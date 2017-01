jsc Frankfurt - Die stark gestiegenen Immobilienpreise in Deutschland stellen aus Sicht der Bundesbank derzeit keine akute Gefahr für die Finanzstabilität dar. Zwar sind Wohnobjekte nach jüngsten Schätzungen der Experten in den Städten um rund 10 bis 20 % ... mehr

sts Frankfurt - Mit Rückenwind aus der Industrie der Eurozone hat der deutsche Aktienmarkt am ersten Handelstag des neuen Jahres seine Gewinne von 2016 ausgeweitet. Der Dax, der im abgelaufenen Jahr knapp 7 % an Wert gewann, legte am ... mehr

Der Vorstandssprecher will Zweifel an seinem Finanzvertrieb zerstreuen

Bloomberg New York - Bankaktien haben zuletzt angesichts von Erwartungen zugelegt, dass die Gewinne der Finanzbranche nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen steigen dürften. Doch für jene, die in dem Sektor arbeiten, wird es wohl nicht ... mehr

Reuters Frankfurt - Den Aktionären von Europas größtem Versicherer Allianz winkt in diesem Jahr ein milliardenschwerer Extra-Geldsegen. Der Münchener Konzern dürfte bis zu 3 Mrd. Euro in Form eines Aktienrückkaufs an die Anteilseigner zurückgeben, nachdem bis Jahresende 2016 keine ... mehr

Die National Bank of Greece, die größte Bank des Landes, verkauft die Mehrheit ihrer bulgarischen Tochter United Bulgarian Bank (UBB) und deren Leasingsparte Interlease EAD an das belgische Finanzinstitut KBC. Die National Bank erhält nach eigenen Angaben für die ... mehr

ms Frankfurt - Die Stimmung in der Industrie in Euroland hat sich zum Jahresende auf breiter Basis weiter aufgehellt - und den entsprechenden Einkaufsmanagerindex auf den höchsten Stand seit April 2011 getrieben. Wie das Institut IHS Markit gestern mitteilte, ... mehr

Einen Sturz wie zum Auftakt des gerade beendeten Jahres brauchen die Aktienmärkte in den kommenden Wochen wahrscheinlich nicht zu befürchten. Denn das Umfeld hat sich für Risiko-Assets generell aufgehellt, so dass Dividendenwerte, aber auch Credits, Rohstoffe et cetera vor weiteren ... mehr

Januar, das bedeutet in Frankreich Neujahrsempfänge. Kaum ein Unternehmen, Politiker oder Verband, der in den nächsten Wochen nicht dazu einlädt. Denn im laizistischen Frankreich sind Neujahrswünsche wichtig, Weihnachtsgrüße dagegen nicht. Bis Ende Januar darf man sie noch verschicken. Viele Franzosen ... mehr