sto Frankfurt - Im Ringen um neue Kapitalvorgaben für Banken haben sich zwischen den USA und Europa die Fronten verhärtet. Allen voran aufgrund deutscher Proteste wurde das eigentlich für Sonntag angesetzte Treffen der Chefs der Notenbanken und Aufsichtsbehörden kurzfristig ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Silke Stoltenberg, Frankfurt, Nummer 2, Seite 1, 417 Wörter





ku Frankfurt - Der Terroranschlag in Istanbul sowie eine unerwartet hohe deutsche Inflationsrate haben am Dienstag für deutliche Marktreaktionen gesorgt. Der Euro sank auf den niedrigsten Stand seit Januar 2003. Er gab bis auf 1,0342 Dollar nach. Rückenwind erhielt ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 2, Seite 1, 271 Wörter





KOMMENTAR - INFLATION Zeit zum Umdenken

Die Inflation meldet sich zurück: In Deutschland hat sich die Teuerungsrate Ende 2016 überraschend auf 1,7 % mehr als verdoppelt. Und auch für Euroland dürfte Eurostat heute einen starken Anstieg von 0,6 % auf 1,0 % oder gar mehr vermelden. ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Mark Schrörs, Nummer 2, Seite 1, 386 Wörter





KOMMENTAR - FORD Trump zuliebe

Das Automobiljahr 2017 beginnt mit einem Paukenschlag: Der im Wahlkampf vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump wegen seiner Mexiko-Pläne heftig attackierte Ford-Konzern knickt ein. Auf den Bau eines zusätzlichen, 1,6 Mrd. Dollar teuren Werks in dem südlichen Nachbarland verzichtet der zweitgrößte ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Peter Olsen, Nummer 2, Seite 1, 344 Wörter





ge Berlin - Spätestens bis zum Jahresende will die aus Berlin heraus tätige Grand City Properties den MDax geentert haben. Der bundesweite Wohnungsvermieter gehört mit einer Marktkapitalisierung von knapp 2,7 Mrd. Euro zu den schwersten Werten im Entry Standard, ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 2, Seite 1, 105 Wörter





po Frankfurt - Der US-Autobauer Ford Motor verzichtet nun doch auf den 1,6 Mrd. Dollar teuren Bau eines neuen Werks in Mexiko und steckt stattdessen 700 Mill. Dollar in eine bestehende Anlage in Flat Rock/Michigan. Der zweitgrößte US-Autokonzern war ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 2, Seite 1, 104 Wörter





ms Frankfurt - Die Verbraucherpreise in Deutschland haben Ende 2016 überraschend deutlich und so stark wie zuletzt im Sommer 2013 zugelegt. Gemessen an dem für europäische Zwecke berechneten Harmonisierten Verbraucherpreisindex kosteten Waren und Dienstleistungen in Deutschland laut einer gestern ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Mark Schrörs, Frankfurt, Nummer 2, Seite 1, 104 Wörter





IM GESPRÄCH: MORITZ VON DER LINDEN UND PHILIP HOLZER "Wir bieten ein klassisches Money-Market-Produkt" CRX Markets will Effizienz in der Lieferantenfinanzierung schaffen - Start-up bündelt und verbrieft Forderungen für den Kapitalmarkt - Vorbild 360T

Was täglich bei Konzernen mit Warenlieferungen an Rechnungen eintrifft, bündelt CRX Markets in Wertpapiere und versteigert diese an Investoren. Das Geschäft der Plattform für die kurzfristige Forderungsfinanzierung kommt ins Rollen, da immer mehr globale Multis ihre Wertschöpfungskette digitalisieren und wie ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Björn Godenrath, Frankfurt, Nummer 2, Seite 2, 1012 Wörter





ku Frankfurt - Die London Stock Exchange (LSE) hat ihre französische Tochtergesellschaft LCH.Clearnet SA an die Mehrländerbörse Euronext verkauft. Für den Erwerb des kontinentaleuropäischen Clearinggeschäfts der LSE zahlt Euronext 510 Mill. Euro. Die Aufnahme entsprechender Verhandlungen war bereits kurz ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 2, Seite 2, 391 Wörter





ZU DEN PERSONEN Marktplatz-Betreiber

bg - Es kommt in der Bankenstadt nicht so häufig vor, dass man mit zwei echten Frankfurtern gleichzeitig am Tisch sitzt. Wobei Moritz von der Linden seine Zelte seit 2013 an der Isar aufgeschlagen hat. Es mussten Programmierer her, um ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Björn Godenrath, Nummer 2, Seite 2, 402 Wörter





Reuters Frankfurt - Auch die Inhaber fondsgebundener und anderer kapitalmarktnaher Lebensversicherungen bekommen nun die Folgen der niedrigen Zinsen zu spüren. Marktführer Allianz Leben und Zurich (früher Deutscher Herold) haben die Mindesthöhe der Renten gekürzt, die sie den Käufern dieser ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 2, Seite 2, 275 Wörter





SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (2) Späte Linderung für Immobilienfinanzierer Sowohl national als auch international schwächen Politik und Aufsicht zunächst geplante Verschärfungen von Regularien ab



Nach kräftigen Protesten aus der Finanzbranche schwächen Politik und Aufseher sowohl im nationalen als auch im internationalen Rahmen deutliche Verschärfungen der Bedingungen für die Immobilienfinanzierung ab. Wie sich die deutsche Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie in ihrer revidierten Fassung und der Abschluss ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 2, Seite 3, 1549 Wörter





Regionalbörsen steigern ihre Handelsvolumina Deutliches Wachstum in Stuttgart und Hamburg-Hannover - Kassahandel der Deutschen Börse rückläufig

Von Dieter Kuckelkorn, Frankfurt Ein teilweise deutliches Wachstum der Kassamarktumsätze hat es im abgelaufenen Jahr an den deutschen Regionalbörsen gegeben. Während die Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg-Hannover ihre Orderbuchumsätze steigerten, waren sie in Düsseldorf konstant. Beim Platzhirsch Deutsche Börse gingen ...

Ein teilweise deutliches Wachstum der Kassamarktumsätze hat es im abgelaufenen Jahr an den deutschen Regionalbörsen gegeben. Während die Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg-Hannover ihre Orderbuchumsätze steigerten, waren sie in Düsseldorf konstant. Beim Platzhirsch Deutsche Börse gingen ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 2, Seite 3, 392 Wörter





cru Düsseldorf - Die seit drei Jahren Verluste schreibende Schnigge Wertpapierhandelsbank SE kommt nicht zur Ruhe und braucht 1,4 Mill. Euro frisches Kapital. Nachdem im Oktober eine Insolvenz knapp abgewendet wurde, hat der Düsseldorfer Händler nun die Hälfte des ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 2, Seite 3, 155 Wörter





Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte Börsen-Zeitung, 04.01.17, Nummer 2, Seite 4, Tabelle(n)





Inflationsanstieg heizt EZB-Debatte an Deutsche Verbraucherpreise steigen im Dezember um 1,7 Prozent - Kurswechsel der Geldpolitik gefordert Jahrelang lag die Inflation in Euroland weit unterhalb des EZB-Ziels von knapp 2 %. Nun dreht sich das Bild - nicht zuletzt in Deutschland. Die EZB ringt um die Implikationen für ihre Politik. ms Frankfurt - Die Inflation in Deutschland ...

ms Frankfurt - Die Inflation in Deutschland ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Mark Schrörs, Frankfurt, Nummer 2, Seite 5, 626 Wörter





Arbeitslosigkeit so niedrig wie zuletzt 1991 Weniger als 2,7 Millionen Menschen auf Jobsuche - Verhaltener Optimismus für 2017 ba Frankfurt - Das vergangene Jahr war für den deutschen Arbeitsmarkt das beste Jahr seit einem Vierteljahrhundert. Erstmals seit 1991 waren im Jahresdurchschnitt weniger als 2,7 Millionen Personen arbeitslos gemeldet. ba Frankfurt - Das vergangene Jahr war für den deutschen Arbeitsmarkt das beste Jahr seit einem Vierteljahrhundert. Erstmals seit 1991 waren im Jahresdurchschnitt weniger als 2,7 Millionen Personen arbeitslos gemeldet. Experten erwarten angesichts sich zuletzt stetig verbessernder Konjunkturindikatoren, dass sich ...

Experten erwarten angesichts sich zuletzt stetig verbessernder Konjunkturindikatoren, dass sich ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 2, Seite 5, 423 Wörter





det Washington - In den USA scheint sich der stete Aufschwung im produzierenden Gewerbe fortzusetzen, der zugleich aber zunehmenden Teuerungsdruck signalisiert und somit bei weiteren Zinsentscheidungen der Notenbank ins Gewicht fallen könnte. Im Dezember legten die entsprechenden Indizes des ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Peter De Thier, Washington , Nummer 2, Seite 5, 287 Wörter





nh Schanghai - Für Chinas Konjunkturbeobachter gibt es gleich zum Jahresauftakt eine positive Überraschung. Die seit dem Herbst wieder erstarkte Industrieaktivität scheint im Dezember weiter an Fahrt aufgenommen zu haben. Neue Einkaufsmanagerdaten vom Dienstag zeigen einen unerwartet kräftigen Aufwärtstrend ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 2, Seite 5, 398 Wörter





ahe Brüssel - Die EU-Wettbewerbsbehörde hat im abgelaufenen Jahr Kartellstrafen von mehr als 3,7 Mrd. Euro verhängt. Die Geldbußen haben sich damit gegenüber dem Vorjahr verzehnfacht (siehe Grafik). Insgesamt verlangte die EU-Kommission 2016 von den Kartellsündern somit Strafzahlungen, die ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 2, Seite 5, 359 Wörter





Reuters Brasilia - Brasilien hat im vergangenen Jahr den höchsten Handelsbilanzüberschuss in seiner Geschichte erzielt. Mit 47,69 Mrd. Dollar übertraf er den bisherigen Rekord von 2006 mit 46,45 Mrd. Dollar, wie das Handelsministerium mitteilte. Im Dezember belief sich der ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Reuters Brasilia, Nummer 2, Seite 5, 104 Wörter





IM BLICKFELD Volkswagen vor der Ära Trump Von Carsten Steevens, Hamburg "Wir müssen in den USA erfolgreich sein, sonst haben wir den Weltmarkt aufgegeben." Die Bedeutung des nach China wichtigsten Automarkts der Welt, die VW-Markenchef Herbert Diess im Herbst im Interview mit der Börsen-Zeitung hervorhob (vgl. BZ ...

"Wir müssen in den USA erfolgreich sein, sonst haben wir den Weltmarkt aufgegeben." Die Bedeutung des nach China wichtigsten Automarkts der Welt, die VW-Markenchef Herbert Diess im Herbst im Interview mit der Börsen-Zeitung hervorhob (vgl. BZ ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 2, Seite 6, 623 Wörter





LEITARTIKEL Als Nächstes die Braunkohle

Nach dem Atomausstieg ist vor dem Braunkohleausstieg. Es geht darum, die Förderung und Verstromung der Braunkohle abzuwickeln und die Kosten für den Steuerzahler in Grenzen zu halten. Die Aufgaben einer künftigen Braunkohlekommission werden schwierig. Einerseits wird sie den Steuerzahler schonen ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Christoph Ruhkamp, Nummer 2, Seite 6, 627 Wörter





NOTIERT IN MAILAND Zurück in die Vergangenheit

Das Jahr 2017 steht in Italien ganz im Zeichen der Nostalgie. Reformen scheinen tabu, nachdem die entsprechende Politik von Ex-Regierungschef Matteo Renzi weitgehend gescheitert ist. Auch das neue Wahlrecht, welches eine grundlegende Vereinfachung der Regierungsarbeit in Italien ermöglichen sollte, ist ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Nummer 2, Seite 6, 548 Wörter





WERTBERICHTIGT Nach den Märkten die Industrie Wenige Wochen vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump drängt sich der Eindruck auf, als schlage der Optimismus, der sich seit dessen Wahlsieg an den Aktienmärkten breitmachte, auch auf die Gesamtwirtschaft durch. So hat sich im Dezember, dem ...

Wenige Wochen vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump drängt sich der Eindruck auf, als schlage der Optimismus, der sich seit dessen Wahlsieg an den Aktienmärkten breitmachte, auch auf die Gesamtwirtschaft durch. So hat sich im Dezember, dem ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Peter De Thier, Nummer 2, Seite 6, 149 Wörter





WERTBERICHTIGT Kompromiss in weiter Ferne Ein Kompromiss im Streit um neue Kapitalvorgaben für Banken ist weiter entfernt denn je. Aus Deutschland kommen ungewohnt scharfe Töne und im seltenen Einklang zwischen hiesigen Aufsehern und Kreditinstituten. Die deutschen Häuser, aber auch viele europäische Geldhäuser befürchten, noch ...

Ein Kompromiss im Streit um neue Kapitalvorgaben für Banken ist weiter entfernt denn je. Aus Deutschland kommen ungewohnt scharfe Töne und im seltenen Einklang zwischen hiesigen Aufsehern und Kreditinstituten. Die deutschen Häuser, aber auch viele europäische Geldhäuser befürchten, noch ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Silke Stoltenberg, Nummer 2, Seite 6, 147 Wörter





WERTBERICHTIGT Automarkt macht Appetit

Während der US-Konsumelektronikmesse CES in den kommenden Tagen in Las Vegas wird erneut das Automobil im Fokus stehen. Dabei sind längst nicht nur Hersteller wie BMW, Daimler oder Ford und deren Zulieferer wie Bosch am Start. Auch Grafikchiphersteller Nvidia ...

Während der US-Konsumelektronikmesse CES in den kommenden Tagen in Las Vegas wird erneut das Automobil im Fokus stehen. Dabei sind längst nicht nur Hersteller wie BMW, Daimler oder Ford und deren Zulieferer wie Bosch am Start. Auch Grafikchiphersteller Nvidia ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Sebastian Schmid, Nummer 2, Seite 6, 143 Wörter





wb Frankfurt - Zwei Monate nach Abschluss des milliardenschweren Kaufs von Dematic hat der Gabelstaplerhersteller Kion erstmals eine Einstufung seiner Bonität im Investment Grade erhalten. Die Agentur Fitch erteilt dem MDax-Konzern, der 2006 über einen Buy-out aus Linde entstanden ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 2, Seite 7, 614 Wörter





E-Autos haben auf einmal Vorfahrt KPMG: Einstellung der Autohersteller hat sich binnen drei Jahren gedreht - Viel Vertrauen in BMW Die weltweit agierenden Automobilkonzerne haben das rein elektrisch betriebene Auto für 2017 als höchste Priorität benannt. Das ergab der "Global Automotive Executive Survey 2017" der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Digitalisierung und Vernetzung bleiben wichtig, verlieren aber etwas an Relevanz. po Frankfurt - ...

po Frankfurt - ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 2, Seite 7, 496 Wörter





Reuters Hamburg - Volkswagen bekommt es bei Schadenersatzforderungen in der Abgasaffäre mit einer neuen Argumentation von Klägern zu tun. Der Rechtsdienstleister MyRight reichte am Dienstag beim Landgericht Braunschweig die erste Musterklage gegen den Wolfsburger Konzern ein. Darin argumentieren die ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Reuters Hamburg, Nummer 2, Seite 7, 346 Wörter





Microsoft wirkt an Zukunft des Autos mit Softwarekonzern arbeitet an Sicherheitssystemen dpa-afx Las Vegas - Microsoft will gemeinsam mit Partnern an der Zukunft des Autos mitwirken. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zeigt der Softwarekonzern, wie sich etwa mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Sicherheit des Fahrers oder ...

dpa-afx Las Vegas - Microsoft will gemeinsam mit Partnern an der Zukunft des Autos mitwirken. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zeigt der Softwarekonzern, wie sich etwa mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Sicherheit des Fahrers oder ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor dpa-afx Las Vegas, Nummer 2, Seite 7, 218 Wörter





Intel will bei Kartendienst Here einsteigen

igo Stuttgart - Der US-Halbleiterhersteller Intel will sich am Kartendienst Here beteiligen, den die deutschen Autobauer Audi, BMW und Daimler 2015 von Nokia erworben haben. Das geht aus der Liste von Fusionskontrollverfahren hervor, die das Bundeskartellamt am Dienstag veröffentlicht ...

igo Stuttgart - Der US-Halbleiterhersteller Intel will sich am Kartendienst Here beteiligen, den die deutschen Autobauer Audi, BMW und Daimler 2015 von Nokia erworben haben. Das geht aus der Liste von Fusionskontrollverfahren hervor, die das Bundeskartellamt am Dienstag veröffentlicht ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 2, Seite 7, 207 Wörter





cru Düsseldorf - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat die Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts (Performance Materials Division) des US-Konzerns Air Products für 3,8 Mrd. Dollar (3,5 Mrd. Euro) wie geplant zum Jahresende 2016 abgeschlossen. Das Closing sei zum 3. Januar erfolgt, teilte ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 2, Seite 7, 133 Wörter





Reuters Rom - In Italien ist der Automarkt 2016 deutlich gewachsen. Die Pkw-Verkäufe stiegen um knapp 16 % auf 1,82 Millionen Wagen, teilte das Verkehrsministerium mit. Im Dezember legten die Auslieferungen um 13 % auf 124 438 Fahrzeuge zu. ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Reuters Rom, Nummer 2, Seite 7, 100 Wörter





Entsorgungsprobleme mit salzhaltigem Abwasser ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor dpa-afx Kassel, Nummer 2, Seite 7, 74 Wörter





Schwache Erträge aus der Mode Umsatzverschiebung ins Internet drückt Marge im Fachhandel - Hohe Retourenquote belastet



Preisdruck, gesättigte Märkte und vor allem der Zug ins Internet setzen der Modebranche zu. Hersteller und Handel geraten immer stärker unter Druck. Doch hohe Retourenquoten freuen nur Logistikunternehmen. Umwälzungen und Ertragsschwäche dünnen die Branche aus. Von Martin Dunzendorfer, Frankfurt Von Martin Dunzendorfer, Frankfurt Der Modemarkt ...

Der Modemarkt ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Martin Dunzendorfer, Frankfurt, Nummer 2, Seite 8, 986 Wörter





Das letzte Hemd Steilmann, Strenesse, Wöhrl: Fadenriss von Modeunternehmen - Finanzierungen auf Kante genäht Von Walther Becker, Frankfurt Strenesse und Wöhrl, Steilmann und René Lezard: Die Löcher in der Modebranche werden größer. Nicht zuletzt, weil Finanzierungen über Mittelstandsanleihen auf Kante genäht worden waren. Aber auch ohne Kapitalmarkt wird es eng. "Wir sehen uns draußen", ...

Strenesse und Wöhrl, Steilmann und René Lezard: Die Löcher in der Modebranche werden größer. Nicht zuletzt, weil Finanzierungen über Mittelstandsanleihen auf Kante genäht worden waren. Aber auch ohne Kapitalmarkt wird es eng. "Wir sehen uns draußen", ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 2, Seite 8, 827 Wörter





Auslandsfertiger pfeifen auf Trump-Rhetorik Foxconn investiert mit Sharp Milliarden in China Von Sebastian Schmid, Frankfurt Der designierte US-Präsident Donald Trump signalisiert den exportorientierten US-Unternehmen weiter einen unnachgiebigen Handelskurs. Das Büro des US-Handelsbeauftragten soll von Robert Lightizer geleitet werden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der 69-jährige Jurist mit Fokus auf Handelsrecht hat ...

Der designierte US-Präsident Donald Trump signalisiert den exportorientierten US-Unternehmen weiter einen unnachgiebigen Handelskurs. Das Büro des US-Handelsbeauftragten soll von Robert Lightizer geleitet werden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der 69-jährige Jurist mit Fokus auf Handelsrecht hat ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 2, Seite 8, 418 Wörter





ds Frankfurt - Im Markt für den Bau von Kreuzfahrtschiffen kommt die Konzentration voran. Der geplante Kauf des Schiffbauers STX France durch Italiens Fincantieri erhielt am Dienstag die für den Deal in Südkorea benötige Billigung als bevorzugter Bieter durch ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Daniel Schauber, Frankfurt, Nummer 2, Seite 8, 261 Wörter





dpa-afx Basel - Die EU-Kommission gibt sich für die Prüfung der angepeilten Übernahme von Syngenta durch die chinesische Chemchina mehr Zeit. Auf Antrag der Unternehmen habe die Behörde die Frist um zehn Tage bis zum 12. April verlängert, teilte ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor dpa-afx Basel, Nummer 2, Seite 8, 99 Wörter





wb Frankfurt - Montagu Private Equity kauft dem französischen Linde-Rivalen Air Liquide die Tochter Aqua Lung ab. Dieses Unternehmen entwickelt und produziert Tauch- und Wassersportausrüstung für privaten und professionellen Einsatz. Die Bewertung wird nicht genannt. Air Liquide konzentriert sich ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 2, Seite 8, 97 Wörter





IM INTERVIEW: CHRISTIAN WINDFUHR "Spätestens bis zum Jahresende 2017 im MDax" Der Chef des Wohnungsvermieters Grand City über "nur" noch 10-prozentiges Wachstum, steigende Zinsen, den fallenden Aktienkurs und höhere Dividenden Der landesweit tätige Wohnungsvermieter Grand City Properties hat in den vergangenen zwei Jahren rund 50 000 Immobilien "mit hohem Optimierungspotenzial" erworben. Saniert können diese Wohnungen zu einem deutlich höheren Preis vermietet werden. Doch das Wachstum lässt nach. - Herr Windfuhr, ...

- Herr Windfuhr, ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Ulli Gericke, Nummer 2, Seite 9, 1733 Wörter





Der twitternde CEO Von Daniel Schauber, Frankfurt Ein CEO muss heute vieles können, natürlich auch twittern. Wer bei digitaler Transformation nicht nur mitreden, sondern sie gestalten will, der steht an der Spitze der Bewegung. Sollte man meinen. Die Wirklichkeit sieht anders aus, zumindest ...

Ein CEO muss heute vieles können, natürlich auch twittern. Wer bei digitaler Transformation nicht nur mitreden, sondern sie gestalten will, der steht an der Spitze der Bewegung. Sollte man meinen. Die Wirklichkeit sieht anders aus, zumindest ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Daniel Schauber, Frankfurt, Nummer 2, Seite 9, 663 Wörter





ZUR PERSON Hotelier als Vermieter

ge - Christian Windfuhr, seit 2014 Chef des bundesweit tätigen Wohnungsvermieters Grand City Properties, ist eigentlich gelernter Hotelmanager. Nach zwölf Jahren bei Holiday Inn als Vice Presient Operations & Development für die gesamte Asien/Pazifik-Region ging der inzwischen 68-Jährige 1990 in ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Ulli Gericke, Nummer 2, Seite 9, 152 Wörter





dpa-afx Hamburg - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat in Argentinien zwei Aufträge über 148 Megawatt erhalten. Damit sei den Hamburgern der Einstieg in den neuen Wachstumsmarkt Argentinien gelungen, teilte das Unternehmen mit. Beim Projekt "La Castellana" seien 32 Turbinen der ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor dpa-afx Hamburg, Nummer 2, Seite 9, 144 Wörter





PERSONEN Stühlerücken in den Aufsichtsgremien der Metro

cru/swa - In den Aufsichtsgremien der Metro sind im Zuge der bevorstehenden Neuordnung des Handelskonzerns mehrere personelle Wechsel geplant. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung am 6. Februar hervor, die über die Aufspaltung des Konzerns in die beiden Unternehmen ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor cru/swa, Nummer 2, Seite 12, 492 Wörter





PERSONEN Finanzwirtschaft flicht Lorbeerkranz für Söder Von Michael Flämig, München Schnee und schöne Fernsehbilder: Wenn die CSU sich am 4. Januar zu ihrer dreitägigen Winter-Klausurtagung versammelt, ist dies auch in diesem Jahr wieder garantiert. Zwar trifft die Partei sich nicht mehr in Wildbad Kreuth am Tegernsee, ...

Schnee und schöne Fernsehbilder: Wenn die CSU sich am 4. Januar zu ihrer dreitägigen Winter-Klausurtagung versammelt, ist dies auch in diesem Jahr wieder garantiert. Zwar trifft die Partei sich nicht mehr in Wildbad Kreuth am Tegernsee, ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Michael Flämig, München, Nummer 2, Seite 12, 592 Wörter





PERSONEN Deutsche Asset Management findet Chefin für nachhaltige Anlagen

jsc - Die Fondstochter der Deutschen Bank hat eine Chefin für die nachhaltige Geldanlage ernannt: Petra Pflaum (47), Leiterin für das Aktiengeschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), übernimmt ab sofort zusätzlich die neue Rolle als Anlagechefin für ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Jan Schrader, Nummer 2, Seite 12, 168 Wörter





PERSONEN Trump ernennt Robert Lighthizer zum US-Handelsbeauftragten

det - Mit der Ernennung des Juristen Robert Lighthizer (69) zum US-Handelsbeauftragten hat der künftige Präsident Donald Trump seine Bereitschaft bekräftigt, gegenüber China und anderen Handelspartnern auf Konfrontationskurs zu gehen. Der Rechtsanwalt, geboren in Ohio und Absolvent der angesehenen Georgetown-Universität, ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Peter De Thier, Nummer 2, Seite 12, 157 Wörter





PERSONEN Erwin Faust 60

ste - Als Erwin Faust am 1. Oktober 2008 im Vorstand das Finanzressort übernahm, hieß Aurubis noch Norddeutsche Affinerie. Erst die Hauptversammlung Ende Februar 2009 beschloss die Umbenennung. Mit der knapp 800 Mill. Euro teuren Übernahme des belgischen Rivalen Cumerio ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 2, Seite 12, 293 Wörter





PERSONEN Huber Reuss besetzt Stellen neu

jsc - Der Münchener Vermögensverwalter Huber, Reuss & Kollegen hat die Spitze des Assetmanagements neu besetzt: Vom Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch kommt der bisherige Senior-Portfoliomanager Axel-Adrian Roestel, der mit Wirkung zum 1. Januar als Leiter Portfoliomanagement für die Gesellschaft ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Jan Schrader, Nummer 2, Seite 12, 162 Wörter





PERSONEN Benner verlässt Bosch-Aufsichtsrat

igo - Die zweite Vorsitzende der Industriegewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, ist zum Jahreswechsel aus dem Aufsichtsrat des Stuttgarter Technologiekonzerns Bosch ausgeschieden. Wie der Konzern mitteilte, wird die 48-Jährige durch Nadine Boguslawski (39) ersetzt. Benner gehörte dem Gremium seit März ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Isabel Gomez, Nummer 2, Seite 12, 152 Wörter





PERSONEN Elf neue Partner für CMS

wb - Die Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle hat zu Beginn des Jahres elf neue Partnerinnen und Partner aus fünf Geschäftsbereichen ernannt. Als größte Sozietät im deutschen Rechtsmarkt will sich CMS in den nächsten Jahren verstärkt den strategischen Themen Digitale Transformation, ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Walther Becker, Nummer 2, Seite 12, 143 Wörter





PERSONEN Britischer Botschafter bei EU geht

dpa-afx - Der ständige Vertreter Großbritanniens bei der Europäischen Union, Sir Ivan Rogers, ist zurückgetreten. Dies bestätigte die britische EU-Botschaft in Brüssel. "Sir Ivan hat diese Entscheidung getroffen, um einem Nachfolger Platz zu machen, bevor Großbritannien Ende März Artikel 50 ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor dpa-afx, Nummer 2, Seite 12, 181 Wörter





PERSONEN Koall wechselt von Quoniam zu Vescore

sto - Vontobel Asset Management hat Ulrich Koall zum weltweiten Vertriebschef für die Boutique Vescore ernannt. Einer Mitteilung zufolge soll er die weltweiten Wachstumspläne des auf quantitative Investments spezialisierten Vermögensverwalters vorantreiben. Koall (49) kommt von Quoniam, der auf quantitative Strategien ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Silke Stoltenberg, Nummer 2, Seite 12, 84 Wörter





PERSONEN Berentzen-Chef hört nach vier Jahren auf

ste - Vorstandssprecher Frank Schübel verlässt die Berentzen-Gruppe. Wie das Getränkeunternehmen aus Haselünne mitteilte, führt der 52 Jahre alte Stuttgarter persönliche Gründe für den Entschluss an, seinen am 30. Oktober ablaufenden Vertrag nach mehr als vier Jahren an der Spitze ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 2, Seite 12, 61 Wörter





Japan hofft auf den Trump-Effekt Erwartete Gewinnwende soll Nikkei und Topix antreiben - Dollar-Schwäche größtes Risiko für Kurse Die Wirtschaftspolitik des kommenden US-Präsidenten Donald Trump wird nach Ansicht verschiedener Brokerhäuser die japanischen Aktienindizes im Jahr 2017 auf ein neues 20-Jahres-Hoch treiben. Grund dafür ist die Erwartung eines starken Dollar. Von Martin Fritz, Tokio Von Martin Fritz, Tokio Japans Aktienmarkt hat ein durchwachsenes Jahr ...

Japans Aktienmarkt hat ein durchwachsenes Jahr ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Martin Fritz, Tokio, Nummer 2, Seite 13, 688 Wörter





AKTIEN Autos und Banken stabilisieren den Dax Kursverfall des Euro unterstützt Exporteure - Hoffnung auf höhere Zinsen hilft Geldinstituten sts Frankfurt - Kursgewinne bei Auto- und Bankwerten haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag stabilisiert. Sie sorgten dafür, dass der Dax kaum verändert mit 11 584 Stellen aus dem Handel ging, während der Euro Stoxx 50 rund 0,3 % ...

sts Frankfurt - Kursgewinne bei Auto- und Bankwerten haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag stabilisiert. Sie sorgten dafür, dass der Dax kaum verändert mit 11 584 Stellen aus dem Handel ging, während der Euro Stoxx 50 rund 0,3 % ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Stefan Schaaf, Frankfurt, Nummer 2, Seite 13, 464 Wörter





TECHNISCHE ANALYSE Szenarien für den Dax sind positiv Von Stefan Salomon *) Börse ist einfach! Nach Ausbruch aus einer mehrwöchigen Kurs-Bandbreite Anfang Dezember mit Break der 10 800er Marke konnte der Dax dynamisch ansteigen und erreichte innerhalb kürzester Zeit erste Kursziele bei ca. 11 430 Punkten. Diese Entwicklung ...

Börse ist einfach! Nach Ausbruch aus einer mehrwöchigen Kurs-Bandbreite Anfang Dezember mit Break der 10 800er Marke konnte der Dax dynamisch ansteigen und erreichte innerhalb kürzester Zeit erste Kursziele bei ca. 11 430 Punkten. Diese Entwicklung ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Stefan Salomon, Nummer 2, Seite 13, 629 Wörter





GASTBEITRAG Die Märkte bleiben politisch Die Politik hat im Jahr 2016 die schlechte Angewohnheit entwickelt, die Märkte unvermittelt aufzumischen. Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs zum EU-Austritt und der Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen waren für viele so, als wäre einem unwillkommenen Gast auf ...

Die Politik hat im Jahr 2016 die schlechte Angewohnheit entwickelt, die Märkte unvermittelt aufzumischen. Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs zum EU-Austritt und der Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen waren für viele so, als wäre einem unwillkommenen Gast auf ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Edward Bonham Carter, Vice Chairman bei Jupiter Asset Management, Nummer 2, Seite 14, 923 Wörter





ANLEIHEN Inflation zieht Renditen nach oben Spekulationen über steigende Zinsen in der Eurozone - Irland bereitet Emission vor sts Frankfurt - Zeichen für eine anziehende Inflation in Deutschland und Frankreich haben am Dienstag die Kurse vieler Euro-Staatsanleihen belastet - und im Gegenzug deren Renditen steigen lassen. Eine Rückkehr der Inflation würde es der Europäischen Zentralbank (EZB) ermöglichen, ...

sts Frankfurt - Zeichen für eine anziehende Inflation in Deutschland und Frankreich haben am Dienstag die Kurse vieler Euro-Staatsanleihen belastet - und im Gegenzug deren Renditen steigen lassen. Eine Rückkehr der Inflation würde es der Europäischen Zentralbank (EZB) ermöglichen, ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Stefan Schaaf, Frankfurt, Nummer 2, Seite 14, 377 Wörter





DEVISEN Türkische Lira fällt auf Rekordtief Euro sackt nach starken US-Konjunkturdaten auf niedrigsten Stand seit Januar 2003 sts Frankfurt - Der jüngste Terroranschlag und eine unerwartet hohe Inflationsrate haben die türkische Lira am Dienstag erneut auf ein Rekordtief fallen lassen. Die Währung sackte zum Dollar um bis zu 3,6 % auf ein Rekordtief von 3,60 Lira ...

sts Frankfurt - Der jüngste Terroranschlag und eine unerwartet hohe Inflationsrate haben die türkische Lira am Dienstag erneut auf ein Rekordtief fallen lassen. Die Währung sackte zum Dollar um bis zu 3,6 % auf ein Rekordtief von 3,60 Lira ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Stefan Schaaf, Frankfurt, Nummer 2, Seite 14, 372 Wörter





Hedgefonds setzen auf steigende Rohstoffpreise Anleger bauen Netto-Long-Positionen aus Bloomberg New York - Rohstoffe haben 2016 mit dem ersten Jahresgewinn seit 2010 eine Renaissance als Anlageklasse erlebt. Der Aufwärtstrend wird sich in diesem Jahr an vielen Teilmärkten fortsetzen - zumindest wenn es danach geht, was Hedgefonds signalisieren. Bloomberg New York - Rohstoffe haben 2016 mit dem ersten Jahresgewinn seit 2010 eine Renaissance als Anlageklasse erlebt. Der Aufwärtstrend wird sich in diesem Jahr an vielen Teilmärkten fortsetzen - zumindest wenn es danach geht, was Hedgefonds signalisieren. Die Finanzmanager ...

Die Finanzmanager ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Bloomberg New York, Nummer 2, Seite 14, 486 Wörter





MEINUNGEN ÜBER AKTIEN DZ Bank rät von Brenntag ab Da mit der jüngsten Kursrally von Brenntag, getrieben durch die Hoffnung auf eine Erholung des US-Geschäfts, das Kursziel von 47 (derzeit 53,29 Euro) deutlich überschritten wurde, stuft die DZ Bank die Aktie des Chemikalienhändlers von "Halten" auf "Verkaufen" zurück. ...

Da mit der jüngsten Kursrally von Brenntag, getrieben durch die Hoffnung auf eine Erholung des US-Geschäfts, das Kursziel von 47 (derzeit 53,29 Euro) deutlich überschritten wurde, stuft die DZ Bank die Aktie des Chemikalienhändlers von "Halten" auf "Verkaufen" zurück. ... mehr Börsen-Zeitung, 04.01.17, Autor Anna-Maria Borse, Nummer 2, Seite 14, 182 Wörter