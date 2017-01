Die Bilanz der globalen Aktienmärkte nach der ersten Handelswoche des neuen Jahres kann sich durchaus sehen lassen. In allen Regionen haben die größeren Märkte ohne Ausnahme zugelegt. S & P 500, Dow Jones und FTSE 100 markierten Rekordstände, in Deutschland ... mehr

jsc Frankfurt - Der Verkauf des Zahlungsdienstleisters Concardis rückt in greifbare Nähe: Die bisherigen mehr als 30 Eigentümer aus der deutschen Kreditwirtschaft dürften sich nach Informationen der Börsen-Zeitung bereits in wenigen Tagen mit einem Investor einigen. Die Nachrichtenagentur Reuters ... mehr

po Frankfurt - Unmittelbar vor Beginn der North American International Auto Show in Detroit (8. bis 22. Januar) zeigen sich Vertreter aus Politik und Branche genervt von den Attacken des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen in Mexiko produzierende Fahrzeughersteller. ... mehr

hip London - Ein vor zwei Jahren erzielter Deal zwischen US-Justizministerium und Banken zum FX-Skandal ist gerichtlich abgesegnet worden. Damit geht dieser Teil der Aufarbeitung der Kursmanipulationen am Devisenmarkt zu Ende. Barclays, Citigroup, J.P. Morgan und Royal Bank of ... mehr

Vor allem europäische Emittenten haben 2016 bei Versicherungsverbriefungen für Abwechslung gesorgt. Der Markt insgesamt wächst jedoch in etwas langsamerem Tempo. In diesem Jahr werden viele Anleihen fällig. Das könnte die Neuemissionen nach oben treiben.

tl Frankfurt - Die Beiträge für Rückversicherungsdeckungen sind in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2017 zwar erneut gesunken, aber weniger stark als bei den vorangegangenen drei Erneuerungsterminen. Dies meldet der Rückversicherungsmakler Guy Carpenter. In einigen Bereichen seien höhere Schäden ... mehr

Man stelle sich vor, Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte vor Jahren via Twitter die Milliardeninvestition von Audi in Ungarn angeprangert und den Automobilbauer aufgefordert, lieber die Produktion in Ingolstadt zu erweitern. Eine solch plumpe Einmischung in strategische Unternehmensentscheidungen - wie ... mehr

Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur in den USA hat der künftige Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen. Winkt Investmentbanken da eine Goldgrube? Investitionen von rund 1 000 Mrd. Dollar innerhalb von zehn Jahren sollen es werden, um die marode Infrastruktur des ... mehr

Das Vertrauen italienischer Sparer in ihre Banken ist verpufft. Kein Wunder. Denn in den vergangenen Jahren wurden allein bei den sieben "Krisenbanken" 24 Mrd. Euro Sparvermögen verheizt. Am meisten haben Italiens Kleinanleger bei Monte dei Paschi di Siena verloren. ... mehr

Mit seinen Attacken gegen Autobauer, die in Mexiko hergestellte Fahrzeuge in die USA liefern, mischt der kommende US-Präsident Donald Trump zunehmend Branche und Politik auf. Nach der Drohung gegen Toyota stellte sich jetzt demonstrativ Japans Handelsminister Hiroshige Seko vor Toyota. ... mehr

BZ/Reuters Frankfurt - Die Aufgabe des Plans für ein neues Werk des US-Autobauers Ford in Mexiko zieht den Lackieranlagenbauer Dürr in Mitleidenschaft. Ein Auftrag im Wert von rund 100 Mill. Euro gehe deshalb verloren, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. ... mehr

ak Düsseldorf - Der US-Saatguthersteller Monsanto ist im ersten Quartal seines laufenden Geschäftsjahres in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Unternehmen, das der Bayer-Konzern bis Ende 2017 übernommen haben will, meldete einen Nettogewinn von 29 Mill. Dollar, nachdem in der Vorjahresperiode ... mehr

wü Paris - Der französische Pharmakonzern Sanofi und sein US-Partner Regeneron haben in den USA eine juristische Niederlage im Patentstreit mit dem Biotech-Riesen Amgen hinnehmen müssen. Ein Gericht aus dem Bundesstaat Delaware ordnete an, dass Sanofi und Regeneron den ... mehr