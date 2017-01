Autokonzerne investieren verstärkt in den USA Deutsche Hersteller weiten Kapazität aus - Kein GM-Abschied aus Mexiko po Detroit - Nach stetigem Wachstum des US-Automarktes auf den Rekord von 17,5 Millionen Fahrzeugen gehen viele Hersteller dort Erweiterungsinvestitionen an. Auch werden Werke wegen des starken Trends hin zu leichten Nutzfahrzeugen umgewidmet. Die deutsche Autoindustrie hat seit 2009 ...

po Detroit - Nach stetigem Wachstum des US-Automarktes auf den Rekord von 17,5 Millionen Fahrzeugen gehen viele Hersteller dort Erweiterungsinvestitionen an. Auch werden Werke wegen des starken Trends hin zu leichten Nutzfahrzeugen umgewidmet. Die deutsche Autoindustrie hat seit 2009 ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Peter Olsen, Detroit, Nummer 6, Seite 1, 298 Wörter





ck Frankfurt - Die türkische Lira hat ihren Verfall auch zum Wochenauftakt fortgesetzt und erneut ein Rekordtief erreicht. Die Währung sank bis auf 3,74 Lira pro Dollar. Seit dem Jahresbeginn hat sie 6 % verloren. Belastet wurde die Lira ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 6, Seite 1, 291 Wörter





KOMMENTAR - VOLKSWAGEN Hoffnungswert

Volkswagen steckt zwar noch mitten in der Aufarbeitung der Dieselabgas-Manipulationsaffäre, doch geht die VW-Vorzugsaktie seit einigen Wochen ab wie Schmidts Katze. Am Montag gewann das Papier zeitweise fast 5 % auf über 145 Euro an Wert. Seit Anfang Dezember beträgt ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Stefan Kroneck, Nummer 6, Seite 1, 357 Wörter





KOMMENTAR - GIROCARD Mehr als lästig

Banken werden gerne verklagt - nicht erst seit der Finanzmarktkrise, sondern immer wieder mit Blick auf das Reizthema Gebühren. Zuletzt fielen die Urteile, etwa bei Kreditbearbeitungsgebühren oder Vorfälligkeitsentschädigungen, recht verbraucherfreundlich aus, und die Banken müssen zahlen. Das könnte Kläger zu ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Karin Böhmert, Nummer 6, Seite 1, 326 Wörter





dm Frankfurt - Der Start des Handels in chinesischen Blue Chips in Frankfurt steht bald bevor. Zhu Junjun, für Produktentwicklung bei der Ceinex (China Europe International Exchange) verantwortlich, sagte der Börsen-Zeitung, er hoffe, dass ab dem zweiten Halbjahr chinesische ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 6, Seite 1, 171 Wörter





wb Frankfurt - McDonald's zieht sich in China auf eine Minderheitsposition zurück. Die Burger-Kette verkauft 80 % ihres Geschäfts in der Volksrepublik an den staatlichen Mischkonzern Citic, der künftig 52 % hält, und den Finanzinvestor Carlyle, der auf 28 ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 6, Seite 1, 158 Wörter





ba Frankfurt - Die deutsche Konjunktur hat zum Jahresende nochmals so richtig aufgedreht. So hat die Industrieproduktion den Rückgang bei den Auftragseingängen nicht nachvollzogen, sondern ist im November saisonbereinigt um 0,4 % gegenüber Oktober gestiegen. Zudem wurde der Vormonatswert ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 6, Seite 1, 102 Wörter





SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (6) "Die öffentliche Hand ist zu blöd zum Bauen" Berlin legt Reformkatalog vor, um Großprojekte wie BER oder S21 künftig zeit- und kostengerecht fertigzustellen - Bauindustrie will guten Ruf zurückgewinnen

Großbaustellen wie der Berliner Flughafen oder der Tiefbahnhof S21, die scheinbar nie fertig werden, dafür aber ein Vielfaches der ursprünglich veranschlagten Mittel verschlingen, stellen die Kompetenz von Staat und Baukonzernen in Frage. Die Bundesregierung strebt daher eine Reform der Planung ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 6, Seite 2, 895 Wörter





Sie demonstrieren noch immer jeden Montag, 18 Uhr, Schlossplatz Stuttgart: die Mitglieder des Aktionsbündnisses Kopfbahnhof 21, die sich auch gut sechs Jahre nach Baubeginn nicht mit dem Bahnprojekt Stuttgart - Ulm anfreunden wollen. Trotz der Volksabstimmung ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 6, Seite 2, 474 Wörter





Die Vorfreude auf die Eröffnung der Elbphilharmonie mit einem Festakt und zwei feierlichen Konzerten am morgigen Mittwoch und am Donnerstag ist groß. Seit dem Jahreswechsel werden die Tage an der westlichen Gebäudefassade bis zur Premiere des ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 6, Seite 2, 459 Wörter





Unterschätzte Kosten, um das Projekt durchzusetzen, vernachlässigte Risiken, keine klaren Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten und vor allem ein fehlendes unabhängiges Controlling - all diese von Expertenkommission und Bauministerium beklagten Missstände lassen sich auch beim Berliner Pannenflughafen BER ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 6, Seite 2, 457 Wörter





kb Frankfurt - Deutschen Kreditinstituten steht eine Klage der US-Anwaltskanzlei Hausfeld bevor. Sparkassen, Volksbanken und ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Karin Böhmert, Frankfurt, Nummer 6, Seite 3, 396 Wörter





wf Berlin - Mit einer nur "gedämpften Portion Zuversicht" gehen die privaten Banken in das neue Jahr 2017. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, nannte den Brexit, den Präsidentenwechsel in den USA, neue Regulierungsvorgaben für die Banken wie Basel ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Angela Wefers, Berlin, Nummer 6, Seite 3, 387 Wörter





Das hatten sich der TSV 1860 und seine Fans wirklich anders vorgestellt: Nach der Hinrunde der zweiten Fußball-Bundesliga stehen die Münchner Löwen nur auf Platz 14 der Tabelle. Die Versicherungsgruppe Die Bayerische in München, die seit ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 6, Seite 3, 581 Wörter





ste Hamburg - Der neue Vorstandsvorsitzende der zu Jahresbeginn von der Nord/LB vollständig übernommenen Bremer Landesbank (BLB), Christian Veit, stellt einen Stellenabbau von rund 20 % in Aussicht. In einem Interview mit dem "Weser-Kurier" erklärte der seit November amtierende ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 6, Seite 3, 106 Wörter





dz Zürich - Der Jahresgewinn von gut 24 Mrd. sfr, den die Schweizerische Nationalbank (SNB) gestern in einer noch ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Daniel Zulauf, Zürich, Nummer 6, Seite 4, 399 Wörter





bg Frankfurt - Das neue Jahr hat kaum begonnen, da liegen schon die ersten Daten für die Entwicklung des globalen Venture Capital (VC) vor. Den Anfang macht die auf Finanztechnologie spezialisierte Investmentbank FT Partners, die das globale Volumen an ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Björn Godenrath, Frankfurt, Nummer 6, Seite 4, 438 Wörter





Indiens Geldhäuser drohen zur Achillesferse des Wirtschaftswunders zu werden. Die Notenbank warnte unlängst, dass die rasant ansteigenden Risikokredite mittelfristig die Stabilität der drittgrößten asiatischen Volkswirtschaft bedrohen könnten. Nach Angaben der Reserve Bank of India (RBI) stieg ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Ernst Herb, Hongkong, Nummer 6, Seite 4, 315 Wörter





BlackRock ist mit einem Anteil von 6,3 % größter Aktionär der Lloyds Banking Group geworden, ohne durch eigenes Handeln dazu beigetragen zu haben. Wie das britische Schatzamt mitteilt, fiel der Anteil der öffentlichen Hand zuletzt auf 5,95 %. Durch ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 6, Seite 4, 89 Wörter





KURZ GEMELDET VW steigt ins Geschäft mit Tank-Karten ein

Volkswagen baut das Dienstleistungsgeschäft rund ums Fahren auch für Lastwagen aus. Die Tochter Volkswagen Financial Services übernimmt von der DVB Bank 51 % am Tank- und Servicekarten-Abwickler LogPay Transport Services GmbH, wie sie am Montag mitteilte. LogPay gibt Tankkarten ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Reuters, Nummer 6, Seite 4, 85 Wörter





ba Frankfurt - Stimmungsindikatoren deuteten es an, harte Daten haben es nun bestätigt: Der deutsche ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 6, Seite 5, 541 Wörter





hip London - Die britische Premierministerin Theresa May hat das Pfund mit ihrem ersten Fernsehinterview im neuen Jahr auf Talfahrt geschickt. Großbritannien könne nicht "an Teilaspekten der EU-Mitgliedschaft festhalten", sagte sie dem Privatsender Sky News. Das wurde an den ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 6, Seite 5, 487 Wörter





mf Tokio - Steigende Ausgaben und sinkende Steuereinnahmen gefährden die ohnehin bescheidenen Haushaltsziele von Japans konservativer Regierung. Daher greift das Finanzministerium im neuen Jahr zu zwei bilanztechnischen Tricks, um die Schuldenquote und die Neuverschuldung zu schönen: Zum einen wird ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Martin Fritz, Tokio, Nummer 6, Seite 5, 365 Wörter





Glaubt man Optimisten, könnte bereits im Sommer die mehr als 40 Jahre andauernde Teilung von Zypern beendet sein. So weit ist es zwar noch längst nicht. Aber seit gestern sitzen sich zumindest der Präsident der Republik ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 6, Seite 5, 462 Wörter





ms Frankfurt - Das Eurosystem aus EZB und nationalen Zentralbanken hat nach dem Kaufstopp Ende Dezember wie avisiert zu Jahresbeginn seine Wertpapierkäufe wieder aufgenommen und gleich kräftig zugelangt. Zwischen dem 2. und 5. Januar - also binnen drei Tagen ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Mark Schrörs, Frankfurt, Nummer 6, Seite 5, 302 Wörter





ge Berlin - Um der SPD in Nordrhein-Westfalen (NRW), wo im Frühjahr gewählt wird, einen besseren Stand zu verschaffen, hat Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel die versprochene Angleichung der Stromnetzgebühren gestrichen. Diesen Rückzieher wollen ost- und norddeutsche Länder aber ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 6, Seite 5, 161 Wörter





dpa-afx Luxemburg - Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im November auf dem tiefsten Stand seit über sieben Jahren verblieben. Die Quote habe wie schon im Oktober bei 9,8 % gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Dies ist der ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor dpa-afx Luxemburg, Nummer 6, Seite 5, 127 Wörter





hip London - Die Schulden eines durchschnittlichen britischen Haushalts sind mit 12 887 Pfund so hoch wie nie zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Gewerkschaftsdachverbands TUC, die Hypothekendarlehen unberücksichtigt lässt. Die Zahlen basieren auf Daten des Statistikamts ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 6, Seite 5, 94 Wörter





nh Schanghai - Im Zuge der anhaltenden Abschwächung des chinesischen Yuan gegenüber dem Dollar sind Chinas Devisenreserven im Dezember den sechsten Monat in Folge geschrumpft. Nach Angaben der State Administration of Foreign Exchange (Safe) hat sich der Fremdwährungsreservenbestand zuletzt ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 6, Seite 5, 85 Wörter





Frankreich ist die große Ausnahme. Unser westlicher Nachbar mit seinen 58 Atomkraftwerken ist das einzige Land, das deutlich mehr Strom nach Deutschland ausführt als importiert. Obwohl hierzulande ein Atommeiler nach dem anderen abgeschaltet wird und die ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 6, Seite 6, 721 Wörter





LEITARTIKEL Totally overrated

America first lautet das Motto des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Zu unamerikanisch ist dem politischen Quereinsteiger bislang vor allem die Automobilindustrie, die zu viele Fahrzeuge in Mexiko zusammenschraube. Toyota, Ford, GM - wer nicht bei drei auf den Bäumen ist, ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Sebastian Schmid, Nummer 6, Seite 6, 645 Wörter





NOTIERT IN SCHANGHAI Kulturschock durch künstliche Intelligenz

Das Reich der Mitte versteht etwas von strategischem Denken und der Wahrung von Territorialansprüchen. Das findet auch Ausdruck in der Begeisterung für ein denklastiges strategisches Brettspiel, das sich Weiqi (Umzingelungsspiel) nennt und weltweit unter dem Namen Go läuft. Go hat ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Norbert Hellmann, Nummer 6, Seite 6, 566 Wörter





Für einen großen Teil des Daimler-Konzerns war das vergangene Jahr erfolgreich. Die Sparten Pkw und Vans erreichten neue Absatzrekorde, von denen in der Regel auch der konzerneigene Absatzfinanzierer Financial Services profitiert. Umso deutlicher wird, dass die Lkw-Sparte 2016 zum ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Isabel Gomez, Nummer 6, Seite 6, 159 Wörter





Der eine oder andere mag es über die Boomjahre vergessen haben, aber die Briten wissen, wie man streikt. Die Mitarbeiter der Londoner U-Bahn legten gestern die Hauptstadt lahm. Alle Gegenmaßnahmen der Verkehrsbetriebe halfen nichts. All die zusätzlichen Busse, Leihfahrräder ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 6, Seite 6, 153 Wörter





Gesundheitskonzerne wie Fresenius und die Dialysetochter Fresenius Medical Care profitieren gemeinhin von den regulierten Märkten, in denen sie sich bewegen. Staatliche Kostenträger sind in der Regel verlässliche Kunden, was für stabiles Geschäft sorgt. Speziell die Behandlung von Nierenkranken, die ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Sabine Wadewitz, Nummer 6, Seite 6, 136 Wörter





wb/nh Frankfurt/Schanghai - ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker/Norbert Hellmann, Frankfurt/Schanghai, Nummer 6, Seite 7, 564 Wörter





swa Frankfurt - Den Anbietern von Dialysebehandlungen in den USA drohen Umsatzeinbußen aufgrund eines regulatorischen Markteingriffs. Die Gesundheitsbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hat eine Verordnung verabschiedet, wonach Zusatzleistungen für eine bestimmte Gruppe bedürftiger Dialysepatienten gekappt würden. ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 6, Seite 7, 497 Wörter





swa Frankfurt - Der japanische Pharmakonzern Takeda erweitert sein Portfolio um Medikamente zur Behandlung von Krebserkrankungen. Das Unternehmen übernimmt für 5,2 Mrd. Dollar das auf Onkologie fokussierte US-Biotechunternehmen Ariad. Takeda bietet 24 Dollar in bar je Aktie, was eine ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 6, Seite 7, 301 Wörter





wb Frankfurt - Balisto, Bounty, Snickers, Twix und Wrigley's sowie Miracoli und Uncle Ben's, aber vor allem auch Whiskas, Pedigree, Sheba, Frolic, Kitekat - der US-Nahrungsmittelkonzern Mars, bekannt für Schokoriegel, Kaugummi, Lebensmittel, Tierfutter und Pflanzenpflegeprodukte, holt zum großen Schlag ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 6, Seite 7, 281 Wörter





wb Frankfurt - Die breit diversifizierte amerikanische Krankenversicherer United Health Group legt sich den börsennotierten Ambulanz- und Klinikbetreiber Surgical Care Affiliates (SCA) für 2,3 Mrd. Dollar zu. Damit soll das Servicegeschäft namens Optum ausgebaut werden, die Zuwendungen für Medikamente ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 6, Seite 7, 189 Wörter





wü Paris - Das französische Pharmaunternehmen Ipsen übernimmt vom US-Hersteller Merrimack Pharmaceuticals für rund 1 Mrd. Dollar Krebsmittel. Für Ipsen ist dies die bisher größte Akquisition. Der Pharmahersteller, der im März 2016 für 300 Mill. Euro ein Prostatakrebs-Medikament übernommen ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 6, Seite 7, 163 Wörter





jh München - Der Nürnberger Autozulieferer Leoni verkauft seine Kabelkonfektion und Kabelsätze für Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Als neuen Eigentümer kündigt das Unternehmen Bizlink an. Dieser Anbieter von Verbindungslösungen mit Sitz in Fremont (USA) wurde 1996 in Taiwan gegründet und ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 6, Seite 7, 152 Wörter





wb Frankfurt - Die genossenschaftliche Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner engagiert sich minderheitlich bei der Grundig Business Systems (GBS). Das mittelständische Produktions- und Dienstleistungsunternehmen aus Bayreuth ist bekannt als Hersteller von Diktiergeräten. GBS wurde 2001 aus der damaligen Grundig AG ausgegliedert, ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 6, Seite 7, 137 Wörter





sck München - Deutschlands führender Halbleiterhersteller Infineon hat zwei Zweckgesellschaften gegründet. Dies geht aus der Einladung des Unternehmens zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. Februar hervor. Die AG teilte darin mit, mit der Infineon Technologies Mantel 28 und Mantel 29 ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 6, Seite 7, 136 Wörter





Volkswagen will am US-Markt in den nächsten Jahren endlich als Volumenhersteller so stark werden wie in anderen Märkten. Herbert Diess, Chef der Kernmarke VW, sieht in diesem Vorhaben den Schlüssel für den künftigen Erfolg des Wolfsburger Konzerns überhaupt. So sehr ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Peter Olsen, Nummer 6, Seite 8, 565 Wörter





Der Umsatz im vierten Quartal 2016 lag mit insgesamt 10,5 Mrd. Euro um 500 Mill. Euro höher als ein Jahr zuvor. Es war umsatzseitig das stärkste Quartal, das ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 6, Seite 8, 709 Wörter





ste Hamburg - Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental traut sich 2017 ein stärkeres Umsatzwachstum zu als im abgelaufenen Jahr. Wie der Dax-Konzern am Rande der Automesse in Detroit mitteilte, wird im laufenden Turnus mit einem Erlösanstieg ohne Wechselkursänderungen um ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 6, Seite 8, 512 Wörter





hip London - Harcus Sinclair wird gemeinsam mit anderen britischen Kanzleien eine Sammelklage gegen Volkswagen, Audi, Seat und Skoda einreichen. Wie die Anwälte mitteilen, handelt es sich um das erste Verfahren dieser Art, das im Zusammenhang mit dem Skandal ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 6, Seite 8, 224 Wörter





Reuters Detroit - Die Verhaftung eines VW-Managers in den USA im Zusammenhang mit dem Dieselskandal hat den Wolfsburger Autobauer offenbar unvorbereitet getroffen. "Wir sind davon völlig überrascht worden", sagte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Detroiter ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Reuters Detroit, Nummer 6, Seite 8, 130 Wörter





po Detroit - Für den bayerischen Autobauer BMW hat 2016 das beste Absatzergebnis aller Zeiten gebracht und zum sechsten Mal in Folge einen Absatzrekord. Damit bleibe das Unternehmen mit seinen drei Premiummarken BMW, Mini und Rolls-Royce der weltweit führende ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Peter Olsen, Detroit, Nummer 6, Seite 8, 229 Wörter





DETROIT MOTOR SHOW Toyota und Fiat auf Trump-Linie

Reuters Detroit - Toyota will in den nächsten fünf Jahren zusammen rund 10 Mrd. Dollar in den USA investieren. Das kündigte der für das Nordamerika-Geschäft zuständige Manager Jim Lentz in einem Reuters-Interview in Detroit an. Damit hält der japanische ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Reuters Detroit, Nummer 6, Seite 8, 122 Wörter





ge Berlin - ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 6, Seite 9, 478 Wörter





Die fetten Jahre sind vorbei Flugzeugbauer vor schwierigeren Zeiten - Abbestellungen und Auslieferungsverschiebungen

wü Paris - Sie haben riesige Auftragsbestände, doch inzwischen mehren sich die Zeichen, dass sich die Jahre der Rekordbestellungen für die Flugzeugbauindustrie dem Ende zuneigen. So musste Boeing letztes Jahr einen Auftragsrückgang sowie eine Book-to-Bill-Rate von weniger als 1 ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 6, Seite 9, 461 Wörter





po Detroit - Für die deutsche Automobilindustrie sind die USA schon heute ein ganz bedeutender Produktionsstandort. Wie Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), auf der Motor Show in Detroit ausführte, haben die deutschen Hersteller ihre Fertigung seit ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Peter Olsen, Detroit, Nummer 6, Seite 9, 292 Wörter





igo/po Stuttgart/Detroit - Daimler ist ohne ein spektakuläres neues Produkt, dafür aber mit guten Nachrichten zur die Automesse in Detroit gereist: 2016 verkauften die Stuttgarter 2,08 Millionen Fahrzeuge der Kernmarke Mercedes-Benz. Mit diesem Plus von 11,3 % gegenüber dem ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Isabel Gomez/Peter Olsen, Stuttgart/Detroit, Nummer 6, Seite 9, 318 Wörter





DETROIT MOTOR SHOW Zulieferer Schaeffler und ZF üben sich im Spagat Friedrichshafener erreichen Jahresziele

igo Stuttgart - Während der Fokus der Zulieferindustrie auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas in der Vorwoche auf dem Zukunftsthema Vernetzung gelegen hat, üben sie sich auf der Automesse in Detroit im Spagat. Sowohl Schaeffler als ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 6, Seite 9, 247 Wörter





igo Stuttgart - Der Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor hat nach vorläufigen Zahlen seine Umsatzziele im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht. Der Umsatz betrug demnach 1,2 Mrd. Dollar nach 1,3 Mrd. im Vorjahr. Im vierten Quartal lagen die Erlöse den Angaben zufolge bei ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 6, Seite 9, 169 Wörter





ste Hamburg - Zehn Monate vor der fälligen Rückzahlung ihrer im Oktober 2012 emittierten 50-Mill.-Euro-Anleihe sichert die Berentzen-Gruppe die Rückzahlung durch einen Konsortialkredit über 25,5 Mill. Euro. Der Finanzierungsvertrag sei mit einem Bankenkonsortium unter Führung der Postbank am 21. ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 6, Seite 9, 164 Wörter





hip London - Der größte britische Buchmacher William Hill ist mit seinem Gewinn 2016 am unteren Ende der bisher genannten Spanne geblieben, nachdem Fußballspiele und Pferderennen anders ausgingen als erwartet. Übergangschef Philip Bowcock spricht von "kundenfreundlichen Ergebnissen". Wie die ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 6, Seite 9, 160 Wörter





wb Frankfurt - Der Autozulieferer Webasto übernimmt den südpfälzischen Elektronikdienstleister Schaidt Innovations aus der Insolvenz. Der Geschäftsbetrieb in Wörth-Schaidt werde mit 170 Beschäftigten fortgeführt und als Webasto Mechatronics Teil der familieneigenen Gruppe, die zuletzt 2,9 Mrd. Euro umsetzte. Sachwalter ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 6, Seite 9, 151 Wörter





Sofern Michael D. Hausfeld, Gründer und Chairman von Hausfeld LLP, den Anwälten seiner Kanzlei für das neue Jahr die Vorgabe gemacht hat, öfter für mediales Aufsehen zu sorgen, hätte Christopher Rother mit der von ihm ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 6, Seite 12, 709 Wörter





Einen deutlich entspannteren Abend, als im Vorfeld zu erwarten war, verbrachte EU-Kommissar Günther Oettinger gestern im Europaparlament. In einer zweieinhalbstündigen Anhörung vor dem Haushalts-, dem Haushaltskontroll- und dem Rechtsausschuss anlässlich seiner Übernahme des Haushalts- und Personalressorts ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 6, Seite 12, 362 Wörter





PERSONEN Auch der Managing Partner von King & Wood geht zu McDermott

wb - Die verbliebenen Rechtsberater der Sozietät King & Wood Mallesons stehen vor einem Scherbenhaufen. Spätestens in der zweiten Januarhälfte wird der europäische Teil der Kanzlei Insolvenz anmelden, schätzen Marktexperten. Nun hat zum Jahresanfang Dr. Michael Cziesla, der bisher Managing ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Nummer 6, Seite 12, 398 Wörter





PERSONEN Matthias Zink ist Schaefflers Mann für E-Mobilität

wb - Im Familienunternehmen Schaeffler ist ein Eigengewächs in den Vorstand aufgerückt: Matthias Zink. Der 47-Jährige ist seit 1. Januar Mitglied des Vorstands des Zulieferkonzerns Schaeffler und verantwortet als Co-CEO Automotive Getriebesysteme, Automotive Aftermarket sowie Forschung und Entwicklung der Sparte. ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Walther Becker, Nummer 6, Seite 12, 211 Wörter





PERSONEN Ex-BHF-Bank-Chef Robens steigt als Partner bei BDT ein

bn - Björn Robens, von 2010 bis 2015 Vorstandssprecher der BHF-Bank, ist bei der US-amerikanischen Merchant Bank BDT als Partner eingestiegen. Eine entsprechende Meldung des "Manager Magazins" bestätigte ein Sprecher des Instituts am Montagabend. Robens sei seit Jahresbeginn für den ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Bernd Neubacher, Nummer 6, Seite 12, 209 Wörter





PERSONEN Deutsche Asset findet neuen Retail-Vertriebschef

sto - Bei der Deutschen Asset Management gibt es endlich wieder einen Retail-Vertriebschef für Deutschland und Österreich. Wie intern bei der Fondstochter der Deutschen Bank mitgeteilt wurde, übernimmt Hagen Schremmer (44) den Posten ab 1. Februar. Vorgänger Steffen Leipold war ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Silke Stoltenberg, Nummer 6, Seite 12, 148 Wörter





PERSONEN Edgar Ernst 65

swa - Prof. Dr. Edgar Ernst, Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, vollendet heute sein 65. Lebensjahr. Der Manager war über viele Jahre Finanzvorstand der Deutschen Post und maßgeblich mitverantwortlich für die Öffnung des ehemaligen Staatsunternehmens für den Kapitalmarkt im ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Sabine Wadewitz, Nummer 6, Seite 12, 250 Wörter





PERSONEN Plädoyer für Dijsselbloem

ahe/Reuters - Der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem sollte nach Ansicht seines slowakischen Amtskollegen Peter Kazimir ungeachtet des Ausgangs der Parlamentswahl in den Niederlanden Chef der Eurogruppe bleiben. "Ich denke, er sollte sein zweites Mandat von zweieinhalb Jahren beenden, egal, ob ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Andreas Heitker/Reuters, Nummer 6, Seite 12, 143 Wörter





Chinas Aktienmarkt steht nach langer Durststrecke wieder vor rosigeren Perspektiven. Im Sog von guten Konjunkturdaten macht sich ein positives Sentiment bemerkbar. Die Analysten trauen dem Leitindex in Schanghai für 2017 Avancen von gut 20 % zu. Dabei setzen sie auf ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 6, Seite 13, 991 Wörter





Der Start des Handels in chinesischen Blue Chips in Frankfurt steht bald bevor. Zhu Junjun, für Produktentwicklung bei der Ceinex (China Europe International Exchange) verantwortlich, sagte im Gespräch mit der Börsen-Zeitung, er hoffe, dass ab dem ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 6, Seite 13, 587 Wörter





2017 könnte das Jahr der schwedischen Krone werden. 2016 war es zumindest schon mal nicht. Dank einer Verschärfung der extrem lockeren Geldpolitik schaffte es die schwedische Notenbank in den vergangenen zwölf Monaten, den Kurs der Währung ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Martin Güth, Nummer 6, Seite 13, 727 Wörter





sts Frankfurt – Die türkische Lira hat auch zum Wochenauftakt ihren seit Herbst anhaltenden Kursrutsch fortgesetzt. Fast täglich gibt es angesichts der politischen Unsicherheit und Zeichen eines wachsenden Vertrauensverlustes der Türken gegenüber ihrem Geld neue Tiefststände zu vermelden. Auch ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Stefan Schaaf, Frankfurt, Nummer 6, Seite 14, 453 Wörter





Händler sagten, dass ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 6, Seite 14, 401 Wörter





ck Frankfurt – Der Heißhunger der Investoren auf Rendite reißt auch im neuen Jahr nicht ab. Für eine fünfjährige Anleihe der HeidelbergCement im Volumen von 750 Mill. Euro wurden am Montag Gebote für 4,5 Mrd. Euro eingereicht. Entsprechend deutlich ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 6, Seite 14, 359 Wörter





ku Frankfurt - Hinweise auf eine steigende US-Ölproduktion haben am Montag dafür gesagt, dass der Preis des wichtigsten Energieträgers kräftig nachgegeben hat. Die global bedeutendste Nordseesorte Brent Crude verbilligte sich um 2,4 % auf 55,76 Dollar je Barrel. Im ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 6, Seite 14, 354 Wörter





Die Analysten der Baader Bank haben das Kursziel für die Aktie von Aurelius von 65 Euro auf 75 Euro angehoben, bei einem aktuellen Kurs von 59,44 Euro. Ihre Einstufung des Titels mit "Buy" haben die Analysten bestätigt. Kurz vor ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 6, Seite 14, 197 Wörter





Die Analysten von Independent Research haben die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von "Kaufen" auf "Halten" zurückgestuft. Gleichzeitig reduzieren Sie das Kursziel von 96 Euro auf 85 Euro, bei einem aktuellen Kurs von 75,11 Euro. Sie nehmen eine ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 6, Seite 14, 186 Wörter





Das Bankhaus Lampe hat das Kursziel für die Aktie des Ingenieursdienstleisters Bertrandt von 115 Euro auf 110 Euro gekürzt. Aktuell ist der Titel für 96,44 Euro zu haben. Die Experten der Bank haben ihre Kaufempfehlung für das Papier bestätigt. ... mehr Börsen-Zeitung, 10.01.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 6, Seite 14, 161 Wörter