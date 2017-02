Maschinenbau zeigt Schwäche in den USA Protektionismus bereitet deutschen Exporteuren Kopfzerbrechen ds Frankfurt - Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten belastet das Geschäft der deutschen Maschinenbauer. Die Branche, die neben der Autoindustrie als Ikone der deutschen Exportwirtschaft gilt, hat das Jahr 2016 mit einem scharfen Knick im Auftragseingang beendet. ...

ds Frankfurt - Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten belastet das Geschäft der deutschen Maschinenbauer. Die Branche, die neben der Autoindustrie als Ikone der deutschen Exportwirtschaft gilt, hat das Jahr 2016 mit einem scharfen Knick im Auftragseingang beendet. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Daniel Schauber, Frankfurt, Nummer 26, Seite 1, 266 Wörter





ck Frankfurt - Die von der Politik ausgehenden Risiken haben zum Wochenauftakt die Finanzmärkte verunsichert. Dabei fokussierten sich die Akteure auf Frankreich. Für Verunsicherung sorgten unter anderem gute Umfragewerte für die rechtsnationale Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die zuvor anlässlich ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 26, Seite 1, 277 Wörter





KOMMENTAR - METRO Entfesselung

Die geplante Aufspaltung der Metro in einen Händler für Unterhaltungselektronik und einen Lebensmittelhändler mit den Vertriebslinien Cash & Carry und Real ist bei den Aktionären nicht auf einhellige Begeisterung gestoßen. Das ist insofern nicht verwunderlich, als die Kursentwicklung der Aktie ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Annette Becker, Nummer 26, Seite 1, 331 Wörter





KOMMENTAR - TARGET2-SECURITIES Mondlandung

Ein kleiner Schritt für die globale Finanzbranche, ein großer für die europäische Wertpapierindustrie und für den deutschen Markt: Als am späten Samstagabend den Verantwortlichen klar wurde, dass der volumenstarke Zentralverwahrer Clearstream die Anbindung an die europäische Wertpapier-Abwicklungsplattform Target2-Securities (T2S) wohl ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Dietegen Müller, Nummer 26, Seite 1, 323 Wörter





ahe Brüssel - Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat mit Besorgnis auf die mögliche Deregulierung der Finanzmärkte in den USA reagiert. "Das Letzte, was wir im Augenblick brauchen, ist eine Lockerung der Regulierung", warnte er im ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 26, Seite 1, 146 Wörter





tkb Mailand - Mit einem Kurssturz um 6,8 % auf 12,21 Euro hat die Aktie von Unicredit auf den Start der 13 Mrd. Euro schweren Kapitalerhöhung reagiert. Ausschlaggebend für die negative Kursentwicklung bei Italiens größter Kapitalerhöhung war nicht nur, ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 26, Seite 1, 107 Wörter





hip London - Der Billigflieger Ryanair ist im abgelaufenen Quartal davon überrascht worden, wie schnell sich die Preise für Flugtickets für europäische Kurzstrecken nach unten bewegen. Wie der Lufthansa-Rivale mitteilt, ging der durchschnittliche Verkaufspreis um 17 % zurück, die ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 26, Seite 1, 107 Wörter





dm Frankfurt - Der zur Deutschen Börse gehörende Zentralverwahrer Clearstream ist gestern an die Wertpapierabwicklungsplattform Target2-Securities (T2S) der Europäischen Zentralbank angedockt. Dazu gehörten Clearstream Banking Frankfurt sowie LuxCSD, welcher der Banque centrale du Luxembourg und Clearstream International gehört. "Bisher ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 26, Seite 1, 89 Wörter





FINANZEN UND TECHNIK - GASTBEITRAG Digitale Vermögensverwaltung wird Marktstandard Aktuell werden geschätzte 100 Mrd. Dollar von digitalen Vermögensverwaltern ("Robo-Advice") weltweit verwaltet, etwa 80 % davon in den USA (Quelle: Techfluence). Angesichts globaler Assets von 60 Bill. Dollar der vermögensverwaltenden Industrie ist das noch verschwindend gering. Die bisherigen Wachstumsraten ...

Aktuell werden geschätzte 100 Mrd. Dollar von digitalen Vermögensverwaltern ("Robo-Advice") weltweit verwaltet, etwa 80 % davon in den USA (Quelle: Techfluence). Angesichts globaler Assets von 60 Bill. Dollar der vermögensverwaltenden Industrie ist das noch verschwindend gering. Die bisherigen Wachstumsraten ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Michael Mellinghoff, Managing Director, TechFluence, und Senior Advisor und Mentor, FinTech Forum, Nummer 26, Seite 2, 740 Wörter





FINANZEN UND TECHNIK Computer am Steuer, ungeheuer! Weil Börsenkurse mathematisch schwer fassbar sind, ist eine Automatisierung der Geldanlage knifflig Menschen sind fehlbare Wesen, auch im Börsengeschehen. Doch an einen Computer wollen die meisten Vermögensverwalter die Entscheidung nicht vollständig abgeben, denn mathematisch sind die Kurse ebenfalls schwer zu fassen. Die Rolle computergestützter Modelle variiert von Haus zu Haus. Von Jan Schrader, ...

Von Jan Schrader, ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 26, Seite 2, 893 Wörter





FINANZEN UND TECHNIK - IM GESPRÄCH: MARKUS SCHICKER, STOEGER IT Outbank-App setzt auf künstliche Intelligenz Der CISO über neue Funktionalitäten und Märkte Von Franz Công Bùi, Frankfurt Bei der von der Dachauer Stoeger IT GmbH ins Leben gerufenen Multibanking-App Outbank geht es Schlag auf Schlag. Die Applikation bietet Nutzern endgerätübergreifendes Banking in Echtzeit und unterstützt in der DACH-Region über 4 000 Banken. ...

Bei der von der Dachauer Stoeger IT GmbH ins Leben gerufenen Multibanking-App Outbank geht es Schlag auf Schlag. Die Applikation bietet Nutzern endgerätübergreifendes Banking in Echtzeit und unterstützt in der DACH-Region über 4 000 Banken. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Franz Công Bùi, Frankfurt, Nummer 26, Seite 2, 934 Wörter





IM INTERVIEW: BERTHOLD KRACKE, CEO CLEARSTREAM BANKING, UND MATHIAS PAPENFUSS, VORSTANDSMITGLIED CLEARSTREAM HOLDING "T2S führt zu höherer Finanzmarktstabilität" Zentralverwahrer setzt auf einheitliche Konnektivität - EZB-Abwicklungsplattform ist integraler Strategie-Bestandteil - Herr Kracke, Herr Papenfuß, wie ist die Migration auf T2S aus Ihrer Sicht verlaufen? - Herr Kracke, Herr Papenfuß, wie ist die Migration auf T2S aus Ihrer Sicht verlaufen? Kracke: Die Migration war ein großer organisatorischer und technischer Akt. Bisher läuft das Geschäft auf der Plattform sehr gut. Unsererseits mussten knapp 1,5 Millionen Positionen ...

Kracke: Die Migration war ein großer organisatorischer und technischer Akt. Bisher läuft das Geschäft auf der Plattform sehr gut. Unsererseits mussten knapp 1,5 Millionen Positionen ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Dietegen Müller, Nummer 26, Seite 3, 453 Wörter





Clearstream schafft T2S-Anbindung Der deutsche Markt kann nun auch die EZB-Wertpapierabwicklungsplattform nutzen Dem internationalen Zentralverwahrer Clearstream ist die Anbindung an die europäische Abwicklungsplattform T2S nach langer Vorbereitungszeit gelungen. Ein Meilenstein für die Wertpapierbranche. dm Frankfurt - Nach mehrjähriger Vorarbeit war es am Montag vollbracht. Der zur Deutschen Börse gehörende internationale Zentralverwahrer Clearstream ...

dm Frankfurt - Nach mehrjähriger Vorarbeit war es am Montag vollbracht. Der zur Deutschen Börse gehörende internationale Zentralverwahrer Clearstream ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 26, Seite 3, 527 Wörter





ste Hamburg - Anders als die Hamburger Volksbank plant die ebenfalls genossenschaftliche Sparda-Bank Hamburg gegenwärtig nicht mit Negativzinsen. "Wir verfolgen aber weiter die Marktentwicklungen", sagte ein Banksprecher. Bei der Hamburger Volksbank, mit einer Bilanzsumme von 3,1 Mrd. Euro fast ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 26, Seite 3, 310 Wörter





jsc Frankfurt - Der Aufschwung passiver Indexfonds könnte in den USA bereits in wenigen Jahren zu einem Gleichstand zwischen aktiv und passiv verwalteten Fonds führen: Setzt sich das Wachstum der jüngeren Vergangenheit unvermindert fort, holen börsengehandelte Fonds (ETF) sowie ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 26, Seite 3, 285 Wörter





Bloomberg Frankfurt - ABN Amro streicht 60 von 100 leitenden Positionen im Management und kürzt die Zahl der Top-Manager um über die Hälfte. Die Maßnahmen sollen die geschrumpfte Größe der Bank widerspiegeln und ABN Amro Kunden-fokussierter, beweglicher und effizienter ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Bloomberg Frankfurt, Nummer 26, Seite 3, 261 Wörter





tkb Mailand - Die 13 Mrd. Euro schwere Unicredit-Kapitalerhöhung ist am Montag mit Kursverlusten gestartet. Die Unicredit-Aktien verloren bis zu 5 % und die Bezugsrechte bis zu 13,5 %. Die Nachricht vom Wochenende, dass einige italienische Großaktionäre, wie etwa ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 26, Seite 3, 239 Wörter





ck Frankfurt - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Deutsche Börse nicht nur wegen des Verdachts des Insiderhandels im Visier. Wie die Aufsicht am Montag laut dpa-AFX mitteilte, ging es bei ihrer Untersuchung, deren Ergebnisse sie am Freitag ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 26, Seite 3, 110 Wörter





IM GESPRÄCH: MASSIMO LANZA, VENETO BANCA "Die lokalen Banken haben Zukunft" Fusion mit Banca Popolare di Vicenza soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden - Kehrtwende in der Krise Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Mailand Die Spielregeln für Italiens Volksbanken haben sich mit der eingeleiteten Wandlung der größten Institute zu Aktiengesellschaften im vergangenen Jahr geändert - doch "die lokalen Banken haben Zukunft", sagt Massimo Lanza, Präsident von Veneto Banca, im Gespräch mit ...

Die Spielregeln für Italiens Volksbanken haben sich mit der eingeleiteten Wandlung der größten Institute zu Aktiengesellschaften im vergangenen Jahr geändert - doch "die lokalen Banken haben Zukunft", sagt Massimo Lanza, Präsident von Veneto Banca, im Gespräch mit ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 26, Seite 4, 659 Wörter





Vorfreude ist die schönste Freude Aussicht auf Deregulierung treibt US-Bankentitel - Umbau von Dodd-Frank wird sich lange hinziehen US-Präsident Donald Trump hat den Startschuss für den Rückbau der Bankenregulierung abgegeben. Investoren schielen bereits auf mehr als 100 Mrd. Dollar, die an sie ausgeschüttet werden könnten. Doch der Umbau von Dodd-Frank wird dauern. sp New York - Die Aktien ...

sp New York - Die Aktien ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 26, Seite 4, 565 Wörter





Bankenregulierung zum Abgewöhnen Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Zu einem Hintergrundgespräch über den Legislativvorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung wesentlicher bankaufsichtlicher Regeln, in der Fachwelt bekannt als "CRR/CRD Review", hatte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) für Montag die Presse in Frankfurt eingeladen. Das 90-Minuten-Seminar hätte ...

Zu einem Hintergrundgespräch über den Legislativvorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung wesentlicher bankaufsichtlicher Regeln, in der Fachwelt bekannt als "CRR/CRD Review", hatte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) für Montag die Presse in Frankfurt eingeladen. Das 90-Minuten-Seminar hätte ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Bernd Wittkowski, Frankfurt, Nummer 26, Seite 4, 498 Wörter





ZUR PERSON Chemieingenieur als Banker

tkb - Massimo Lanza hatte an der technischen Hochschule Politecnico in Mailand sein Chemieingenieurstudium mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Als ihm daraufhin die US-Bank Chase Manhattan das Angebot machte, in Mailand eine Filiale aufzubauen, nahm er es an - und ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Nummer 26, Seite 4, 148 Wörter





Letzte Mifid-Weichen werden in Brüssel gestellt Handelstransparenz und Positionslimits im Fokus Von Andreas Heitker, Brüssel Es sind nur noch wenige Meter im Gesetzgebungsmarathon zurückzulegen, den die neue EU-Marktrichtlinie (Mifid II) ausgelöst hat. Von den insgesamt 36 delegierten Rechtsakten, die den Gesetzesrahmen, der im Januar 2018 in Kraft tritt, mit Leben füllen, ...

Es sind nur noch wenige Meter im Gesetzgebungsmarathon zurückzulegen, den die neue EU-Marktrichtlinie (Mifid II) ausgelöst hat. Von den insgesamt 36 delegierten Rechtsakten, die den Gesetzesrahmen, der im Januar 2018 in Kraft tritt, mit Leben füllen, ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 26, Seite 4, 401 Wörter





ge Berlin - Die Finanzmarktrisiken sind hierzulande 2016 etwas gesunken. Allerdings bleiben sie im langfristigen Vergleich relativ hoch und könnten in diesem Jahr wieder steigen, urteilt das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Während am Immobilienmarkt noch keine ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 26, Seite 4, 164 Wörter





ba Frankfurt - Dank der gestiegenen Nachfrage aus dem Euroraum sowie einer überdurchschnittlichen Zahl ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 26, Seite 5, 531 Wörter





lz Frankfurt - Die Zentralbanken des Eurosystems haben im Januar wieder deutlich mehr Geld für Anleihekäufe in den Markt gegeben. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) kauften sie Wertpapiere für insgesamt 85,036 Mrd. Euro. Im Dezember waren es ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stephan Lorz, Frankfurt, Nummer 26, Seite 5, 398 Wörter





ge Berlin - Angesichts einer stagnierenden und bei ärmeren Haushalten sogar rückläufigen Wohneigentumsquote plädiert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) für einen merklichen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. "Den stärksten Effekt auf die Wohneigentumsbildung hat ein Freibetrag für private Ersterwerber, ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 26, Seite 5, 297 Wörter





ba Frankfurt - Experten blicken wieder optimistischer auf die Wirtschaft in der Eurozone. "Die konjunkturelle Erholung nimmt Fahrt auf", kommentiert Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der vierteljährlichen Umfrage unter 340 Experten. Das Ifo-Wirtschaftsklima kletterte im ersten Quartal 2017 um ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 26, Seite 5, 220 Wörter





ahe Brüssel - Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat Vorwürfe der neuen US-Regierung unter Donald Trump in Bezug auf den niedrigen Euro-Kurs deutlich zurückgewiesen. "Wir sind keine Währungsmanipulatoren", sagte er im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments. Die ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 26, Seite 5, 321 Wörter





Reuters Berlin - Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist nach Angaben seines Sprechers das laufende Hilfsprogramm für Griechenland beendet, wenn sich der Internationale Währungsfonds (IWF) nicht daran beteiligen sollte. Das allgemeine Verständnis aller Beteiligten bei der Bewilligung des Griechenland-Programms sei ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Reuters Berlin, Nummer 26, Seite 5, 282 Wörter





BZ Frankfurt - Deutschlands Beschäftigte haben im vergangenen Jahr von der niedrigen Inflation profitiert. Wegen der geringen Teuerung machten sich Lohnerhöhungen kräftig im Geldbeutel bemerkbar. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Löhne nominal um 2,3 % gegenüber ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor BZ Frankfurt, Nummer 26, Seite 5, 168 Wörter





Reuters Berlin - Die SPD will mit der Union noch vor der Bundestagswahl ein Gesetz zur Beschränkung von Managergehältern verabschieden. "Wir brauchen ein Stoppschild in den Vorstandsetagen gegen die goldenen Nasen", forderte SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel. "Wenn es nach uns ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Reuters Berlin, Nummer 26, Seite 5, 136 Wörter





IM BLICKFELD Fielmann kann neuen Brillengiganten gelassen sehen Von Carsten Steevens, Hamburg Um 23 % ging es für Fielmann im vergangenen Herbst binnen eines Monats an der Börse abwärts. Vom Jahreshoch bei 74,90 Euro am 20. Oktober fiel der Aktienkurs von Deutschlands größter Optikerkette bis auf 57,70 Euro. ...

Um 23 % ging es für Fielmann im vergangenen Herbst binnen eines Monats an der Börse abwärts. Vom Jahreshoch bei 74,90 Euro am 20. Oktober fiel der Aktienkurs von Deutschlands größter Optikerkette bis auf 57,70 Euro. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 26, Seite 6, 629 Wörter





LEITARTIKEL Alles was Recht ist

Restrukturierung und Insolvenz sind Rechtsberatern der Wirtschaft geläufig. Nun steht ein Spieler der eigenen Zunft vor dem Aus: Die Anwaltssozietät King & Wood Mallesons hat jüngst für ihre Büros in Europa Insolvenzantrag gestellt. Das Ende dieses Teils der einst als ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 26, Seite 6, 659 Wörter





NOTIERT IN BUENOS AIRES Argentinien unter Strom

Mauricio Macri hat einen Leitspruch, den er im Munde trägt, seitdem er Anfang 2015 seine Kandidatur für Argentiniens höchstes Staatsamt begann: "Volver al mundo!" In die Welt zurückkehren solle das Land am Südende Amerikas. Der Spruch verfing, auch weil viele ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Fink, Nummer 26, Seite 6, 589 Wörter





WERTBERICHTIGT Operation Kapitalerhöhung Die HVB-Mutter Unicredit hat zu Wochenbeginn mit der größten Kapitalerhöhung in der Wirtschaftsgeschichte des Landes begonnen. 13 Mrd. Euro sollen eingesammelt werden - nur 3 Mrd. weniger als die Marktkapitalisierung. Ein schwieriges Unterfangen. Die Kapitaloperation wurde im Gegensatz zu ...

Die HVB-Mutter Unicredit hat zu Wochenbeginn mit der größten Kapitalerhöhung in der Wirtschaftsgeschichte des Landes begonnen. 13 Mrd. Euro sollen eingesammelt werden - nur 3 Mrd. weniger als die Marktkapitalisierung. Ein schwieriges Unterfangen. Die Kapitaloperation wurde im Gegensatz zu ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Nummer 26, Seite 6, 159 Wörter





WERTBERICHTIGT Ein Dank an den schwarzen Schwan Unvorhersehbare, folgenschwere Ereignisse, "schwarze Schwäne" also, prägen mitunter das Börsengeschehen. Risiken sind schwer kalkulierbar - zum Glück! Denn was wäre, wenn es ein einfaches Modell gäbe, das die Unwägbarkeiten an den Märkten weitgehend auflöst? Eine solche Realität wäre gegeben, ...

Unvorhersehbare, folgenschwere Ereignisse, "schwarze Schwäne" also, prägen mitunter das Börsengeschehen. Risiken sind schwer kalkulierbar - zum Glück! Denn was wäre, wenn es ein einfaches Modell gäbe, das die Unwägbarkeiten an den Märkten weitgehend auflöst? Eine solche Realität wäre gegeben, ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Jan Schrader, Nummer 26, Seite 6, 142 Wörter





WERTBERICHTIGT Der Gruß der Kaufleute Das Jammern ist der Gruß der Kaufleute, wie schon die Phönizier wussten. Und so ist es kein Wunder, dass Führungskräfte britischer Großunternehmen schon wenige Monate nach dem Volksentscheid über die EU-Mitgliedschaft negative Auswirkungen auf ihr Geschäft ausgemacht haben wollen. ...

Das Jammern ist der Gruß der Kaufleute, wie schon die Phönizier wussten. Und so ist es kein Wunder, dass Führungskräfte britischer Großunternehmen schon wenige Monate nach dem Volksentscheid über die EU-Mitgliedschaft negative Auswirkungen auf ihr Geschäft ausgemacht haben wollen. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 26, Seite 6, 141 Wörter





Maschinenbau beendet 2016 schwach Dezember bringt scharfen Knick im Auftragseingang - Ausfuhren in die USA und nach China sacken weg Der Jahresendspurt ist ausgefallen. Die deutschen Maschinenbauer haben 2016 mit einem scharfen Knick im Ordereingang beendet. Die Exporte in die USA und China gehen zurück. ds Frankfurt - Die deutschen Maschinenbauer haben 2016 mit einem scharfen Knick im Auftragseingang beendet. ...

ds Frankfurt - Die deutschen Maschinenbauer haben 2016 mit einem scharfen Knick im Auftragseingang beendet. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Daniel Schauber, Frankfurt, Nummer 26, Seite 7, 520 Wörter





Toyota profitiert von schwachem Yen Ausblick aufgehellt - Kooperation mit Suzuki wird konkret - Handelshürden in den USA befürchtet mf Tokio - Toyota hat die Prognose für das am 31. März zu Ende gehende Geschäftsjahr wegen der Abschwächung der Heimatwährung Yen seit November leicht angehoben. Damit folgte Japans größter Autobauer seinem Rivalen Honda. Als mögliches Risiko gelten Handelsbeschränkungen ...

mf Tokio - Toyota hat die Prognose für das am 31. März zu Ende gehende Geschäftsjahr wegen der Abschwächung der Heimatwährung Yen seit November leicht angehoben. Damit folgte Japans größter Autobauer seinem Rivalen Honda. Als mögliches Risiko gelten Handelsbeschränkungen ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Martin Fritz, Tokio, Nummer 26, Seite 7, 591 Wörter





sck München - Wenige Tage vor Ablauf der Frist für das Übernahmeangebot des US-Finanzinvestors KKR bringen sich verstärkt institutionelle Investoren beim geschwächten Marktforschungskonzern GfK in Position. Der Fonds Primestone Capital habe seinen Anteil von 3,2 % auf 5 % ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 26, Seite 7, 395 Wörter





ste Hamburg - Seit Monaten arbeitet der Aufsichtsrat von Volkswagen an einem neuen Vergütungssystem, nun sickern Details durch: So soll der Vorstandsvorsitzende des von der Abgasaffäre erschütterten Autobauers künftig nicht mehr als 10 Mill. Euro pro Jahr erhalten. Für ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 26, Seite 7, 276 Wörter





Telekom will rumänische Tochter loswerden

hei Frankfurt - Die Deutsche Telekom will sich nach Informationen aus Finanzkreisen von ihrem Geschäft in Rumänien trennen. Dabei strebe sie den Verkauf der Mobilfunk- und Festnetzaktivitäten in zwei getrennten Deals an. Insgesamt soll es um mehr als 1 ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Heidi Rohde, Frankfurt, Nummer 26, Seite 7, 169 Wörter





cru Düsseldorf - Der Maschinenbauer Gea reagiert auf den anhaltenden Kursverfall seit der überraschenden Gewinnwarnung im Oktober. Am Vorabend der Bilanzvorlage am heutigen Dienstag hat das Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 450 Mill. Euro ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 26, Seite 7, 172 Wörter





wb Frankfurt - Während der Machtkampf bei dem bayerischen Autositzehersteller Grammer tobt, verkauft die spanische Grupo Antolin ihre Aktivitäten mit Autositzen in Europa an den US-Rivalen Lear. Auf cash- und schuldenfreier Basis geht es um 286 Mill. Dollar, die ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 26, Seite 7, 115 Wörter





sck München - Osram hat den Beleuchtungsdienstleister Maneri-Agraz gekauft. Das in Houston (Texas) ansässige Unternehmen sei profitabel und biete energieeffiziente Beleuchtungen für Gewerbeeinrichtungen und Industrieanlagen an, meldete der Münchner Leuchtmittelhersteller. Über den Kaufpreis macht Osram keine Angaben. Maneri-Agraz verzeichne ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 26, Seite 7, 114 Wörter





US-Unternehmen beziehen gegen Trump Stellung Knapp hundert Firmen positionieren sich im Rechtsstreit zu vorläufigem Einreisestopp - Eingabe vor Gericht sp New York - Insgesamt 97 US-Firmen haben in einer gemeinsamen Eingabe vor Gericht Stellung gegen den vor zehn Tagen von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp für Reisende aus sieben islamischen Ländern bezogen. Das umstrittene Dekret füge der US-Wirtschaft ...

sp New York - Insgesamt 97 US-Firmen haben in einer gemeinsamen Eingabe vor Gericht Stellung gegen den vor zehn Tagen von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp für Reisende aus sieben islamischen Ländern bezogen. Das umstrittene Dekret füge der US-Wirtschaft ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 26, Seite 8, 411 Wörter





IM INTERVIEW: THOMAS RADKE Kommunikation wird immer wichtiger Der Leifheit-Chef über Kundenkontakte auf Messen und die Sorge vor einer Lawine von Handelshemmnissen

Zahl und Volumen der erhaltenen Aufträge entscheiden nicht mehr allein über den Erfolg eines Messeauftritts. Vielmehr gewinnt die Kommunikationsfunktion - etwa Kundenkontakte und Investorengespräche - an Bedeutung, erklärt Thomas Radke im Interview der Börsen-Zeitung. Der Vorstandschef des Haushaltsartikelanbieters Leifheit, dem ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Martin Dunzendorfer, Nummer 26, Seite 8, 697 Wörter





MESSE "AMBIENTE" Ungeheure Breite und Tiefe des Angebots ist umstritten

md - Vom 10. bis 14. Februar öffnet die "Ambiente", die bedeutendste Konsumgütermesse der Welt, in Frankfurt ihre Tore. Für Einkäufer ist das knapp 60 Hektar große Messegelände fünf Tage lang Trendbarometer und Auftragsplattform rund um die Themen Wohnen, Einrichten ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Martin Dunzendorfer, Nummer 26, Seite 8, 439 Wörter





Telecom Italia hebt Ergebnis und senkt Schulden Ex-Staatsmonopolist wird profitabler tkb Mailand - Die Aktien von Telecom Italia (TIM) zählten am Montag zu den Gewinnern an der schwächelnden Mailänder Börse. Nach Kursgewinnen von bis zu 3,5 % auf 85,6 Cent haben sie in den Nachmittagsstunden leicht nachgegeben und schlossen ...

tkb Mailand - Die Aktien von Telecom Italia (TIM) zählten am Montag zu den Gewinnern an der schwächelnden Mailänder Börse. Nach Kursgewinnen von bis zu 3,5 % auf 85,6 Cent haben sie in den Nachmittagsstunden leicht nachgegeben und schlossen ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 26, Seite 8, 299 Wörter





sp New York - Bis zu 1 Bill. Dollar will der neue US-Präsident Donald Trump in Straßen, Brücken und Flughäfen investieren. Das größte Asphaltwerk des Landes in Paulsboro, New Jersey, wird dennoch dichtgemacht, und Analysten sind über den Schritt ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 26, Seite 8, 242 Wörter





sck München - Der Mehrheitsaktionär Dietmar Hopp hat dem Münchner Biotechnologieunternehmen Wilex die weitere Finanzierung zugesichert. Die Firma teilte ad hoc mit, dass Hopps Beteiligungsholding Dievini liquide Mittel von bis zu 10 Mill. Euro zur Verfügung stelle. Damit sei ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 26, Seite 8, 158 Wörter





Reuters New York - Google muss der US-Bundespolizei FBI für Ermittlungen auch E-Mails zur Verfügung stellen, die auf Servern im Ausland gespeichert sind. Ein Amtsgericht in Philadelphia entschied damit anders als ein New Yorker Berufungsgericht in einem ähnlichen Fall. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Reuters New York, Nummer 26, Seite 8, 144 Wörter





jh München - Die Münchner Kaufhauskette Ludwig Beck hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten, als seit Anfang Oktober befürchtet worden war. Seine ursprüngliche Ergebnisprognose verfehlt das börsennotierte Unternehmen allerdings. Ludwig Beck teilte mit, nach vorläufigen Zahlen für 2016 mit ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 26, Seite 8, 123 Wörter





ab Düsseldorf - Getreu dem Motto "Kleinvieh macht auch Mist" angelt sich der Spezialchemiekonzern Altana einen Hersteller von Additivlösungen für den Kunststoffmarkt. Wie mitgeteilt wird, erwirbt das zur Beteiligungsgesellschaft Skion von Susanne Klatten gehörende Unternehmen die US-amerikanische Polyad Services ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 26, Seite 8, 107 Wörter





Metro-Aufspaltung in der Kritik Aktionäre hinterfragen komplizierte Struktur - Vorstand trommelt für Neustart In einer turbulenten Hauptversammlung haben die Aktionäre der Metro die Aufspaltungspläne im Detail hinterfragt. Zum Redaktionsschluss dauerte das Aktionärstreffen noch an. ab Düsseldorf - Die geplante Aufspaltung der Metro in einen Lebensmittelhändler und einen Händler für Unterhaltungselektronik ist bei den ...

ab Düsseldorf - Die geplante Aufspaltung der Metro in einen Lebensmittelhändler und einen Händler für Unterhaltungselektronik ist bei den ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 26, Seite 9, 451 Wörter





Preise fallen schneller als von Ryanair erwartet Irischer Billigflieger hält an Jahresprognose fest - Stückkosten steigen stärker als Stückumsatz hip London - Der intensive Preiswettbewerb auf der europäischen Kurzstrecke hat Ryanair im vergangenen Quartal stärker zu schaffen gemacht als vom Management erwartet. Wie der Low-Cost-Carrier mitteilt, fiel der durchschnittliche Ticketpreis im Ende Dezember abgelaufenen dritten Geschäftsquartal um 17 ...

hip London - Der intensive Preiswettbewerb auf der europäischen Kurzstrecke hat Ryanair im vergangenen Quartal stärker zu schaffen gemacht als vom Management erwartet. Wie der Low-Cost-Carrier mitteilt, fiel der durchschnittliche Ticketpreis im Ende Dezember abgelaufenen dritten Geschäftsquartal um 17 ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 26, Seite 9, 464 Wörter





Brexit schmerzt Großunternehmen Umfrage zeigt: Firmen wollen weiterhin auf EU-Arbeitskräfte zurückgreifen hip London - Das britische Votum für den EU-Austritt hat einer Umfrage von Ipsos Mori zufolge bei britischen Großunternehmen bereits erste Spuren hinterlassen. Mehr als die Hälfte (58 %) der von September bis Dezember vergangenen Jahres befragten 114 Führungskräfte ...

hip London - Das britische Votum für den EU-Austritt hat einer Umfrage von Ipsos Mori zufolge bei britischen Großunternehmen bereits erste Spuren hinterlassen. Mehr als die Hälfte (58 %) der von September bis Dezember vergangenen Jahres befragten 114 Führungskräfte ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 26, Seite 9, 428 Wörter





Schärferer Ton bei Daimler Von Isabel Gomez, Stuttgart Es ist lange her, dass es beim Autokonzern Daimler öffentlich zwischen Vorstand und Betriebsrat gekracht hat. 2013 war das, als der damalige Konzernbetriebsratschef Erich Klemm Vorstandschef Dieter Zetsche das Vertrauen entzog und erreichte, dass dessen Vertrag ...

Es ist lange her, dass es beim Autokonzern Daimler öffentlich zwischen Vorstand und Betriebsrat gekracht hat. 2013 war das, als der damalige Konzernbetriebsratschef Erich Klemm Vorstandschef Dieter Zetsche das Vertrauen entzog und erreichte, dass dessen Vertrag ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 26, Seite 9, 314 Wörter





Heineken gibt Gläubigern von Kneipen einen aus Brauereikonzern schluckt mit Partner Punch Taverns wb Frankfurt - Ausgerechnet Vine Acquisition nennt der für seinen Gerstensaft weltbekannte Brauereikonzern Heineken sein Vehikel, mit dem er sich an der hoch verschuldeten britischen Kneipenkette Punch Taverns beteiligt. Der niederländische Bier-Multi arbeitet für die Übernahme im Volumen von ...

wb Frankfurt - Ausgerechnet Vine Acquisition nennt der für seinen Gerstensaft weltbekannte Brauereikonzern Heineken sein Vehikel, mit dem er sich an der hoch verschuldeten britischen Kneipenkette Punch Taverns beteiligt. Der niederländische Bier-Multi arbeitet für die Übernahme im Volumen von ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 26, Seite 9, 387 Wörter





wb Frankfurt - Die Eterna Mode Holding GmbH hat mit einem nicht genannten, "führenden deutschen Kreditinstitut" ein Schuldscheindarlehen über 33 Mill. Euro mit Laufzeit bis März 2021 vereinbart. Die Verzinsung beläuft sich auf 4,75 % über dem Dreimonatsinterbankenzinssatz Euribor. ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 26, Seite 9, 234 Wörter





wb Frankfurt - Die im Flottenmanagement tätige Arwe hat neue Mehrheitsgesellschafter. Die in Luxemburg notierte Beteiligungsgesellschaft Luxempart und BIP Investment Partners haben im Rahmen eines Management Buy-out die Mehrheit an dem für Autohersteller und -händler, Autovermietungen, Leasinggesellschaften und Car-Sharing-Anbieter ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 26, Seite 9, 134 Wörter





PERSONEN Fillon entschuldigt sich - und kandidiert weiter Von Gesche Wüpper, Paris Der wegen Scheinbeschäftigungsvorwürfen seit fast zwei Wochen massiv unter Druck stehende konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon ist in die Offensive gegangen. Auf einer Pressekonferenz in Paris wies er am Montagnachmittag die Vorwürfe zurück, entschuldigte sich jedoch auch ...

Der wegen Scheinbeschäftigungsvorwürfen seit fast zwei Wochen massiv unter Druck stehende konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon ist in die Offensive gegangen. Auf einer Pressekonferenz in Paris wies er am Montagnachmittag die Vorwürfe zurück, entschuldigte sich jedoch auch ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 26, Seite 12, 417 Wörter





PERSONEN Tiffany entlässt überraschend den CEO

sp - Der börsennotierte Edeljuwelier Tiffany & Co hat CEO Frederic Cumenal nach nicht einmal zwei Jahren an der Unternehmensspitze durch seinen Vorgänger und Chairman Michael Kowalski ersetzt. Dieser soll die Firma interimistisch führen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Paravicini, Nummer 26, Seite 12, 298 Wörter





PERSONEN Spende bringt EWE-Chef in Bredouille

dpa-afx - Nach einer umstrittenen Spende von 253 000 Euro wächst der Druck auf den Chef des Oldenburger Energieanbieters EWE, Matthias Brückmann. Am Dienstag soll das Präsidium des Aufsichtsrates über mögliche Konsequenzen beraten. Das Gremium will eine Beschlussempfehlung für den ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 26, Seite 12, 284 Wörter





LESERBRIEF Auf Anregung der Bundesbank Zum Nachruf auf Hans Tietmeyer von Mark Schrörs und Detlef Fechtner, der am 29. Dezember 2016 auf Seite 12 der Börsen-Zeitung erschienen ist, schreibt uns der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel: "Leider ist mir erst jetzt der Nachruf von Herrn Mark Schrörs ...

"Leider ist mir erst jetzt der Nachruf von Herrn Mark Schrörs ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Theo Waigel, Nummer 26, Seite 12, 338 Wörter





PERSONEN Marc Lennertz

Die Bad Homburger Feri Trust verstärkt das institutionelle Geschäft mit Marc Lennertz (45). Er verantwortet die Geschäftsbeziehungen mit Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland, wie die zu MLP gehörende Feri Gruppe mitteilt. Zuvor war Lennertz bei der Frankfurter Volksbank als ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Jan Schrader, Nummer 26, Seite 12, 55 Wörter





PERSONEN Schwarz steigt in DHL Logistik auf

wb - DHL Supply Chain, die auf Kontraktlogistik spezialisierte Division der Deutschen Post, hat Dr. Karsten Schwarz als neuen CEO für Deutschland, Österreich und die Schweiz berufen. In seiner neuen Funktion ist der 45-Jährige für die Umsetzung der Strategie 2020 ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 26, Seite 12, 119 Wörter





PERSONEN Wolfgang Kühborth

ds - Dr. Wolfgang Kühborth, der langjährige Chef des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB, ist tot. Er starb am vergangenen Dienstag, 31. Januar, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 92 Jahren. Der Nachfahre der Gründerfamilie Klein hat über rund ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Daniel Schauber, Nummer 26, Seite 12, 201 Wörter





Kanadas Börse peilt Rekord an Trumps Pläne treiben den Aktienmarkt - Impulse durch Pipeline-Ausbau und Deregulierung erhofft Die US-Präsidentenwahl treibt den kanadischen Aktienmarkt. Der Hauptindex der Börse Toronto stieg gestern im frühen Handel bis in die Nähe seines Rekords. Stark gefragt sind derzeit u.a. die Bankaktien, die von den Deregulierungsplänen des neuen US-Präsidenten profitieren. Von Markus Gärtner, Vancouver Von Markus Gärtner, Vancouver Börsen-Zeitung, ...

Börsen-Zeitung, ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Markus Gärtner, Vancouver, Nummer 26, Seite 13, 837 Wörter





dm Frankfurt - Werden in den USA geringere Unternehmenssteuern - die US-Präsident Donald Trump versprochen hat - zu einer sinkenden Aufnahme neuer Schulden durch Unternehmen führen? Schätzungen von Analysten gehen davon aus, dass das jährliche Wachstum neu aufgenommener Schulden ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 26, Seite 13, 512 Wörter





DEVISENWOCHE Wie geht es eigentlich dem Euro? Von Lars Edler und Alwin Schenk *) Beginnen wir mit einer Schnelldiagnose: Der Euro ist angeschlagen und erscheint auf Basis der Kaufkraftparitäten bereits deutlich unterbewertet. Das vermitteln zumindest die Zahlen der OECD, die gegenüber dem US-Dollar (USD) eine Fehlbewertung von ...

Beginnen wir mit einer Schnelldiagnose: Der Euro ist angeschlagen und erscheint auf Basis der Kaufkraftparitäten bereits deutlich unterbewertet. Das vermitteln zumindest die Zahlen der OECD, die gegenüber dem US-Dollar (USD) eine Fehlbewertung von ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Lars Edler und Alwin Schenk *), Nummer 26, Seite 13, 681 Wörter





GASTBEITRAG Demografische Herausforderungen erfordern neues wirtschaftliches Denken An den Kapitalmärkten war in den letzten beiden Monaten ein deutlicher Stimmungswandel festzustellen. Die Sorgen über eine langfristige Stagnation und Deflation ließen nach, und Anleger wandten sich wieder risikoreichen Anlagen zu. Viele Wirtschaftsexperten haben ihre Schätzungen des globalen Wirtschaftswachstums ...

An den Kapitalmärkten war in den letzten beiden Monaten ein deutlicher Stimmungswandel festzustellen. Die Sorgen über eine langfristige Stagnation und Deflation ließen nach, und Anleger wandten sich wieder risikoreichen Anlagen zu. Viele Wirtschaftsexperten haben ihre Schätzungen des globalen Wirtschaftswachstums ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Anne Richards, Chief Executive M&G Investments, Nummer 26, Seite 14, 906 Wörter





ck Frankfurt - Die anhaltende Unsicherheit, die von der Politik ausgeht, hat den europäischen Aktienmärkten am Montag eine schwache Tendenz beschert. Dabei rückten die von der französischen Präsidentschaftswahl ausgehenden Risiken in den Vordergrund. Neueste Umfragen fielen für Marine Le ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 26, Seite 14, 390 Wörter





kjo Frankfurt - Große institutionelle Investoren bereiten sich darauf vor, ihre Cash-Positionen im Jahr 2017 wieder anzulegen. Jede vierte Gesellschaft, die an einer entsprechenden Umfrage des Vermögensverwalters BlackRock teilgenommen hat, will ihre Barreserven im Laufe des Jahres herunterfahren. Damit ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 26, Seite 14, 591 Wörter





kjo Frankfurt - Frankreichs Staatsanleihen sind zum Wochenauftakt unter Abgabedruck geraten. Politische Faktoren nannten Marktteilnehmer dafür als Grund. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hatte am Wochenende ihr Wahlprogramm für die Präsidentschaftswahlen des Landes vorgelegt. Das sorgte an den Märkten ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 26, Seite 14, 277 Wörter





sts Frankfurt - Politische Risiken haben zu Wochenbeginn das Geschehen an den Devisenmärkten bestimmt. Während die Anleger sich Sorgen über eine nationalistisch-isolationistische Regierung in Frankreich machen, wachsen auch ihre Zweifel an US-Präsident Donald Trump. Das Ergebnis waren Kursverluste beim ... mehr Börsen-Zeitung, 07.02.17, Autor Stefan Schaaf, Frankfurt, Nummer 26, Seite 14, 260 Wörter