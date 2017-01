BaFin lehnt Kompromiss "um jeden Preis" in Basel ab Hufeld pocht auf Risikosensitivität der Eigenkapitalvorgaben für Banken bn Frankfurt - Wenige Tage nach der kurzfristigen Absage der entscheidenden Sitzung im Ringen um neue Kapitalregeln für Banken hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Verhandlungslinie skizziert. Einen Kompromiss "um jeden Preis" könne es nicht geben, erklärte BaFin-Präsident ...

VW vor Einigung mit US-Justiz Konzern avisiert Strafzahlung von 4,3 Mrd. Dollar im Dieselabgasskandal hei Frankfurt - VW steht nach eigenen Angaben im Diesel-Abgasskandal vor einem Vergleich mit dem US-Justizministerium. Während bisher über Strafzahlungen von rund 3 Mrd. Dollar spekuliert worden war, bestätigte der Wolfsburger Konzern am Dienstagabend Marktgerüchte, nach denen die Einigung ...

Brent-Ölpreis fällt unter 54 Dollar Aktienanleger halten sich vor Trump-Pressekonferenz zurück ku Frankfurt - Der Ölpreis hat am Dienstag erneut kräftig nachgegeben. Die weltweit wichtigste Referenzsorte Brent Crude verbilligte sich um 2 % auf 53,86 Dollar je Barrel (159 Liter). Händler rechnen mit anhaltender Schwäche. ku Frankfurt - Der Ölpreis hat am Dienstag erneut kräftig nachgegeben. Die weltweit wichtigste Referenzsorte Brent Crude verbilligte sich um 2 % auf 53,86 Dollar je Barrel (159 Liter). Händler rechnen mit anhaltender Schwäche. Am Montag war der Brent-Ölpreis um ...

KOMMENTAR - J. SAFRA SARASIN Nicht wirklich schade

Erst die liechtensteinische LGT, dann die Credit Suisse mit ihrem hierzulande gebuchten Private-Banking-Geschäft - beides ging an die Bethmann Bank -, nun die schweizerische J. Safra Sarasin: Sind die ausländischen Vermögensverwalter auf dem Rückzug aus Deutschland? Gewinnt die lange erwartete ... mehr Börsen-Zeitung, 11.01.17, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 7, Seite 1, 343 Wörter





KOMMENTAR - METRO Bescherung ausgefallen

Ernüchterung ist es, die sich beim Blick auf das Weihnachtsgeschäft der Metro breitmacht. Denn beim Umsatz kam der vor der Aufspaltung stehende Handelskonzern im Startquartal des neuen Geschäftsjahres, das die Monate Oktober bis Dezember umfasst, keinen Schritt voran. Natürlich machte ... mehr Börsen-Zeitung, 11.01.17, Autor Annette Becker, Nummer 7, Seite 1, 331 Wörter





"Börsenfusion bringt deutliche Vorteile" ck Frankfurt - "Die geplante Börsenfusion ist ein Konsolidierungsschritt, der den weiteren Bedeutungsverlust von Frankfurt nicht nur abbremst, sondern dreht." Das sagt Dirk Schiereck, Professor für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, im Interview. Die geplante Fusion von Deutscher Börse ...

HUK-Coburg hängt Konkurrenten ab mic München - Die HUK-Coburg hat den Konkurrenten in der Autoversicherung im vergangenen Jahr erneut die Rücklichter gezeigt. "Wir haben einen Rekord erreicht, wenn man den Zuwachs der versicherten Autos betrachtet", sagte Vorstandssprecher Wolfgang Weiler im Interview der Börsen-Zeitung. ...

Robo-Advisor Whitebox begibt sich ins Fundraising Serie-A-Finanzierung für geografische Expansion - Portfoliomanagement mit automatisierter Komponente bg Frankfurt - Gut zwei Jahre nach Gründung und der begleitenden Seed-Finanzierung begibt sich der in Weil am Rhein ansässige Robo-Advisor Whitebox nun ins Fundraising für eine Serie-A-Finanzierung. Gründerin und CEO Salome Preiswerk zufolge soll das Closing bis Mitte ...

Sorge um die IT-Sicherheit BaFin: "Immense Herausforderung" - Brexit lässt britische Banken anklopfen Die BaFin macht deutschen Banken mit Blick auf die IT-Sicherheit Druck. Diese werde häufig nur unter dem Kostenaspekt betrachtet, rügt Präsident Hufeld. bn Frankfurt - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fordert von Deutschlands Banken stärkere Bemühungen um IT-Sicherheit ein. "Sorgen ...

W & W übernimmt Insurtech Treefin Konzern baut Digitalportfolio aus - Finanzassistent soll 2017 eingeführt werden igo Stuttgart - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W & W) hat gut ein Jahr nach der Gründung der Tochter W & W Digital ein Start-up übernommen. Die auf Bausparen und Versicherungen fokussierte Gruppe habe 75 % am Münchner ...

J. Safra Sarasin gibt in Deutschland auf Geschäft soll im Jahresverlauf eingestellt werden kb Frankfurt - Die Privatbank J. Safra Sarasin plant offenbar den Rückzug aus dem deutschen Markt. Das Geschäft werde im Laufe des Jahres abgewickelt, zitiert die Schweizer "Finews" nicht namentlich genannte Quellen. Auf Nachfrage der Börsen-Zeitung wollte die brasilianisch-schweizerische ...

Clearingriese DTCC baut Post-Trade-Blockchain Projekt für Derivate-Settlement aufgesetzt bg Frankfurt - Der US-Betreiber von Nachhandelsinfrastruktur DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) hat ein Projekt zum Aufbau eines Blockchain-basierten Systems bekannt gegeben. Mit Hilfe von IBM, dem Fintech Axoni sowie dem Industriekonsortium R3 wird ein System für das ...

Zurich zieht in Frankfurt ins "Pollux"-Gebäude Standorte in Oberursel und Wiesbaden fallen weg cru Düsseldorf - Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich, der sein Deutschland-Geschäft künftig in zwei Städten bündelt, hat neben dem Neubau der Hauptverwaltung in Köln nun auch eine Immobilie für den zweiten Standort in Frankfurt gefunden. Dort zieht das Unternehmen Anfang ...

Commerzbank geht digitale Wege bg Frankfurt - Die Commerzbank erweitert ihre Palette an Dienstleistungen für den Mittelstand um eine Digitalisierungsplattform, die sie unter Verwendung des bei Twitter-Nutzern geläufigen Hashtags "#openspace" getauft hat. Angesiedelt ist eine erste Niederlassung in Berlin-Schöneberg. Dabei soll "#openspace" als ...

SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (7) Preisanstieg gleich Blasenbildung? In der Tagespresse häufen sich die Artikel, die das Schreckbild einer bevorstehenden Immobilienblase in Deutschland zeichnen. Allgemeiner Tenor: Der Preisanstieg am Wohnimmobilienmarkt könne doch nicht ewig so weitergehen. Der gegenwärtige Boom am Immobilienmarkt hält seit 2007 an, und es ...

Frankfurt als Gewinner Studie: Ohne Börsenfusion droht Finanzplatz erheblicher Bedeutungsverlust Der geplante Zusammenschluss der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange wird den Finanzplatz Frankfurt stärken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Dirk Schiereck, der an der TU Darmstadt Unternehmensfinanzierung lehrt. ck Frankfurt - Nach Einschätzung von Dirk Schiereck, ...

Private-Placement-Plattform für Bonds geht in Beta-Phase Fintech Origin vereinfacht Emission von Papieren bg Frankfurt - Der Trend zur Bündelung von Finanzgeschäften auf unabhängigen Technologieplattformen setzt sich mit dem Start eines Drehkreuzes für Private Placements im Bondmarkt fort. Das im März 2015 von früheren Nomura-Händlern gegründete Fintech Origin gab den Start seines ...

IM INTERVIEW: DIRK SCHIERECK, TU DARMSTADT "Die Börsenfusion bringt deutliche Vorteile" Eher Verlagerungen nach Frankfurt zu erwarten - Herr Schiereck, welche sind die wichtigsten Vorteile, die die Börsenfusion Ihrer Ansicht nach für Frankfurt hat? - Herr Schiereck, welche sind die wichtigsten Vorteile, die die Börsenfusion Ihrer Ansicht nach für Frankfurt hat? Die geplante Börsenfusion ist ein Konsolidierungsschritt, der den weiteren Bedeutungsverlust von Frankfurt nicht nur abbremst, sondern dreht. Sie bringt für die verschiedenen betroffenen ...

KURZ GEMELDET Rolet legt nach: Brexit gefährdet 232 000 Jobs Xavier Rolet, der Chef der London Stock Exchange Group, geht davon aus, dass im Falle des Verlusts des Euro-Clearings nach dem Brexit in der britischen Finanzbranche 232 000 Jobs in Gefahr sind. Das sagte er vor dem Finanzausschuss des ...

KURZ GEMELDET Indonesien sperrt J.P. Morgan aus Indonesien macht Ernst mit seiner Ankündigung, nach einer schlechteren Bewertung durch Analysten von J.P. Morgan künftig auf deren Dienste zu verzichten. Die Regierung des Inselstaats erklärte am Montag, die Bank dürfe sich nicht an der kommenden Ausgabe von Staatsanleihen ...

KURZ GEMELDET Kontenabfragen nehmen zu Finanzämter, Sozialbehörden und Gerichte haben im Kampf gegen Steuerbetrug und Sozialmissbrauch erneut mehr Konten von Privatpersonen geprüft. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der erledigten Anfragen auf 358 228 erhöht - nach 302 150 im Jahr 2015, wie ...

Münzannahme stark eingeschränkt ste Hamburg - Die Sparda-Bank Hannover nimmt nur noch in zwei ihrer 25 Filialen Münzen an. "Als Privatkundenbank spielten Hartgeldeinzahlungen eine immer kleinere Rolle, teilte eine Banksprecherin mit. Münzeinzahlungen machten bei dem Genossenschaftsinstitut einen Anteil von unter 1 % ...

Landessparkasse sieht sich im Plan ste Hamburg - Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), zweitgrößte kommunale Sparkasse Niedersachsens, hat sich zufrieden über die Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr geäußert. Nach vorläufigen Zahlen bewegten sich Zinsüberschuss, Provisionserträge sowie Sach- und Personalkosten im Rahmen der Planungen, teilte das ...

IM INTERVIEW: WOLFGANG WEILER "Wir müssen auch mal ins Risiko gehen" Der Vorstandssprecher der HUK-Coburg über eine neue Kultur der Schnelligkeit, den Rekord 2016 beim Zuwachs versicherter Autos und seinen Abschied - Herr Weiler, muss ein Kfz-Versicherer Angst vor der Zukunft haben? - Herr Weiler, muss ein Kfz-Versicherer Angst vor der Zukunft haben? Nein, Angst wäre kein guter Ratgeber. Aber Versicherer müssen sich schon Gedanken machen über ihre Zukunft. Es gibt unübersehbare Risiken. Technische Entwicklungen und Veränderungen des Kundenverhaltens bieten aber auch ...

ZUR PERSON Fair

Brüssel probt den Online-Spagat Die EU will mehr Schutz der Privatsphäre im Internet, zugleich aber Hürden in der Datenwirtschaft abbauen

Chinas Erzeugerpreise jagen in die Höhe Rohstoffwende erklärt den Schub - Konsumpreise verhalten sich ruhig - Verschuldungsabbau im Fokus Von Norbert Hellmann, Schanghai Neue Preisdaten aus China versetzen Experten in Erstaunen. Die Konsumpreisinflation zeigt sich ungewöhnlich zahm, während die Erzeugerpreise nach oben ausbrechen. Im Dezember hat sich die Konsumteuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat von 2,3 auf 2,1 % ermäßigt, ...

Die Welt am Wendepunkt Von Mark Schrörs, Frankfurt David Folkerts-Landau ist seit Jahrzehnten als Ökonom aktiv. 1983 heuerte er nach einer Lehrtätigkeit an der Chicago Business School beim Internationalen Währungsfonds (IWF) an und wechselte 1997 zur Deutschen Bank, deren Chefvolkswirt er seit 2012 ist. ...

"Politik muss mehr Wirtschaft wagen" BDI dringt auf Investitionen - Gegen Abschottung wf Berlin - "Die Politik muss mehr Wirtschaft wagen." Mit diesem Aufruf startet der Industrieverband BDI in das neue Jahr. Bevor alle gemeinsam den Wohlstand verteilten, sei er erst von allen gemeinsam zu erwirtschaften, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf zum ...

E-Mails von Draghi und Ex-Premier Renzi gehackt Polizei: Daten wurden wohl für Investments genutzt Reuters/ms Frankfurt - Hacker sind offenbar in ein E-Mail-Konto von EZB-Chef Mario Draghi zu dessen Zeit als italienischer Notenbankchef und in ein Konto des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi eingedrungen. Die italienische Polizei nahm nach eigenen Angaben am Dienstag ...

Erleichterungen für Dienstleister in der EU Grenzüberschreitende Angebote werden einfacher ahe Brüssel - Die EU-Kommission will ein vereinfachtes elektronisches Verfahren in Europa einführen, das vor allem Dienstleistungsunternehmen den Sprung ins Ausland erleichtern soll. Ingenieurbüros, IT-Berater oder auch Baudienstleister sollen die Verwaltungsformalitäten, die sie bei einer Arbeit im Ausland erfüllen ...

IM BLICKFELD Acht Jahre Obama - eine stolze Bilanz, aber mit Makeln Von Peter De Thier, Washington Nach acht Jahren unter dem nun aus dem Amt scheidenden Präsidenten Barack Obama hat sich in der US-Wirtschaft eine dramatische Wende vollzogen. Nachdem die tiefste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise überwunden war, setzte Ende 2010 am ...

LEITARTIKEL Fürchtet Euch

NOTIERT IN MOSKAU Sensationeller Start in die Stagnation

WERTBERICHTIGT Offerte an Eon aus New York Die aktivistische New Yorker Investmentgesellschaft Knight Vinke lässt bei Eon nicht locker. Nach der Kraftwerkssparte Uniper soll der Konzern nun auch noch das lukrative Netzgeschäft abspalten, das bei Investoren wohl so begehrt wäre wie die erfolgreich an die Börse ...

WERTBERICHTIGT Bauwirtschaft erfreut über Brexit Für alle anderen Branchen ist der Brexit ein Alarmsignal. Nur die hiesige Bauwirtschaft kann dem britischen EU-Ausstiegsvotum Positives abgewinnen. Da hierzulande bei steigender Beschäftigung - auf rund 790 000 Stellen - die Arbeiter knapp werden und die Zahl der ...

WERTBERICHTIGT Digitales Dilemma Hackerangriffe auf E-Mail-Konten von EZB-Chef Mario Draghi und Italiens Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi. Cyberattacken und Wahlbeeinflussung aus Russland. Jeden Tag machen die Nachrichten aufs Neue deutlich, welche Bedeutung eine sichere Online-Kommunikation für Wirtschaft, Politik, aber natürlich auch für jeden einzelnen ...

Siemens-Aktie geht auf Rekordkurs Höchststand stammt aus Jahr 2000 - Digitalstrategie und Abbau des Konglomerats verleihen Rückenwind

Kurz vor der Siemens-Hauptversammlung nimmt der Aktienkurs Anlauf, den Rekord aus dem Jahr 2000 zu knacken. Der bisherige Höchststand wurde im Internet-Hype erreicht. Der aktuelle Höhenflug hat einen solideren Antrieb: die Stellung von Siemens bei Industrie 4.0 und eine Notierung ... mehr Börsen-Zeitung, 11.01.17, Autor Michael Flämig, München, Nummer 7, Seite 7, 536 Wörter





Lebensmittelhandel nährt Wettbewerbshüter Kartellamtspräsident Mundt: Digitalisierung zentrales Thema - Offen für mehr Verbraucherschutzaufgaben wb Frankfurt - Der Lebensmitteleinzelhandel wird das Bundeskartellamt auch im neuen Jahr beschäftigen. "Da die Konzentration auf Händlerseite voranschreitet, werden die Beschwerden der Hersteller über die große Marktmacht sicher nicht weniger werden", schätzt Andreas Mundt, der Präsident der Bonner ...

Knight Vinke drängt Eon zur nächsten Aufspaltung Investmentgesellschaft fordert von Energiekonzern Abtrennung des Netzgeschäfts - Kühle Reaktion cru Düsseldorf - Gerade erst hat sich der Energiekonzern Eon durch Abspaltung von seiner Kraftwerkssparte Uniper getrennt und diese im September an die Börse gebracht. Schon dringt die aktivistische New Yorker Investmentgesellschaft Knight Vinke, der 1 % der Eon-Aktien ...

VW steht vor Strafzahlung von 4,3 Mrd. Dollar in USA Konzern überholt Toyota mit Fahrzeugabsatz ste /hei Hamburg - Während bisher im Hinblick auf eine Einigung mit dem US-Justizministerium über eine Strafzahlung von 3 Mrd. Dollar als Folge der Dieselabgasmanipulation spekuliert wurde, rechnet VW nun schon mit 4,3 Mrd. Dollar. Ein entsprechender Vergleichsentwurf sei ...

ABB sackt Großauftrag in Indien ein ds Frankfurt - ABB hat in ihrer Stromnetze-Sparte, deren Verbleib im Konzern bis vor kurzem noch ungewiss war, einen wichtigen Großauftrag erhalten. Die Schweizer errichten in Indien eine gut 1 800 Kilometer lange Stromleitung. Zusammen mit der Power Grid ...

Chinas Automarkt gut im Schwung nh Schanghai - Im chinesischen Automarkt hat sich die von staatlichen Steueranreizen für kleinmotorige Fahrzeuge begünstigte hohe Absatzdynamik im Dezember weiter fortgesetzt. Neue Zahlen des Branchenverbandes China Passenger Car Association zeigen einen Anstieg der Pkw-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat ...

Toshiba spielt auf Zeit Reuters Tokio - Der angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba hat Insidern zufolge seine Geldgeber gebeten, Darlehen nicht vorzeitig zu kündigen. An dem Treffen hätten am Dienstag etwa 80 Vertreter von Gläubigern wie Banken und Lebensversicherer teilgenommen, sagten mehrere mit der ...

Valeant überzeugt im Schlussverkauf Hoch verschuldeter kanadischer Pharmakonzern schlägt Assets für 2 Mrd. Dollar los - Aktie springt 14 Prozent

Der kanadische Pharmakonzern Valeant versucht schon länger, mit Assetverkäufen seine Schuldenlast zu schmälern. Jetzt hat CEO Joe Papa gleich zwei Transaktionen unter Dach und Fach gebracht. Obwohl fast alles raus muss, hat Valeant keine Schleuderpreise akzeptiert und damit auch Investoren ... mehr Börsen-Zeitung, 11.01.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 7, Seite 8, 443 Wörter





Takeda hat Appetit auf mehr Zukäufe Japanischer Pharmakonzern setzt auf Übernahmen, Spezialmedikamente und internationale Forschung Von Martin Fritz, Tokio Nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Ariad für umgerechnet 5 Mrd. Euro hat Japans größter Pharmahersteller Takeda weitere Zukäufe angekündigt. Zwar beschert der Ariad-Kauf den Japanern zusätzliche Schulden von 4 Mrd. Dollar. Aber man verfüge über ein ...

Alibaba lanciert Buy-out für Warenhauskette Intime Retail soll von der Hongkonger Börse gehen nh Schanghai - Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba steht an vorderster Front einer Buy-out-Offerte für die heimische Einzelhandelskette Intime Retail (Group) Co. im Umfang von 2,6 Mrd. Dollar (knapp 2,5 Mrd. Euro). Im Verbund mit dem Gründer der Gesellschaft, Shen ...

Zugeständnisse sollen Syngenta-Kauf retten Chemchina für EU-Genehmigung zu Opfern bereit Reuters Peking/Zürich - Der chinesische Staatskonzern Chemchina ist zu Opfern bereit, um die größte verbleibende Hürde auf dem Weg zur Übernahme des Schweizer Agrochemiekonzerns Syngenta auszuräumen. Die beiden Unternehmen hätten der EU-Wettbewerbsbehörde Zugeständnisse angeboten, um Bedenken der Kartellwächter gegen ...

Yahoo-Reste sollen künftig Altaba heißen Mayer verlässt Führungsgremium nach Verizon-Deal scd/Reuters Frankfurt - Nach der gescheiterten Sanierung wird die in die Kritik geratene Firmenchefin Marissa Mayer die Reste des Yahoo-Konzerns verlassen - zumindest, wenn die Übernahme des Kerngeschäfts durch Verizon wie geplant gelingt. Die in der Eigenständigkeit verbleibenden Teile ...

American Apparel wird kanadisch wb Frankfurt - Die in Toronto und New York börsennotierte Gildan Activewear übernimmt die Marke und diverse Assets der insolventen American Apparel für 88 Mill. Dollar. Die Läden werden nicht übernommen. Die europäischen Aktivitäten sind beendet worden. Das einstige ...

Google will Skybox wieder loswerden sp/dpa-afx New York/Mountain View - Google, die Tochter des Internetkonzerns Alphabet, will laut US-Medienberichten den vor nicht ganz drei Jahren für 500 Mill. Dollar übernommenen Hersteller von Kamera-Satelliten Skybox wieder loswerden. Als Käufer sei der Konkurrent Planet im Gespräch, ...

Google vor Vergleich in Italien Reuters Mailand - Die italienischen Behörden prüfen im Steuerstreit mit Google einem Insider zufolge ein Vergleichsangebot. Der Vorschlag der Muttergesellschaft Alphabet sehe vor, mit einer Zahlung von 270 bis 280 Mill. Euro den Konflikt beizulegen, sagte eine mit dem ...

SGL verkauft Werk in den USA wb Frankfurt - SGL Carbon verkauft ihren Carbonfaser-Produktionsstandort in Evanston in den USA mit rund 50 Beschäftigten an den Rivalen Mitsubishi Rayon Carbon Fibers & Composites, eine Tochter von Mitsubishi Rayon Corporation. Das in der Restrukturierung steckende Unternehmen aus ...

Für Metro ist Bescherung ausgefallen Umsatz tritt im Weihnachtsgeschäft auf der Stelle - Real zeigt Einbußen - Analysten hatten mehr erwartet

Der Handelskonzern Metro hat beim Umsatz im wichtigen Weihnachtsgeschäft lediglich das Vorjahresniveau halten können. Insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel Real musste im Startquartal 2016/17 Federn lassen. An der Prognose für das Gesamtjahr wird dennoch festgehalten. ab Düsseldorf - Die vor der Aufspaltung ...

Ryanair überholt Lufthansa Kranichlinie befördert erstmals weniger Passagiere als der Billigflieger



hei Frankfurt - Trotz Streikausfällen hat die Deutsche Lufthansa 2016 die Zahl ihrer Passagiere im Konzern um 1,8 % auf 109,7 Millionen steigern können. Der Zuwachs war damit größer als im Vorjahr, als ein Plus von 1,6 % verzeichnet ...

Zalando bohrt Kreditlinie auf Online-Modehändler kann künftig 500 Mill. Euro zu niedrigerem Zins nutzen Von Ulli Gericke, Berlin Der Online-Modehändler Zalando ist seit Herbst 2014 an der Börse. Seit dem Initial Public Offering (IPO) weist das Unternehmen mit Sitz in Berlin liquide Mittel von etwa 1 Mrd. Euro aus. Zudem ist der MDax-Wert, der ...

Telekom verstärkt Dollar-Finanzierung Bonner Konzern sammelt 3,5 Mrd. Dollar ein

hei Frankfurt - Die Deutsche Telekom nutzt die günstigen Finanzierungsbedingungen in Dollar und nimmt am Anleihemarkt 3,5 Mrd. in der US-Währung auf. Die Bonds im Volumen von 850 Mill. bis 1,25 Mrd. Dollar mit einer Laufzeit von drei, fünf ...

Bauwirtschaft rechnet mit größtem Umsatz seit 20 Jahren Wohnungsbau boomt - Skepsis bei Wirtschaftsbau ge Berlin - Die Bauwirtschaft strotzt vor Zuversicht. Angesichts des höchsten Auftragsbestands seit 1995 erwartet die Branche ein Erlöswachstum von 5 %, nach knapp 6 % im vergangenen Jahr. Mit baugewerblichen Umsätzen von gut 112 Mrd. Euro werde 2017 ...

Tahoe Investors erreicht Ziel bei Küchenhersteller Alno Unternehmerfamilie Hastor übernimmt Kontrolle igo Stuttgart - Der hoch verschuldete Küchenhersteller Alno aus dem schwäbischen Pfullendorf hat endgültig einen neuen Eigner. Nachdem die zweite Annahmefrist für das gemeinsam mit dem Investor Brillant 1953 GmbH im November veröffentlichte Übernahmeangebot am 4. Januar abgelaufen ist, ...

Würth baut den Online-Handel aus igo Stuttgart - Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 will der Handelskonzern Würth seine Online-Aktivitäten weiter ausbauen. Der Konzern setzt auf Multi-Kanal-Vertrieb, der Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, zufolge stark zum Wachstum im vergangenen Jahr beitrug. igo Stuttgart - Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 will der Handelskonzern Würth seine Online-Aktivitäten weiter ausbauen. Der Konzern setzt auf Multi-Kanal-Vertrieb, der Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, zufolge stark zum Wachstum im vergangenen Jahr beitrug. Nach vorläufigen Zahlen ...

Brüssel genehmigt Staatshilfe für Areva Reuters/BZ Brüssel - Die EU-Kommission gibt Frankreich grünes Licht für milliardenschwere Hilfen für den Atomkonzern Areva. Die Kapitalspritze von 4,5 Mrd. Euro sei mit EU-Recht vereinbar, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Die Hilfen machten den Konzern wieder ...

PERSONEN Trump zieht mit Schwiegersohn ins Weiße Haus Von Stefan Paravicini, New York Jetzt ist es also amtlich. Jared Kushner, der Schwiegersohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, wird im Weißen Haus eine offizielle Rolle einnehmen. Der 35-jährige Immobilieninvestor, der seit 2009 mit Trumps ältester Tochter Ivanka verheiratet ist, ...

PERSONEN Glücksfall für das FBI, Alptraum für VW Von Sebastian Schmid, Frankfurt "Ich hatte nicht geplant zurückzukehren. Aber dann bekam ich einen Anruf, auf den ich nur ,ja` oder ,ja, danke` antworten konnte", hat VW-Manager Oliver Schmidt den Gastgebern der US-Show "Autoline After Hours" verraten. Das war bereits ...

PERSONEN Goldman Sachs rückt den nächsten Stuhl in Position

PERSONEN Lacher wird nun endgültig Six-Verwaltungsratschef

PERSONEN Molkereiunternehmer Theo Müller sahnt bei Altana und KSB ab wb - Die Gruppe des Molkereiunternehmers Theo Müller hat einen neuen Finanzchef: Frank Richter. Er kommt vom Spezialchemiekonzern Altana. Zur Theo-Müller-Gruppe gehören neben der Marke Müllermilch auch die Restaurantkette Nordsee und die Feinkosthersteller Nadler und Homann sowie Weihenstephan. Henrik Bauwens, Richters ...

PERSONEN Noerr ernennt sechs neue Partner

PERSONEN Roman Herzog

Hoffnung auf Ende der Unsicherheit Mit der neuen konservativen Regierung lassen politische Risiken am spanischen Aktienmarkt nach Nach einem enttäuschenden 2016 hat Spaniens Börse zum Jahresauftakt wieder leicht zugelegt. Das Wirtschaftswachstum wird 2017 mit rund 2,5 % aber robust bleiben. Spanische Aktien sind nach wie vor auch dank der großzügigen Dividendenpolitik attraktiv. Von Thilo Schäfer, Madrid Von Thilo Schäfer, Madrid König Felipe ...

AKTIEN FTSE 100 und Nasdaq erreichen erneut Rekorde Dax bewegt sich kaum von der Stelle - J.P. Morgan erwartet gute Berichtssaison ck Frankfurt - An den angelsächsischen Aktienmärkten setzt sich die Rekordjagd unvermindert fort. In London stieg der FTSE 100 gestern auf ein Allzeithoch von 7 285 und schloss mit einem Gewinn von 0,6 % bei 7 283 Punkten, in ...

TECHNISCHE ANALYSE US-Aktien vor Richtungswechsel Von Arne Franke *) Seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten kennen die amerikanischen Aktienmärkte nur eine Richtung, ein Allzeithoch folgt dem anderen. Betrachtet man die Märkte aus Sicht der technischen Analyse, so wird die Luft aber zunehmend ...

DEVISEN Dollar-Rally verliert an Schwung Unsicherheit vor heutiger Trump-Pressekonferenz - Pfund, Lira und mexikanischer Peso setzen Talfahrt fort sts Frankfurt - Angesichts der wachsenden Unsicherheit vor der heutigen ersten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump seit der Wahl ist dem Dollar am Dienstag die Luft ausgegangen. Während Euro und Yen zulegten, erwiesen sich Pfund und Lira erneut ...

ANLEIHEN Erste Bund-Auktion 2017 verläuft reibungslos Zum Jahresauftakt kommt erstmals ein Linker unter den Hammer - Portugal sorgt für Gesprächsstoff kjo Frankfurt - Für die Anleger in Bundesanleihen hat das Jahr 2017 mit einem Novum angefangen. Die erste Anleihe des neuen Jahres - vor vielen Jahren mitunter auch mal Neujahrsanleihe genannt - kam nun nicht mehr aus dem nominalen, ...

Gewinnwachstum soll US-Aktienmarkt stützen DZ Bank warnt aber vor hohen Bewertungen ku Frankfurt - Ein kräftiges Gewinnwachstum im laufenden Jahr soll den US-Aktienmarkt stützen. Dies erwarten die Analysten der DZ Bank in einer jetzt vorgelegten Studie. "Nach drei Jahren mit stagnierenden Unternehmensgewinnen erwarten wir, dass die Gewinndynamik beim S & ...

ROHSTOFFE Ölpreis gibt nach kräftigem Einbruch weiter nach Stahl und Eisenerz verteuern sich in China deutlich ku Frankfurt - Nach dem starken Preisrückgang vom Montag um rund 4 % bzw. 2 Dollar je Barrel ist der Ölpreis am Dienstag erneut unter Druck geraten. Die wichtigste Nordseesorte Brent Crude gab um weitere 1,2 % auf 54,31 ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Continental nur noch 225 Euro bewilligt Die Analysten von Equinet nehmen das Kursziel für die Aktie des deutschen Reifenherstellers und Automobilzulieferers Continental von 240 Euro auf 225 Euro zurück. Aktuell notiert der Titel mit 191,90 Euro. Sie bleiben bei ihrer Einstufung des Papiers mit "Buy". ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Ludwig Beck bringt zu konservative Prognose Die Analysten von Montega Research haben das Kursziel für die Aktie von Ludwig Beck leicht von 34,50 Euro auf 35 Euro angehoben, bei einem aktuellen Kurs von 28,16 Euro. Die Analysten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung für den Titel. Unter ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Daimler für Independent nur Halten Die Analysten von Independent Research stufen die Aktie von Daimler auf "Halten" zurück. Bislang hatten sie zum Kauf des Titels geraten. Das Kursziel heben sie allerdings leicht von 76 Euro auf 78 Euro an. Aktuell notiert der Titel mit ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Lampe hebt Kursziel für Südzucker an Die Analysten des Bankhauses Lampe heben das Kursziel für die Aktie von Südzucker von 25 Euro auf 26 Euro an. Aktuell ist der Titel für 23,25 Euro zu haben. Sie nehmen die Aktie zudem in ihre "Alpha List" auf. ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Moderates Potenzial bei Qinetiq Die Analysten der Hamburger Privatbank Berenberg haben die Aktie des britischen Verteidigungstechnologiekonzerns Qinetiq von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel heben sie von 2,10 Pfund auf 2,75 Pfund an. Aktuell notiert die Aktie mit 2,66 Pfund. Gemäß der im ...

