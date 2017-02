Telekom steht vor Milliardenabschreibung Wertberichtigung auf BT-Anteil dürfte mit 3 Mrd. Euro ins Kontor schlagen

hei Frankfurt - Durch den Wertverfall ihrer Beteiligung an BT Group droht der Deutschen Telekom nach Informationen der Börsen-Zeitung ein herber Schlag ins Kontor. Das 12-Prozent-Paket, das der Bonner Konzern im Tausch für seinen Anteil am Joint Venture EE ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Heidi Rohde, Frankfurt, Nummer 27, Seite 1, 323 Wörter





ck Frankfurt - Die politischen Risiken des Euroraums haben die Finanzmärkte auch am Dienstag verunsichert. Wegen der Sorgen über die französischen Präsidentschaftswahlen, aber auch der Unsicherheit über die Hilfsmaßnahmen für Griechenland stand der Euro gestern unter Druck. Die Währung ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 27, Seite 1, 276 Wörter





KOMMENTAR - EU-KRISENLÄNDER Keine Feierlaune

Gestern vor 25 Jahren wurde der Vertrag von Maastricht unterzeichnet, eines der zweifellos wichtigsten und wegweisendsten Abkommen auf dem Weg der europäischen Integration. Überschwänglich gefeiert wurde das gestern nicht. Ob es daran lag, dass die gemeinsame europäische Währung, für die ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Andreas Heitker, Nummer 27, Seite 1, 352 Wörter





KOMMENTAR - CHINA Das Bollwerk hält

Chinas Devisenreserven sind die größten der Welt und sollten es auf absehbare Zeit auch bleiben. Allerdings haben sich monatelang Marktteilnehmer die Haare bei dem Gedanken gerauft, dass der unter starkem Schwund stehende Fremdwährungsbestand unter die "psychologisch" wichtige Wahrnehmungsschwelle von 3 ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Norbert Hellmann, Nummer 27, Seite 1, 325 Wörter





Rückversicherer liefern Kontrastbild Munich Re verdient weniger, Hannover Rück legt zu

sck München - Die deutschen Rückversicherer schlagen sich im widrigen Marktumfeld unterschiedlich. Während die Hannover Rück, die Nummer 3 in der Branche, mit einem Firmenrekordgewinn auftrumpfte, verbuchte der Branchenprimus Munich Re den dritten Ergebnisrückgang in Folge. Im laufenden Jahr ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 27, Seite 1, 167 Wörter





Innogy-Dividende hilft RWE bei Atommüllkosten

cru Essen - RWE ist auf gutem Weg, eine Finanzierungslücke von rund 1 Mrd. Euro bei den Atommüllkosten zu schließen. Der Energiekonzern kann mit einer "üppigen Dividende" der abgespaltenen und seit Oktober börsennotierten Stromnetz-Tochter Innogy rechnen. Das kündigte der ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Essen, Nummer 27, Seite 1, 154 Wörter





wb Frankfurt - Der Industrieverpackungshersteller Mauser aus Brühl bei Köln geht doch nicht an die New Yorker Börse. Denn der Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD & R) verkauft das Unternehmen für 2,3 Mrd. Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Stone ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 27, Seite 1, 111 Wörter





ck Frankfurt - Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat dem des Insiderhandels verdächtigten Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter einstimmig sein Vertrauen ausgesprochen. Das Unternehmen teilte gestern außerdem mit, dass es gemeinsam mit der LSE den Verkauf der Londoner-Börse-Tochter Clearnet SA nun ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 27, Seite 1, 98 Wörter





ste Hamburg - Nach dem kräftigen Ausbau des Investmentbankgeschäfts in den vergangenen Jahren lenkt die Hamburger Privatbank Berenberg ihr Augenmerk auf eine Stärkung des Vermögensverwaltungsgeschäfts. Das gegenwärtig verwaltete Vermögen von 40,7 (i.V. 40,1) Mrd. Euro soll in den kommenden ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 27, Seite 2, 551 Wörter





wü Paris - ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 27, Seite 2, 540 Wörter





jsc Frankfurt - Die Blockchain steht nach Ansicht der EU-Aufsicht im Wertpapiergeschäft vor hohen Hürden: Derzeit ist unklar, welche Standards sich beim Einsatz der neuen Technik etablieren werden, wie verschiedene Systeme interagieren sollen, wie gut sich große Volumen abwickeln ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 27, Seite 2, 420 Wörter





ab Münster - Angesichts bröckelnder Ergebnisse und steigender Eigenkapitalanforderungen suchen immer mehr kleine Sparkassen die Rettung in Fusionen. Im Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) hat sich die Zahl der Mitgliedsinstitute binnen Jahresfrist um vier auf 65 verringert, und ein Ende der ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Annette Becker, Münster, Nummer 27, Seite 2, 348 Wörter





Reuters Jerusalem/Frankfurt - Neuer Ärger für die Deutsche Bank: Deutschlands größtes Geldhaus steht in Israel unter Verdacht, es mit den Steuern nicht so genau genommen zu haben. Daher wurde Landeschef Boaz Schwartz vorübergehend festgesetzt, wie die Steuerbehörde des Landes ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Reuters Jerusalem/Frankfurt, Nummer 27, Seite 2, 181 Wörter





Reuters Frankfurt - Der US-Finanzinvestor Lone Star nimmt Insidern zufolge einen vierten Anlauf zum Verkauf der Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB. Lone Star habe die Investmentbank Citi beauftragt, einen Verkaufsprozess vorzubereiten, sagten vier mit den Plänen vertraute Personen Reuters am Dienstag. ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 27, Seite 2, 153 Wörter





Trotz eines Gewinnrückgangs will die Munich Re ihre Dividende erhöhen. Finanzvorstand Jörg Schneider begründete die fünfte Anhebung in Folge damit, dass der Konzern sehr komfortabel mit Kapital ausgestattet sei. Angesichts des starken Wettbewerbs und des anhaltenden Zinstiefs rechnet er mit ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 27, Seite 3, 537 Wörter





ste Hamburg - Der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern Talanx hat im vergangenen Jahr ebenso wie die Hannover Rück, an der er mit 50,2 % beteiligt ist, einen Rekordgewinn eingefahren. Wie die MDax-Gesellschaften aus Hannover am Dienstag mitteilten, wurden die bis ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 27, Seite 3, 478 Wörter





sp New York - Die Private-Equity-Firma KKR bringt ihre 2012 erworbenen Hedgefonds-Tochter Prisma in einen Zusammenschluss mit Pacific Alternative Asset Management Co. (Paamco) ein. Es entsteht eine Gesellschaft, die 34 Mrd. Dollar verwaltet und damit zu den größten Investoren ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 27, Seite 3, 275 Wörter





ck Frankfurt - Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegen den die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts des Insiderhandels ermittelt, den Rücken gestärkt. In einer außerordentlichen Sitzung habe das Gremium Carsten Kengeter einstimmig sein volles ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 27, Seite 3, 283 Wörter





1. Unzuverlässigkeit des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Prof. Dr. Jörg Franke, Nummer 27, Seite 3, 516 Wörter





ge Berlin - Die junge Ratingagentur Scope hat mit der Commerzbank einen weiteren Dax-Wert als Kunden gewonnen. Zusätzlich zu den "Gelben" wurden die Berliner auch von dem französischen Immobilienfinanzierer Crédit Foncier beauftragt, eine Bonitätsbewertung zu erstellen, teilte Scope mit. ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 27, Seite 3, 95 Wörter





Die neue europäische Zahlungsverkehrsrichtlinie "Payment Services Directive" (PSD 2) hat es in sich. In der Finanzbranche sorgt die Direktive, die nächstes Jahr in Kraft tritt, bereits für erheblichen Wirbel, wie eine Studie von Roland Berger hervorhebt. ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Karin Böhmert, Frankfurt, Nummer 27, Seite 4, 953 Wörter





Die ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Silke Stoltenberg, Frankfurt, Nummer 27, Seite 4, 1203 Wörter





jh München - Gestiegene Kosten für Personal und in der Verwaltung haben das Ergebnis der Umweltbank in Nürnberg 2016 gedrückt. Der Wert nach Steuern verringerte sich nach vorläufigen Zahlen um fast 6 % auf 32,2 Mill. Euro. Da die ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 27, Seite 4, 217 Wörter





hip London - Die britische Wonga hat den Berliner Zahlungsdienstleister Billpay an die schwedische Klarna Group verkauft - dem Vernehmen nach für 60 Mill. Pfund. Billpay bietet Verbrauchern und Handelsunternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden die ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 27, Seite 4, 103 Wörter





Die deutschen Unternehmen haben im Dezember ihre Produktion überraschend gedrosselt - so stark wie zuletzt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Im Gegensatz zu damals beruht dies aber auf einem Kalendereffekt, so dass Experten davon ausgehen, dass es in der Industrie ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 27, Seite 5, 494 Wörter





det Washington - Das US-Außenhandelsdefizit ist im Dezember leicht zurückgegangen. Gleichwohl dürfte die Zunahme des Fehlbetrags für das gesamte abgelaufene Jahr US-Präsident Donald Trump weitere Argumente liefern, um seinen protektionistischen Kurs in der Handelspolitik fortzusetzen. Er wird dabei jene ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Peter De Thier, Washington , Nummer 27, Seite 5, 386 Wörter





ge Berlin - Viele deutsche Kommunen drehen an der Steuerschraube. Allein 14 % der hiesigen Städte und Gemeinden haben im ersten Halbjahr 2016 die Grundsteuer erhöht, weitere 12 % haben in diesen sechs Monaten die Gewerbesteuer angehoben. "Wir erleben ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 27, Seite 5, 423 Wörter





ba - Wichtige Zeitreihen, wie der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes, werden vom Statistischen Bundesamt nach dem Verfahren Census X-12-ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) saisonbereinigt. X-12-ARIMA ist eine Weiterentwicklung des Saisonbereinigungsverfahrens X-11 des US Bureau of the Census. Mit Hilfe der ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Alexandra Baude, Nummer 27, Seite 5, 187 Wörter





ahe Brüssel - Die Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigt sich bei der Beurteilung der Situation Griechenlands uneinig. Die meisten Direktoren des Fonds halten zwar die bisherigen Sparanstrengungen der Regierung in Athen für ausreichend, damit das Land mittelfristig auch ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 27, Seite 5, 355 Wörter





ge/dm Berlin/Frankfurt - Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat ungewöhnlich scharf den neuen US-Präsidenten Donald Trump kritisiert und vor dessen protektionistischen Zielen gewarnt. "Sollten die Ideen des US-Präsidenten für neue Handelsbarrieren tatsächlich insbesondere gegen China umgesetzt werden, dann ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Ulli Gerick/Dietegen Müller, Berlin/Frankfurt, Nummer 27, Seite 5, 264 Wörter





nh Schanghai - Chinas Devisenreserven sind auch zum Jahresbeginn weiter abgeschmolzen, allerdings mit verringertem Tempo. Wie neue Zentralbankdaten vom Dienstag zeigten, fiel der in Dollar ausgedrückte Wert der Fremdwährungsreserven im Januar um 12,3 Mrd. Dollar von 3,1 auf 2,98 ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 27, Seite 5, 220 Wörter





hip London - Großbritannien wird einer aktuellen Studie zufolge möglicherweise bis 2050 schneller wachsen als alle anderen G 7-Volkswirtschaften. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hat in ihrem Bericht "The World in 2050" ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 27, Seite 5, 166 Wörter





Mit atemberaubender Geschwindigkeit finden derzeit Änderungen an Italiens Finanzfront statt. Die Mailänder Unicredit hat zu Wochenbeginn die größte Kapitalerhöhung in Italiens Wirtschaftsgeschichte gestartet. Sollten dabei nicht wie angestrebt 13 Mrd. Euro eingesammelt werden, droht der HVB-Mutter ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 27, Seite 6, 781 Wörter





An dieses Finalspiel der US-Football-Liga wird man sich noch länger erinnern. Den New England Patriots aus Boston ist bei der "Super Bowl" am Wochenende eine einzigartige Aufholjagd gelungen, an deren Ende sie die Atlanta Falcons doch noch bezwingen konnten. Das ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Paravicini, Nummer 27, Seite 6, 690 Wörter





Vor einem Jahr räumte der damalige Ministerpräsident von Katalonien, Artur Mas, seinen Stuhl, um eine von linken und rechten separatistischen Parteien gestützte Regierung zu ermöglichen. Der Rücktritt galt als persönliches Opfer für das Ziel einer Unabhängigkeit dieser Mittelmeerregion. Diese Woche ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Thilo Schäfer, Nummer 27, Seite 6, 544 Wörter





Finanzinvestoren, die ein Unternehmen verkaufen wollen, entscheiden sich vielfach für M & A statt Börsengang. Denn ihnen ist der Spatz in der Hand - sicherer Weiterverkauf mit Zahlung auf einen Schlag - lieber als die Taube auf dem Dach: ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 27, Seite 6, 166 Wörter





Keine Frage, der Munich Re geht's relativ gut. Daran ändern der Gewinneinbruch und der trübe Ergebnisausblick nichts. Der größte Rückversicherer der Welt ist stark genug, die operative Schwächephase, den Preisdruck im Kernsegment, die teure Restrukturierung von Ergo und das ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Kroneck, Nummer 27, Seite 6, 159 Wörter





Es dauert oft Jahre, Vertrauen aufzubauen; es braucht nur Sekunden, es zu zerstören. Wie viel Wahrheit in diesem Sprichwort steckt, bekommt der Gea-Vorstand gerade zu spüren. Vom dramatischen Kurseinbruch im Oktober hat sich der in den vergangenen Jahren recht ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Antje Kullrich, Nummer 27, Seite 6, 142 Wörter





cru Essen - RWE ist auf gutem Weg, ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Essen, Nummer 27, Seite 7, 563 Wörter





po Frankfurt - Für den US-Autokonzern General Motors (GM), hinter Volkswagen und Toyota nach Stückzahlen die Nummer 3 weltweit, steht für dieses Jahr eine Verschärfung des Sparkurses zur Stabilisierung der Ertragslage im Vordergrund. Der ursprünglich für 2016 geplante Turnaround ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 27, Seite 7, 578 Wörter





Während sich Klöckner Pentaplast aus Montabaur für den Börsengang in New York warmläuft, kommt ein IPO in den USA für das Verpackungsunternehmen Mauser mit dem operativen Sitz in Brühl bei Köln nicht mehr in Frage: Gut ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 27, Seite 7, 531 Wörter





wb Frankfurt - Der Bundesfinanzhof in München hat gestern in einer Grundsatzentscheidung den seit 2003 geltenden sogenannten Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums gekippt. Dieser ermöglichte es Unternehmen bisher, in finanziellen Schwierigkeiten von der Ertragsteuerpflicht befreit zu werden. Das war möglich, wenn ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 27, Seite 7, 434 Wörter





wb Frankfurt - Alzchem schafft es nicht an die Börse. Das Initial Public Offering sei verschoben, teilt das Spezialchemieunternehmen mit. Das Debüt war für Freitag geplant. Das "gegenwärtig weiterhin von politischen Themen dominierte Marktumfeld" sorge trotz hoher Indexstände für ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 27, Seite 7, 161 Wörter





jh München - ProSiebenSat.1 will die österreichische Fernsehsendergruppe ATV von Tele München übernehmen. Die Verträge seien abgeschlossen, teilte ProSiebenSat.1 mit. Eine Entscheidung der Medien- und Kartellbehörden in Österreich steht noch aus. Auflagen sind zu erwarten. Denn mit ihrem Angebot ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 27, Seite 7, 168 Wörter





Reuters Tokio - Honda plant eine Gemeinschaftsfirma mit einem zum Technologiekonzern Hitachi gehörenden Automobilzulieferer. Geplant sei, zusammen Motoren für Elektrofahrzeuge zu produzieren, teilten die beiden japanischen Unternehmen mit. Weil die Herstellung dieser Motoren teuer sei, wolle Honda größere Stückzahlen ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Reuters Tokio, Nummer 27, Seite 7, 97 Wörter





BP schreibt wieder schwarze Zahlen. Aber der Shell-Rivale braucht einen höheren Ölpreis, um Investitionen und Dividenden aus dem Cash-flow bezahlen zu können. An den Ausschüttungen wird jedoch nicht gerüttelt. Auch nicht bei Statoil, die eine Milliardenabschreibung vornahm, um der Preisentwicklung ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 27, Seite 8, 565 Wörter





ge Berlin - Mit neu errichteten 1 624 Windrädern an Land mit einer Leistung von gut 4 600 Megawatt (MW) hat die Windbranche im vergangenen Jahr das Rekordergebnis von 2014 nur knapp verpasst - und abermals deutlich mehr neue ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 27, Seite 8, 475 Wörter





jh München - Der Oberpfälzer Autozulieferer Grammer hat 2016 seinen Ertrag kräftig gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg nach vorläufigen Zahlen auf 72 (i.V. 42,7) Mill. Euro, wie das Unternehmen in Amberg mitteilte. Damit verbesserte sich ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 27, Seite 8, 271 Wörter





cru Düsseldorf - Mitten in den seit einem Jahr anhaltenden Verhandlungen über eine Fusion der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit dem Europageschäft von Tata Steel wirbt der indische Konkurrent mit soliden Quartalszahlen für den Zusammenschluss. Demnach hat auch das bisher ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 27, Seite 8, 255 Wörter





Auf den internationalen Metallmärkten macht das neue Jahr dort weiter, wo das alte aufgehört hat. Im Januar stiegen die Preise für nach Deutschland eingeführte Metalle um durchschnittlich 1,3 % nach 1,1 % im Vormonat. Dank ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Hubertus Bardt, Köln *), Nummer 27, Seite 8, 349 Wörter





sp New York - Der Hedgefonds Elliott Management hat im Kampf um Einfluss beim US-Aluminiumspezialisten Arconic seine Vorstellungen zum Wertsteigerungspotenzial des Konzerns nach unten revidiert. CEO Klaus Kleinfeld steht trotzdem unter Druck, haben sich mit First Pacific Advisors und ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 27, Seite 8, 267 Wörter





ak Düsseldorf - Gea hat mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs und einer stabilen Dividende für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Auch ein solider Auftragseingang im vierten Quartal - mit 1,22 Mrd. Euro lag er nur knapp unter dem ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Antje Kullrich, Düsseldorf, Nummer 27, Seite 9, 510 Wörter





Private Equity ändert den Zielfokus. Schon 2015 wurde im Fundraising erstmals das Gros der Mittel für Wagnis- und Wachstumsfinanzierungen eingeworben, der Mittelbedarf für Leveraged Buy-outs ging zurück. KKR tritt mit einem eigenen Next Generation Growth Fund an, der binnen kurzer ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Heidi Rohde, Frankfurt, Nummer 27, Seite 9, 785 Wörter





cru Düsseldorf - Trotz der durch die politischen Verwerfungen hervorgerufenen Konjunkturrisiken sieht sich der Mülheimer Chemiehandelskonzern Brenntag auf einem guten Weg, seine Ziele zu erreichen. "Wir wollen in den nächsten Jahren die Marke von 1 Mrd. Euro beim operativen ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 27, Seite 9, 319 Wörter





ge Berlin - Der Optoelektronikkonzern Jenoptik ist nach dem besten Jahr seiner jüngeren Geschichte flott in den neuen Turnus gestartet. Der Januar sei sehr gut gelaufen, sagte der scheidende Vorstandschef Michael Mertin bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2016 ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 27, Seite 9, 252 Wörter





sck München - Der Poker um den geschwächten Marktforscher GfK hat sich zugespitzt. Michael Dell, der Gründer und Chef des gleichnamigen US-Computerkonzerns, hat seine direkt und indirekt gehaltenen Anteile am Nürnberger SDax-Mitglied auf mittlerweile 9,8 % aufgestockt. Das geht ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 27, Seite 9, 223 Wörter





ab Düsseldorf - Nahezu einstimmig hat die Hauptversammlung der Metro der Aufspaltung des Handelskonzerns in einen Lebensmittelhändler und einen Händler für Unterhaltungselektronik zugestimmt. Mit 99,95 % des vertretenen Grundkapitals gaben die Aktionäre grünes Licht für die Pläne, wie Metro ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 27, Seite 9, 160 Wörter





Am Montag hat Rolf Gerlach eines der vielen letzten Male absolviert, die ihn noch bis Ende März begleiten werden. Von Wehmut oder gar Bedauern war auf der letzten Jahrespressekonferenz des langjährigen Präsidenten des Verbands der westfälisch-lippischen ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Annette Becker, Münster, Nummer 27, Seite 12, 449 Wörter





Zwölf Jahre in der Verpackungsindustrie, acht im Handel: Jetzt wechselt Thomas Unger erneut, er ist frischgebackener Managing Partner der Beteiligungsgesellschaft Lindsay Goldberg Vogel (LGV), die den Finanzinvestor Lindsay Goldberg aus New York in Europa vertritt. Unger, ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 27, Seite 12, 372 Wörter





ste - Die Klitschko-Spendenaffäre kostet Matthias Brückmann nach gut 16 Monaten wohl das Amt des Vorstandsvorsitzenden beim Oldenburger Energieversorger EWE. Das Präsidium des EWE-Aufsichtsrats empfahl dem Kontrollgremium gestern einstimmig, die Bestellung des 54-Jährigen zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 27, Seite 12, 362 Wörter





igo - Der Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft Porsche Holding SE soll nach der Hauptversammlung am 30. Mai nur noch aus der Kapitalseite bestehen. Die Mitbestimmungsvereinbarung von 2007 werde nach dem Aktionärstreffen ausgesetzt, heißt es in einer Meldung im Bundesanzeiger. Auf den ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Isabel Gomez, Nummer 27, Seite 12, 260 Wörter





dpa-afx - Überraschender Chefwechsel bei Lidl: Nach Differenzen über die Geschäftsstrategie verlässt der bisherige Vorstandsvorsitzende Sven Seidel (43) den Discounter. Das bisherige Vorstandsmitglied Jesper Hojer (38) übernimmt dessen Aufgaben, wie die Schwarz-Gruppe mitteilte, zu der Lidl gehört. Grund für den ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 27, Seite 12, 203 Wörter





Sein ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Reuters, Nummer 27, Seite 12, 198 Wörter





ab - Vorbildlich ist die Sparkasse Aachen nicht nur mit Blick auf ihr Geschäft, sondern - wie sich jetzt zeigt - auch mit Blick auf die langfristige Aufstellung. Denn schon elf Monate vor Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Hubert Herpers hat ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Annette Becker, Nummer 27, Seite 12, 150 Wörter





ak - Wirbel um den Vorstandschef der frisch zum Jahresanfang fusionierten Sparkasse Gütersloh-Rietberg. Nach acht Jahren im Amt soll Jörg Hoffend gehen. Nach einem Bericht der "Neue Westfälische" hat es auf der jüngsten Verwaltungsratssitzung deutliche Kritik an seiner Amtsführung gegeben. ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Antje Kullrich, Nummer 27, Seite 12, 132 Wörter





Reuters - Im weltweit ersten Prozess wegen Manipulationen am Referenzzins Euribor haben sechs Händler in London auf nicht schuldig plädiert. Die fünf Männer und eine Frau erschienen am Dienstag vor dem Southwark Crown Court. Sie sollen von 2005 bis 2009 ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Reuters, Nummer 27, Seite 12, 122 Wörter





dpa-afx - Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy soll wegen illegaler Wahlkampffinanzierung auf die Anklagebank. Ein Ermittlungsrichter ordnete einen Prozess gegen ihn und 13 weitere Beschuldigte an, wie gestern bekannt wurde. Sarkozy wird vorgeworfen, bei seiner erfolglosen Wiederwahlkampagne 2012 die gesetzliche Obergrenze ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 27, Seite 12, 113 Wörter





dpa-afx - An der Spitze der Notenbank von Neuseeland bahnt sich ein Wechsel an. Der Gouverneur der Zentralbank, Graeme Wheeler, werde seine Amtszeit nicht verlängern und im September aus der Notenbank ausscheiden, teilte die Reserve Bank of New Zealand am ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 27, Seite 12, 103 Wörter





igo - Der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters Bechtle hat den Vertrag mit Vorstandschef Thomas Olemotz vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2021 verlängert. Olemotz (54) kam 2007 als Finanzvorstand vom Logistik-Dienstleister Microlog zu Bechtle und steht dem Vorstand seit 2009 vor. ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Isabel Gomez, Nummer 27, Seite 12, 91 Wörter





An den europäischen Anleihemärkten nehmen die Sorgen über Griechenland, aber auch über Frankreich deutlich zu. Das veranlasst die Investoren, sich aus den Staatsanleihen der beiden Länder erst einmal zu verabschieden. Die Papiere kamen gestern unter Druck. Renditesteigerungen und Spread-Ausweitungen zu ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 27, Seite 13, 614 Wörter





ku Frankfurt - Ein spürbar schwächerer Euro hat am Dienstag für leichte Gewinne am europäischen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax legte um 0,3 % auf 11 549 Punkte zu, der Euro Stoxx 50 gab aber um 0,1 % auf 3 ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 27, Seite 13, 515 Wörter





Der US-Dollar-Index bildet einen Währungskorb bestehend aus Euro, Yen, Pfund, kanadischem Dollar, schwedischer Krone und Schweizer Franken. Übergeordnet befindet er sich seit Sommer 2011 in einem großen neuen Aufwärtszyklus und konnte dabei im Dezember 2014 den seit ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Arne Franke*), Nummer 27, Seite 13, 662 Wörter





kjo Frankfurt - Die Emissionstätigkeit am europäischen Anleihermarkt setzt sich im Februar in der praktisch gleichen Stärke fort wie im Jahresauftaktmonat. Im Januar wurde mit einem gesamten Emissionsvolumen von umgerechnet mehr als 530 Mrd. Dollar ein Rekord im Bereich ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 27, Seite 14, 485 Wörter





kjo Frankfurt - Die Ratingagentur Moody's rechnet für dieses Jahr mit einem Rekordvolumen bei den Anleiheemissionen deutscher Industrieunternehmen. Möglicherweise werden Unternehmensanleihen im Gesamtwert von über 100 Mrd. Euro begeben. "Die anhaltend niedrigen Zinsen und die Verlängerung des Programms der ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 27, Seite 14, 362 Wörter





kjo Frankfurt - Aus Sorge vor einem Erfolg von Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National, bei den französischen Präsidentschaftswahlen haben die Anleger am Dienstag erneut ihre Euro-Positionen zurückgefahren. Das setzte die Gemeinschaftswährung unter Druck. Der Euro fiel ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 27, Seite 14, 269 Wörter





ku Frankfurt - Der Preis der wichtigsten Rohölsorte Brent Crude ist gestern deutlich unter Druck geraten. Er gab um 1,6 % auf 54,84 Dollar je Barrel nach. Am Markt hieß es, die Sorge, dass die US-Ölproduktion deutlich steige und ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 27, Seite 14, 266 Wörter





Bei Siemens habe es einen starken Jahresauftakt gegeben, meinen die Analysten der DZ Bank. Sie heben den fairen Wert von 125 Euro auf 133 Euro an, bei einem aktuellen Kurs von 118,65 Euro. Der Gewinn des industriellen Geschäfts sei ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 27, Seite 14, 215 Wörter





Mit Blick auf die jetzt von Wacker Chemie veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2016 haben die Analysten der Nord/LB das Kursziel von 86 Euro auf 102 Euro angehoben. Aktuell notiert die Aktie mit 109,45 Euro. ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 27, Seite 14, 210 Wörter





Die Anlageexperten von Hauck & Aufhäuser haben die Aktie des österreichischen Chipherstellers AMS von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel des an der Six Swiss Exchange notierten Unternehmens heben sie von 26,50 sfr auf 34,50 sfr an. Aktuell notiert ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 27, Seite 14, 203 Wörter





Die Analysten von Warburg Research haben die Aktie von Telefónica Deutschland in einer Ersteinschätzung zum Kauf empfohlen. Als Kursziel erachten sie 4,70 Euro für angemessen, bei einem aktuellen Kurs von 3,70 Euro. Das Unternehmen profitiere von der Marktkonsolidierung, glauben ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 27, Seite 14, 165 Wörter





ck Frankfurt - Die Deutsche Börse hat das Angebot ihres XTF-Segments um einen Multi-Asset ETF (börsengehandelter Indexfonds) erweitert. Es handelt sich um den Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control - Ucits ETF 1C (EUR). Mit dem Produkt erhielten Anleger die Möglichkeit, ... mehr Börsen-Zeitung, 08.02.17, Autor Christopher Kalbhenn, Frankfurt, Nummer 27, Seite 14, 127 Wörter