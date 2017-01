Trump schreckt Pharma-Investoren auf Designierter US-Präsident legt sich mit Medien an - Söhne sollen Familienunternehmen führen sp/ck/sts New York/Frankfurt - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit den Äußerungen auf seiner ersten Pressekonferenz seit der Wahl Anfang November die Pharmabranche unter Druck gesetzt. Er warf den Unternehmen unter anderem vor, in ihren Preisforderungen an den ...

IHK Frankfurt kritisiert Börsenfusion Präsident: Entscheidung für London als Sitz der Holding muss revidiert werden

KOMMENTAR - PORTUGAL Schweißperlen auf der Stirn

KOMMENTAR - VOLKSWAGEN Etappenerfolg

Volkswagen akzeptiert Strafe über 4,3 Mrd. Dollar Vergleich mit US-Regierung - Aktie legt deutlich zu

König duldet Vorgehen bei MPS

IM INTERVIEW: MATHIAS MÜLLER, IHK FRANKFURT "Brexit schafft neuen Sachverhalt" Präsident: Die vorschnelle Entscheidung für London als Sitz der Börsenholding muss unbedingt revidiert werden Der Präsident der IHK Frankfurt, Mathias Müller, hat Bedenken gegen die Struktur der geplanten Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE). Problematisch ist seiner Ansicht nach der Sitz der Fusionsholding in London.

Balkan-Börse SEE Link hat Anlaufschwierigkeiten Plattform soll Märkten der Region zu mehr Beachtung verhelfen - Handelsabwicklung schwierig Von Frank Stier, Sofia

ZUR PERSON Berater

EEX steigert Handelsvolumina deutlich Allerdings kommt Agrargeschäft nicht in Schwung

Viele Bankfusionen an Rhein und Sieg

100 Abwicklungspläne EU-Behörde zieht Zwischenbilanz - Keine Bedenken gegen Sanierung von MPS

Stadtsparkasse München plant Einschnitte Mitarbeiterzahl soll sinken - Ergebnis unter Druck

HSH Nordbank sieht Wachstumschancen im Süden Neugeschäft mit Firmenkunden ist 2016 gestiegen

Unicredit gibt Rabatt bei Kapitalerhöhung

SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (8) "Das Abwärtsrisiko ist beherrschbar" Britischer Gewerbeimmobilienmarkt macht Anpassungsprozess durch - Neue Wolkenkratzer in der City Nachdem in den Monaten um das EU-Referendum offene Immobilienfonds die Pforten schlossen, hat sich der Markt für Gewerbeimmobilien inzwischen beruhigt. Bei der Schweizer GAM rechnet man nicht mit einer Wiederholung der Immobilienkrise von 2007 bis 2009. Von Andreas Hippin, London

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Von Andreas Hippin, London

Frankfurter Immobilienmarkt schiebt sich an die Spitze Gewerbliche Großdeals dominieren 2016

Neugeschäft der DG Hyp steigt um 30 Prozent DZ Bank-Tochter zeigt sich vorsichtig für 2017

Wells Fargo zieht Konsequenz aus Vertriebsskandal US-Bank will Vergütung stärker an Service orientieren

KURZ GEMELDET Direktbank-Sparer legen 10 Mrd. Euro in ETF an

KURZ GEMELDET KfW fördert Klimaschutz in Lateinamerika

KURZ GEMELDET Dubai pumpt Geld in das Fintech Numbrs

Trump verspricht neue Arbeitsplätze Künftiger US-Präsident gibt Führung seines Firmenimperiums an die Söhne ab - Kritik an Pharmabranche

Mexiko in gefährlichem Strudel Regierung scheint angesichts der landesweiten Massenproteste überfordert - Investitionen brechen weg Von Andreas Fink, Buenos Aires

Nordirland stehen Neuwahlen ins Haus "Cash for Ash"-Skandal löst politisches Chaos aus - Debatte über Austritt aus der EU

Industrie dringt auf Steuerreform für Firmen BDI fordert Belastungsneutralität

Kritische Töne zum Start von Maltas EU-Ratspräsidentschaft Studie nimmt Unternehmenssteuern in den Fokus

KURZ GEMELDET Britische Industrie produziert mehr

KURZ GEMELDET US-Notenbank überweist weniger Geld

KURZ GEMELDET Bayern will Initiative für Schutzklausel starten

KURZ GEMELDET Weltbank erwartet höheres Wachstum

KURZ GEMELDET Kabinett legt Entwurf für Lohngerechtigkeit vor

IM BLICKFELD Portugal wird Problembank Novo Banco kaum los Von Thilo Schäfer, Madrid

LEITARTIKEL Seitenwechsel

NOTIERT IN NEW YORK Irgendwas zwischen postfaktisch und präpolitisch

WERTBERICHTIGT Enger und teurer in Frankfurt

WERTBERICHTIGT Was das Postfach spart und kostet

WERTBERICHTIGT 30 Prozent: ja, 31 Prozent: nein

Airbus legt Schlusssprint hin Beim europäischen Flugzeugbauer gehen 2016 mehr Bestellungen ein als bei Boeing - Auslieferungen höher als erwartet

Maschinenbau setzt zum Endspurt an Bestellungen legen im November um 5 Prozent zu - Robustes Europageschäft

GM erwartet auch 2017 Gewinnanstieg US-Autobauer weitet Aktienrückkaufprogramm aus - Aktie legt kräftig zu

sp/Reuters New York/Detroit - Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat der Branche trotz der zuletzt abflauenden Nachfrage auf dem wichtigen Heimatmarkt Hoffnung auf ein weiteres Boomjahr gemacht. Die am Dienstagabend von der Opel-Mutter vorgelegte Gewinnprognose für 2017 liegt ...

Standard sichert sich 73 Prozent an Braas Monier US-Konzern startet zweite Annahmefrist

Voith erlöst hohen Gewinn mit Verkauf von Kuka-Anteil Chinesische Midea hält 94,55 Prozent

igo Stuttgart - Der chinesische Hausgerätehersteller Midea hat den Erwerb der Aktienanteile am Roboterbauer Kuka von den ehemaligen Aktionären Voith und Friedhelm Loh abgewickelt. Damit hält Midea nun 94,55 % der Kuka-Anteile. Die Aktien hatten der Industriekonzern und der ...

KOMMENTAR Mehr produzieren, um mehr zu verkaufen

Turkish Airlines hofft auf 2017

Merck schließt Allianz mit Vertex

Coty setzt sich online in Szene Nach Wella-Kauf 600 Mill. Euro für Internetvertrieb Younique - Milliardärsfamilie Reimann auf Einkaufstour

IMP-INDEX - DER INDUSTRIEMETALLPREIS-INDEX Rally der Metallpreise macht Verarbeitern zu schaffen IMP-Index auf höchstem Stand seit Mitte 2013 - Oberes Ende des Abwärtskorridors überwunden Von Hubertus Bardt, Köln

Korruptionsaffäre erfasst Samsung 35 Mill. Euro und ein Olympia-Pferd - Bestechungsverdacht gegen Vize-Chairman Lee Jae-yong

KURZ GEMELDET Mic gelingt Börsengang in Australien

KURZ GEMELDET Gebühren für Airlines sinken

KURZ GEMELDET Drei finale Gebote für Hahn liegen vor

KURZ GEMELDET Mehr Passagiere in London-Heathrow

Finanzinvestor DPE kann es künftig größer angehen

Lotto24 strebt 2017 erstmals über die Gewinnschwelle

Arvato legt sich Analyse-Start-up zu

Schweden kaufen WE-EF Leuchten

Bewährungsprobe für Chinas Drang nach außen Gedämpfter Elan bei ausländischen Investitionen in Sicht - Europa pocht auf verbesserte "Reziprozität" Von Norbert Hellmann, Schanghai

IM INTERVIEW: MARC-RENE TONN, WARBURG RESEARCH "Damit reduziert sich Unsicherheit" Analyst: Weitere Entwicklung in den USA hängt stärker an neuen Modellen als an der neuen Regierung

VW mit US-Regierung einig über Vergleich Autobauer akzeptiert Strafe von 4,3 Mrd. Dollar

Rheinmetall tritt mit neuem Sturmgewehr an Konkurrenz für das G36 von Heckler & Koch

PERSONEN US-Notenbank sucht Ersatz für einen Falken Von Stefan Paravicini, New York

PERSONEN David Clementi wird Chairman der BBC

PERSONEN Veränderungen bei S-Servicepartner

PERSONEN Vertriebschef von Wacker Neuson geht

PERSONEN Ex-Kapitalmarktvorstand der Sachsen LB zahlt nicht

PERSONEN Schweizer im Korruptionsskandal um 1MDB verurteilt

PERSONEN Hogan Lovells baut Partnerschaft aus

PERSONEN Neuer Aufsichtsvize bei Deutscher Bank

PERSONEN Stühlerücken in der Spitze von Engie

PERSONEN Ergo verliert Compliance-Chefin



PERSONEN Flores wechselt zu Deekeling Arndt

PERSONEN Unicredit-Manager treten kürzer

PERSONEN Von Henkel zu Spencer Stuart

"Zinsumfeld für Dollar positiv" Goldman Sachs erwartet Abspeckung der fiskalpolitischen Pläne von Donald Trump

ANLEIHEN Portugal bringt Anleihe-Deal über die Bühne Investoreninteresse lässt nach, Rendite steigt - Bund emittiert neuen Zehnjahresbond mit positivem Kupon

KREDITWÜRDIG Bonds von National Grid sind gut als Be

ROHSTOFFE Heraeus rechnet mit Goldpreisanstieg Neue Ölförderprojekte sollen laut Branchenberater Wood Mackenzie längerfristig Ölnotierungen stützen ku Frankfurt - Die Analysten des Edelmetallspezialisten Heraeus rechnen für das laufende Jahr mit einem Anstieg des Goldpreises. Die Notierung des Edelmetalls hatte sich 2016 zunächst sehr positiv entwickelt, die Rally wurde dann jedoch durch die Aussicht auf schneller ...

DEVISEN Absturz der Lira beschleunigt sich Angst vor Währungskrise in der Türkei - Druck auf Notenbank zu Zinserhöhungen wächst sts Frankfurt - Die im vergangenen Herbst einsetzende Abwertung der Lira beschleunigt sich und verstärkt Ängste vor einer Währungskrise in der Türkei. Am Mittwoch mussten für einen Dollar bis zu 3,9422 Lira und für einen Euro bis zu 4,1298 ...

Immer mehr Defaults bei Firmen Moody's erwartet 2017 aber Besserung der Lage im spekulativen Bereich kjo Frankfurt - Immer mehr Unternehmen aus dem spekulativen Bonitätsspektrum können ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen und erleiden dann Kreditereignisse, sogenannte Defaults wie Insolvenz oder Zahlungsverzug. kjo Frankfurt - Immer mehr Unternehmen aus dem spekulativen Bonitätsspektrum können ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen und erleiden dann Kreditereignisse, sogenannte Defaults wie Insolvenz oder Zahlungsverzug. Die globale Default-Rate für die Unternehmen mit einem spekulativen Rating - also ab einem ...

AKTIEN Trump-Äußerungen setzen Pharmawerten zu Dax auf höchstem Stand seit eineinhalb Jahren ku Frankfurt - Äußerungen des nächsten US-Präsidenten Donald Trump in seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl haben am Mittwochabend Pharmawerte unter Druck gesetzt. Der amerikanische Branchenindex S & P Pharma drehte ins Minus und verzeichnete einen Verlust von 1,5 ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Höheres Kursziel für Safran Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktie des französischen Luftfahrt- und Verteidigungskonzerns Safran von 69 Euro auf 79 Euro angehoben. Aktuell notiert der Titel an der Pariser Börse mit 67,63 Euro. Die Experten der hanseatischen Privatbank ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Kursziel angehoben für Antofagasta Die Analysten der hanseatischen Privatbank Berenberg haben das Kursziel des Minenkonzerns Antofagasta von 5 Pfund auf 5,15 Pfund angehoben. Aktuell notiert der Titel mit 7,27 Pfund. Die Analysten bleiben allerdings bei ihrer Einstufung des Titels mit "Sell". Die Experten ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN SAP werden jetzt 85 Euro zuerkannt Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Aktie des deutschen Softwarekonzerns SAP von 83 Euro auf 85 Euro angehoben. Aktuell notiert die Aktie mit 83,95 Euro. Die Experten des Research-Hauses bleiben bei ihrem "Halten"-Votum. Für die ...

Deutsche Bank: Pfund fällt weiter sts Frankfurt - Die Deutsche Bank rechnet mit einem weiteren Kursverfall des Pfund Sterling, nachdem das Land Ende März seinen EU-Austritt nach Artikel 50 offiziell verkündet. Der Kurs werde dann unter das Niveau von 1,10 Dollar je Pfund fallen, ...

