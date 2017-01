BaFin ebnet den Weg für Run-off-Plattformen Finanzinvestor Fosun darf mit der Frankfurter Leben Basler-Bestand abwickeln ak Düsseldorf - Die BaFin hat nach langer Bedenkzeit den Weg für die Übertragung von klassischen Lebensversicherungsbeständen an externe Abwickler geebnet und erstmals eine Transaktion abgenickt. Sie genehmigte nach einer Hängepartie von mehr als einem Jahr die Übertragung eines ...

Bitcoin stürzt um 21 Prozent ab Yuan deutlich fester - Wohl indirekte Intervention von Chinas Notenbank ku Frankfurt - Die Überbewertungsblase der Digitalwährung Bitcoin droht zu platzen. Bitcoin sackte in der Spitze um bis zu 20,6 % auf 885 Dollar ab, um sich später aber wieder auf 970 Dollar zu erholen. Am Vortag war der ...

KOMMENTAR - LEBENSVERSICHERER Fanal für die Branche Auf diese Entscheidung hat die Versicherungsbranche lange gewartet. Die BaFin hat erstmals die Übertragung eines klassischen Lebensversicherungsbestands ohne Neugeschäft auf eine Abwicklungsplattform genehmigt. Die Finanzaufsicht hat sich für ihre Erlaubnis viel Zeit gelassen. Wie hart das Ringen um Konditionen letztlich war, ...

KOMMENTAR - SCHULDSCHEINDARLEHEN Erfolg made in Germany

Pimco sorgt sich um Zukunft der Eurozone Volkswirt Fels: Populisten erhöhen Krisenanfälligkeit BZ Frankfurt - Der Wirtschaftsberater und Managing Director des einflussreichen Anleihefonds Pimco, Joachim Fels, ist in großer Sorge über die Lage im Euroraum und den Zusammenhalt der Währungsunion. Im Interview der Börsen-Zeitung sagte der renommierte Ökonom, dass die Eurozone ...

Apple muss US-Handelsstreit mit China fürchten scd Frankfurt - Apple hat einmal mehr ihre Abhängigkeit vom chinesischen Markt unter Beweis gestellt. Vor Weihnachten hat der iPhone-Anbieter die Applikation der "New York Times" geräuschlos aus dem chinesischen App Store entfernt, wie die US-Zeitung nun mitteilte. Dabei ...

Sparkasse bestreitet "Immobilienblase" ski Frankfurt - Am Wohnimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main ist aus Sicht der Frankfurter Sparkasse keine Überhitzung erkennbar. "Immobilienblase" sei für ihn "geradezu ein Unwort", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der viertgrößten deutschen Sparkasse, Stephan Bruhn, im Interview der Börsen-Zeitung. Er verwies auf ...

FINANZMARKTKALENDER - NÄCHSTE WOCHE Vorfreude auf die Trump-Zeit Große US-Banken hoffen auf weniger Regulierung und höhere Zinsen Von Sebastian Schmid, Frankfurt Wenn am kommenden Freitag gleich drei US-Großbanken ihre Zahlen für das Schlussquartal vorlegen, dürften steigende Erträge für noch bessere Stimmung unter den Investoren sorgen. Die Laune der Anleger im US-Finanzsektor ist dabei ohnehin schon gut. Der ...

FINANZMARKTKALENDER Hella muss nach starkem Jahresauftakt nachlegen Donnerstag, 12.1.: Personell ist beim Autozulieferer Hella derzeit einiges im Umbruch, doch operativ läuft es rund. Der MDax-Konzern aus dem südwestfälischen Lippstadt mit dem krummen Geschäftsjahr - es endet am 31. Mai - legt am kommenden Donnerstag Zahlen für das zweite ...

FINANZMARKTKALENDER Nach Kursverlusten 2016 legt Conti neue Prognose vor Montag, 9.1.: Während der Dax 2016 um knapp 7 % zulegte, gab der Aktienindex Nisax 20, der seit 2002 die Kursentwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen abbildet, um 2,5 % auf 4 931 Punkte nach. Für den Rückgang war ...

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte Börsen-Zeitung, 06.01.17, Nummer 4, Seite 2, Tabelle(n)





Finanzmarktkalender Börsen-Zeitung, 06.01.17, Nummer 4, Seite 2, Tabelle(n)





BaFin gibt Fosun den Segen Run-off-Plattform Frankfurter Leben darf Lebensversicherungsbestand der Basler übernehmen - Auch Arag will Geschäft abkoppeln Dem chinesischen Finanzinvestor Fosun ist der Einstieg in den deutschen Versicherungsmarkt gelungen. Die Abwicklungsplattform Frankfurter Leben hat die BaFin-Erlaubnis für die Übernahme eines Bestands der Basler Leben erhalten. Jetzt will sie weiter wachsen. ak Düsseldorf - Nach mehr als einem ...

Fidelity darf als Erste Fonds lokal in China vertreiben Öffnungsschritt für ausländische Assetmanager erlaubt Soloauftritt gegenüber chinesischen Kunden nh Schanghai - Der amerikanische Investmentfondsriese Fidelity International hat zum Jahresbeginn von den chinesischen Behörden eine Registrierung als private Fondsgesellschaft in China erhalten, die ihr wesentlich erweiterte Geschäftsmöglichkeiten und einen neuen Kundenzugang im Reich der Mitte einräumt. nh Schanghai - Der amerikanische Investmentfondsriese Fidelity International hat zum Jahresbeginn von den chinesischen Behörden eine Registrierung als private Fondsgesellschaft in China erhalten, die ihr wesentlich erweiterte Geschäftsmöglichkeiten und einen neuen Kundenzugang im Reich der Mitte einräumt. Die neue Lizenz ...

Schweizer Banken ohne Ideen EY-Umfrage zeigt: Weitermachen wie bisher ist keine Option dz Zürich - Die Schweizer Bankenbranche sieht sich nach eigener Einschätzung am Anfang eines fundamentalen Strukturwandels. Das ist eine der Kernaussagen des EY-Bankenbarometers, mit dem die gleichnamige Beratungsfirma seit 2009 mittels Befragung von Geschäftsleitungsmitgliedern von 120 Schweizer Banken die ...

Auch ANZ Banking kehrt Chinas Festland den Rücken Australier stoßen Anteile an Schanghaier Bank ab nh Schanghai - Schwächere Perspektiven im chinesischen Bankenmarkt und erhöhte Kapitalanforderungen veranlassen die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ Banking) zu einem Rückzug aus dem Reich der Mitte. Wie die in Sydney beheimatete Bank in einer Mitteilung erklärt, ...

Lone Star ist Favorit bei Novo Banco ths Madrid - Portugals Notenbank hat den US-Investor Lone Star zum Favoriten für die Reprivatisierung des Novo Banco erkoren. Die Regierung zeigte sich aber skeptisch. Kurz vor Ablauf der Angebotsfrist am Mittwoch erklärte der Banco de Portugal, dass man ...

Förderniveau im Südwesten sinkt igo Stuttgart - Die Staatsbank für Baden-Württemberg, L-Bank, rechnet für 2017 mit einem leichten Rückgang der Fördernachfrage. Dieser habe bereits in der zweiten Jahreshälfte 2016 begonnen. Um dem entgegenzuwirken, will die L-Bank neue Programme aufsetzen. So soll etwa noch ...

Streit um Basel IV zieht sich hin Reuters Frankfurt - Im Konflikt zwischen Europa und den USA über globale Kapitalregeln für Banken ist Insidern zufolge keine schnelle Lösung in Sicht. Die Debatten über das Regelwerk, das in der Branche Basel IV genannt wird, würden sich mindestens ...

Deutsche Bank legt Steuerstreit bei US-Justiz verhängt 95 Mill. Dollar schwere Zahlung für mutmaßliche Trickserei zur Jahrtausendwende Kurz vor dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump schließt die Deutsche Bank erneut einen Streit mit den amerikanischen Behörden ab: Wegen mutmaßlicher Steuertricks zahlt sie 95 Mill. Dollar - und muss eine Verantwortung in dem Fall einräumen. jsc Frankfurt ...

Starkes Schlussquartal treibt Immobilienumsätze Investmentmarkt in Deutschland kann 2016 doch noch die Marke von 50 Milliarden Euro übertreffen tl Frankfurt - Der Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien und Wohnportfolien ist 2016 in Deutschland besser gelaufen als erwartet. Bei Gewerbeimmobilien lag das Transaktionsvolumen bei knapp 53 Mrd. Euro, bei Wohnportfolien bei 13,7 Mrd. Euro, teilten die großen Makler in ihren ...

Bundesbürger sparen gegen den Niedrigzins an Geldvermögen nimmt hierzulande um 4,1 Prozent zu - DZ Bank: Ersparnisse fließen vermehrt in Immobilien fir Frankfurt - Das Geldvermögen der deutschen Privathaushalte ist im vergangenen Jahr um 4,1 % auf 5,7 Bill. Euro gewachsen. Das sind 230 Mrd. Euro mehr als 2015, wie aus einer Studie der DZ Bank hervorgeht. Kursgewinne an den ...

Unicredit-Kapitalerhöhung beginnt Mitte Februar Großaktionäre lehnen Verwässerung ab tkb Mailand - Unicredit, die Muttergesellschaft der HypoVereinsbank, will bei ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Januar die geplante Kapitalerhöhung von 13 Mrd. Euro absegnen lassen. Sie soll dem Vernehmen nach Mitte Februar beginnen. tkb Mailand - Unicredit, die Muttergesellschaft der HypoVereinsbank, will bei ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Januar die geplante Kapitalerhöhung von 13 Mrd. Euro absegnen lassen. Sie soll dem Vernehmen nach Mitte Februar beginnen. Zwar sind die Bedingungen für die größte ...

Expansion sorgt bei Grenke für Margendruck Factoring bleibt hinter Erwartungen zurück igo Stuttgart - Der Finanzdienstleister Grenke hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dem zunehmenden Wettbewerb im Bereich Leasing und Factoring Tribut zollen müssen. Der mit steigenden Kosten, insbesondere für den Vertrieb, verbundene Wachstumskurs des Konzerns aus Baden-Baden hatte einen Rückgang der ...

SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (4) - IM INTERVIEW: STEPHAN BRUHN "Für mich ist ,Immobilienblase` geradezu ein Unwort" Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Sparkasse über den Wohnungsmarkt Rhein-Main - Warnung vor Euphorie über Chancen durch Brexit - Herr Bruhn, was waren im zurückliegenden Jahr die maßgeblichen Trends am Wohnimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main? - Herr Bruhn, was waren im zurückliegenden Jahr die maßgeblichen Trends am Wohnimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main? Wir sehen in Frankfurt/Rhein-Main einen Anstieg sowohl der Baugenehmigungen als auch der Fertigstellungen. Hier geht der Trend grundsätzlich in die richtige Richtung. Allerdings wächst die Wohnungsnachfrage ...

ZUR PERSON Freude an Immobilien

Stabile Konjunkturzuversicht Prognosen für Staatskonsum angehoben - Trotz höherer Inflationsrate keine geldpolitische Wende erwartet Die maue Weltkonjunktur und politische Unsicherheiten haben im abgelaufenen Jahr deutliche Spuren in den Konjunkturprognosen für Deutschland hinterlassen. Alles in allem blicken Experten aber zuversichtlich auf 2017. ba Frankfurt - Die Wirtschaftsprognosen für das eben begonnene Jahr liegen zwar niedriger ...

Schatzamt argumentierte "fehlerhaft und parteilich" Heftige Kritik aus Cambridge an den von George Osborne vor dem EU-Referendum bestellten Prognosen hip London - Das Schatzamt hat in der Debatte über die Zukunft Großbritanniens in der EU "sehr fehlerhaft und sehr parteilich" argumentiert. Seine Analyse der möglichen Auswirkungen eines Brexit auf den Handel lasse zu wünschen übrig. Zu diesem Ergebnis ...

US-Arbeitsmarkt verliert an Schwung Deutlich weniger Neueinstellungen im Privatsektor det Washington - Die Erholung am US-Arbeitsmarkt setzt sich zwar fort, hat im Dezember aber an Tempo eingebüßt. Nach Angaben des Arbeitsmarktdienstleisters Automatic Data Processing (ADP) stellten private Unternehmen im abgelaufenen Monat nur 153 000 neue Mitarbeiter ein. Die ...

Erzeugerpreise in Euroland ziehen an Erstes Plus auf Jahressicht seit Mitte 2013 ms Frankfurt - Erstmals seit gut dreieinhalb Jahren sind die Erzeugerpreise im Euroraum im November auf Jahressicht angestiegen - entgegen der Erwartung der meisten Beobachter. Das dürfte die Debatte über den generellen Inflationstrend in der Währungsunion anheizen und auch ...

Einkommen klettern 2016 preisbereinigt um 1,9 Prozent WSI-Tarifarchiv: Lohnsteigerung weniger dynamisch dpa-afx Düsseldorf - Die anhaltend niedrige Inflationsrate lässt den Tarifbeschäftigten in Deutschland deutlich mehr Geld im Portemonnaie. Im vergangenen Jahr legten die Tariflöhne und -gehälter preisbereinigt um 1,9 % zu, teilte das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung mit. Den Gewerkschaften ...

Norwegen fürchtet "sehr harten" Brexit Reuters Seeon - Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg rechnet damit, dass Großbritannien auf einen weitgehenden Bruch mit der EU zusteuern könnte. "Ich fürchte einen sehr harten Brexit. Aber ich hoffe, dass wir eine bessere Lösung finden", sagte Solberg in ...

Flotter Trend bei China-Diensten nh Schanghai - In China setzt sich die Serie freundlicher Konjunkturdaten mit einer unerwarteten Steigerung des privat erhobenen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor fort. Der Caixin Services Purchasing Manager Index (PMI) kletterte im Dezember auf saisonal adjustierter Basis von 53,1 ...

"Ohne Reformen droht Grexit" dpa-afx Athen - Der griechische Industrieverband hat mit Nachdruck die Umsetzung notwendiger Reformen gefordert - ansonsten drohe dem Land der Austritt aus der EU. In erster Linie müsste die Steuerhinterziehung bekämpft und verringert werden, betonte der Verband der griechischen ...

IM INTERVIEW: JOACHIM FELS "Die EZB befördert eine Renationalisierung" Der Wirtschaftsberater des Anleihenmanagers Pimco macht sich Sorgen um den Zusammenhalt der Eurozone wegen geringer Kapitalrückflüsse in die Peripherie - Herr Fels, politische Risiken waren zuletzt auch für die Finanzmärkte bestimmend. Welches Know-how hat Pimco, wenn es um deren Analyse geht? - Herr Fels, politische Risiken waren zuletzt auch für die Finanzmärkte bestimmend. Welches Know-how hat Pimco, wenn es um deren Analyse geht? Finanzmärkte sind sehr gut darin, Konjunktur- und Zinsrisiken, also alles, was mit Wirtschaftsdaten zu tun hat, abzuschätzen. Mit ...

ZUR PERSON Ausgezeichnet

ANSICHTSSACHE Die ökonomischen Risiken dominieren die politischen Es ist kaum übertrieben, zu behaupten, das Kapitalmarktjahr 2016 sei anstrengend gewesen. Kaum gestartet, lagen Aktien schon rund 20 % hinten, und mit Blick auf die später im Jahr stattfindenden Brexit- und US-Präsidentschaftsvoten erschien eine erfolgreiche Aufholjagd Ende des ...

LEITARTIKEL Taten statt Worte

NOTIERT IN BRÜSSEL Mit den Headhuntern auf Du und Du

WERTBERICHTIGT Verantwortung wird verhandelt Beobachter des Bankgewerbes haben sich daran gewöhnt, dass die Verantwortung Teil der Verhandlungsmasse ist. Die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft jedenfalls hat es geschafft, der Deutschen Bank in einem Steuerstreit neben einer Zahlung von 95 Mill. Dollar auch ein Geständnis abzuringen: ...

WERTBERICHTIGT Nur ein Zwischenstand Volkswagen muss sich Klagen großer US-Investoren wegen des erlittenen Vermögensschadens als Folge der Dieselabgasaffäre auch vor Gerichten in den USA stellen. Die USA hätten ein Interesse, heimische Anleger gegen Wertpapierbetrug zu schützen, wies der zuständige Bezirksrichter in San Francisco, ...

WERTBERICHTIGT Erstklassiges Hedging Briten, die sich gegen einen rasanten Anstieg der Teuerungsrate infolge des Brexit absichern wollen, können auf Briefmarken zurückgreifen. Denn manche Postwertzeichen der Royal Mail haben keinen Nennwert, sondern geben lediglich an, welche Leistung man für sie erhält. First Class ...

Schuldschein schlägt Rekorde Nach stärkstem Jahr leichter Rückgang erwartet - Capmarcon: Finanzhasardeure entdecken den Markt - Scope: Immer internationaler

Fahrradbauer Mifa hofft auf zweiten Neustart Amtsgericht Halle: Insolvenz in Eigenverwaltung - Gescheiterter Eigentümer gibt Geld für Massedarlehen ge Berlin - Lucas Flöther, einen der profiliertesten deutschen Insolvenzexperten, zieht es mal wieder nach Sangerhausen, zum Sitz der Mifa im Südharz. Der von der Stückzahl her größte deutsche Fahrradhersteller hatte am Mittwoch überraschend Insolvenzantrag gestellt - zum zweiten ...

VW muss auch in den USA vor Gericht Richter: Heimische Investoren schützen - Analysten: Höhere Risiken ste Hamburg - Volkswagen und der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn müssen sich Anlegerklagen im Zusammenhang mit Kursverlusten durch die im September 2015 bekannt gewordenen Manipulationen bei Emissionstests von Dieselfahrzeugen auch vor Gerichten in den USA stellen. Das Wolfsburger Dax-Unternehmen ...

Amerikanische Warenhäuser kämpfen ums Überleben Noch mehr Filialschließungen und Stellenabbau po/dpa-afx Frankfurt - Das für den stationären Einzelhandel so wichtige Weihnachtsgeschäft hat in den USA die Hoffnungen nicht erfüllt. Damit setzt sich das Filialsterben beschleunigt fort, zugleich werden Stellen gestrichen. Macy's, zu der auch das New Yorker Edelkaufhaus Bloomingdale's ...

Trump attackiert auch Toyota Reuters Washington/Tokio - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Toyota mit hohen Strafzöllen gedroht, wenn der japanische Hersteller in Mexiko produzieren lässt. Toyota wolle in Baja in Mexiko ein neues Werk zur Produktion von Corolla-Modellen bauen, die für die ...

Stiftung klagt gegen Coca-Cola scd Frankfurt - Coca-Cola wird in den USA wegen irreführender Werbung verklagt. Der Konzern spiele die gesundheitlichen Folgen der zuckerhaltigen Getränke wie Fettleibigkeit und Diabetes herunter, heißt es in der im Bezirksgericht Oakland (Kalifornien) eingereichten Klage von Center for ...

Springer erwägt Neubau-Verkauf ge Berlin - Noch ist der Grundstein nicht gelegt, da überlegt der Medienkonzern Axel Springer schon, seinen Erweiterungsbau für 3 500 Beschäftigte - gegenüber dem Verlagshochhaus - zu verkaufen. Da Immobilien nicht zum Kerngeschäft gehörten, werde aktuell geprüft, ob ...

Zahlreiche Brandherde bedrohen Apples Imperium Zensur der "New York Times" deutet China-Abhängigkeit an - Im Handelsdisput von Washington und Peking zwischen den Stühlen - Ende der Wachstumsphase

Evergrande erhält Kapitalspritze für Börsenpläne Chinesischer Immobilienriese auf Backdoor-Listing für Kerneinheit angewiesen - Hohe Verschuldung nh Schanghai - Das von einer hohen Verschuldung geplagte Immobilienkonglomerat China Evergrande hat sich mit einer ungewöhnlichen Kapitalbeschaffungsmaßnahme auf einen möglichen künftigen Börsengang seiner Kerneinheit Hengda Real Estate vorbereitet. Evergrande sammelt insgesamt 30 Mrd. Yuan (rund 4,1 Mrd. Euro) ...

Softbank-Fonds sammelt über 100 Mrd. Dollar ein Apple, Qualcomm und Foxconn an Bord - Saudis größte Finanziers - Investments in Zukunftstechnologien mf Tokio - Der Softbank Vision Fund des japanischen Internet- und Mobilfunk-Moguls Masayoshi "Masa" Son, Gründer des Softbank-Konzerns, hat vorzeitig das angestrebte Volumen von 100 Mrd. Dollar erreicht. Zuletzt halfen dabei die Unternehmen Apple, Qualcomm und Foxconn sowie das ...

Amazon schielt auf American Apparel Reuters New York - Amazon und die Teenager-Modekette Forever 21 interessieren sich Insidern zufolge für den insolvente US-Bekleidungshersteller American Apparel. Die beiden Firmen führten neben anderen Gespräche mit American Apparel, berichtet Reuters. Dabei müssten sie den kanadischen Rivalen Gildan ...

Gartner verstärkt sich mit CEB wb Frankfurt - Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner will die im Talent-Management tätige CEB übernehmen. Offeriert werden 2,6 Mrd. Dollar, samt Schulden sind es 3,3 Mrd. Die Boards beider Seiten stimmen zu. Im nächsten Jahr soll die Akquisition das ...

EU ermittelt in Sachen Engie dpa-afx Brüssel/Luxemburg - Mit einem umstrittenen Steuerdeal hat Luxemburg dem französischen Energiekonzern Engie nach Erkenntnissen der EU-Kommission womöglich bis zu 300 Mill. Euro geschenkt. Dies geht aus am Donnerstag veröffentlichten Details des EU-Ermittlungsverfahrens zu dem Fall hervor. Die Kommission ...

Gläubiger stützen 3W Power wb Frankfurt - Die Anleihegläubiger von 3W Power, der börsennotierten Holding von AEG Power Solutions, unterstützen den Sanierungskurs des Managements. Die Inhaber der 2019 fälligen Bond und der bis 2020 laufenden Wandelanleihe haben Kapitalisierung und Stundung der Zinszahlungen bis ...

Eurowings schickt Air Berlin nach München Geleaste Flugzeuge werden auf neuen Verbindungen eingesetzt - Auch in Wien - Überschneidungen mit Lufthansa



Die Lufthansa wird von Sommer an - entgegen der ursprünglichen Planung - ihre Günstigtochter Eurowings am Flughafen München an den Start schicken. Dort sollen Flugzeuge zum Einsatz kommen, die die Lufthansa von der angeschlagenen Air Berlin leasen wird. Von Lisa Schmelzer, ...

US-Automarkt legt nach Rekordjahr Pause ein Mit 17,6 Millionen Verkäufen 2016 so viel wie nie zuvor - Aber zugleich nehmen die Rabatte deutlich zu po Frankfurt - Der US-Automarkt hat im vergangenen Jahr mit 17,55 Millionen Verkäufen eine neue Bestmarke hingelegt (siehe Grafik). Allerdings nahm der Absatz neuer Pkw und Light Trucks gegenüber dem Vorjahr nur noch um 0,4 % zu. Marktbeobachter rechnen ...

Boeing sichert sich Milliardenauftrag GE Capital Aviation Services bestellt weitere Maschinen vom Typ 737 Max lis Frankfurt - Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat sich einen Milliardenauftrag der Flugzeugleasingsparte des Mischkonzerns General Electric gesichert. GE Capital Aviation Services (Gecas) habe 75 Maschinen vom Typ 737 Max 8 fest bestellt, teilte der Airbus-Konkurrent zur Wochenmitte mit. ...

Qatar Airways steigt bei Latam ein Südamerika-Geschäft profitiert - Kapitalerhöhung lis Frankfurt - Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist bei der südamerikanischen Latam eingestiegen. Der finanzkräftige arabische Konzern ließ sich 10 % der Latam-Aktien 600 Mill. Dollar kosten, die im Zuge einer Kapitalerhöhung investiert wurden. Qatar und Latam hatten die ...

Air Berlin befördert weniger Passagiere Reuters Frankfurt - Die krisengeschüttelte Air Berlin setzt den Abwärtskurs fort. Im vorigen Jahr ist die Zahl der Passagiere um 4,4 % auf 28,9 Millionen gesunken, wie Air Berlin am Donnerstag mitteilte. Auch 2015 hatte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft ...

Hilton macht drei aus eins wb Frankfurt - Der amerikanische Hilton-Konzern, zu dem unter anderem das Waldorf Astoria in New York gehört, hat sich aufgespalten. Die Hotelimmobilien sind in einen Real Estate Investment Trust (Reit) ausgelagert worden, der an der New Yorker Börse als ...

Curetis will auf den US-Markt igo Stuttgart - Das Diagnostikunternehmen Curetis aus Holzgerlingen bei Stuttgart hofft noch im laufenden Jahr auf die Zulassung seines Kernprodukts - Kartuschen zur schnellen Diagnose von Infektionen der unteren Atemwege - in den USA. Wie der Konzern mitteilt, wurde ...

Lufthansa bleibt Narita fern lis Frankfurt - Lufthansa bleibt dem Flughafen Tokio-Narita auch im kommenden Sommer fern. Das wurde am Donnerstag bekannt, nur einen Tag nachdem Konkurrent Emirates mitgeteilt hatte, den Flughafen künftig wieder mit einem Riesen-Airbus A380 anfliegen zu wollen. lis Frankfurt - Lufthansa bleibt dem Flughafen Tokio-Narita auch im kommenden Sommer fern. Das wurde am Donnerstag bekannt, nur einen Tag nachdem Konkurrent Emirates mitgeteilt hatte, den Flughafen künftig wieder mit einem Riesen-Airbus A380 anfliegen zu wollen. Die deutsche Airline ...

PERSONEN Clayton - Advokat der Märkte Von Peter De Thier, Washington Während des Wahlkampfes hatte der republikanische Kandidat Donald Trump Hedgefonds-Manager mit Mördern verglichen und versprochen, dass er als Präsident Wall Streets Großverdiener zur Kasse bitten würde. Nun hat Trump ausgerechnet einen der prominentesten Rechtsanwälte in ...

PERSONEN Unicredit-Vizepräsident im Interessenkonflikt Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Luca Cordero di Montezemolo, der am 13. August 70 wird, hat italienische Industriegeschichte geschrieben. Nun droht ein Interessenkonflikt ihm den Posten des Unicredit-Vizepräsidenten streitig zu machen. Doch auf den Alitalia-Präsidenten Montezemolo warten neue Aufgaben. Schließlich ist ...

PERSONEN Udo Bandow 85

PERSONEN Airbus-Strategiechef übt sich in Optimismus

PERSONEN Deutsche Bank tauscht Geldwäsche-Beauftragten aus

PERSONEN Von Sandoz zu Morphosys

PERSONEN Bonacker wird UBS-Strategiechef

PERSONEN Singapur klagt Falcon-Manager an

PERSONEN Gothaer holt neuen Assetmanager

Leerverkäufer ziehen sich zurück Ultimo und Jahresendrally drücken Short Interest - Immobilienaktien im Fokus Die Leerverkäufer haben im Dezember ihre Short-Positionen am deutschen Aktienmarkt deutlich abgebaut. Das zeigen Daten des Finanzdatendienstleisters Markit. Neben Positionsreduzierungen vor dem Ultimo trug die Jahresendrally dazu bei. ck Frankfurt - Wie in der Schlussphase eines Jahres üblich, haben die ...

Wall Street erwartet einen IPO-Boom Technologieunternehmen sollen den Markt ankurbeln - Banken gelten als Profiteure Von Hanna Henkel, New York Am amerikanischen Finanzmarkt gibt es derzeit kaum ein Eckchen, an dem nicht Zuversicht herrscht. Die Teilnehmer am Markt für Börsengänge sind in Teilen gar euphorisch. Mark Hantho, Leiter des globalen Equity-Geschäfts der Deutschen Bank, etwa ...

GELD ODER BRIEF Zweifel am Höhenflug des Kohlekonzerns LWB Von Sebastian Becker, Warschau Ein Massengeschäft mit flachen Umsätzen, hohen Arbeitskosten und geringem Privatisierungsgrad. Das sind die wesentlichen Kennzeichen des polnischen Kohlebergbaus, eines Überbleibsels aus der kommunistischen Zeit. Nach wie vor deckt Polen rund 90 % seines Energiebedarfs mit diesem ...

Optimismus für den MDax Mid-Cap-Index gilt aber als hoch bewertet - DZ Bank: Investoren sollten Kursrücksetzer abwarten Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass der MDax den Dax auch weiterhin abhängen wird. Dies liegt vor allem daran, dass in dem Mid-Cap-Index wachstumsstärkere Unternehmen vertreten sind als im deutschen Blue-Chip-Index. ku Frankfurt - Die Analysten der ...

AKTIEN Analystenurteil drückt Kurse von Versicherern Deutsche Post und Vonovia gesucht - VTG steigt auf Rekordhoch - Kurssturz bei US-Kaufhauskette Macy's ku Frankfurt - Der europäische Aktienmarkt hat sich auch am Donnerstag ohne nennenswerte Dynamik gezeigt. Der Dax verharrte mit 11 585 Punkten auf Vortagesstand. Der Euro Stoxx 50 verharrte bei 3 316 Zählern. ku Frankfurt - Der europäische Aktienmarkt hat sich auch am Donnerstag ohne nennenswerte Dynamik gezeigt. Der Dax verharrte mit 11 585 Punkten auf Vortagesstand. Der Euro Stoxx 50 verharrte bei 3 316 Zählern. Schwach zeigten sich die Aktien einiger Versicherer. ...

ANLEIHEN Spreads der Peripherieanleihen ziehen an Spanien muss bei Auktion tiefer in die Tasche greifen - Portugals Zehnjahresrendite über 4 Prozent ck Frankfurt - An den europäischen Anleihemärkten haben am Donnerstag die Spreads der Peripheriestaaten teilweise sehr deutlich angezogen. Betroffen war vor allem Portugal. Die Zehnjahresrendite des Landes stieg erstmals seit dem Februar 2016 über die Marke von 4 % ...

DEVISEN Digitalwährung Bitcoin bricht heftig ein Offshore-Yuan-Tagesgeldzins steigt auf 96 Prozent ck Frankfurt - Die Bitcoin-Blase droht zu platzen. Am Donnerstag ist die Digitalwährung in der Spitze um bis zu 20,6 % auf 885 Dollar eingebrochen, um sich später wieder auf 970 Dollar zu erholen. Am Vortag hatte sie bis ...

