt - Nach einigen Monaten mit eher durchwachsenen Nachrichten von ...





ge Berlin - Kurz vor Beginn des Wahljahres 2017 machen die Gewerkschaften mit Warnungen vor einer steigenden Altersarmut Front für ein radikales Umsteuern in der Rentenpolitik. Sie begrüßten die Pläne von Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) gegen einen Verfall des ...





det Washington - Der erneute und überraschend starke Anstieg des Defizits im US-Warenhandel kann nach Experteneinschätzungen im Schlussquartal eine deutlich geringere Wachstumsrate in den USA zur Folge haben. Nach Angaben des Handelsministeriums legte der Fehlbetrag im November um 5,5 ...





Die südkoreanische Regierung erwartet für 2017 ein Wirtschaftswachstum von 2,6 %. Das verkündete das Finanzministeriums des ostasiatischen Landes gestern in einem Bericht. Es senkte damit seine Prognose vom Juni um 0,4 Prozentpunkte. Als ein Grund wurde die schwache Binnennachfrage ...





Zur Stabilisierung der Eurozone strebt die CDU ein härteres Vorgehen gegen Defizitsünder an. Der bisherige Ermessensspielraum der EU-Kommission soll dabei zugunsten der EU-Regierungen begrenzt werden, heißt es in einem Beschluss des Bundesfachausschusses Europa der CDU. In dem Papier, das ...





dpa-afx Valletta - Malta übernimmt zum 1. Januar die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft. Damit kommt dem Land im ersten Halbjahr 2017 eine wichtige Vermittlerrolle bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EU zu. Ein Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft dürfte die Suche nach ...





Reuters Berlin - Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland wird nach Einschätzung des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch im kommenden Jahr steigen. "Der Beschäftigungsaufschwung läuft 2017 weiter, aber vorerst mit gedrosseltem Tempo", sagte Enzo Weber vom ...





ANSICHTSSACHE Keine "Gerechtigkeitslücke" durch die Abgeltungsteuer Das Land Brandenburg hat im Bundesrat Ende Oktober 2016 einen Entschließungsantrag zur Abschaffung der Abgeltungsteuer eingebracht. Im Mittelpunkt des Antrages steht die Aussage, dass eine pauschale Besteuerung mit 25 % eine unverhältnismäßige Bevorzugung hoher Kapitalerträge darstellen würde. Insbesondere Arbeitnehmer ...

Das Land Brandenburg hat im Bundesrat Ende Oktober 2016 einen Entschließungsantrag zur Abschaffung der Abgeltungsteuer eingebracht. Im Mittelpunkt des Antrages steht die Aussage, dass eine pauschale Besteuerung mit 25 % eine unverhältnismäßige Bevorzugung hoher Kapitalerträge darstellen würde. Insbesondere Arbeitnehmer ...





LEITARTIKEL Das kommt 2017

Satire in diesen Zeiten? Zum einen mag es sich für manche Leser nicht gut anfühlen, im Zeichen von Krieg und Terrorismus die Wirklichkeit auf die Schippe zu nehmen. Zum anderen könnte man den Sinn von Persiflage grundsätzlich in Frage stellen ...





NOTIERT IN LONDON Von Strickpullovern und Doggie Bags

Während sich die deutschen Ordnungskräfte, Feuerwehren und Krankenhäuser auf den Silvesterabend vorbereiten, haben ihre britischen Kollegen das Schlimmste bereits hinter sich. Der Freitag vor Weihnachten wird im Kollegenkreis mit exzessivem Alkoholgenuss begangen, oft gefolgt von Schlägereien - was ihm den ...





WERTBERICHTIGT Die Politik ist gefragt Nachdem sich die Aussichten bei der Kreditvergabe in Euroland zuletzt etwas verdüstert hatten, sind die Daten für den November so etwas wie ein Lichtblick: Das Ausleihgeschäft gewinnt nach etwas Stillstand wieder an Dynamik. Das ist ein weiteres Argument gegen ...

Nachdem sich die Aussichten bei der Kreditvergabe in Euroland zuletzt etwas verdüstert hatten, sind die Daten für den November so etwas wie ein Lichtblick: Das Ausleihgeschäft gewinnt nach etwas Stillstand wieder an Dynamik. Das ist ein weiteres Argument gegen ...





WERTBERICHTIGT Charmeoffensive im US-Mobilfunk Es könnte der Beginn einer wunderbaren Männerfreundschaft sein. Softbank-Chef Masayoshi Son, der von Donald Trump auch liebevoll "Masa" gerufen wird, hat dem designierten US-Präsidenten das zweite Geschenk gemacht. 5 000 Arbeitsplätze verlegt der von Softbank kontrollierte US-Mobilfunkkonzern Sprint zurück ...

Es könnte der Beginn einer wunderbaren Männerfreundschaft sein. Softbank-Chef Masayoshi Son, der von Donald Trump auch liebevoll "Masa" gerufen wird, hat dem designierten US-Präsidenten das zweite Geschenk gemacht. 5 000 Arbeitsplätze verlegt der von Softbank kontrollierte US-Mobilfunkkonzern Sprint zurück ...





WERTBERICHTIGT Fraport will Scharte auswetzen Das Geschäftsmodell Flughafenbetreiber ist recht einfach gestrickt. Wer landen oder starten will, muss zahlen. In den Terminalgebäuden wird geshoppt, und mit dem vergleichsweise teuren Parkraum lässt sich auch gutes Geld verdienen. Wächst die Luftfahrt, wächst auch das Airport-Geschäft. Blöd ...

Das Geschäftsmodell Flughafenbetreiber ist recht einfach gestrickt. Wer landen oder starten will, muss zahlen. In den Terminalgebäuden wird geshoppt, und mit dem vergleichsweise teuren Parkraum lässt sich auch gutes Geld verdienen. Wächst die Luftfahrt, wächst auch das Airport-Geschäft. Blöd ...





Europäische Konzerne verlieren an Gewicht In Top 10 nach Marktkapitalisierung dieses Jahr ausschließlich Amerikaner - SAP in Deutschland vorn, Bayer fällt im Dax etwas zurück

Apple bleibt wertvollstes Unternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von 625 Mrd. Dollar bringt der iPhone-Anbieter an der Börse mehr auf die Waage als die sieben schwersten Dax-Unternehmen zusammen. SAP hat hier dieses Jahr Bayer als Spitzenreiter abgelöst und kommt ...





Reuters/po Sao Paulo/München/Frankfurt - Der Flughafenbetreiber Fraport liebäugelt mit dem Sprung nach Brasilien. Das Unternehmen bereite zusammen mit dem staatlichen brasilianischen Infrastrukturkonzern Infraero Gebote für die größten Airports des Landes vor, berichtete die Zeitung "Folha de Sao Paulo" am ...





Gategroup übernimmt Kontrolle über Servair Der zur chinesischen HNA gehörende Airline-Caterer wird damit zur klaren Nummer 1 vor LSG Sky Chefs wü Paris - Die zum chinesischen HNA-Konzern gehörende Schweizer Bordverpflegungsgesellschaft Gategroup übernimmt die Kontrolle über ihren französischen Konkurrenten Servair und steigt damit zum weltweit größten Flug-Cateringunternehmen auf (siehe Grafik). Air France-KLM teilte mit, 49,99 % des Servair-Kapitals an Gategroup ...

wü Paris - Die zum chinesischen HNA-Konzern gehörende Schweizer Bordverpflegungsgesellschaft Gategroup übernimmt die Kontrolle über ihren französischen Konkurrenten Servair und steigt damit zum weltweit größten Flug-Cateringunternehmen auf (siehe Grafik). Air France-KLM teilte mit, 49,99 % des Servair-Kapitals an Gategroup ...





dpa-afx Peking - China will sein Netz für Hochgeschwindigkeitszüge mit einer gewaltigen Milliarden-Investition weiter ausbauen. Bis 2020 soll das Schienennetz für Schnellzüge auf 30 000 Kilometer vergrößert werden, heißt es in einem Weißbuch des Transportministeriums. Damit würde das schon ...





Betriebsräte für Siemens in den USA

dpa-afx München - Nach monatelangen Verhandlungen haben die IG Metall und Siemens ein sogenanntes Neutralitätsabkommen für alle Siemens-Standorte in den USA geschlossen. Das sagte IG-Metall-Vorstand und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner der dpa. Darin bekenne sich der Konzern unter anderem zum ...





ab Düsseldorf - Der Chemiekonzern Lanxess hat in den USA grünes Licht für die Übernahme der auf Schmierstoff- und Flammschutzmittel spezialisierten Chemtura erhalten. "Seit wenigen Tagen steht fest, dass die US-Kartellbehörden keine





GASTBEITRAG Die Renaissance der Manteltransaktionen Zu Jahresbeginn 2017 dürfte der Optimismus in Bezug auf die Neuemissionstätigkeit der nächsten zwölf Monate wieder groß ausfallen. Dabei muss man jedoch konstatieren, dass in den vergangenen Jahren viele IPO-Projekte nicht wie angekündigt abgeschlossen werden konnten. Es gab signifikante ...

Zu Jahresbeginn 2017 dürfte der Optimismus in Bezug auf die Neuemissionstätigkeit der nächsten zwölf Monate wieder groß ausfallen. Dabei muss man jedoch konstatieren, dass in den vergangenen Jahren viele IPO-Projekte nicht wie angekündigt abgeschlossen werden konnten. Es gab signifikante ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Till Wrede, Direktor Head of Equity Capital Markets M.M.Warburg und Felix Pröfrock, Abteilungsdirektor Equity Capital Markets M.M.Warburg, Nummer 252, Seite 8, 829 Wörter





Deutsche Konzerne im Fadenkreuz China und Finanzinvestoren treiben M & A-Markt - Zahl grenzüberschreitender Übernahmen auf Rekordhoch Deutsche Unternehmen sind als Ziele ausländischer Investoren gefragt. Vor allem Amerikaner und Chinesen schlagen zu, aber auch Finanzinvestoren sind 2016 außerordentlich rege. Gerätselt wird, ob es 2017 zur Trendwende in M & A mit China kommt. wb Frankfurt - Ausländische ...

wb Frankfurt - Ausländische ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 252, Seite 8, 746 Wörter





In der Major League Soccer schnüren Milliardäre die Fußballschuhe Private Investoren geben in der Profiliga seit 1994 den Ton an - Wert der Teams hat sich seit 2013 fast verdoppelt auf rund 4 Mrd. Dollar Von Stefan Paravicini, New York Während die US-Fußballnationalmannschaft sich unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Jürgen Klinsmann zuletzt nicht in die gewünschte Richtung entwickelt hat, macht die Major League Soccer (MLS) zumindest in finanzieller Hinsicht große Fortschritte. Die derzeit 20 Teams ...

Während die US-Fußballnationalmannschaft sich unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Jürgen Klinsmann zuletzt nicht in die gewünschte Richtung entwickelt hat, macht die Major League Soccer (MLS) zumindest in finanzieller Hinsicht große Fortschritte. Die derzeit 20 Teams ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 252, Seite 9, 562 Wörter





IM GESPRÄCH: KLAUS WESSING Gigaset ordnet Smartphone-Geschäft neu Verkauf des Markennamens an Mehrheitsaktionär Goldin kassiert - Mehr Handlungsspielräume im Visier Gigaset schaltet bei ihren Ambitionen im chinesischen Markt einen Gang zurück. Stattdessen will die ehemalige Siemens-Sparte sich im Geschäft mit Smartphones stärker auf Europa konzentrieren und Kooperationen außerhalb des Mehrheitsaktionärs Goldin ausloten, wie Vorstandschef Klaus Weßing der Börsen-Zeitung sagte. Von Stefan ...

Von Stefan ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 252, Seite 9, 691 Wörter





Anleger verlieren Vertrauen in Toshiba Milliarden-Abschreibung droht Eigenkapital gänzlich zu vernichten mf Tokio - Die Aktien des japanischen Mischkonzerns Toshiba haben den dritten Tag in Folge massiv nachgegeben, weil Investoren die Vernichtung des verbliebenen Eigenkapitals durch eine drohende Milliarden-Abschreibung im Nukleargeschäft befürchten. Dann könnten ausstehende Anleihen und Kredite in Aktien ...

mf Tokio - Die Aktien des japanischen Mischkonzerns Toshiba haben den dritten Tag in Folge massiv nachgegeben, weil Investoren die Vernichtung des verbliebenen Eigenkapitals durch eine drohende Milliarden-Abschreibung im Nukleargeschäft befürchten. Dann könnten ausstehende Anleihen und Kredite in Aktien ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Martin Fritz, Tokio, Nummer 252, Seite 9, 364 Wörter





ZUR PERSON Hoffnungsträger

sck - Der kriselnde Schnurlostelefonhersteller Gigaset hat seit über einem Jahr einen neuen Hoffnungsträger an der Spitze. Klaus Weßing soll die frühere Siemens-Tochter auf Kurs bringen. Der 59-Jährige erzielte bei der Neuordnung Fortschritte. Er setzt auf eine Stärkung der Vertriebs ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Stefan Kroneck, Nummer 252, Seite 9, 105 Wörter





BP und Rosneft gehen künftig getrennte Wege

ab Düsseldorf - Vom 1. Januar an marschieren BP Europe und Rosneft im deutschen Raffinerie- und Petrochemiegeschäft auf getrennten Wegen. Die im Juni 2016 angekündigte Auflösung des Joint Venture Ruhr Oel werde zum Jahreswechsel abgeschlossen, wird mitgeteilt. Die zuständigen ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 252, Seite 9, 169 Wörter





ab Düsseldorf - Die kommunalen Aktionäre von RWE beharren auf der Wiederaufnahme der Ausschüttung. "Wir erwarten, dass RWE im kommenden Jahr wieder eine Dividende zahlt", zitierte das "Handelsblatt" Guntram Pehlke, Vorstandschef des Dortmunder Versorgers DSW21. Mit einem Anteil von ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 252, Seite 9, 125 Wörter





dpa-afx Berlin/Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben beim Hersteller Bombardier Transportation bis zu 300 Züge für den Nah- und Regionalverkehr bestellt. Ein entsprechender Rahmenvertrag für die Züge des neuen Typs "Talent 3" sei unterzeichnet worden, teilte der Konzern ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor dpa-afx Berlin/Wien, Nummer 252, Seite 9, 105 Wörter





Auflagen in den USA für Boehringer

swa Frankfurt - Die US-Wettbewerbshüter wollen dem milliardenschweren Spartentausch der Pharmakonzerne Boehringer Ingelheim und Sanofi wie erwartet nur unter Auflagen zustimmen. Die Deutschen müssen sich laut dpa-afx auf dem US-Markt von fünf Produkttypen im Bereich Tierarznei trennen, um durch ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 252, Seite 9, 94 Wörter





Reuters Frankfurt - Der Wohnungskonzern Westgrund soll nach 19 Jahren von der Börse verschwinden. Hauptaktionär Adler Real Estate will die verbliebenen Kleinaktionäre abfinden. Mit dem Kauf eines Aktienpakets habe Adler die Schwelle von 95 % der Anteile übersprungen, die ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 252, Seite 9, 84 Wörter





PERSONEN Familie und Firma sind Trumps Personalreserve Von Stefan Paravicini, New York Der designierte US-Präsident Donald Trump hat in den Wochen seit der Wahl Anfang November immer wieder mit seinen Berufungen für Spitzenämter in der nächsten Regierung für Aufsehen gesorgt. Ins Kabinett und in den engsten Beraterkreis ...

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat in den Wochen seit der Wahl Anfang November immer wieder mit seinen Berufungen für Spitzenämter in der nächsten Regierung für Aufsehen gesorgt. Ins Kabinett und in den engsten Beraterkreis ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 252, Seite 12, 600 Wörter





PERSONEN Dentsu-Chef Ishii tritt nach Todesfall zurück

mf - Nach fast sechs Jahren an der Spitze wird Tadashi Ishii als Präsident und Chief Executive Officer von Japans größter Werbeagentur Dentsu im Januar vorzeitig zurücktreten. Damit übernahm der 65-jährige Manager die Verantwortung für den Tod einer jungen Mitarbeiterin ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Martin Fritz, Nummer 252, Seite 12, 362 Wörter





PERSONEN Sechs Ex-HRE-Managern winkt die Einstellung des Verfahrens Reuters - Im Strafverfahren um die Beinahe-Pleite der Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) in der Finanzkrise schmelzen die Vorwürfe gegen das frühere Management weiter zusammen. Sechs der insgesamt acht angeklagten Ex-Vorstandsmitglieder müssen sich voraussichtlich nicht vor Gericht verantworten, wie mehrere mit ...

Sechs der insgesamt acht angeklagten Ex-Vorstandsmitglieder müssen sich voraussichtlich nicht vor Gericht verantworten, wie mehrere mit ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Reuters, Nummer 252, Seite 12, 337 Wörter





PERSONEN Philippe Donnet baut Generali-Management um

tkb - Philippe Donnet, der seit Frühjahr amtierende neue Generali-Chef, hat noch vor Jahresende ein Management-Revirement vorgenommen. Timothy Ryan wird ab 9. Januar 2017 den Posten des Chief Investment Officer (CIO) antreten. Der 47-jährige US-Amerikaner, der ebenso wie Philippe Donnet ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Nummer 252, Seite 12, 238 Wörter





PERSONEN Wolfgang Haupt 75

ab - Wolfgang Haupt, der am 2. Januar sein 75. Lebensjahr vollendet, hält seinem einstigen Arbeitgeber weiter fest die Treue. Zwar ist der studierte Betriebswirt schon im Juni 2015 aus dem Aufsichtsrat der mehrheitlich zur HSBC gehörenden Bank ausgeschieden, in ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Annette Becker, Nummer 252, Seite 12, 209 Wörter





PERSONEN Rolf-Peter Hoenen 70

mic - Der Schutz von Menschen und Gütern vor konkreten Gefahren: Dies ist das Lebensthema von Rolf-Peter Hoenen, der am kommenden Dienstag 70 Jahre alt wird. Denn Hoenen hat seine gesamte berufliche Karriere der Versicherungswirtschaft gewidmet. Seine Laufbahn begann er ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Michael Flämig, Nummer 252, Seite 12, 144 Wörter





PERSONEN Hoffmann Liebs stärkt Arbeitsrecht

swa - Vom 1. Januar an wird Dr. Andreas Fülbier (56) als Of Counsel das Düsseldorfer Büro von Hoffmann Liebs Fritsch & Partner im Bereich Arbeitsrecht verstärken. Zuvor war er langjähriger Syndikusanwalt der WGZ Bank und verantwortete als Bereichsleiter Personal ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Sabine Wadewitz, Nummer 252, Seite 12, 106 Wörter





PERSONEN Rudolf W. Schmitt 75

sck - Rudolf W. Schmitt hat die LfA Förderbank Bayern eine Zeit lang geprägt. Der gelernte Jurist führte das dem Freistaat Bayern gehörende Institut von 2000 bis Ende 2006. Anfang 2007 trat er mit 65 Jahren in den Ruhestand. Auf ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Stefan Kroneck, Nummer 252, Seite 12, 108 Wörter





ku Frankfurt - In einem wegen der Feiertage ausgedünnten Handel sind gestern Bankentitel unter Druck geraten. So büßten Deutsche Bank 2,3 % auf 17,11 Euro ein. Commerzbank gaben um 1,8 % auf 7,19 Euro nach und in Mailand Unicredit ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 252, Seite 13, 320 Wörter





IM INTERVIEW: ROLAND KALOYAN, SOCIETE GENERALE "Zyklische Konsumaktien günstig" Stratege sieht Erholung des Konsums in Europa - Deutsche und französische Bank- und Autowerte attraktiv Eine Beschleunigung des Konsums in Europa erwartet Roland Kaloyan, Stratege für europäische Aktien bei der französischen Großbank Société Générale. Deswegen empfiehlt er, für das Börsenjahr 2017 auf zyklische Konsumtitel zu setzen. Auch baunahe Werte findet er attraktiv. - Herr Kaloyan, ...

- Herr Kaloyan, ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Dietegen Müller, Nummer 252, Seite 13, 821 Wörter





GELD ODER BRIEF Generali-Aktie befindet sich im Aufwind Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Mailand Seit dem Kapitalmarkttag am 23. November in London hat der Aktienkurs des italienischen Versicherers Generali um rund ein Viertel zugelegt, er ist inzwischen auf über 14 Euro gestiegen. Damit hat sich der Kursverlust auf Jahressicht auf knapp ...

Seit dem Kapitalmarkttag am 23. November in London hat der Aktienkurs des italienischen Versicherers Generali um rund ein Viertel zugelegt, er ist inzwischen auf über 14 Euro gestiegen. Damit hat sich der Kursverlust auf Jahressicht auf knapp ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 252, Seite 13, 832 Wörter





ZUR PERSON Europäer

dm - Roland Kaloyan ist seit Februar 2014 Head of European Equity bei der französischen Großbank Société Générale. Zuvor war er bei dem Institut, zu dem er 2005 stieß, für die globale Asset-Allocation-Strategie verantwortlich. Sein Team gewann dabei im Thomson ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Dietegen Müller, Nummer 252, Seite 13, 68 Wörter





ck Frankfurt - Gewinnmitnahmen nach den deutlichen Avancen der zurückliegenden Wochen haben am Donnerstag die US-Währung gedrückt. Der Dollar-Index, der den Wert des Greenback zu sechs anderen Industrieländerwährungen abbildet, lag am frühen Abend mit einem Minus von 0,6 % ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 252, Seite 14, 354 Wörter





ku Frankfurt - Der Preis der wichtigsten Ölsorte Brent Crude hat sich am Donnerstag weiter erholt. Er legte um 0,3 % auf 56,39 Dollar je Barrel zu. Zwischenzeitlich rückte er sogar bis auf 56,55 Dollar vor. Allerdings betonten Händler, ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 252, Seite 14, 372 Wörter





ck Frankfurt - An den Staatsanleihemärkten haben die Renditen am Donnerstag auf breiter Front nachgegeben. So sank die Verzinsung zehnjähriger deutscher Staatstitel bis auf ein Siebenwochentief von 0,16 %. Zuletzt lag sie 2 Stellen tiefer bei 0,175 %. Die ... mehr Börsen-Zeitung, 30.12.16, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 252, Seite 14, 256 Wörter