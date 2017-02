Salzgitter-Chef findet "Trumpomanie" überzogen Fuhrmann warnt vor Hysterie - Stahlkonzern erwartet mehr Gewinn ste Hamburg - Der Vorstandsvorsitzende des zweitgrößten deutschen Stahlkonzerns Salzgitter, Heinz Jörg Fuhrmann, hält Sorgen in seiner Branche vor einer Ausweitung protektionistischer Maßnahmen durch die "America First"-Politik der neuen US-Administration für übertrieben. "Grundsätzlich halte ich die schon während des ...

US-Arbeitsmarkt nimmt Schwung auf Ausbleibende Lohndynamik dürfte die Fed aber von Zinsschritt abhalten

MARKTPLATZ Bondprimärmarkt boomt

An den internationalen Anleiheprimärmärkten herrscht dieser Tage geradezu Hochbetrieb. Die Emittenten aus allen gängigen Bondmarktbereichen kommen scharenweise an den Markt und geben sich bei den Investorenbesuchen die Klinke in die Hand. Es ist wirklich alles vertreten: Angefangen bei den klangvollen ... mehr





Metro misslingt Start in den neuen Turnus Analystenerwartung verfehlt - HV am Montag

Hessen pocht auf Börsensitz in Frankfurt

DiBa dreht mit Firmenkrediten auf

ING-DiBa dreht bei Unternehmen auf Kreditvolumen im Wholesale Banking steigt um zwei Drittel - Bank zeigt 2016 abermals Rekordergebnis

Die Direktbank ING-DiBa will 2017 kräftig weiter wachsen, nachdem sie im vergangenen Jahr 1,2 Mrd. Euro vor und 859 Mill. Euro nach Steuern verdient und damit erneut ein Rekordergebnis erreicht hat. Dabei setzt die Bank sowohl auf das Firmenkunden- als ... mehr





Regulierungswut versus Entfesselung DZ Bank-Chef: Globale Standards durch "America First" passé - "EZB umso mehr auf dem Holzweg"

Hessen verlangt Börsensitz für Frankfurt Forderungen an Deutsche Börse und LSE

Veräußerungserlös treibt Gewinn von Intesa Sanpaolo Bank lässt sich Zeit mit etwaiger Offerte für Generali

Länder dringen auf komplette Aufsicht über Börsen Neue Handelsplattform OTF im Visier

Deutsche Bank dünnt weiter aus

Rekordverlust beim Banco Popular Die Altlasten aus dem Immobilienboom machen eine milliardenschwere Flurbereinigung notwendig Banco Popular rutscht 2016 viel tiefer in die roten Zahlen als befürchtet. Die Aktie stürzt in den Keller. Der scheidende Vorsitzende Angel Ron schiebt die Schuld zum Teil auf die Regulierer.

Sparkasse Aachen lässt Federn Rentabilität dennoch auf Spitzenniveau - Kernkapitalquote bei über 20 Prozent

Japans Banken trotzen Negativzins Sondererträge machen sinkende Zinseinkommen wett

Trump stellt Dodd-Frank auf den Prüfstand Regulierung der Wall Street wird überarbeitet

GLS Bank startet eigene Crowdinvesting-Plattform Frankfurter Fintech CrowdDesk betreibt Angebot

MPC Capital will 2017 Wachstumstempo halten Assetmanager: Projekt-Pipeline ist gut gefüllt

EZB-Vize ist für Bad Banks

Reuters Frankfurt - EZB-Vizechef Vítor Constâncio hat sich am Freitag für die Schaffung von öffentlich gestützten Bad Banks im Euroraum ausgesprochen, um den Berg an faulen Krediten abzubauen. Die Errichtung einer wahren europäischen Bad Bank würde im gegenwärtigen Umfeld ... mehr

EU erinnert sich an eigene Stärken Regierungschefs gehen zunehmend auf Distanz zu Trump - Zehn-Punkte-Plan gegen illegale Migration Auf ihrem informellen Gipfel in Valletta haben sich die EU-Regierungschefs deutlich von der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump distanziert. Sie plädierten zugleich für eine Rückbesinnung auf die eigenen Werte und Stärken. Konkrete Maßnahmen wurden in der Flüchtlingspolitik verabschiedet.

Chinas Industrie bekommt raueren Wind zu spüren Einkaufsmanagerindizes zeigen nach unten - Zentralbank zieht die Zügel etwas an

Höchstes Stellenplus seit neun Jahren Einkaufsmanagerindex der Eurozone signalisiert weiteres Wachstum

IM INTERVIEW: STEVEN BELL, BMO GLOBAL "Mark Carney hatte einen Plan" Chefvolkswirt des Assetmanagers zur Geldpolitik - Herr Bell, die Bank of England hat am Donnerstag stillgehalten. Hatten Sie erwartet, dass sie die Zügel etwas anzieht? Die Bank of England hat recht, wenn sie sich neutral verhält. Es gibt derzeit keine Notwendigkeit zu Änderungen an der ... mehr

Frostige Stimmung bei Dienstleistern

Schotten wollen verstaatlichen

Rom will strengere Übernahmeregeln

LEASING & FACTORING Gute Ideen und Kapital treiben Innovationen Leasing zählt zu den flexibelsten Möglichkeiten, ein Unternehmen mit "intelligenten" Mitteln auszustatten - Gleichung "Rate gegen Nutzung" ist Vergangenheit Von Kai Ostermann *) Innovativ zu sein ist nicht einfach, denn zwischen der Idee und dem an-visierten Ergebnis steht noch immer die Umsetzung. Das wissen alle, die in Unternehmen etwas bewegen wollen. Manager stoßen bei der Entwicklung eines Produktes, einer ... mehr

LEASING & FACTORING Mit dem richtigen Mix den Mittelstand voranbringen Factoring und Leasing steigern Wachstum, verbessern Liquidität und schonen die Bilanz - Enges Zusammenspiel von Kunde und Berater durch nichts zu ersetzen Von Reiner Ramacher *) Die deutsche Wirtschaft hat 2016 die Erwartungen übertroffen: Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vergangenen Jahr um 1,9 % und toppte damit die ohnehin schon relativ starken Vorjahre. Auch für 2017 sehen die Prognosen insgesamt positiv aus: Deutschland ... mehr

LEASING & FACTORING Stille Schätze in der Umstrukturierungsphase heben Asset-basierte Finanzierung wie Sale & Lease Back gilt als eine ideale Ergänzung zur Liquiditätsgenerierung für Unternehmen Von Thomas Vinnen *) Die Nachfrage nach innovativen, alternativen Finanzierungsformen wie Sale & Lease Back hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Neben der Unternehmensnachfolge, für Investitionen oder mehr Unabhängigkeit von bestehenden Finanzierungspartnern ist Sale & Lease Back auch in ... mehr

LEASING & FACTORING Die Zukunft des Leasings ist ohne Frage digital Auch bei der Refinanzierung nützlich - Finanzierungsalternative wird noch passgenauer - Kurzmietverträge nehmen durch Individualisierung zu Von Christoph Halstrick *) "Pay as you earn": Diese bekannte Erfolgsformel des Leasings hat bis heute nichts an Faszination verloren. Denn dank ihr kann sich ein neu angeschafftes Investitionsgut quasi selbst finanzieren - durch seine Erträge. Die Weiterentwicklung um die ... mehr

UNTERM STRICH Abschied vom Paternoster Square Es gehört zu den Besonderheiten eines Paternosters, dass man mit diesem Personen-Umlaufaufzug gefahrlos durch den Keller fahren kann und wieder nach oben kommt, wenn man nicht die Nerven verliert. Damit dürfte sich Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter in den zurückliegenden Wochen ... mehr

LEITARTIKEL Formel für das Wachstumsziel

NOTIERT IN FRANKFURT Von krawattenlosen Bankern und Medienverächtern

WERTBERICHTIGT Touchdown mit Avocado Die Pläne der US-Regierung für eine Unternehmenssteuerreform zugunsten der exportorientierten Industrie ziehen einen Graben durch Corporate America. Die Zivilgesellschaft ist seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten so tief gespalten wie noch nie. Einer der wenigen Anlässe, an ... mehr

WERTBERICHTIGT Rheinmetall steht Gewehr bei Fuß

Die Bundeswehr mustert ihr altes Sturmgewehr G36 aus. 2018 wird entschieden, wer die neue Standardwaffe für 177 000 Soldaten liefert. Bewerber sind alle Waffenschmieden mit Rang und Namen - schließlich geht es um einen Auftrag im Wert von einer ... mehr

WERTBERICHTIGT Banken entdecken Crowdinvesting Als der Bundesligist Hertha BSC vor knapp einem Jahr 1 Mill. Euro innerhalb weniger Minuten über die Crowd einsammelte, da fühlte man sich fast an Neuer-Markt-Zeiten erinnert, so heftig war die Nachfrage nach den mit 3,5 % verzinsten Papieren. ... mehr

Metro lässt im Auftaktquartal Federn Investoren reagieren verschnupft - Cash & Carry unter Ergebnisdruck - Immobilientransaktion hilft Der Start in den neuen Turnus ist Metro missglückt. Der vor der Aufspaltung stehende Handelskonzern hat im Weihnachtsgeschäft weniger verdient und wurde dafür an der Börse abgestraft.

Thyssenkrupp sticht den Rivalen DCNS aus U-Boot-Großauftrag aus Norwegen im Milliardenwert geht offenbar an Deutsche - Aktienkurs steigt

Snap verspricht weder Mitsprache noch Gewinne Vor dem Börsengang wachsen Umsatz und Verlust

FMC baut Geschäft in Australien aus

Bechtle liegt mit Marge im Plan igo Stuttgart - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen erstmals einen Umsatz von mehr als 3 Mrd. Euro erreicht. Die Erlöse stiegen demnach um 9,3 % auf 3,1 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen mit. Zum Wachstum ... mehr

Piëch belastet Winterkorn

Hinter der Mauer entsteht ein Graben US-Unternehmen beziehen zu Importsteuer unterschiedlich Stellung - Wal-Mart und GE führen Initiativen an

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko vielleicht mit einer Importsteuer zu bezahlen. Damit hat er Pläne für eine Unternehmenssteuerreform der Republikaner neu belebt, aber auch einen Graben in Corporate America aufgerissen. Von Stefan Paravicini, ... mehr

Die Krux mit der Mietpreisbremse LE

Bundeswehr schreibt neues Gewehr aus Rheinmetall konkurriert mit Heckler & Koch um Großauftrag für Standardwaffe cru Düsseldorf - Die Rüstungskonzerne Rheinmetall, Heckler & Koch sowie Sig Sauer konkurrieren um einen Großauftrag im Wert von schätzungsweise einer halben Milliarde Euro für das neue Standard-Sturmgewehr der Bundeswehr. Die Ausschreibung für den Auftrag erfolge voraussichtlich im ersten ...

Daimler-Kunden ignorieren den Dieselskandal Zetsche: Beschäftigung bei Antrieben früh abbauen igo Stuttgart - Der Autokonzern Daimler kann nach Aussagen von Konzernchef Dieter Zetsche keine rückläufige Nachfrage nach Dieselfahrzeugen im Zuge des VW-Skandals erkennen. "Wir sehen seit September 2015 keine signifikanten Änderungen bei den Abnahmeraten für Diesel in Europa", sagte ...

Boysen baut neue Werke nach Großauftrag Zulieferkonzern sieht Potenzial bei Nutzfahrzeugen igo Stuttgart - Der Abgasspezialist Boysen will in den kommenden Jahren fünf neue Werke fertigstellen, um dem erwarteten Nachfrageanstieg gerecht zu werden. Dafür sind laut Rolf Geisel, Geschäftsführer der Boysen Gruppe, 2017 und 2018 zunächst Investitionen von 200 Mill. ...

KURZ GEMELDET "New York Times" gewinnt viele Web-Abos Der Nettogewinn der "New York Times" ist im vierten Quartal 2016 im Vergleich zur Vorjahreszeit um 28 % auf 37 Mill. Dollar eingebrochen. Der Umsatz ging um 1 % auf 440 Mill. Dollar zurück. Den US-Zeitungsverlag belasten hohe Investitionen ...

KURZ GEMELDET Lebensmittelskandal beutelt Chipotle Die US-Fast-Food-Kette Chipotle hat 2016 einen Gewinnabsturz verzeichnet. Bei einem 13-prozentigen Umsatzrückgang sackte das Ergebnis von 476 auf 23 Mill. Dollar ab, teilt das Unternehmen mit. Seit einem Lebensmittelskandal Ende 2015 kämpft das Unternehmen mit rückläufiger Nachfrage, wobei der ...

KURZ GEMELDET Moody's stuft Daimler auf "A2" herauf Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat von Moody's in der Investmentklasse eine bessere Benotung erhalten. Das Rating wurde um eine Stufe von "A3" auf "A2" heraufgesetzt. Zugleich wurde der Ausblick von bisher "positiv" auf "stabil" geändert. Lead-Analyst Falk Frey begründete ...

KURZ GEMELDET Bosch und EnBW bauen Stromspeicher

Der Technologiekonzern Bosch und der Energieversorger EnBW wollen in der gemeinsam gegründeten Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH einen Stromspeicher bauen, um kurzfristige Schwankungen im Netz auszugleichen. Die Projektgesellschaft soll ab Sommer für Projektierung, Bau, Anschluss und Betrieb der Batterie verantwortlich sein. ...

Bilanzmanipulation bei RTL-Tochter in Frankreich ak Düsseldorf - Die RTL Group hat bei ihrer Tochter RTL Radio in Frankreich Bilanzmanipulationen aufgedeckt. Daraus folge ein moderater negativer Sondereffekt im Abschluss 2016, teilte die Sendergruppe mit. Dem Vernehmen nach soll die Belastung weniger als 25 Mill. ...

Michael Dell ist GfK-Aktionär jh München - Der US-Unternehmer Michael Dell hat sich am Nürnberger Marktforscher GfK beteiligt. Möglicherweise spekuliert er darauf, dass der Finanzinvestor KKR seine Übernahmeofferte für GfK erhöht. Laut einer Pflichtmitteilung hat Dells Investmentgesellschaft MSD Capital 6,45 % der GfK-Aktien ...

IM INTERVIEW: HEINZ JÖRG FUHRMANN "Ich halte die Trumpomanie für reichlich überzogen" Der Vorstandschef des Stahlkonzerns Salzgitter über Erwartungen nach der US-Präsidentschaftswahl, die Wirkung von Schutzzöllen und Selbsthilfemaßnahmen - Herr Professor Fuhrmann, die USA sind der größte Stahlimporteur der Welt. Haben Sie schon Tweets des neuen US-Präsidenten Trump registriert, wie er sich die weitere Entwicklung in der Stahlindustrie vorstellt? - Herr Professor Fuhrmann, die USA sind der größte Stahlimporteur der Welt. Haben Sie schon Tweets des neuen US-Präsidenten Trump registriert, wie er sich die weitere Entwicklung in der Stahlindustrie vorstellt? Tweets sind für mich eine nur begrenzt ernst zu ...

ZUR PERSON Steuermann

RECHT UND KAPITALMARKT Brexit-Urteil kommt London entgegen Britischer Supreme Court sieht keine Verpflichtung, Zustimmung von Schottland, Irland und Wales für EU-Austritt einzuholen Von Chris Bryant und Mathias Hanten *) Bereits das Brexit-Urteil des English High Court vom 3. November 2016 erregte Aufsehen. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass es der britischen Regierung von Verfassungs wegen verboten sei, den Austritt Großbritanniens aus ...

RECHT UND KAPITALMARKT M & A-Frühstart kann hohe Bußgelder nach sich ziehen Kartellbehörden blicken zunehmend wachsam auf Vollzugsverbot Von Sarah Scharf und Simon Spangler *) Auf der Zielgraden vieler M&A-Transaktionen wird oftmals übersehen, dass die Verwirklichung der Transaktion vor einer Freigabe durch die Kartellbehörden zu empfindlichen Bußgeldern führen kann. Juristen sprechen hier von Gun-Jumping, also einem Frühstart ohne ...

RECHT UND KAPITALMARKT - IM INTERVIEW: HANS-HERMANN ALDENHOFF Brauchen Spitzenverdiener Kündigungsschutz? Diskussion über Sonderregeln und die Ahndung von Missmanagement - Herr Dr. Aldenhoff, die Diskussion über exzessive Managergehälter reißt nicht ab. Die SPD will die Zügel anziehen und setzt am Steuerhebel an. Kann die Begrenzung der Absetzbarkeit von Gehältern für Mäßigung sorgen? - Herr Dr. Aldenhoff, die Diskussion über exzessive Managergehälter reißt nicht ab. Die SPD will die Zügel anziehen und setzt am Steuerhebel an. Kann die Begrenzung der Absetzbarkeit von Gehältern für Mäßigung sorgen? Zuzugeben ist, dass ein solcher Schritt in ...

RECHT UND KAPITALMARKT - MANDATE & MANDANTEN Freshfields Bruckhaus Deringer Freshfields Bruckhaus Deringer hat Fresenius beim Erwerb der Klinikkette Quirónsalud einschließlich Finanzierung unterstützt mit Javier Monzón, Dr. Heiner Braun und Dr. Thomas Bücker. swa swa Hengeler Mueller hat Familiengesellschafter bei der Platzierung von Aktien der Hella begleitet mit Dr. Thomas B. Paul. Hengeler Mueller hat Familiengesellschafter bei der Platzierung von Aktien der Hella begleitet mit Dr. Thomas B. Paul. swa swa Jones Day ...

PERSONEN In sieben Sprachen für die Allianz Von Michael Flämig, München Die Allianz-Zentrale in München. Gedämpfte Stimmen, langgestreckte Gänge und Holzvertäfelung an den Wänden der Zimmer, die eigentlich eher Säle sind. Ein Ambiente, das schon manchen zu Ehrfurcht und Steifheit erzogen hat. Was macht Ludovic Subran, am ...

PERSONEN Uber sucht nach Einreisestopp Distanz zum Weißen Haus

PERSONEN Cerberus-Chef zieht nach Washington

PERSONEN Elf Jahre Haft für HBOS-Skandalbanker

PERSONEN Abschied ohne Selbstkritik beim Banco Popular

PERSONEN BMW baut Leitung in den USA um

PERSONEN Beiersdorf-Vorstand kommt von Sanofi

IM INTERVIEW: LEIGH INNES, T. ROWE PRICE Schwellenländer gelten heute als widerstandsfähiger Portfoliospezialistin: US-Zinsanstieg aktuell weniger gefährlich für die Emerging Markets - Verbesserte Fundamentaldaten - Von Trump Pragmatismus erwartet

Nach der Erholung der Preise von Assets aus den Emerging Markets im vergangenen Jahr spüren die Schwellenländer seit dem Wahlsieg Donald Trumps wieder deutlichen Gegenwind. Leigh Innes, Portfolio Specialist in der Equity Division des US-Assetmanagers T. Rowe Price, erläutert, wie ... mehr Börsen-Zeitung, 04.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 25, Seite 17, 1641 Wörter





AUSBLICK Berichtssaison sorgt bei Strategen für Optimismus Konjunkturdaten stützen Aktienmarkt - Trump-Risiken bleiben ein Hemmschuh Von Christopher Kalbhenn, Frankfurt Ginge es ausschließlich um Fundamentales, wäre der weitere Weg des Aktienmarktes vorgezeichnet. Vor allem die Berichtssaison, die mit wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Daimler und Deutsche Bank bislang insgesamt recht positiv ausgefallen ist, sorgt für gute Stimmung ...

Chinas Zentralbank verlegt sich auf einen härteren Kurs Anhebung von Geldmarktzinsen verschreckt Börsen nh Schanghai - Chinas Aktienanleger sind nach einer einwöchigen Feiertagspause zum chinesischen Neujahrsfest mit einer unliebsamen Überraschung für den Start ins neue Jahr konfrontiert worden. Tagesthema bei Wiederaufnahme des Börsenhandels in Schanghai und Shenzhen war eine unerwartete geldpolitische Straffungsmaßnahme, ...

ZUR PERSON Spezialistin für Schwellenländer

Leerverkäufer halten sich zurück Lufthansa bleibt der Favorit im Dax - Immobilienaktien weiterhin im Fokus

Im ersten Monat haben sich die Leerverkäufer am deutschen Aktienmarkt stark zurückgehalten. Dabei hat sich bezüglich ihrer Favoriten wenig verändert. Lufthansa und K & S waren im Dax und im MDax erneut die Favoriten der Leerverkäufer, die auch ein anhaltend ... mehr Börsen-Zeitung, 04.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 25, Seite 18, 633 Wörter





Baustoffaktien als Trump-Profiteure Aber nur Unternehmen mit starkem US-Standbein im Vorteil - Britische Konzerne unterbewertet amb Frankfurt - Die Aussichten für die europäische Baustoffbranche sind nach Ansicht der UBS zwar alles andere als schlecht, allerdings seien die Aktien mittlerweile schon recht teuer. In einer Studie rät die Schweizer Bank daher nur zu ausgewählten Titeln, ...

Iran-Spannungen treiben Brent-Ölpreis an US-Arbeitsmarktbericht stärkt Euro und Aktien ku Frankfurt - Die aggressive Rhetorik von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran hat am Freitag für einen deutlichen Anstieg des Ölpreises gesorgt. Die Notierung der wichtigsten Rohölsorte Brent Crude legte um 0,6 % auf 56,89 Dollar je Barrel ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Großauftrag für Manz erfreut Bankhaus Lampe Die Experten des Bankhauses Lampe haben das Kursziel für die Aktie des Elektronik- und Solarspezialisten Manz von 40 Euro auf 45 Euro angehoben. Aktuell ist der Titel für 39,45 Euro zu haben. Die Analysten bleiben bei ihrer Einstufung der ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Mehr Gewinnwachstum für Brenntag erwartet Die Analysten des Bankhaus Lampe haben das Kursziel für die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag von 60 Euro auf 64 Euro angehoben, bei einem aktuellen Kurs von 54,83 Euro. Die Kaufempfehlung für die Aktie wird bestätigt. Die Analysten sind der ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Thyssenkrupp für Baader nur noch Hold Die Analysten von Baader Helvea haben die Aktie des Stahlkonzerns Thyssenkrupp von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft. Das Kursziel belassen sie bei 25 Euro. Die Abstufung begründen sie damit, dass der Aktienkurs mit 23,24 Euro das Kursziel fast erreicht habe. ...

