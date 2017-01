Dax legt 2016 um 6,9 Prozent zu - Trump beflügelt den Dollar US-Währung steigt auf höchsten Stand seit 14 Jahren - Rohstoffmärkte feiern Comeback ck Frankfurt - Am letzten Handelstag des Jahres ist der Dax auf ein 17-Monats-Hoch von 11 482 Punkten gestiegen. Den Handel beendete er nur einen Zähler tiefer bei 11 481 Punkten. Nach Gewinnen in den Jahren 2014 und 2015 ...

KOMMENTAR - AUF EIN NEUES It's Leadership

Bleiben wir zunächst bei den Fakten, auch wenn es nicht dem Zeitgeist entspricht: Der Dax hat im fünften Jahr in Folge kräftig zugelegt, sich seit Ende 2011 von 5 898 Punkten auf 11 481 Punkte fast verdoppelt. Wirtschaftlich steht Deutschland ...





Fahrenschon strebt eine zweite Amtszeit an DSGV-Präsident: "Ich bin dazu bereit" bn/ge Frankfurt/Berlin - Georg Fahrenschon will 2018 für eine zweite Amtszeit als Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) kandidieren. "Die Mitglieder werden sich 2017 eine Meinung dazu bilden, mit welchem Präsidenten sie ab 2018 die Zukunft gestalten wollen", ...

Coeuré hält Debatte über Normalisierung für nötig EZB-Direktor mahnt aber zu größter Vorsicht ms/fed Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Ansicht ihres Direktoriumsmitglieds Benoît Coeuré eine Debatte über eine Normalisierung ihres extrem expansiven Kurses führen - das aber mit größter Vorsicht. "Eine Diskussion über eine Normalisierung der Geldpolitik ist nötig, ...

BMW hängt auch künftig vom Diesel ab CEO Harald Krüger: Müssen mehrere Felder besetzen sck/po München - Trotz ambitionierter Ziele in der Elektromobilität hängt der Erfolg von BMW auch in der kommenden Dekade überwiegend von den herkömmlichen Verbrennungsmotoren ab. "Wenn wir im Jahr 2025 rund 15 bis 25 % elektrifizierte Fahrzeuge haben, liegt ...

Schlussspurt beschert Dax gutes Jahr Italiens Aktienmarkt der große Verlierer Europas - Rohstoffbranchen haben die Nase vorn Nach einem schwachen Start hat das von vielen Überraschungen und Richtungswechseln geprägte Jahr 2016 an den europäischen Aktienmärkten ein versöhnliches Ende erlebt. Dank einer im Spätherbst gestarteten Aufwärtsbewegung hat der Dax um 6,9 % zugelegt. Von Christopher Kalbhenn, Frankfurt

Wildes Börsenjahr endet ohne Schlusspointe US-Aktien machen mit Endspurt schwachen Start vergessen - Dow Jones hält kurz vor 20 000 Punkten Von Stefan Paravicini, New York Klar, das Geschehen an den Börsen ist selten etwas für schwache Nerven. Das zurückliegende Börsenjahr setzte in dieser Hinsicht aber gerade an der Wall Street neue Maßstäbe. Nach einem miserablen Start liefen die US-Börsen im ...

Outperformance der Nebenwerte bricht ab MDax erreicht Rekordhöhen oberhalb von 22 000 Von Christopher Kalbhenn, Frankfurt Kurz vor dem Ende des alten Jahres hat das deutsche Nebenwertesegment wieder einmal für Aufsehen gesorgt. Während der Dax bis auf ein 17-Monats-Hoch stieg, ging der MDax auf Rekordjagd. Der Index für mittelgroße deutsche Dividendenwerte kletterte ...

Überwiegend positive Performance in Asien Chinas Börsen leiden aber unter Yuan-Schwäche Von Ernst Herb, Hongkong An den asiatischen Börsen sind wie in anderen Weltregionen die Geldpolitik der US-Notenbank, Sorgen über den Gesundheitszustand der chinesischen Wirtschaft wie auch die gestiegenen globalen Spannungen die Hauptthemen. Allerdings sorgte 2016 eine nachhaltig gute Liquiditätsversorgung dafür, ...

Ein weiteres Rekordjahr für Indexfonds Die ETF-Revolution in der Assetmanagement-Industrie geht weiter - Niedrigzinsumfeld treibt institutionelle Investoren zu Passivprodukten Im Jahr 2016 dürften Exchange Traded Funds (ETF) erneut Rekordzuflüsse erzielt haben. Das Volumen der Passivprodukte beträgt inzwischen 3,2 Bill. Dollar. Gute Gründe sprechen dafür, dass sich das Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzt. Von Werner Rüppel, Frankfurt

Kräftige Preisanstiege bei Öl und Industriemetallen Brent legt um rund 50 Prozent zu Von Dieter Kuckelkorn, Frankfurt Für viele Investoren an den Rohstoffmärkten ist 2016 ein ganz passables Jahr geworden - zumindest, wenn man als Anleger die teilweise hohen Verluste der Vorjahres überwunden hat. Im gerade beendeten Turnus verzeichnete beispielsweise der viele Rohstoffklassen ...

IM INTERVIEW: BENOIT COEURE "Unsere Forward Guidance ist keine Festlegung" Das EZB-Direktoriumsmitglied über den weiteren Kurs der Euro-Währungshüter, die Schwachstellen der Eurozone und Sorgen vor einer neuen Finanzkrise - Herr Coeuré, die Euro-Wirtschaft wächst aktuell sogar über ihrem Potenzial, die Inflation soll laut EZB-Präsident Mario Draghi zwischen 2018 und 2019 das Ziel von nahe 2 % erreichen. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) aber ist sogar noch ...

ZUR PERSON Multilinguist

IM INTERVIEW: GEORG FAHRENSCHON "Ich bin dazu bereit" Der Sparkassenpräsident zur Frage einer weiteren Amtszeit, über Paydirekt, die Digitalisierung und die Entwicklung der Arbeitsplätze im Sektor - Herr Fahrenschon, 2016 werden die Sparkassen, wie Sie angekündigt haben, mehrere hundert Millionen Euro weniger Betriebsergebnis vor Bewertung verdienen als 2015, als sie 13,2 Mrd. Euro erwirtschafteten. Warum?

ZUR PERSON Durchsetzer

Trump macht den Dollar wieder groß Euro und Yen in der Defensive - Pfund und Schwedenkrone die großen Verlierer

Anleiherenditen stürzen 2016 ab Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank zeigt enorme Auswirkungen Von Kai Johannsen, Frankfurt Im unmittelbarem Vergleich der zehnjährigen Bundrendite zu Jahresbeginn (rd. 0,60 %) und zum Jahresultimo 2016 (rd. 0,2 %) sieht es so aus, als wäre gar nicht mal viel passiert. Aber dieser Eindruck täuscht enorm. Am 4. ...

IM INTERVIEW: HARALD KRÜGER "Elektromobilität ist ein Marathon, kein Sprint" BMW-Vorstandschef über Nachholbedarf in der Ladeinfrastruktur, mögliche Auswirkungen der US-Präsidentenwahl und den Kampf um die Premiumführung - Herr Krüger, die Automobilindustrie bewegt sich in politisch interessanten Zeiten. Was erwarten Sie für BMW von der anstehenden US-Präsidentschaft von Donald Trump auch in Bezug auf das wichtige Thema Freihandel?

ZUR PERSON Wegweiser

AKTUELLES VOM TAGE Londons Mühe mit den Reichen Regierung will ein Signal gegen steuerlich privilegierte Weltbürger setzen, sie aber nicht abschrecken Wohlhabende Bürger aus aller Welt können sich in Großbritannien einen steuerlich attraktiven Niederlassungsstatus einkaufen. Mit dem Brexit-Votum hat sich nun das Umfeld geändert. Ein Problem für die Regierung. Von Gerald Hosp, London

AKTUELLES VOM TAGE Die EZB und der Kampf um mehr Inflation Zum Jahreswechsel dürfte Teuerung stark zulegen Von Mark Schrörs, Frankfurt In Spanien sind die Preise zum Jahresende überraschend so stark gestiegen wie seit August 2013 nicht mehr - nämlich um 1,4 %, nach 0,5 % im November. Die neuen Daten vom Freitag schüren die Erwartung, dass ...

AKTUELLES VOM TAGE - KOMMENTAR Liebesgrüße aus Mar-a-Lago

AKTUELLES VOM TAGE - KURZ GEMELDET Indien verpasst selbstgesetzte Frist Menschen in Indien warten an vielen Orten noch immer auf Bargeld. Die Regierung verpasste damit eine selbstgesetzte Frist, die Premierminister Narendra Modi sich gesetzt hatte. Zum 9. November hatte Modi überraschend alle Geldscheine im Wert von mehr als 100 ...

AKTUELLES VOM TAGE - KURZ GEMELDET Neuer Regierungschef in Rumänien Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl in Rumänien ist der Weg zur Regierungsbildung frei: Staatspräsident Klaus Johannis hat den Sozialdemokraten Sorin Grindeanu (43) als neuen Ministerpräsidenten designiert, teilte das Präsidialamt in Bukarest mit. Der Ex-Telekom-Minister votiert für eine Koalition ...

Die schwarze

Geduldsprobe für MPS EU-Erlaubnis für vorbeugende Rekapitalisierung wird erst im Frühjahr erwartet

Krankenversicherer preschen digital vor Rechnungs-Apps etablieren sich - Hohe Erwartung Von Antje Kullrich, Düsseldorf Kein Thema hat Manager in der Versicherungswirtschaft 2016 so umgetrieben wie die Digitalisierung. Gerade beim Kontakt mit den Kunden wird viel herumexperimentiert. Doch einige Trends zeichnen sich bereits ab. In der digitalen Kommunikation mit Kunden sind ...

BaFin-Regelwerke lassen auf sich warten Vergütungsvorgaben und MaRisk kommen erst 2017 Von Bernd Neubacher, Frankfurt Dass Aufseher den Finanzsektor mit immer neuen Regelwerken überfordern würden, zählt zu den rhetorischen Versatzstücken eines jeden Branchenvertreters mit etwas Selbstachtung. Dass sich Aufseher mit der Vielzahl ihrer Vorgaben zunehmend selbst überfordern, ist vielleicht nur eine ...

Rettungsfonds Atlante 2 kauft faule Kredite auf tkb Mailand - Der italienische Bankenrettungsfonds Atlante 2 übernimmt einen Großteil der faulen Kredite von den im Vorjahr vor der Pleite bewahrten Instituten Banca Etruria, Banca delle Marche und Sparkasse von Rieti. Damit erleichtert er deren Übernahme durch Ubi ...

BVR übernimmt Federführung fir Frankfurt - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) übernimmt zum 1. Januar für ein Jahr die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) vom Bundesverband deutscher Banken (BdB). 2017 werde von politischen Ereignissen geprägt wie den Brexit-Verhandlungen, ...

IM GESPRÄCH: REINHARD BERBEN Franklin Templeton steckt im Tal der Tränen Milliardenabflüsse in Europa - Auch in Deutschland geht es erneut abwärts - Umstrukturierung und neue Angebote als Antwort Durch eine Umstrukturierung des Europa-Geschäfts und im Schwellenländersegment will Franklin Templeton die Abwärtsfahrt im Europageschäft stoppen. Die US-Fondsgesellschaft hat auch in Deutschland das dritte Jahr in Folge Einbußen zu beklagen. Von Silke Stoltenberg, Frankfurt Von Silke Stoltenberg, Frankfurt Franklin Templeton Investments steckt in Europa tief ...

Wachwechsel bei Ost-Sparkassen Expansives Kreditgeschäft bremst Gewinnrückgang durch Niedrigzinsen Von Ulli Gericke, Berlin Wachwechsel im Osten: Über lange Jahre hinweg war die Ostsächsische Sparkasse Dresden die größte in den neuen Bundesländern. Jetzt wurde sie von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam überholt - und zwar auch ohne Einrechnung von deren ...

Grünes Licht für Kuka-Kauf Midea nach US-Genehmigung am Ziel - China nutzt Währungspolitik als Hebel

GfK-Führung unterstützt Angebot von KKR Konsumforscher warnt vor Renditeeinbruch sck München - Der geschwächte Nürnberger Konsumforscher GfK empfiehlt seinen Aktionären, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR anzunehmen. In einer Stellungnahme begründen Vorstand und Aufsichtsrat ihre Entscheidung damit, dass der Angebotspreis "aus finanzieller Sicht angemessen ist". Das werde ...

Here und Mobileye arbeiten am Roboterauto Kooperation für ständige Updates digitaler Karten cru Düsseldorf - Der Online-Kartendienst Here - eine ehemalige Nokia-Tochter, die nun den Autoherstellern Audi, BMW und Daimler sowie drei asiatischen Investoren gemeinsam gehört - schließt eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Kameratechnikspezialisten Mobileye, um neue Karten für autonome ...

Werbung auch im neuen Jahr auf der Sonnenseite IHS Markit: Plus 10 Prozent auf global 590 Mrd. Dollar wb Frankfurt - Rosige Aussichten für die Werbewirtschaft, insbesondere online: Die Ausgaben sollen 2017 um 10,9 % auf 590 Mrd. Dollar klettern. Das schätzen die Marktforscher von IHS Markit. Sie taxieren das Volumen für 2016 auf 532 Mrd. Dollar, ...

Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann verlässt Springer ge Berlin - Mit dem Tweet "Es war mir eine Ehre!" hat sich Kai Diekmann, anderthalb Jahrzehnte Chefredakteur von Springers Flaggschiff "Bild", am Freitag von dem Boulevardblatt und dessen Verlag verabschiedet. Der seit Jahresfrist als Herausgeber der Bild-Gruppe tätige ...

Terror und Luxus vertragen sich nicht Ausbleibende Touristen in Europa führen zu Erlösrückgängen - Für 2017 verhalten optimistisch - Schwacher Euro treibt Ergebnisse

Nicht nur die Bremer Straßenbahn ist auf Exit-Kurs Weit mehr Delistings als Neuzugänge an der Börse - Übernahmen und illiquider Handel sorgen für kürzeren Kurszettel - Mehrere Wege Von Walther Becker, Frankfurt Ohne den Börsengang der RWE-Abspaltung Innogy im Volumen von 4,6 Mrd. Euro wäre das IPO-Jahr 2016 nahezu völlig verloren gewesen. Abgesehen von dem Energienetzbetreiber kam lediglich der Windkraftanlagenbauer Senvio auf mehr als 200 Mill. Euro. Anders ...

KONGLOMERATE Drei Luxusmarkensammler

Mic trennt sich von weiteren Beteiligungen mic München - Die Beteiligungsgesellschaft Mic AG setzt die Aufräumaktion im Portfolio fort. Kurz vor Jahresende hat das Management die bereits abgeschriebene Direktbeteiligung SmartM GmbH liquidiert. Im Zuge eines Management Buy-out hat die Mic-Tochter 4-Industries AG zudem ihren 80 ...

Billigflieger gewinnen Airports mit hohem Anteil von Ryanair und Easyjet melden größtes Passagierplus Der Flughafenverband ADV erwartet für 2017 ein ähnliches Passagierplus an deutschen Airports wie im abgelaufenen Jahr, als gut 3 % mehr Reisende gezählt wurden. Gewinner werden dabei vor allem Billigflieger sein und Flughäfen, die stark auf Ryanair oder Eurowings setzen. Börsen-Zeitung, ...

Toyota verliert die Führung auf den letzten Metern Trotz Dieselgate wird Volkswagen die Nummer 1

po Frankfurt - Der japanische Autobauer Toyota wird 2016 wohl die Führung im automobilen Geschäft nicht verteidigen können. Überwiegend gehen die Schätzungen davon aus, dass Toyota im Gesamtjahr auf etwa 10,1 Millionen Verkäufe kommen wird, während der Wolfsburger Rivale ...

"Todesstern" bedroht den Einzelhandel Von Stefan Paravicini, New York Die Pläne für den sogenannten "Todesstern" spielen im jüngsten Film aus der "Star Wars"-Reihe, der gerade in den Kinos läuft, eine zentrale Rolle. Nichts symbolisiert in der Weltraumsaga von George Lucas die Bedrohung durch die ...

China kappt Beihilfen für Öko-Fahrzeuge Reuters Peking - China tritt 2017 in der Förderung von Ökofahrzeugen etwas auf die Bremse. Subventionen der Regierung in Peking für Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb sollen in einem ersten Schritt um 20 % reduziert werden, wie das Finanzministerium ...

MARKTCHANCEN 2017 Investoren setzen auf Gezeitenwechsel am Anleihemarkt Das Niedrigzinsumfeld ist intakt - US-Notenbank will Zinsen erhöhen - Dollar liebäugelt mit Parität - EZB kauft weiter Bonds - Politische Risiken tauchen auf

Von Kai Johannsen, Frankfurt Auf die Ebbe folgt die Flut. Und die Flut lässt bekanntlich alle Boote steigen. Auf solch einen Gezeitenwechsel stellen sich die Akteure an den Finanzmärkten für 2017 ein: Ausgehend von steigenden Renditen der Staatsanleihen, so etwa ...

MARKTCHANCEN 2017 Vorspann

MARKTCHANCEN 2017 Erst die Parität, dann eine neue Euro-Stärke Steigende US-Zinsen und Inflation sprechen zum Jahresbeginn für den Dollar - Leistungsbilanzüberschuss macht Gemeinschaftswährung widerstandsfähig Von Stefan Schaaf, Frankfurt Der Euro-Dollar-Kurs wird im neuen Jahr einer ungewöhnlich konfusen Gemengelage aus Geldpolitik, Makrodaten und politischen Risiken ausgesetzt sein. Das spricht für starke Ausschläge in beide Richtungen einschließlich des Falls unter die Parität. Doch in zwölf Monaten ...

MARKTCHANCEN 2017 - KÖPFE DES JAHRES Währungsexperte

MARKTCHANCEN 2017 Krone vor dem Sprung in die Freiheit Der Euro-Höchstkurs der tschechischen Währung steht zur Disposition Von Stefan Schaaf, Frankfurt Tschechien könnte die nächste Schweiz sein. Denn ähnlich wie seinerzeit die Eidgenossenschaft hat das mittelosteuropäische Land einen Höchstkurs eingeführt, um deflatorischen Druck infolge einer Währungsaufwertung zu verhindern. Doch nach dem jüngsten Anstieg der Inflationsrate in Tschechien ...

MARKTCHANCEN 2017 Abwertungs- ohne Aufwertungsrisiko Schweizer Franken gilt als ultimative Finanzierungswährung - SNB bleibt aktiv Von Stefan Schaaf, Frankfurt Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat zwar vor knapp zwei Jahren den Euro-Mindestkurs des Franken offiziell gekappt. Doch noch immer zeichnet die Währung der Alpenrepublik ein ungleichmäßig verteiltes Kursänderungsrisiko aus. Eine Aufwertung zum Euro und zum Dollar ...

MARKTCHANCEN 2017 Umfeld begünstigt Aktien gegenüber Anleihen Fiskalische Impulse lassen auf höheres Wachstum hoffen - Investoren müssen sich wahrscheinlich auf stärkere Schwankungen einstellen Von Christopher Kalbhenn, Frankfurt Im zurückliegenden Jahr haben Aktieninvestoren erneut nicht unter Langeweile gelitten. Mit dem ersten Handelstag begannen die Aktienmärkte, belastet vor allem von der Angst, dass China einen heftigen Wachstumseinbruch erleiden würde und der fallende Ölpreis ein Warnsignal ...

MARKTCHANCEN 2017 - KÖPFE DES JAHRES Gestalter

MARKTCHANCEN 2017 An den Emerging Markets trennt sich Spreu vom Weizen Schwellenländeranlagen stehen wegen Trump ruppige Zeiten bevor - Langfristig punkten sie mit niedrigen Bewertungen und hohem Wachstum Von Christopher Kalbhenn, Frankfurt Fulminantes Comeback und ein schwerer Rückschlag: Das ist die für Emerging-Markets-Investoren letztlich frustrierende Bilanz des Jahres 2016. Seit der Ankündigung der geldpolitischen Wende im Jahr 2013 bis in das erste Quartal 2016 unter teilweise heftigen Druck, ...

MARKTCHANCEN 2017 - KÖPFE DES JAHRES Mister Schuhkarton

MARKTCHANCEN 2017 EZB-Käufe stützen Unternehmensanleihen Rekordjagd am Primärmarkt - Politische Faktoren könnten für Phasen der Verunsicherung sorgen - Rating-Bild wird als stabil erachtet Von Kai Johannsen, Frankfurt 2017 sollte für die Emittenten von Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) und für die Investoren in diesen Anleihen gleichermaßen ein gutes Jahr werden. Zumindest zeichnet sich das zum Jahreswechsel ab. Aber die Investoren und auch die Unternehmen sollten ...

MARKTCHANCEN 2017 Verhaltene Aussichten für den Ölpreis Die Opec hat die Kontrolle über den Markt verloren - Nordamerikanische Produzenten drehen auf Von Dieter Kuckelkorn, Frankfurt Ende November hat die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) den Ölmarkt kräftig aufgemischt. Erstmals seit acht Jahren ist es den Mitgliedern gelungen, sich auf konkrete Kürzungen ihre Fördermenge zu einigen. Zunächst ging es für den Ölpreis ...

MARKTCHANCEN 2017 Nach dem Trump-Schock soll sich der Goldpreis 2017 wieder erholen Belastung durch Dollar-Stärke und steigende Anleiherenditen lässt nach Von Dieter Kuckelkorn, Frankfurt Analysten und Fondsmanager hatten sich vom Goldpreis für 2016 viel versprochen. Noch im Sommer, also auf dem Höhepunkt der Preisentwicklung im gerade beendeten Jahr, waren viele Akteure noch von einer deutlich steigenden Notierung ausgegangen. Ein anhaltendes ...

MARKTCHANCEN 2017 Langfristig gute Chancen für Kupfer Nach der Rally aber zunächst Korrekturen möglich Von Dieter Kuckelkorn, Frankfurt Im gerade beendeten Jahr boten Industriemetalle den Anlegern meist attraktive Renditen. So hat sich Kupfer um rund ein Fünftel verteuert, Nickel und Blei um mehr als 20 %, Zinn und Zink sogar noch deutlich stärker. Profitiert ...

MARKTCHANCEN 2017 Alternative Anlagen werden das "neue Normal" Steigender Appetit im Bereich Privatfinanzierungen - Klagen über teilweise hohe Gebühren - Große Investoren erwarten auch 2017 höhere Anlagesummen Von Dietegen Müller, Frankfurt Ein Effekt der niedrigen Zinsen wird auch 2017 spürbar sein: Die Verbreitung alternativer Anlagen unter institutionellen Investoren steigt weiter - genährt von der Suche nach auskömmlichen Renditen, aber auch vom Bestreben, eine bessere Diversifikation zu erreichen ...

MARKTCHANCEN 2017 Die Dividende bleibt der wichtigste Performancetreiber Schwächere Wertentwicklung 2017 möglich Von Werner Rüppel, Frankfurt Vor dem Hintergrund der lockeren Geldpolitik der Notenbanken sowie vor allem der Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist das Interesse an dividendenstarken Aktien deutlich gewachsen. Mitunter wurden Dividenden dabei sogar fälschlicherweise als der neue ...

MARKTCHANCEN 2017 Stimmung am britischen Markt hellt sich spürbar auf FTSE 100 wird am Jahresende 2017 bei 7 150 Punkten erwartet - Pfund erholt sich nach Entscheidung des High Court zum EU-Austrittsverfahren Von Andreas Hippin, London Das EU-Referendum hat sich nur kurzfristig am britischen Aktienmarkt bemerkbar gemacht. Mit zunehmender Hoffnung auf einen sogenannten Soft Brexit werden die Erwartungen an die Kursentwicklung optimistischer. "Die Performance der britischen Wirtschaft wird während der Verhandlungen über ...

MARKTCHANCEN 2017 - KÖPFE DES JAHRES Brexiteer

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Der Zorn der Massen auf die politische Welt der Reichen Die Unsicherheit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wird zur Gefahr - Brexit, Trump, Globalisierung, Digitalisierung und die Wiederkehr der sozialen Frage Von Stephan Lorz, Frankfurt Im Jahr 1977 brachte John Kenneth Galbraith, damals einer der einflussreichsten Ökonomen, zusammen mit der britischen BBC eine Serie mit dem Titel "The Age of Uncertainty" heraus. Noch unter dem Eindruck der Ölkrise und des Siegeszugs ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Vorspann

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT US-Notenbank wartet auf den Trump-Effekt Reflationierung durch fiskalpolitische Impulse erhofft - Geldpolitische Falken im Offenmarktausschuss halten 2017 mehr als drei Zinserhöhungen für angezeigt Von Stefan Paravicini, New York Seit dem Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl vor acht Wochen suchen nicht nur die politischen Beobachter in Washington nach Orientierung in der Flut von Ankündigungen des nächsten Präsidenten. Auch in den Räumlichkeiten der ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Der Verlust des Vertrauens Rückhalt für Notenbanken in der Öffentlichkeit teils dramatisch gesunken - Angst vor Krise des Geldsystems Von Mark Schrörs, Frankfurt In der Weltfinanzkrise, vor allem im Jahr 2008, hat primär das beherzte Eingreifen der Notenbanken verhindert, dass die Krise in eine große Depression wie in den 1930er Jahren mündete. Sie griffen zu beispiellosen Liquiditätsspritzen, Leitzinssenkungen und ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT - KÖPFE DES JAHRES Kämpfernatur

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Epochenwandel durch Digitalisierung Die Sorgen vor einer säkularen Stagnation und den damit einhergehenden politischen Folgen nehmen zu Von Stephan Lorz, Frankfurt Die Umstände für die Diagnose sind erschreckend vergleichbar: Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts warnte der Harvard-Ökonom Alvin Hansen noch unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise vor einer säkularen Stagnation, einer anhaltenden Wachstumskrise. Damals herrschte Depression ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT - KÖPFE DES JAHRES Populist

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Handelspolitisches Fiasko Argwohn wächst - Abkommen werden schwieriger Von Detlef Fechtner, Frankfurt Wenige Tage vor Weihnachten meldete sich die EU-Kommission mit einer überraschenden Nachricht: Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen stünden "kurz vor dem Abschluss". Anfang Dezember habe es "bedeutsame Fortschritte" gegeben. Eine Verständigung werde daher "so früh wie ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Ein unrunder Geburtstag Die europäische Idee scheint ihre Fürsprecher zu verlieren, und Brüssel zittert schon vor den Wahlen 2017 Von Andreas Heitker, Brüssel Ende März feiert Europa den 60. Jahrestag der Römischen Verträge, die heute als Gründungsurkunde der EU gelten. Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande hatten 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ins Leben gerufen und damit ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Renaissance der großen Erzählungen Brexit, Trump & Le Pen beflügeln die Suche nach Sinn und Ziel der Geschichte Von Andreas Hippin, London Der französische Philosoph Jean-François Lyotard hat schon 1979 das Ende der "großen Erzählungen" verkündet. Aber das Bedürfnis ist groß, das britische Votum für den EU-Austritt, den Wahlsieg von Donald Trump, den Populismus in Italien, der Matteo ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT - KÖPFE DES JAHRES Botschafter

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT China auf ganz eigenen Wegen Wirtschaftserfolg abseits westlicher Demokratiemodelle - "Recht auf Entwicklung" dient als Legitimation Von Norbert Hellmann, Schanghai China steht im neuen Jahr vor einer nicht ganz neuen Zerreißprobe. Es gilt, ambitiöse im Fünfjahresplan verankerte Wachstumsziele zu erreichen und gleichzeitig den mit marktwirtschaftlichen Reformen zur künftigen Wachstumssicherung verbundenen Strukturwandel zu meistern. Um ein Wachstumsziel ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT - KÖPFE DES JAHRES Dominator

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Russland mischt die westliche Welt auf Der Umgang mit der Unberechenbarkeit Putins Von Eduard Steiner, Moskau Unter den Varianten, sich einen gewissen Einblick in Wladimir Putins Psychogramm zu verschaffen, ist die Vergegenwärtigung seiner direkten Aussagen sicher eine der einfacheren: "Die Schwachen werden geschlagen", lautete etwa ein Lieblingsspruch des russischen Präsidenten von Jugend ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Auftrieb für Populismus Verunsicherung durch Globalisierung und Digitalisierung - Parteien verlegen sich auf besseres Erklären Von Angela Wefers, Berlin Berlin macht sich bereit für die Bundestagswahl 2017. Dabei kündigt sich ein Novum an: Erstmals nach Jahrzehnten dürfte eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag einziehen. In zehn Landesparlamenten ist die Alternative für Deutschland (AfD) bereits vertreten. ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT - KÖPFE DES JAHRES Außenseiter

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Frankreich im Banne der nationalistischen Rechten Zur kaum zu unterschätzenden Gefahr Le Pens Von Gesche Wüpper, Paris 2017 richten sich alle Augen auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, weil sie nicht nur für Frankreich entscheidend sind, sondern für die Zukunft Europas insgesamt. Bereits jetzt kann davon ausgegangen werden, dass Marine Le Pen vom rechtsextremen ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Trumps Gutsherrenkapitalismus Die protektionistische Handelspolitik des neuen US-Präsidenten könnte die USA in die Isolation treiben Von Peter De Thier, Washington Ein markiger Spruch, der auf Millionen von Baseballkappen und T-Shirts gestickt war, fasste Donald Trumps Zielsetzung für die Präsidentschaft zusammen: "Make America Great Again!" Dabei ist das Rezept, um Amerika wieder an die Spitze zu ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Gefährliche Gratwanderung in Japan Die fiskalischen Extreme haben sich verschärft Von Martin Fritz, Tokio Weitgehend unbeachtet vom Rest der Welt balanciert Japan weiter nah am geld- und fiskalpolitischen Abgrund. Dazu haben auch die Experimente der Wirtschaftspolitik "Abenomics" beigetragen. Unter Premierminister Shinzo Abe, der seit Ende 2012 regiert, sind allein die ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Die Attraktivität Südamerikas schwindet wieder Argentinien und Brasilien vor neuen Krisen? Von Andreas Fink, Buenos Aires Zwei Ereignisse signalisierten 2016 in Südamerikas großen Volkswirtschaften einen Aufbruch aus der jahrelangen Stagnation: Argentiniens Einigung mit den Altschuldnern und die Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff. In beiden Ländern schien der Weg frei für ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Flüchtlingspolitik als Daueraufgabe Aktuelle Migrationskrise hat einige Besonderheiten - Integration eine komplexe Herausforderung Von Alexandra Baude, Frankfurt "Wir schaffen das" - dieser Satz, den Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende August 2015 mit Blick auf die Flüchtlingskrise und die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland gesagt hat, wurde zum (oft kritisierten) Leitspruch der neuen Willkommenskultur. ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Australien zwischen Asien und dem Westen Das Land als Mittler in konfliktträchtigeren Zeiten Von Alexander Hofmann, Sydney Australiens Position im Pazifik ist schon seit jeher Anknüpfungspunkt für Debatten über seine Rolle in dieser Region. Zu Beginn der europäischen Besiedlung des fünften Kontinents vor knapp 230 Jahren war der Blick der Bewohner zunächst ausschließlich ...

DIE ÖKONOMISCHE ORDNUNG ZERBRICHT Territorialstreit rund um den Pazifischen Ozean Alte Streitfälle heizen neue Konflikte an Von Ernst Herb, Hongkong Im westlichen Pazifik schwimmt nicht nur ein schwarzer Schwan, sondern ein ganzer Schwarm dieser Unglück verheißenden Wasservögel. Lange überdeckte allerdings ein blühender interregionaler Handel viele der aus historischen Animositäten und aus Rivalitäten neueren Datums stammenden Gefahrenherde. ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN In den Chefetagen ist nun Unternehmergeist gefragt In unsicheren Zeiten brauchen Banken vor allem zwei Dinge: Mut und noch mehr Eigenkapital - Das Geschäft wird prozyklischer Von Bernd Neubacher, Frankfurt Unsicherheit vergrault Aktionäre. Vor diesem Hintergrund sind Investitionen in Deutschlands Banken wohl das unappetitlichste Angebot, das man ihnen derzeit unterbreiten kann: Unklar ist nicht nur, wie etwa die ins Schlingern geratene Deutsche Bank sich ausrichten wird. ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Vorspann

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Die Not schweißt zusammen Die genossenschaftliche Finanzgruppe sucht immer häufiger ihr Heil in Fusionen Von Silke Stoltenberg, Frankfurt In unsicheren Zeiten und in der Not rückt die Familie zusammen. Das exerzieren die Genossenschaftsbanken vor, die das Fusions-Gaspedal voll durchgedrückt haben. Seit August gibt es nur noch ein Zentralinstitut, die DZ Bank - einst waren ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Da sind es nur noch 403 Sparkassen Der Schwund an Instituten und Zweigstellen setzt sich unvermindert fort Von Tobias Fischer, Frankfurt Die Zahl der Sparkassen in Deutschland schrumpft weiter und nähert sich fusionsbedingt der 400. Als jüngster Abgang wird die Sparkasse Fröndenberg - bislang die kleinste Nordrhein-Westfalens - Unterschlupf bei einem größeren Partner finden. Ihre knapp 70 ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Strafzins-Pionier

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Entwarnung bei Immobilienkrediten Baseler Ausschuss dürfte Mehrbedarf an Kapital in Grenzen halten - Kompromiss wird 2017 festgezurrt Von Thomas List, Frankfurt Ein zentrales Vorhaben bei der Finalisierung des Regulierungsansatzes Basel III ist die Revision der Eigen- mittelunterlegung von Krediten. Messgröße ist dabei das Risiko, dass ein Kredit ausfallen könnte. Dazu hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht Ende ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN China im Bann des Häusermarkts Gefahr einer Preisblase wird zum Thema - Zügellose Hypothekenkreditvergabe Von Norbert Hellmann, Schanghai Ein flotter Immobilienmarkt und eine rege Vergabe von Hypothekenkrediten können durchaus einen guten Nährboden für ein gesundes Finanzsystem abgeben. In China allerdings hat der Wohnungsmarkt und daran gekoppelt die Hypothekenkreditaktivität ein gar zu hohes Tempo hingelegt, ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Kühlschrank

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Cyberpolicen boomen Die Nachfrage nach Deckungen steigt rasant - Dax-Konzerne sind fast alle versichert - Schäden nehmen zu Von Antje Kullrich, Düsseldorf Der Schreck war groß, als die britische Tesco-Bank Anfang November einen groß angelegten Hackerangriff auf Girokonten bekannt geben musste. Cyberkriminelle waren in das System des Finanzinstituts, das zum Handelskonzern Tesco gehört, eingedrungen und hatten von den ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Schutzmann

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Ein Büschel Haare in der Suppe Aufseher setzen Banken wegen ihrer IT unter Druck Von Bernd Neubacher, Frankfurt Europas Aufseher verstärken zusehends den Druck auf große Banken, die Sicherheit und Stabilität der IT zu erhöhen. Anfangs hatte es die Europäische Zentralbank (EZB) noch bei allgemeinen Ermahnungen belassen, gerade an der IT nicht zu sparen. ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Das Mantra der Plattform-Ökonomie Banken müssen sich Konkurrenz branchenfremder digitaler Ökosysteme stellen und selbst Marktplatz sein Von Björn Godenrath, Frankfurt Es ist eine Bestandsaufnahme, die Sorgenfalten verursacht: Nur 40 % der deutschen Top-Manager gaben bei einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom im Frühjahr an, dass sie wissen, was die Begriffe Plattform-Ökonomie bzw. digitale Plattformen bedeuten. Dabei kriegen ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Seitenwechsler

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Die Butter vom Brot der Banken PSD 2 sorgt für einen tiefgreifenden Sinneswandel Von Andreas Heitker, Brüssel Die Uhr tickt. Nur noch gut ein Jahr bleibt, um die neue europäische Zahlungsdiensterichtlinie PSD 2 in nationales Recht umzusetzen. Die neuen Regeln, dessen sind sich die Experten einig, werden einen erheblichen Einfluss auf die Geschäfte ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Dodd-Frank und frei US-Banken rechnen unter Trump mit Deregulierung - Kongressabgeordneter aus Texas gibt die Richtung vor Von Stefan Paravicini, New York In der US-Finanzindustrie herrscht nach dem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl Aufbruchstimmung. Nachdem sich die Branche seit der Finanzkrise stets wachsendem Regulierungsdruck aus der Hauptstadt gegenübersah und ihre Lobbyisten meist auf verlorenem Posten ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Aufsteiger sck - Unter den Vorständen der Dax-Konzerne gehört Joachim Wenning zweifellos zu den Aufsteigern des Jahres. Der promovierte Volkswirt übernimmt am 27. April 2017 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Munich Re. Wenning folgt damit auf Nikolaus von Bomhard, der altersbedingt den ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Iran-Geschäfte bleiben aufwendig Deutsche Banken sehr zurückhaltend Von Karin Böhmert, Frankfurt Große Hoffnungen auf lebhafte Handelsgeschäfte mit dem Iran und entsprechende Finanzierungen knüpfen sich an die Aussetzung der Wirtschaftssanktionen im Rahmen des iranischen Atomabkommens. Im Zuge des Abkommens zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms (Joint Comprehensive Plan of ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Schiffsfinanzierer in schwerer See Die Bremer Landesbank verliert ihre Eigenständigkeit - HSH Nordbank steht vor Verkauf oder Abwicklung



Von Carsten Steevens, Hamburg Nord/LB und Helaba trennt, was ihre Bilanzsummen anbelangt, wenig. Zum 30. September belief sich der Größenunterschied bei 178 Mrd. und 175 Mrd. Euro auf gerade einmal 3 Mrd. Euro - nicht mehr als eine mittelgroße Sparkasse. ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Anti-Jain

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Überlebenshelfer Brexit Die Karten im Weltfinanzsystem werden neu gemischt, und Frankfurt will zu den Gewinnern gehören Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Der Brexit als Überlebenshelfer des Finanzplatzes Frankfurt: Das Szenario ist zugespitzt, aber nicht abwegig. Denn ungeachtet der Krokodilstränen, die über die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, am Main vergossen wurden, will "Bankfurt" natürlich von ...

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES Trommler

FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN Co-operative Bank kämpft mit der Nulllinie Gedränge auf dem Markt für Mittelstandsbanken Von Andreas Hippin, London Die Co-operative Bank hat sich immer noch nicht ganz von der Krise erholt, in die das genossenschaftliche Institut in erster Linie durch die Unfähigkeit seines Führungspersonals geriet. Die Bank kämpft mit der Nulllinie. Auf dem britischen ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Big data, small profit Selbstfahrendes Auto, algorithmengesteuerte Industrieanlagen und volldigitaler Handel produzieren Gewinner, Verlierer und Gefahren Von Daniel Schauber, Frankfurt Zusammenbruch, Belästigung, Bruch, Zerrüttung, Riss, Behinderung: Das alles sind Übersetzungen von Disruption. Kein einziger positiv konnotierter Begriff ist darunter, und das ist nicht einmal verwunderlich. Denn es gehört zum Wesen von Managersprech, von Upside-Potenzial zu reden, ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Vorspann

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Autobranche legt den Schalter um Nach jahrelangem Zögern erkennen plötzlich alle Hersteller ihre Zukunft in der Elektromobilität Von Peter Olsen, Frankfurt Auf der Straße sind sie nach wie vor kaum anzutreffen. Aber ihnen gehört dessen ungeachtet die Zukunft: Die Autoindustrie setzt auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Für Ingenieure, Beschäftigte und Manager ist das ein Kulturschock, ging es ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Zulieferindustrie steht vor Jahren der Unsicherheit Elektromobilität stellt Geschäftsmodell und Produktportfolio in Frage Von Isabel Gomez, Stuttgart Die Megatrends Elektrifizierung, Digitalisierung, Vernetzung und autonomes Fahren stellen nicht nur die Autohersteller vor große Aufgaben. Sie haben das Potenzial, die Zulieferbranche, eines der Standbeine der hiesigen Wirtschaft, aus dem Takt zu bringen. Die größte Herausforderung, ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Fehlstarter

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION L'Homme Machine verlässt die Fabrik Maschinenbau steht im Zentrum von Industrie 4.0 - Digitalisierte Fertigung wird völlig neu organisiert Von Daniel Schauber, Frankfurt Wenn es um disruptive Entwicklungen geht, schlägt Deutschlands oberster Maschinenbauer Alarm: "Deutschland ist schlecht aufgestellt für disruptive Prozesse", findet Carl Martin Welcker, der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Dabei meint er nicht die ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION China versucht den Weltmarkt für Stahl aufzurollen Handelskrieg und schärfere Umweltregeln setzen Branche global zu Von Christoph Ruhkamp, Düsseldorf Noch ist nicht sicher abschätzbar, welchen wirtschaftspolitischen Kurs der künftige US-Präsident Donald Trump verfolgen wird. "Protektionismus ist auf jeden Fall der falsche Weg", sagt Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident des deutschen Branchenverbands Wirtschaftsvereinigung Stahl. Die Stahlindustrie sei ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Regenmacher

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Umarmen statt bekämpfen Telekom- und Kabelnetzbetreiber nähern sich der Medienindustrie - Akquisition oder Partnerschaft Von Heidi Rohde, Frankfurt Zumindest in einem Punkt ist diese Branche seit Jahren eine Wachstumsbranche: die Datenverkehre bei den Telekommunikations- und Kabelnetzbetreibern schwellen explosionsartig an; die Umsätze vor allem der Telekomunternehmen kommen dagegen kaum voran, die Cash-flows stehen vielfach sogar ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Störsender

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Es droht der Blick in die Röhre Platzhirsche straucheln im Kampf mit Netflix Von Sebastian Schmid, Frankfurt Für amerikanische TV-Sendergruppen schlägt es fünf vor zwölf. Zwar sind sie teils noch hochprofitabel. Doch 2017 dürfte sich schnell zeigen, wie weit der Rückstand auf Netflix, Amazon Video und andere Spezialisten des Streaming-Geschäfts bereits ist - ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Druck auf Händler-Margen nimmt zu Läden verteidigen Umsatz zulasten der Profitabilität - Kunden erwarten Verzahnung von On- und Offline Von Martin Dunzendorfer, Frankfurt In den vergangenen zehn Jahren hat der stationäre Handel in Deutschland keinen Umsatz an den Online-Handel verloren. Dies belegen Zahlen des Handelsverbands Deutschland (HDE), wonach sich die Erlöse im E-Commerce seit 2006 zwar verdreifachten, die Ladengeschäfte ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Klartexter

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Von Online-Wilderei und Offline-Reservaten Lebensmittel werden fast nur im Laden gekauft Von Martin Dunzendorfer, Frankfurt Wohl keine Branche wird so stark von der Digitalisierung erschüttert wie der Handel. Und doch gibt es große Unterschiede, je nach Segment. Güter, die gut miteinander vergleichbar sind und relativ selten gekauft werden - etwa Computer, ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Dompteure der Unsicherheit Manager suchen nach Ansätzen, um die geballten Risiken im Jahr 2017 in den Griff zu bekommen

Von Michael Flämig, München Irgendwie ist Martin Lück auch ein Dompteur. Seine Aufgabe als Chef-Investmentstratege Deutschland/Osteuropa des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock ist es, die Unsicherheit zu bändigen. Der Blick auf das Jahr 2017 lässt selbst dem promovierten Volkswirt bange werden. Wahlen ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Low-Cost-Airlines rücken der Konkurrenz auf die Pelle Langstrecke und große Flughäfen - Geschäftsmodelle verändern sich radikal Von Lisa Schmelzer, Frankfurt Der Paukenschlag ertönte Anfang November. Der Flughafenbetreiber Fraport teilte mit, dass vom kommenden Frühjahr an der Billigflieger Ryanair den größten deutschen Flughafen Frankfurt/Main anfliegen wird. Damit rücken die Iren den großen etablierten Wettbewerbern auch räumlich auf ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Rückkehrer

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION App-Ökonomie treibt M&A Digitalisierung lässt Übernahmeaktivitäten steigen - Defensive Reaktionen auf die neuen Geschäftsmodelle Von Walther Becker, Frankfurt "Disruptive Technologien sind für den M & A-Markt bisher noch weitgehend unbedeutend", sagt Joachim Ringer, Co-Leiter Investment Banking der Credit Suisse in Deutschland. Die Betonung liegt auf "noch", und zwar dann, wenn allein auf Volumina geschaut ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Neue Schilder für die Autobahn Regeln für autonomes Fahren werden für Mobilitätsanbieter zum Standortfaktor Von Stefan Paravicini, New York Autonome Fahrzeuge übernehmen in den nächsten Jahren das Steuer, so weit sind sich Branchenkenner weitgehend einig (siehe Grafik). Ab wann gänzlich selbstfahrende Autos ohne Lenkrad und Pedale allerdings das Straßenbild prägen, da gehen die Meinungen ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Fernsehorakel

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION Künstliche Intelligenz lässt Köpfe der Bilanzierer rauchen Immaterielles Vermögen dürfte in Zahlenwerken deutlich zunehmen - Problematische Beurteilung von disruptiven Technologien - Volatilität steigt Von Sabine Wadewitz, Frankfurt Die Digitalisierung sorgt für einen tiefgreifenden Wandel in Geschäftsmodellen und Unternehmensstrategien. Viele Konzerne sind in der Außenwelt mit einer vollkommen neuen Wettbewerbsstruktur konfrontiert. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung in Unternehmen die Wertschöpfung und die innerbetrieblichen Abläufe. Die Digitalisierung sorgt für einen tiefgreifenden Wandel in Geschäftsmodellen und Unternehmensstrategien. Viele Konzerne sind in der Außenwelt mit einer vollkommen neuen Wettbewerbsstruktur konfrontiert. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung in Unternehmen die Wertschöpfung und die innerbetrieblichen Abläufe. Die Konzerne ...

WACHSTUM IN ZEITEN DER DISRUPTION - KÖPFE DES JAHRES Gipfelstürmer

