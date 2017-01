Rückkehr der Inflation schürt Streit über EZB-Kurs Teuerung in Euroland mit 1,1 Prozent auf höchstem Stand seit 2013 ms Frankfurt - Die Inflation im Euroraum hat sich zum Jahresende nahezu verdoppelt und mit voraussichtlich 1,1 % den höchsten Stand seit September 2013 erreicht. Zusammen mit nochmals besser ausgefallenen Konjunkturdaten befeuerte das gestern die Diskussion über den Kurs ...

ms Frankfurt - Die Inflation im Euroraum hat sich zum Jahresende nahezu verdoppelt und mit voraussichtlich 1,1 % den höchsten Stand seit September 2013 erreicht. Zusammen mit nochmals besser ausgefallenen Konjunkturdaten befeuerte das gestern die Diskussion über den Kurs ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Mark Schrörs, Frankfurt, Nummer 3, Seite 1, 319 Wörter





Dollar unterbricht Aufwärtsbewegung Sorgen über Trump drücken mexikanischen Peso auf Rekordtief ck Frankfurt - Nach seinem am Vortag erreichten 14-Jahres-Hoch hat der Dollar am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung unterbrochen. Der Dollar-Index, der den Wert des Greenback zu sechs anderen Industrieländerwährungen abbildet, lag am Abend mit einem Minus von 0,6 % bei ...

ck Frankfurt - Nach seinem am Vortag erreichten 14-Jahres-Hoch hat der Dollar am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung unterbrochen. Der Dollar-Index, der den Wert des Greenback zu sechs anderen Industrieländerwährungen abbildet, lag am Abend mit einem Minus von 0,6 % bei ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 3, Seite 1, 262 Wörter





KOMMENTAR - CHINA Heißer Winter

Immerhin, Chinas jüngste Konjunkturdaten werden auch an westlichen Märkten mit Freude zur Kenntnis genommen: Ein angenehmer Kontrast zum Jahresauftakt 2016, als Chinas Aktienmärkte kräftig abschmierten und Sorgen um die Konjunktur im Reich der Mitte die Investoren weltweit verängstigten. Von entspannten ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Norbert Hellmann, Nummer 3, Seite 1, 314 Wörter





KOMMENTAR - CORPORATE GOVERNANCE Kaufmann ja, ehrbar nein?

Auf Neujahrsempfängen, Firmenjubiläen oder sonstigen Anlässen mit Sonntagsreden gehört er zu den viel zitierten Persönlichkeiten: der ehrbare Kaufmann. In der Aufarbeitung der Finanzkrise und dem oft beschworenen Kulturwandel der Bankenbranche spielt die Orientierung am Verhalten eines ehrbaren Kaufmanns eine zentrale ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Claus Döring, Nummer 3, Seite 1, 313 Wörter





BaFin setzt Basiskonten bei Banken durch Aufsicht insistiert in mehr als 100 Fällen bn Frankfurt - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in bislang über 100 Fällen die Einrichtung von Basiskonten gegen den Willen von Banken durchgesetzt, wie Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald im Interview der Börsen-Zeitung sagt. Bislang gingen bei den Finanzaufsehern demnach ...

bn Frankfurt - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in bislang über 100 Fällen die Einrichtung von Basiskonten gegen den Willen von Banken durchgesetzt, wie Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald im Interview der Börsen-Zeitung sagt. Bislang gingen bei den Finanzaufsehern demnach ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 3, Seite 1, 159 Wörter





Nach Rekordjahr wird es schwierig für Autobauer ge Berlin - Mit 3,35 Millionen Erstzulassungen sind in Deutschland im Vorjahr so viele neue Autos auf die Straßen gekommen wie seit 2009 nicht mehr, als die Abwrackprämie den Absatz beflügelte. Bei diesem hohen Niveau wird es schwierig, 2017 ...

ge Berlin - Mit 3,35 Millionen Erstzulassungen sind in Deutschland im Vorjahr so viele neue Autos auf die Straßen gekommen wie seit 2009 nicht mehr, als die Abwrackprämie den Absatz beflügelte. Bei diesem hohen Niveau wird es schwierig, 2017 ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 3, Seite 1, 156 Wörter





Kodex-Neuerungen stoßen auf Kritik BZ Frankfurt - Die geplanten Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex stoßen auf breite Ablehnung in Unternehmen und Verbänden. Zustimmung gibt es dagegen von Investoren, die die Kodexkommission sogar zu Nachbesserungen ermuntern. Sehr unterschiedlich wird schon der Vorschlag aufgenommen, ...

BZ Frankfurt - Die geplanten Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex stoßen auf breite Ablehnung in Unternehmen und Verbänden. Zustimmung gibt es dagegen von Investoren, die die Kodexkommission sogar zu Nachbesserungen ermuntern. Sehr unterschiedlich wird schon der Vorschlag aufgenommen, ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor BZ Frankfurt, Nummer 3, Seite 1, 95 Wörter





Chinas Zentralbank geht verstärkt gegen Kapitalflucht vor Neue Bestimmungen sollen illegale Auslandstransfers eindämmen - Umtauschquoten bleiben erhalten - Devisenreserven unter Druck nh Schanghai - Zum Jahresauftakt hat Chinas Zentralbank, die Chinesische Volksbank, neue Bestimmungen für Devisentransfers von Privaten erlassen und kündigt gleichzeitig verstärkte Kontrollmechanismen in Sachen Geldwäsche an. Die Maßnahmen gelten als neuer Hinweis darauf, dass die Eindämmung eines mit ...

nh Schanghai - Zum Jahresauftakt hat Chinas Zentralbank, die Chinesische Volksbank, neue Bestimmungen für Devisentransfers von Privaten erlassen und kündigt gleichzeitig verstärkte Kontrollmechanismen in Sachen Geldwäsche an. Die Maßnahmen gelten als neuer Hinweis darauf, dass die Eindämmung eines mit ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 3, Seite 2, 399 Wörter





IM INTERVIEW: BEATRICE FREIWALD, BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) "Wir gelten als sicherer Adressat" Die Exekutivdirektorin über anonyme Hinweise, den BaFin-Pranger, höhere Bußen und das Basiskonto

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine verschlüsselte Online-Meldeplattform für Whistleblower freigeschaltet. Im Interview erklärt Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald, was sich die Aufsicht davon verspricht, wie sie mit ihren erweiterten Möglichkeiten, höhere Bußen zu verhängen, umgehen will, und warum sie manche ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Bernd Neubacher, Nummer 3, Seite 2, 1426 Wörter





Novo Banco könnte verstaatlicht bleiben ths Madrid - Portugals Finanzminister Mário Centeno schließt nicht aus, dass der verstaatlichte Novo Banco letztlich doch in öffentlicher Hand verbleibt, sollte der Reprivatisierungsprozess kein zufriedenstellendes Ergebnis liefern. "Nichts steht außer Frage, wenn es darum geht, die Stabilität unseres ...

ths Madrid - Portugals Finanzminister Mário Centeno schließt nicht aus, dass der verstaatlichte Novo Banco letztlich doch in öffentlicher Hand verbleibt, sollte der Reprivatisierungsprozess kein zufriedenstellendes Ergebnis liefern. "Nichts steht außer Frage, wenn es darum geht, die Stabilität unseres ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Thilo Schäfer, Madrid, Nummer 3, Seite 2, 141 Wörter





Studie verärgert Indonesien Bloomberg New York - Die indonesische Regierung hat nach eigenen Angaben alle Geschäftsbeziehungen mit J.P. Morgan aufgekündigt. In einer Studie vom 13. November 2016 hatte die US-Bank mit Bezug auf den Wahlsieg von Donald Trump ihre Einstufung indonesischer Aktien ...

Bloomberg New York - Die indonesische Regierung hat nach eigenen Angaben alle Geschäftsbeziehungen mit J.P. Morgan aufgekündigt. In einer Studie vom 13. November 2016 hatte die US-Bank mit Bezug auf den Wahlsieg von Donald Trump ihre Einstufung indonesischer Aktien ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Bloomberg New York, Nummer 3, Seite 2, 140 Wörter





Umsatz der Eurex steigt um 3 Prozent ck Frankfurt - Der Handelsumsatz des zur Deutschen Börse gehörenden Terminmarktbetreibers Eurex ist im Jahr 2016 leicht gestiegen. Nach Angaben der Börse belief sich das Volumen auf 1,73 Mrd. Kontrakte, was einem Zuwachs von 3 % entspricht. Die höchsten ...

ck Frankfurt - Der Handelsumsatz des zur Deutschen Börse gehörenden Terminmarktbetreibers Eurex ist im Jahr 2016 leicht gestiegen. Nach Angaben der Börse belief sich das Volumen auf 1,73 Mrd. Kontrakte, was einem Zuwachs von 3 % entspricht. Die höchsten ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 3, Seite 2, 92 Wörter





ZUR PERSON Organisatorin

bn - Béatrice Freiwald ist seit März Exekutivdirektorin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den Bereich "Innere Verwaltung und Recht". In die Zuständigkeit der 49-Jährigen fallen die Zentrale Rechtsabteilung und die Abteilungen für Erlaubnispflicht und die Verfolgung unerlaubter Geschäfte, Informationstechnik, ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Bernd Neubacher, Nummer 3, Seite 2, 70 Wörter





SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (3) Ein Stück Büro für jeden An der Börse IPSX sollen Anteile an Gewerbeimmobilien wie Aktien gehandelt werden können Der neue Handelsplatz IPSX schickt sich an, eine Lösung für das Grundproblem des Immobilienmarkts zu bieten: Liquidität. Das dürfte ganz neue Anlegergruppen interessieren. Von Andreas Hippin, London Von Andreas Hippin, London Die Macher der International Property Securities Exchange IPSX haben sich nichts weniger vorgenommen, als ...

Die Macher der International Property Securities Exchange IPSX haben sich nichts weniger vorgenommen, als ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 3, Seite 3, 637 Wörter





Wiesbadener Volksbank kommt mit EZB zurecht Aufsicht nur wenig verändert - Stabiles Ergebnis sto Wiesbaden - Die Wiesbadener Volksbank zeigt sich angesichts eines stabilen Ergebnisses entspannt mit Blick auf die Veränderungen durch die EZB-Aufsicht. "Die indirekte Beaufsichtigung durch die EZB war für uns bislang keine tiefgreifende Veränderung, auch wenn es andere Anforderungen ...

sto Wiesbaden - Die Wiesbadener Volksbank zeigt sich angesichts eines stabilen Ergebnisses entspannt mit Blick auf die Veränderungen durch die EZB-Aufsicht. "Die indirekte Beaufsichtigung durch die EZB war für uns bislang keine tiefgreifende Veränderung, auch wenn es andere Anforderungen ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor sto Wiesbaden, Nummer 3, Seite 3, 495 Wörter





Katastrophenschäden auf höchstem Stand seit 2012 Munich Re: Versicherungen zahlen 50 Mrd. Dollar mic München - Die Versicherer weltweit haben im vergangenen Jahr so viele Schäden aus Naturkatastrophen beglichen wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr. Insgesamt seien 50 Mrd. Dollar von der Assekuranz getragen worden, berichtet die Munich Re in ihrer ...

mic München - Die Versicherer weltweit haben im vergangenen Jahr so viele Schäden aus Naturkatastrophen beglichen wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr. Insgesamt seien 50 Mrd. Dollar von der Assekuranz getragen worden, berichtet die Munich Re in ihrer ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Michael Flämig, München, Nummer 3, Seite 3, 389 Wörter





Brasilien steht bereits vor der nächsten Regierungskrise Nun könnte auch der neue Staatspräsident Temer in den Strudel von Schmiergeldaffären geraten - Wirtschaft weiter unter Druck Von Andreas Fink, Buenos Aires Die Freude währte nur kurz für Michel Temer. Am 13. Dezember konnte Brasiliens Präsident das strikteste Spargesetz der letzten 30 Jahre endlich durch den Senat bringen, ein Kernstück seiner Reformagenda und deutliches Ausrufezeichen für die ...

Die Freude währte nur kurz für Michel Temer. Am 13. Dezember konnte Brasiliens Präsident das strikteste Spargesetz der letzten 30 Jahre endlich durch den Senat bringen, ein Kernstück seiner Reformagenda und deutliches Ausrufezeichen für die ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Fink, Buenos Aires, Nummer 3, Seite 4, 1040 Wörter





Mächtige Beamte im Visier Tim Barrow wird neuer ständiger Vertreter Großbritanniens bei der EU Mächtige Beamte geraten zunehmend ins Visier der Brexit-Befürworter. Der unerwartete Rücktritt des EU-Botschafters Ivan Rogers ließ sie jubilieren. Sein Nachfolger Tim Barrow stammt allerdings aus dem Auswärtigen Dienst. Von Andreas Hippin, London Von Andreas Hippin, London Ivan Rogers (56) wird nicht besonders froh darüber sein, ...

Ivan Rogers (56) wird nicht besonders froh darüber sein, ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 3, Seite 4, 528 Wörter





Stimmung im Euroraum besser als erwartet PMI signalisiert stärkstes Wachstum seit Mai 2011 ba Frankfurt - Die Stimmung unter den Dienstleistern der Eurozone hat sich im Dezember nicht ganz so stark eingetrübt wie erwartet. In Kombination mit der Aufhellung im Industriesektor bedeutet dies das stärkste Wirtschaftswachstum seit Mai 2011. Die Erwartung, dass ...

ba Frankfurt - Die Stimmung unter den Dienstleistern der Eurozone hat sich im Dezember nicht ganz so stark eingetrübt wie erwartet. In Kombination mit der Aufhellung im Industriesektor bedeutet dies das stärkste Wirtschaftswachstum seit Mai 2011. Die Erwartung, dass ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 3, Seite 4, 498 Wörter





Arbeitslosigkeit in Spanien geht deutlich zurück Viertes Jahr in Folge weniger Erwerbslose ths Madrid - Die Arbeitslosigkeit ist in Spanien 2016 im vierten Jahr in Folge gesunken. Der Rückgang der bei den Ämtern registrierten Erwerbslosen im Jahresverlauf um 390 000 Personen auf nun 3,7 Millionen sei der größte Schritt seit Erstellung ...

ths Madrid - Die Arbeitslosigkeit ist in Spanien 2016 im vierten Jahr in Folge gesunken. Der Rückgang der bei den Ämtern registrierten Erwerbslosen im Jahresverlauf um 390 000 Personen auf nun 3,7 Millionen sei der größte Schritt seit Erstellung ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Thilo Schäfer, Madrid, Nummer 3, Seite 4, 209 Wörter





China-London auf der Schiene hip London - Am Sonntag hat sich der erste Güterzug aus der Volksrepublik China auf den Weg nach Großbritannien gemacht. Von Yiwu West in der Provinz Zhejiang bis nach Barking in London wird er der China Railway Corporation zufolge ...

hip London - Am Sonntag hat sich der erste Güterzug aus der Volksrepublik China auf den Weg nach Großbritannien gemacht. Von Yiwu West in der Provinz Zhejiang bis nach Barking in London wird er der China Railway Corporation zufolge ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 3, Seite 4, 130 Wörter





IMK sieht stabile Konjunkturlage ge Berlin - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt dürfte 2017 um 1,2 % zulegen, nach 1,8 % im Vorjahr, prognostiziert das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Die Abschwächung erkläre sich primär durch die größere Zahl an Feiertagen - "die konjunkturelle ...

ge Berlin - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt dürfte 2017 um 1,2 % zulegen, nach 1,8 % im Vorjahr, prognostiziert das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Die Abschwächung erkläre sich primär durch die größere Zahl an Feiertagen - "die konjunkturelle ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 3, Seite 4, 124 Wörter





Wenn Tauben und Falken ringen Befürworter der ultralockeren Geldpolitik dominieren im EZB-Rat - Streit um Einstieg in den Ausstieg - Kerninflation steht besonders im Fokus 2017 verspricht für die EZB mindestens so herausfordernd zu werden wie die Vorjahre. Der Blick könnte sich verstärkt auf den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik richten. Einige Notenbanker drängen bereits. Noch aber sind sie in der Minderheit. Von Mark Schrörs, Frankfurt Von Mark Schrörs, Frankfurt Börsen-Zeitung, ...

Börsen-Zeitung, ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Mark Schrörs, Frankfurt, Nummer 3, Seite 5, 1413 Wörter





IM BLICKFELD Spanische "Schatten-Groko" auf Kurs Von Thilo Schäfer, Madrid Zum ersten Mal seit drei Jahren stehen 2017 in Spanien keinerlei Wahlen an. Vorerst zumindest, denn die Stabilität der konservativen Minderheitsregierung von Mariano Rajoy muss sich erst noch beweisen. Der Ministerpräsident warnt die Opposition davor, die ...

Zum ersten Mal seit drei Jahren stehen 2017 in Spanien keinerlei Wahlen an. Vorerst zumindest, denn die Stabilität der konservativen Minderheitsregierung von Mariano Rajoy muss sich erst noch beweisen. Der Ministerpräsident warnt die Opposition davor, die ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Thilo Schäfer, Madrid, Nummer 3, Seite 6, 790 Wörter





LEITARTIKEL Trumps Agenda

In zwei Wochen wird der Immobilienunternehmer Donald J. Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Was viele bis zur Wahlnacht für ein Hirngespinst hielten, wird somit zur Realität. Die entscheidenden Fragen lauten nun, welche Punkte seiner teilweise rabiaten Agenda ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Peter De Thier, Nummer 3, Seite 6, 622 Wörter





NOTIERT IN WASHINGTON Kampf ums politische Erbe

In den Wochen nach der Präsidentschaftswahl, deren Ausgang für ihn ebenso vernichtend wie für seine frühere Außenministerin Hillary Clinton war, hat Barack Obama ein klares Signal gesetzt: Von dem Etikett der "lahmen Ente", das dem scheidenden Präsidenten in der Übergangsphase ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Peter De Thier, Nummer 3, Seite 6, 558 Wörter





WERTBERICHTIGT Lächerlicher Erfolg Auf im Schnitt 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer muss der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2021 bei neu zugelassenen Pkw gesenkt werden, verlangt die Europäische Union. Das ist ehrgeizig, bedeutet es doch ein Minus von 35 g/km binnen sechs Jahren. ...

Auf im Schnitt 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer muss der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2021 bei neu zugelassenen Pkw gesenkt werden, verlangt die Europäische Union. Das ist ehrgeizig, bedeutet es doch ein Minus von 35 g/km binnen sechs Jahren. ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Ulli Gericke, Nummer 3, Seite 6, 165 Wörter





WERTBERICHTIGT Alle Jahre wieder Wer nach den Feiertagen nicht so schnell wieder in die Gänge kommt, sollte lieber nicht weiterlesen. Den FTSE-100-Chefs wurde nämlich bis zur Mitte des gestrigen Arbeitstages schon der durchschnittliche Jahresverdienst eines Berufstätigen gewährt. Die Denkfabrik High Pay Centre, die ...

Wer nach den Feiertagen nicht so schnell wieder in die Gänge kommt, sollte lieber nicht weiterlesen. Den FTSE-100-Chefs wurde nämlich bis zur Mitte des gestrigen Arbeitstages schon der durchschnittliche Jahresverdienst eines Berufstätigen gewährt. Die Denkfabrik High Pay Centre, die ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 3, Seite 6, 156 Wörter





WERTBERICHTIGT Wenig Gezwitscher So richtig spannend findet der gewöhnliche Bürger die Finanzbranche offenbar nicht - zumindest das Verhalten der Nutzer des Online-Dienstes Twitter legt diese Vermutung nahe. Kurzmitteilungen (Tweets) über Deutsche Bank, Commerzbank, ING-DiBa und Fidor Bank, über große Sparkassen und über ...

So richtig spannend findet der gewöhnliche Bürger die Finanzbranche offenbar nicht - zumindest das Verhalten der Nutzer des Online-Dienstes Twitter legt diese Vermutung nahe. Kurzmitteilungen (Tweets) über Deutsche Bank, Commerzbank, ING-DiBa und Fidor Bank, über große Sparkassen und über ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Jan Schrader, Nummer 3, Seite 6, 150 Wörter





Kodex-Neuerungen stoßen auf harsche Kritik Unternehmen wollen unabhängige Aufsichtsräte nicht beim Namen nennen - Investoren reagieren positiv auf Regelanpassungen



Die geplanten Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex stoßen auf breite Ablehnung in Unternehmen und Verbänden. Das geht aus Stellungnahmen auf die vorgeschlagenen Anpassungen hervor. Besonders im Feuer stehen die neuen Angaben über mögliche Interessenkonflikte in Aufsichtsräten. Zustimmung gibt es ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 3, Seite 7, 1038 Wörter





Austrian pocht auf Eigenständigkeit Spekulationen um Eurowings - Kooperationsideen



Von Lisa Schmelzer, Frankfurt Die Tinte unter den Verträgen mit Air Berlin und Brussels Airlines ist noch nicht ganz trocken, da gibt es schon Spekulationen über neue Kandidaten, die bei der Lufthansa-Tochter Eurowings andocken könnten. In österreichischen Medien wird das ...

Die Tinte unter den Verträgen mit Air Berlin und Brussels Airlines ist noch nicht ganz trocken, da gibt es schon Spekulationen über neue Kandidaten, die bei der Lufthansa-Tochter Eurowings andocken könnten. In österreichischen Medien wird das ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Lisa Schmelzer, Frankfurt, Nummer 3, Seite 7, 444 Wörter





LUFTHANSA 3 000 Mitarbeiter gesucht

lis - Die Lufthansa will 2017 gut 3 000 neue Mitarbeiter einstellen. Der Großteil der Neueinstellungen entfalle mit konzernweit 2 200 auf die Flugbegleiter, teilte das Unternehmen mit. Rund 1 400 davon sollen bei der Lufthansa direkt an den Hauptflughäfen ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Lisa Schmelzer, Nummer 3, Seite 7, 86 Wörter





Ryanair läuft Lufthansa in Europa den Rang ab Bei Passagierzahlen 2016 erstmals vorn

lis/Reuters Frankfurt - Ryanair nimmt der Lufthansa höchstwahrscheinlich den Titel als größte europäische Fluglinie ab. Die Zahl der Ryanair-Passagiere sei im abgelaufenen Jahr 2016 um 15 % auf 117 Millionen gestiegen, teilte die irische Gesellschaft am Mittwoch mit. Die ...

lis/Reuters Frankfurt - Ryanair nimmt der Lufthansa höchstwahrscheinlich den Titel als größte europäische Fluglinie ab. Die Zahl der Ryanair-Passagiere sei im abgelaufenen Jahr 2016 um 15 % auf 117 Millionen gestiegen, teilte die irische Gesellschaft am Mittwoch mit. Die ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor lis/Reuters Frankfurt, Nummer 3, Seite 7, 185 Wörter





British Airways droht Streik des Kabinenpersonals 48 Stunden Arbeitskampf ab Dienstag hip London - British Airways wird am kommenden Dienstag und Mittwoch von Flugbegleitern bestreikt, sollte es nicht noch zu einer Einigung zwischen dem Management und der Gewerkschaft Unite kommen. Deren Mitglieder hatten sich noch vor Weihnachten in einer Urabstimmung ...

hip London - British Airways wird am kommenden Dienstag und Mittwoch von Flugbegleitern bestreikt, sollte es nicht noch zu einer Einigung zwischen dem Management und der Gewerkschaft Unite kommen. Deren Mitglieder hatten sich noch vor Weihnachten in einer Urabstimmung ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 3, Seite 7, 144 Wörter





VW-Chef Müller bleibt Detroit fern dpa-afx Wolfsburg/Detroit - VW-Chef Matthias Müller wird sich in diesem Jahr nicht auf der Automesse in Detroit sehen lassen. "Es wird kein eigenes Veranstaltungsformat des Volkswagen-Konzerns geben, und der Konzernvorstand wird vor diesem Hintergrund nicht an der Messe teilnehmen", ...

dpa-afx Wolfsburg/Detroit - VW-Chef Matthias Müller wird sich in diesem Jahr nicht auf der Automesse in Detroit sehen lassen. "Es wird kein eigenes Veranstaltungsformat des Volkswagen-Konzerns geben, und der Konzernvorstand wird vor diesem Hintergrund nicht an der Messe teilnehmen", ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor dpa-afx Wolfsburg/Detroit, Nummer 3, Seite 7, 184 Wörter





EnBW hält am Standort Türkei fest igo Stuttgart - Der Energieversorger EnBW will trotz der politischen Spannungen in der Türkei weiter dort investieren. "Die Potenziale bezüglich der erneuerbaren Energien sind unverändert groß", sagte eine Konzernsprecherin dpa-afx. Laufende oder geplante Projekte werden demnach derzeit nicht beeinträchtigt. ...

igo Stuttgart - Der Energieversorger EnBW will trotz der politischen Spannungen in der Türkei weiter dort investieren. "Die Potenziale bezüglich der erneuerbaren Energien sind unverändert groß", sagte eine Konzernsprecherin dpa-afx. Laufende oder geplante Projekte werden demnach derzeit nicht beeinträchtigt. ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 3, Seite 7, 136 Wörter





Pharma-Übernahmefieber klingt ab Mit Actelion großer Deal in der Pipeline - Astronomische Bewertungen - Biotechunternehmen stark gefragt

Deutlich höhere Bewertungen, aber ein insgesamt geringeres Übernahmevolumen als im Vorjahr: Die M & A-Fieberkurve der Pharmaindustrie, die mangels eigener Pipeline auf Zukäufe setzt, hat 2016 nach unten gezeigt. Auch im neuen Jahr wird externes Wachstum im Vordergrund stehen. Mit ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 3, Seite 8, 560 Wörter





IM GESPRÄCH: LUDOVIC SUBRAN Euler Hermes fordert Ökosystem für Start-ups Chefvolkswirt des Kreditversicherers schlägt europäische Finanzierungsplattform vor - Aktive Fiskalpolitik Von Michael Flämig, München Europa braucht eine intensivierte Förderung von Start-ups: Diese Auffassung vertritt Ludovic Subran, Chefvolkswirt von Euler Hermes. Die fehlende Finanzmarktintegration erschwere jungen Unternehmen den Zugang zu Kapitalquellen. Er erwarte sich von der Politik fantasievollere Initiativen, um diesen ...

Europa braucht eine intensivierte Förderung von Start-ups: Diese Auffassung vertritt Ludovic Subran, Chefvolkswirt von Euler Hermes. Die fehlende Finanzmarktintegration erschwere jungen Unternehmen den Zugang zu Kapitalquellen. Er erwarte sich von der Politik fantasievollere Initiativen, um diesen ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Michael Flämig, München, Nummer 3, Seite 8, 431 Wörter





Vor allem mehr Stress durch Digitalisierung Von Carsten Steevens, Hamburg Selbstfahrende Autos, intelligente Lagertechnik, Maschinen, die kognitive Aufgaben erledigen können: Die Auswirkungen digitaler Technik auf die Wirtschaft werden die Arbeitswelt in den nächsten beiden Jahrzehnten massiv verändern. Wie stellen sich Unternehmen in Deutschland auf die hohen ...

Selbstfahrende Autos, intelligente Lagertechnik, Maschinen, die kognitive Aufgaben erledigen können: Die Auswirkungen digitaler Technik auf die Wirtschaft werden die Arbeitswelt in den nächsten beiden Jahrzehnten massiv verändern. Wie stellen sich Unternehmen in Deutschland auf die hohen ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 3, Seite 8, 326 Wörter





Triste Weihnachten bei Modekette Next Brexit treibt Kosten und trübt Kauffreude hip London - Das schwache Weihnachtsgeschäft und der trübe Ausblick der Modekette Next hat die Aktien britischer Einzelhändler auf Talfahrt geschickt. Wie der einstige Börsenliebling mitteilte, ging der Umsatz mit nicht reduzierter Markenware vom 1.11. bis 24.12.2016 im Vorjahresvergleich ...

hip London - Das schwache Weihnachtsgeschäft und der trübe Ausblick der Modekette Next hat die Aktien britischer Einzelhändler auf Talfahrt geschickt. Wie der einstige Börsenliebling mitteilte, ging der Umsatz mit nicht reduzierter Markenware vom 1.11. bis 24.12.2016 im Vorjahresvergleich ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 3, Seite 8, 373 Wörter





Finanzinvestor bucht A&O-Hotels für sich TPG übernimmt Discountkette - Airbnb sorgt für Druck wb Frankfurt - Der US-Finanzinvestor TPG übernimmt die Hostelkette A & O zu einer nicht bezifferten Bewertung. Damit solle die weitere Expansion sichergestellt werden, heißt es. General Manager der in der Budget-Preiskategorie tätigen Gruppe ist Oliver Winter, einer der ...

wb Frankfurt - Der US-Finanzinvestor TPG übernimmt die Hostelkette A & O zu einer nicht bezifferten Bewertung. Damit solle die weitere Expansion sichergestellt werden, heißt es. General Manager der in der Budget-Preiskategorie tätigen Gruppe ist Oliver Winter, einer der ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 3, Seite 8, 341 Wörter





In den USA entsteht ein neuer Flüssiggasriese DCP, Phillips 66 und Spectra bündeln Aktivitäten

ds Frankfurt - Ein neuer Flüssiggasriese in den USA mit einem Unternehmenswert von 11 Mrd. Dollar entsteht: DCP Midstream Partners LP aus Denver schließt ihre Aktivitäten mit einem Gemeinschaftsunternehmen von Phillips 66 und Spectra Energy Corp. unter einem Dach ...

ds Frankfurt - Ein neuer Flüssiggasriese in den USA mit einem Unternehmenswert von 11 Mrd. Dollar entsteht: DCP Midstream Partners LP aus Denver schließt ihre Aktivitäten mit einem Gemeinschaftsunternehmen von Phillips 66 und Spectra Energy Corp. unter einem Dach ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Daniel Schauber, Frankfurt, Nummer 3, Seite 8, 211 Wörter





AUTOMOBILINDUSTRIE Erneutes Absatzplus nach Rekordjahr schwierig Autoverkäufe auf höchstem Stand seit 2009 - Rabattschlachten beflügeln - Dieselanteil sinkt - Trotz Elektroautos kaum weniger CO2 Mit 3,35 Millionen Pkw wurden im Vorjahr so viele Autos zugelassen wie schon lange nicht mehr. Ein erneutes Plus dürfte 2017 aber schwierig werden, warnen Experten. ge Berlin - Nach dem besten Jahr seit 2009, als der krisengeplagte Pkw-Absatz durch ...

ge Berlin - Nach dem besten Jahr seit 2009, als der krisengeplagte Pkw-Absatz durch ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 3, Seite 9, 549 Wörter





AUTOMOBILINDUSTRIE Tesla fährt eigenen Ansprüchen hinterher Elektroautopionier verfehlt Auslieferungsziel für 2016 deutlich - Zweifel an Starttermin für Model 3 wachsen Von Sebastian Schmid, Frankfurt Beim Elektroautobauer Tesla Motors klafft eine immer größere Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Im Schlussvierteljahr brachte es der US-Konzern nur auf 22 200 Auslieferungen. Damit wurde das selbst gesteckte Ziel von 25 000 Stück um mehr ...

Beim Elektroautobauer Tesla Motors klafft eine immer größere Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Im Schlussvierteljahr brachte es der US-Konzern nur auf 22 200 Auslieferungen. Damit wurde das selbst gesteckte Ziel von 25 000 Stück um mehr ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 3, Seite 9, 612 Wörter





AUTOMOBILINDUSTRIE Autobranche vernetzt sich auf der CES Hersteller und Zulieferer setzen in Las Vegas auf Software und Dienstleistungen igo Stuttgart - In Zeiten der Digitalisierung und Vernetzung ist die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas für die internationale Autoindustrie längst zu einem Pflichttermin geworden. Auch 2017 sind - bis auf Audi - sämtliche deutsche Hersteller und ...

igo Stuttgart - In Zeiten der Digitalisierung und Vernetzung ist die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas für die internationale Autoindustrie längst zu einem Pflichttermin geworden. Auch 2017 sind - bis auf Audi - sämtliche deutsche Hersteller und ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 3, Seite 9, 376 Wörter





AUTOMOBILINDUSTRIE Fiesta Mexicana vor dem Ende? Von Peter Olsen, Frankfurt Mexiko hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Hot Spot der internationalen Automobilindustrie entwickelt. Manche Autobauer wie Volkswagen sind - gefühlt - schon immer in dem mittelamerikanischen Land präsent. Die Wolfsburger immerhin seit mehr als ...

Mexiko hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Hot Spot der internationalen Automobilindustrie entwickelt. Manche Autobauer wie Volkswagen sind - gefühlt - schon immer in dem mittelamerikanischen Land präsent. Die Wolfsburger immerhin seit mehr als ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 3, Seite 9, 390 Wörter





AUTOMOBILINDUSTRIE US-Automarkt auf Kurs zu Verkaufsrekord dpa-afx/ds Detroit/Frankfurt - Trotz geringerem Schwung steuern die Autobauer auf dem US-Markt wohl erneut auf einen Absatzrekord zu. Die steigenden Benzinpreise haben den Andrang auf die neuen Wagen zwar gebremst, aber dennoch stehen die Konzerne in den USA vor ...

dpa-afx/ds Detroit/Frankfurt - Trotz geringerem Schwung steuern die Autobauer auf dem US-Markt wohl erneut auf einen Absatzrekord zu. Die steigenden Benzinpreise haben den Andrang auf die neuen Wagen zwar gebremst, aber dennoch stehen die Konzerne in den USA vor ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor dpa-afx/ds Detroit/Frankfurt, Nummer 3, Seite 9, 175 Wörter





AUTOMOBILINDUSTRIE BMW startet autonomes Fahren

mic München - BMW will das autonome Fahren auch außerhalb der Münchner Stadtgrenzen testen. Fahrten in anderen Städten Europas sowie in den USA seien geplant, kündigte der Autobauer auf der Technikmesse CES an. Partner sind der Chipkonzern Intel und ...

mic München - BMW will das autonome Fahren auch außerhalb der Münchner Stadtgrenzen testen. Fahrten in anderen Städten Europas sowie in den USA seien geplant, kündigte der Autobauer auf der Technikmesse CES an. Partner sind der Chipkonzern Intel und ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Michael Flämig, München, Nummer 3, Seite 9, 170 Wörter





PERSONEN Ritchotte verlässt Deutsche Bank und gründet Finanzfirma

jsc - Ein weiterer hochrangiger Vertrauter des ehemaligen Co-Chefs Anshu Jain hat der Deutschen Bank den Rücken gekehrt: Henry Ritchotte, bis vor einem Jahr Chief Operating Officer (COO) des Konzerns, schied zum Jahresende aus der Bank aus, wie der Manager ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Jan Schrader, Nummer 3, Seite 12, 471 Wörter





PERSONEN Kasper Rorsted schafft Blitzstart Von Peter Olsen, Frankfurt Klar, an Dieter Zetsche als angesehenstem deutschen Unternehmenslenker führt kein Weg vorbei. Auch Harald Krüger von BMW hat auf Rang 2 noch üppigen Vorsprung. Aber nach diesen beiden Image-Überfliegern kommt als Blitzstarter gleich Kasper Rorsted, der ...

Klar, an Dieter Zetsche als angesehenstem deutschen Unternehmenslenker führt kein Weg vorbei. Auch Harald Krüger von BMW hat auf Rang 2 noch üppigen Vorsprung. Aber nach diesen beiden Image-Überfliegern kommt als Blitzstarter gleich Kasper Rorsted, der ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 3, Seite 12, 521 Wörter





PERSONEN Vorstandswechsel bei Atradius

ak - Marc Henstridge ist zum Jahreswechsel in den fünfköpfigen Vorstand des Kreditversicherers Atradius berufen worden. Der 48-jährige Brite löst als Chief Insurance Operations Officer Dominique Charpentier (65) ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Henstridge wird unter anderem die ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Antje Kullrich, Nummer 3, Seite 12, 144 Wörter





PERSONEN Jay Clayton soll SEC führen

det - Neuer Chef der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Comission (SEC) soll der Wall-Street-Anwalt Jay Clayton werden. Er gilt als Experte für Fragen der Finanzmarktregulierung. Zu seinen Mandanten zählt unter anderem Goldman Sachs, die er vertrat, als Multimilliardär Warren Buffett ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Peter De Thier, Nummer 3, Seite 12, 105 Wörter





Italiens Börse der große Verlierer Bankaktien drücken Index FTSE Mib - Konsum und schwacher Euro Hoffnungsträger für 2017 Der Kursverfall der Bankaktien hat Italiens Aktienmarkt 2016 zum großen Verlierer gemacht. Industriewerte legten dagegen deutlich zu. Anlass zur Hoffnung für das neue Jahr geben die Schwäche des Euro und der sich erholende Konsum. Von Thesy Kness-Bastaroli, Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Mailand Es hätte für den ...

Es hätte für den ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 3, Seite 13, 638 Wörter





AKTIEN Gewinnmitnahmen machen Dax zu schaffen Deutsche Bank und Lufthansa gesucht - Kurssturz bei britischer Next nach verhaltener Prognose ku Frankfurt - Am europäischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch zu Gewinnmitnahmen gekommen. Nach anfänglichen Verlusten schloss der Dax mit 11 584 Punkten in etwa auf Vortagesstand. Der Euro Stoxx 50 legte minimal um 0,1 % auf 3 318 ...

ku Frankfurt - Am europäischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch zu Gewinnmitnahmen gekommen. Nach anfänglichen Verlusten schloss der Dax mit 11 584 Punkten in etwa auf Vortagesstand. Der Euro Stoxx 50 legte minimal um 0,1 % auf 3 318 ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 3, Seite 13, 482 Wörter





KREDITWÜRDIG Liebe EZB, bitte weniger Bürokratie! Von Jörg Homey*) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Herbst Änderungen bezüglich der Sicherheiten angekündigt, die Banken für Refinanzierungsgeschäfte hinterlegen können. Ab 2017 gelten zum Beispiel überarbeitete Bewertungsabschläge, die abhängig von den Bonitätsnoten externer Ratingagenturen bleiben. Die EZB führt außerdem ...

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Herbst Änderungen bezüglich der Sicherheiten angekündigt, die Banken für Refinanzierungsgeschäfte hinterlegen können. Ab 2017 gelten zum Beispiel überarbeitete Bewertungsabschläge, die abhängig von den Bonitätsnoten externer Ratingagenturen bleiben. Die EZB führt außerdem ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Jörg Homey, Nummer 3, Seite 13, 843 Wörter





Aktienmärkte starten in das verflixte Siebener-Jahr Niedrige Volatilität möglicherweise idealer Nährboden für stärkere Schwankungen in den kommenden zwölf Monaten Von Jörg Scherer *) Das abgelaufene Jahr war beispielsweise mit dem Brexit-Votum in Großbritannien oder dem unerwarteten Ausgang der US-Präsidentschaftswahl reich an Überraschungen. Dennoch war an den Finanzmärkten eher eine niedrige Volatilität zu verzeichnen. Das ist möglicherweise der ideale Nährboden ...

Das abgelaufene Jahr war beispielsweise mit dem Brexit-Votum in Großbritannien oder dem unerwarteten Ausgang der US-Präsidentschaftswahl reich an Überraschungen. Dennoch war an den Finanzmärkten eher eine niedrige Volatilität zu verzeichnen. Das ist möglicherweise der ideale Nährboden ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Jörg Scherer, Nummer 3, Seite 14, 720 Wörter





ANLEIHEN Primärmarkt kommt in Schwung KfW nimmt 5 Mrd. Euro auf - 20-jährige Anleihe Irlands stark gefragt - Israel bereitet Emission vor ck Frankfurt - Am Euro-Primärmarkt ist es am Mittwoch zu einem starken Aktivitätsschub gekommen. Getragen wurde er sowohl von staatlichen als auch von Unternehmens- und Finanzbranchenemittenten. Den größten Brocken brachte die KfW an den Markt. Sie nahm mit einer ...

ck Frankfurt - Am Euro-Primärmarkt ist es am Mittwoch zu einem starken Aktivitätsschub gekommen. Getragen wurde er sowohl von staatlichen als auch von Unternehmens- und Finanzbranchenemittenten. Den größten Brocken brachte die KfW an den Markt. Sie nahm mit einer ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 3, Seite 14, 464 Wörter





ROHSTOFFE Hoffnung auf Opec-Kürzung sorgt für Ölpreiserholung Gold so teuer wie seit vier Wochen nicht mehr ku Frankfurt - Der Ölpreis hat am Mittwoch zugelegt. Die Nordseesorte Brent Crude verteuerte sich um 0,7 % auf 55,84 Dollar je Barrel. Händler verwiesen auf die Erwartung am Markt, dass sich die Lagerbestände an Rohöl in den USA ...

ku Frankfurt - Der Ölpreis hat am Mittwoch zugelegt. Die Nordseesorte Brent Crude verteuerte sich um 0,7 % auf 55,84 Dollar je Barrel. Händler verwiesen auf die Erwartung am Markt, dass sich die Lagerbestände an Rohöl in den USA ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 3, Seite 14, 291 Wörter





DEVISEN Dänische Notenbank interveniert für die Krone Nordea erwartet bis 2018 keine Zinsveränderung sts Frankfurt - Zur Verteidigung der Euro-Bindung der dänischen Krone hat die Notenbank in Kopenhagen jüngst erstmals seit Juni wieder am Markt interveniert. Wie nun bekannt wurde, verkaufte die Danmarks Nationalbank im Dezember 700 Mill. dkr, um eine weitere ...

sts Frankfurt - Zur Verteidigung der Euro-Bindung der dänischen Krone hat die Notenbank in Kopenhagen jüngst erstmals seit Juni wieder am Markt interveniert. Wie nun bekannt wurde, verkaufte die Danmarks Nationalbank im Dezember 700 Mill. dkr, um eine weitere ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Stefan Schaaf, Frankfurt, Nummer 3, Seite 14, 271 Wörter





MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Höheres Kursziel für Axa Wegen des Rückenwinds durch das US-Geschäft erhöht die DZ Bank das Kursziel für den französischen Versicherer Axa von 24 auf 26 (aktuell 24,72 Euro) und bekräftigt die Kaufempfehlung. Die Gewinnschätzungen für 2016 bis 2018 werden von 2,27 auf 2,31, ...

Wegen des Rückenwinds durch das US-Geschäft erhöht die DZ Bank das Kursziel für den französischen Versicherer Axa von 24 auf 26 (aktuell 24,72 Euro) und bekräftigt die Kaufempfehlung. Die Gewinnschätzungen für 2016 bis 2018 werden von 2,27 auf 2,31, ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Anna-Maria Borse, Nummer 3, Seite 14, 179 Wörter





MEINUNGEN ÜBER AKTIEN DIC Asset profitiert von Refinanzierung Die Analysten des Bankhauses Lampe haben das Kursziel für die Aktie von DIC Asset von 9,90 Euro auf 11 Euro erhöht, bei einem aktuellen Kurs von 9,10 Euro. Die Experten der Bank bleiben bei ihrer Einstufung des Titels mit ...

Die Analysten des Bankhauses Lampe haben das Kursziel für die Aktie von DIC Asset von 9,90 Euro auf 11 Euro erhöht, bei einem aktuellen Kurs von 9,10 Euro. Die Experten der Bank bleiben bei ihrer Einstufung des Titels mit ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 3, Seite 14, 179 Wörter





MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Hauck & Aufhäuser traut SAF-Holland 18 Euro zu Die Analysten von Hauck & Aufhäuser haben das Kursziel für die Aktie der SAF-Holland von 17 Euro auf 18 Euro angehoben. Aktuell ist der Titel für 13,89 Euro zu haben. Die Ende Dezember mit dem Vorstandsvorsitzenden von SAF-Holland veranstaltete ...

Die Analysten von Hauck & Aufhäuser haben das Kursziel für die Aktie der SAF-Holland von 17 Euro auf 18 Euro angehoben. Aktuell ist der Titel für 13,89 Euro zu haben. Die Ende Dezember mit dem Vorstandsvorsitzenden von SAF-Holland veranstaltete ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 3, Seite 14, 168 Wörter





MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Credit Suisse zu ambitioniert bewertet Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Aktie der Credit Suisse von 11 sfr auf 12 sfr angehoben. Gestern beendete der Titel den Handel mit 16,08 sfr. Die Analysten raten allerdings weiterhin zum Verkauf des Titels. ...

Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Aktie der Credit Suisse von 11 sfr auf 12 sfr angehoben. Gestern beendete der Titel den Handel mit 16,08 sfr. Die Analysten raten allerdings weiterhin zum Verkauf des Titels. ... mehr Börsen-Zeitung, 05.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 3, Seite 14, 151 Wörter