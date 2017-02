Investoren flüchten in sichere Bundesanleihen Anleger fürchten Platzen des griechischen Rettungspakets - Angst vor Rechtsruck in Frankreich kjo Frankfurt - Die internationalen Bondinvestoren fürchten immer mehr, dass es auf den Kapitalmärkten zu Turbulenzen kommen könnte, und steuern in großem Stil Bundesanleihen an. Aktuell sorgen sich die Investoren um ein mögliches Scheitern des Hilfspaketes für Griechenland und ...

kjo Frankfurt - Die internationalen Bondinvestoren fürchten immer mehr, dass es auf den Kapitalmärkten zu Turbulenzen kommen könnte, und steuern in großem Stil Bundesanleihen an. Aktuell sorgen sich die Investoren um ein mögliches Scheitern des Hilfspaketes für Griechenland und ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 28, Seite 1, 364 Wörter





ak Düsseldorf - Angesichts gewaltiger Schäden durch Hackerangriffe erwarten die Versicherer ein rasantes Wachstumstempo bei Cyberpolicen. Die Beratungsgesellschaft KPMG prognostiziert, dass der Markt hierzulande in 20 Jahren größer sein könnte als die Kfz-Versicherung und allein in Deutschland auf ein ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Antje Kullrich, Düsseldorf, Nummer 28, Seite 1, 314 Wörter





KOMMENTAR - FUSSBALL & FINANZEN Am Geldbeutel packen

Der Fußball bricht alle Rekorde. Nicht zuletzt als Wirtschaftsfaktor. 2015/16 knackten die 18 Bundesligaclubs beim Umsatz die 3-Mrd.-Euro-Marke - der zwölfte Höchstwert in Folge, fast ein Viertel mehr als in der Vorsaison. TV-Gelder, Zuschauerinteresse, Transfersummen oder Spielergehälter - alles spricht ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 28, Seite 1, 350 Wörter





KOMMENTAR - CYBERVERSICHERUNGEN Dollarzeichen in den Augen

Werden Cyberversicherungen ein Massenmarkt? In der Assekuranz wie auch bei Beratern herrscht zunehmend Goldgräberstimmung. Es zeichnet sich ab, dass der Markt in naher Zukunft so richtig in Schwung kommt. Die spektakulären Hackerangriffe auf prominente Großkonzerne in der jüngsten Zeit sind ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Antje Kullrich, Nummer 28, Seite 1, 315 Wörter





ste Hamburg - Die schwedische Großbank SEB hat drei Wochen nach Ankündigung des Wechsels der langjährigen Vorstandschefin Annika Falkengren zur Schweizer Privatbank Lombard Odier einen Nachfolger gefunden. Wie das zum Imperium der Wallenberg-Familie gehörende Institut mitteilte, wird Johan Torgeby, ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 28, Seite 1, 110 Wörter





scd Frankfurt - Der VW-Aufsichtsrat hat über diverse Medienberichte verbreitete Vorwürfe des Ex-Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch "mit allem Nachdruck als falsch" zurückgewiesen. Piëch soll gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt haben, er habe nicht nur den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn, sondern ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 28, Seite 1, 103 Wörter





bn Frankfurt - Michael Bentlage steigt bei Hauck & Aufhäuser mit sofortiger Wirkung vom Partner zum persönlich haftenden Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsleitung auf. Dies hat eine außerordentliche Hauptversammlung am Mittwochabend beschlossen. Bentlage (52) fungiert seit 2009 als Partner ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 28, Seite 1, 100 Wörter





GASTBEITRAG Mehr als nur an Gebühren schrauben Vor nicht langer Zeit war Ertragsmanagement für Banken und Sparkassen eine relativ simple Sache: Zinsmarge und Fristentransformation lieferten genügend Marge, um Filialen zu modernisieren, das Online-Banking auszubauen und vor allem den Kunden viele Leistungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. ...

Vor nicht langer Zeit war Ertragsmanagement für Banken und Sparkassen eine relativ simple Sache: Zinsmarge und Fristentransformation lieferten genügend Marge, um Filialen zu modernisieren, das Online-Banking auszubauen und vor allem den Kunden viele Leistungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Oliver Mihm, Vorstandsvorsitzender der Beratungsgesellschaft Investors Marketing, Nummer 28, Seite 2, 980 Wörter





ths Madrid - Seit rund vier Jahren kämpft Caixabank gegen den Widerstand der anderen Aktionäre ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Thilo Schäfer, Madrid, Nummer 28, Seite 2, 751 Wörter





Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat vor der geplanten Fusion mit ihrer Mutter Raiffeisen Zentralbank den Gewinn gesteigert. Das Konzernergebnis stieg 2016 auf 463 Mill. Euro von 379 Mill. im Vorjahr, wie das Institut am Mittwoch auf Basis vorläufiger ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters, Nummer 28, Seite 2, 79 Wörter





Die Fondsgesellschaft Unigestion kauft die Private-Equity-Firma Akina. Durch die Übernahme der vor allem in Zürich und Luxemburg präsenten Firma steigt das verwaltete Vermögen um gut 6 Mrd. auf mehr als 23 Mrd. Dollar, teilte Unigestion, die selbst überwiegend in ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Jan Schrader, Nummer 28, Seite 2, 66 Wörter





Sparbücher sind trotz Minizinsen weiterhin eine beliebte Anlageform der Bundesbürger - wenn auch mit sinkender Tendenz. 2016 hatten 40 % der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt. Das ergab eine Umfrage des GfK-Vereins. Zu den beliebtesten Formen der ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 28, Seite 2, 63 Wörter





Der EU-Abwicklungsfonds hat einen weiteren Schritt getan, um im Falle der akuten Notlage eines Kreditinstituts handlungsfähig zu sein. Alle 19 Euro-Staaten haben nunmehr ihre Vereinbarungen über die Bereitschaft zur bilateralen Brückenfinanzierung formalisiert. Diese Selbstverpflichtung greift dann, wenn bereits eine ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Detlef Fechtner, Nummer 28, Seite 2, 60 Wörter





wf Berlin - Die Kanzlei Freshfields muss keine Durchsuchung ihrer Kanzleiräume wegen der Cum-ex-Affäre befürchten. Der Bundesgerichtshof (BGH) lehnte einen Antrag des Bundestagsuntersuchungsausschusses dazu ab. Dies teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Die Beweismittel, die die Parlamentarier sicherstellen lassen ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Angela Wefers, Berlin, Nummer 28, Seite 2, 141 Wörter





igo Stuttgart - Der Finanzdienstleister Grenke rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem erneuten Ergebnissprung. Der Konzerngewinn soll auf 113 bis 123 Mill. Euro steigen, nachdem 2016 ein Plus von 27,7 % auf 103 Mill. Euro erreicht wurde. Damit hat ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 28, Seite 2, 209 Wörter





ab Düsseldorf - Trotz eines außerordentlichen Ertrags durch den Einbringungsgewinn aus der Fusion der WGZ Bank mit der DZ Bank müssen sich die Mitglieder der Vereinigten Volksbank Münster erneut auf eine niedrigere Ausschüttung einstellen. Die Bank schlägt der Vertreterversammlung ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 28, Seite 2, 145 Wörter





Riesiges Potenzial für Cyberpolicen KPMG prognostiziert Milliardengeschäft für Versicherer - Hiscox sieht deutsche Firmen im Rückstand Cyberversicherungen könnten langfristig Kfz-Policen als volumenstärkstes Geschäft in der Schadenversicherung ablösen. Berater prognostizieren einen verlockenden, aber schwierigen Milliardenmarkt. Fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen sind "Cyber-Anfänger". ak Düsseldorf - Versicherer und Berater erwarten, dass Cyberversicherungen in den kommenden Jahren ein ...

ak Düsseldorf - Versicherer und Berater erwarten, dass Cyberversicherungen in den kommenden Jahren ein ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Antje Kullrich, Düsseldorf, Nummer 28, Seite 3, 526 Wörter





dz Zürich - Die Wertpapierhandels- und Vermögensverwaltungsbank Vontobel hat den Gewinn 2016 um nicht weniger als 84 Mill. sfr auf 264 Mill. sfr gesteigert. Die markante Verbesserung ist das Ergebnis verschiedener Sondereinflüsse, insbesondere des Verkaufs einer vierprozentigen Kapitalbeteiligung am ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Daniel Zulauf, Zürich, Nummer 28, Seite 3, 393 Wörter





wb Frankfurt - Die unabhängige Investmentbankboutique Moelis & Co aus New York ist als alleiniger Berater für den Mega-Börsengang von Saudi Aramco auserkoren. Dies berichten mehrere Medien, ohne dass es bisher eine offizielle Bestätigung gibt. Der Ölkonzern plant das ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 28, Seite 3, 388 Wörter





ste Hamburg - Negativzinsen im breiten Privatkundengeschäft sind für die Hannoversche Volksbank in diesem Jahr noch kein Thema, im Firmenkundengeschäft könnten sie bald anfallen. Derzeit spreche die Bank bei größeren Einlagesummen über 3 Mill. Euro über individuelle Vereinbarungen, sagte ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 28, Seite 3, 380 Wörter





jsc Frankfurt - Das starke Neugeschäft offener Publikumsimmobilienfonds treibt die Geldpolster der Produkte in die Höhe. Während das Fondsvolumen im zurückliegenden Jahr von 70,2 Mrd. auf 77,7 Mrd. Euro zulegte, stieg der Umfang liquider Mittel von 14,7 Mrd. auf ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 28, Seite 3, 290 Wörter





IM GESPRÄCH: MICHAEL BENTLAGE Hauck & Aufhäuser setzt auf Größeneffekte Vorstandssprecher steuert Wachstumskurs Von Bernd Neubacher, Frankfurt Michael Bentlage, frischgebackener Sprecher der Geschäftsleitung von Hauck & Aufhäuser, stimmt die Privatbank auf höhere Effizienz und Wachstum gleichermaßen ein. "Unsere heutige Cost-Income-Ratio hat sicher mit Ineffizienz, aber auch mit unserer Größe zu tun. Deshalb muss ...

Michael Bentlage, frischgebackener Sprecher der Geschäftsleitung von Hauck & Aufhäuser, stimmt die Privatbank auf höhere Effizienz und Wachstum gleichermaßen ein. "Unsere heutige Cost-Income-Ratio hat sicher mit Ineffizienz, aber auch mit unserer Größe zu tun. Deshalb muss ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Bernd Neubacher, Frankfurt, Nummer 28, Seite 3, 393 Wörter





kb Frankfurt - Bankfachliche Business-Process-Outsourcing-Dienstleister - hinter diesem sperrigen ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Karin Böhmert, Frankfurt, Nummer 28, Seite 4, 628 Wörter





wf Berlin - Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) verlangt vom Gesetzgeber die 1 : 1-Umsetzung der novellierten EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2). Anbieter aus Deutschland sollen nicht durch zusätzliche Bestimmungen im Vergleich zu anderen EU-Staaten benachteiligt werden, fordert die DK nach dem ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Angela Wefers, Berlin, Nummer 28, Seite 4, 295 Wörter





jsc Frankfurt - Der Verbriefungsmarkt in Europa und den USA ist aus Sicht von Frankfurter Ökonomen unzureichend reguliert: Weder die Vorgaben der Capital Requirements Regulation (CRR) der Europäischen Union noch der Dodd-Frank Act jenseits des Atlantiks ermöglichten es den ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 28, Seite 4, 320 Wörter





Zuletzt hat die zu den größten Sektorfirmen im Reich der Mitte zählende China ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 28, Seite 4, 221 Wörter





ge Berlin - Trotz großer Unsicherheiten durch den neuen ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 28, Seite 5, 463 Wörter





lz Frankfurt - Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat der Bundesagentur für Arbeit (BA) vorgeworfen, die Haushaltslage systematisch zu negativ darzustellen, um eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung umgehen zu können. Da die Haushaltsüberschüsse nun aber schon seit ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stephan Lorz, Frankfurt, Nummer 28, Seite 5, 438 Wörter





Reuters Zürich - Nach dem Aus für das Bankgeheimnis rüttelt die Schweiz an einer weiteren Tradition: den Steuerprivilegien für ausländische Konzerne. Die Alpenrepublik hat als Steueroase mit besonders niedrigen Abgaben zahlreiche internationale Firmen angelockt, darunter Johnson & Johnson und ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters Zürich, Nummer 28, Seite 5, 354 Wörter





hip London - Die Briten werden im kommenden Jahr so viel Steuern zahlen wie zuletzt 1986. Wie das renommierte Institute for Fiscal Studies (IFS) für sein "Green Budget" berechnet hat, stammen dann 37 % des Nationaleinkommens aus Steuereinnahmen. Zuletzt ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 28, Seite 5, 364 Wörter





ba Frankfurt - Zum Jahresende präsentieren sich die Konjunkturaussichten im OECD-Raum unverändert. Der Frühindikator CLI (Composite Leading Indicators), der monatlich von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhoben wird, lag im Dezember bei 99,9 Punkten wie schon ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Alexandra Baude, Frankfurt, Nummer 28, Seite 5, 223 Wörter





In Spanien ist die Industrieproduktion im Dezember überraschend um 0,5 % zum Vormonat gesunken, wie das Statistikamt INE mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 % gerechnet. Im November hatte die Produktion noch um revidierte 1,5 % ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 28, Seite 5, 70 Wörter





Weil Beamte die Kosten von Programmen zur Förderung "grüner" Energien deutlich unterschätzten, dürften die Energierechnungen der britischen Haushalte in den kommenden Jahren um einiges höher ausfallen als erwartet. Bei der Verwaltung der Programme habe man es an "Transparenz, Genauigkeit ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 28, Seite 5, 49 Wörter





wü Paris - Kurz vor der Präsidentschaftswahl im Frühjahr schlägt der französische Rechnungshof Alarm. In seinem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht mahnt er weitere Anstrengungen in Bezug auf die öffentliche Verschuldung Frankreichs an und zweifelt das Defizitziel der sozialistischen Regierung ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 28, Seite 5, 165 Wörter





dpa-afx Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts der US-Abschottungspläne für rasche weitere EU-Verhandlungen zum Abbau von Handelsschranken mit anderen Ländern und Weltregionen starkgemacht. Die EU werde, "wenn wir jetzt im Blick auf die Vereinigten Staaten von ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx Berlin, Nummer 28, Seite 5, 126 Wörter





IM BLICKFELD Kampf um den Autozulieferer Grammer Von Stefan Kroneck, München Der um den Autozulieferer Grammer tobende Kampf zwischen der Unternehmerfamilie Hastor und dem Management weist Parallelen zu anderen Fällen auf, wenn es darum geht, dass ein Minderheitsaktionär die Kontrolle über eine börsennotierte Firma übernehmen will. Konflikte ...

Der um den Autozulieferer Grammer tobende Kampf zwischen der Unternehmerfamilie Hastor und dem Management weist Parallelen zu anderen Fällen auf, wenn es darum geht, dass ein Minderheitsaktionär die Kontrolle über eine börsennotierte Firma übernehmen will. Konflikte ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stefan Kroneck, München, Nummer 28, Seite 6, 848 Wörter





LEITARTIKEL Masterplan gegen Trump

Nimmt man die jüngsten wirtschaftspolitischen Äußerungen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz her, dann werden sich die Sozialdemokraten im Bundestagswahlkampf wohl vor allem für mehr Umverteilung einsetzen. Das soll den klassischen Arbeiter und die Rentner ansprechen, die zuletzt oftmals ihr Kreuzchen eher ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stephan Lorz, Nummer 28, Seite 6, 605 Wörter





NOTIERT IN NEW YORK Melania allein zu Haus

Der Aufstieg von Donald Trump vom New Yorker Immobilienunternehmer mit dubiosem Ruf ins höchste Amt im Staate ist ohne seine Medienpräsenz nicht zu erklären. Schon im Vorwahlkampf rollte er das arrivierte Kandidatenfeld von hinten auf, indem er mit markigen Sprüchen ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stefan Paravicini, Nummer 28, Seite 6, 591 Wörter





WERTBERICHTIGT Am Automarkt ist die Luft raus Trotz des Brexit-Votums und der politischen Unsicherheiten in Europa hat das EU-weite Autogeschäft im vergangenen Jahr noch einmal kräftig um 6,8 % auf 14,6 Millionen Pkw zugelegt. Das war das höchste Absatzvolumen seit neun Jahren, stellte Daimler-Chef Dieter Zetsche ...

Trotz des Brexit-Votums und der politischen Unsicherheiten in Europa hat das EU-weite Autogeschäft im vergangenen Jahr noch einmal kräftig um 6,8 % auf 14,6 Millionen Pkw zugelegt. Das war das höchste Absatzvolumen seit neun Jahren, stellte Daimler-Chef Dieter Zetsche ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Peter Olsen, Nummer 28, Seite 6, 160 Wörter





WERTBERICHTIGT Alternative Realität? Betrachtet man die Debatte über den deutschen Wohnungsmarkt, so scheinen Mieter kaum mehr bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und die Wohnkosten zehren deshalb immer größere Teile des verfügbaren Einkommens auf. Aber womöglich ist alles ja nur eine Fehlwahrnehmung, wie die ...

Betrachtet man die Debatte über den deutschen Wohnungsmarkt, so scheinen Mieter kaum mehr bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und die Wohnkosten zehren deshalb immer größere Teile des verfügbaren Einkommens auf. Aber womöglich ist alles ja nur eine Fehlwahrnehmung, wie die ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stephan Lorz, Nummer 28, Seite 6, 155 Wörter





WERTBERICHTIGT Pariser Humor Wann haben Sie zuletzt darüber nachgedacht, mit Ihrem Partner ein schönes Wochenende in Frankfurt zu verbringen? Mit Seitenhieben wie diesem bemüht sich der Finanzplatz Paris derzeit in London um Brexit-Flüchtlinge. Humor hat man in Paris. Aber trotz toller Kulisse, ...

Wann haben Sie zuletzt darüber nachgedacht, mit Ihrem Partner ein schönes Wochenende in Frankfurt zu verbringen? Mit Seitenhieben wie diesem bemüht sich der Finanzplatz Paris derzeit in London um Brexit-Flüchtlinge. Humor hat man in Paris. Aber trotz toller Kulisse, ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 28, Seite 6, 152 Wörter





Der Stromnetzbetreiber Innogy will von 2016 bis 2018 mehr als 1 Mrd. Euro ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Essen, Nummer 28, Seite 7, 524 Wörter





Der "ehrbare Kaufmann" lebt auf Kodex-Kommission nimmt Leitbild für verantwortungsvolles Handeln in die Präambel auf swa Berlin - "Der ehrbare Kaufmann ist drin." Manfred Gentz muss sich nicht aus dem Vorsitz der Kodex-Kommission verabschieden, ohne eine seiner Herzensangelegenheiten umgesetzt zu haben. Trotz harscher Kritik aus Unternehmen will die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex das ...

swa Berlin - "Der ehrbare Kaufmann ist drin." Manfred Gentz muss sich nicht aus dem Vorsitz der Kodex-Kommission verabschieden, ohne eine seiner Herzensangelegenheiten umgesetzt zu haben. Trotz harscher Kritik aus Unternehmen will die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex das ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Sabine Wadewitz, Berlin, Nummer 28, Seite 7, 322 Wörter





igo Stuttgart - Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut will angesichts des Wandels in der Autoindustrie Hersteller und Zulieferer des Bundeslandes zu Gesprächen versammeln. "Ich plane einen runden Tisch zum Transformationsprozess in der Automobilindustrie", sagte die CDU-Politikerin der "Stuttgarter Zeitung". ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 28, Seite 7, 303 Wörter





wb Frankfurt - Erstmals über 10 Mrd. Euro Umsatz, ein noch höherer Cash-Überschuss in der Bilanz, ein um die Hälfte gestiegener freier Mittelzufluss und ein Gewinnanstieg von 40 %, der eine Dividendenerhöhung in gleicher Größenordnung erlaubt: Der dänischen Windenergiekonzerns ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 28, Seite 7, 281 Wörter





dpa-afx Berlin/Wolfsburg - Bei der Aufarbeitung des VW-Dieselskandals bahnt sich ein massiver Konflikt zwischen dem Autobauer und dem früheren Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch an. Der VW-Aufsichtsrat wies am Mittwochabend Anschuldigungen scharf zurück, die Piëch laut Medienberichten unter anderem gegen aktuelle ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx Berlin/Wolfsburg, Nummer 28, Seite 7, 317 Wörter





igo Stuttgart - Der Technologiekonzern Bosch fasst seine Aktivitäten rund um Antriebstechnologien ab 2018 im neuen Geschäftsbereich Powertrain Solutions zusammen. Darin sollen neben der neu gegründeten Einheit Elektromobilität die Bereiche Gasoline und Diesel Systems gebündelt werden. Der neue Bereich ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Isabel Gomez, Stuttgart, Nummer 28, Seite 7, 171 Wörter





Time Warner schlägt die Erwartungen

sp New York - Der Medienkonzern Time Warner hat im Schlussquartal die Erwartungen übertroffen und ist entgegen dem Branchentrend auch mit seinen Kabelsendern wie CNN, TBS und TNT prozentuell zweistellig gewachsen. Das dürfte auch den Telekomkonzern AT & T ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 28, Seite 7, 152 Wörter





sp New York - Die US-Tochter des deutschen Discounters Aldi investiert 1,6 Mrd. Dollar, um Lebensmittel-Einzelhändlern wie Whole Foods oder Trader Joe's im Schatten von Wal-Mart oder Amazon Marktanteile streitig zu machen. "Wir gehören für mehr und mehr unserer ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 28, Seite 7, 105 Wörter





"Ich bin begeistert, hier zu sein - mehr noch als am ersten Tag." Neun ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Daniel Zulauf, Zürich, Nummer 28, Seite 8, 554 Wörter





jh München - Der Münchner Lichttechnikkonzern Osram ist gut in das am 1. Oktober begonnene Geschäftsjahr gestartet. Die von Teilen des Kapitalmarkts erwartete Erhöhung der Jahresprognose blieb allerdings aus. Die gegenläufigen Trends spiegelten sich am Mittwoch im Aktienkurs des ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Joachim Herr, München, Nummer 28, Seite 8, 421 Wörter





wü Paris - Sanofi gibt sich nach gemischt ausgefallenen Ergebnissen für 2017 vorsichtig. Im laufenden Jahr rechnet der französische Pharmakonzern damit, dass das Ergebnis je Aktie bei konstanten Wechselkursen gleichbleibt oder sogar um bis zu 3 % sinkt. Voraussetzung ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 28, Seite 8, 408 Wörter





hip London - GlaxoSmithKline hat im abgelaufenen Quartal dank höherer Umsätze mit neuen Produkten und der Schwäche des Pfunds besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie stieg um 0,4 % auf 1 562,50 Pence. Allerdings belaste die Sorge, ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 28, Seite 8, 285 Wörter





Der dänische Brauereikonzern Carlsberg (Tuborg, Holsten) ist 2016 in die Gewinnzone zurückgekehrt und rechnet für das laufende Jahr mit Rückenwind aus Asien. Das operative Ergebnis werde auf vergleichbarer Basis voraussichtlich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen. Nach einem Verlust ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 28, Seite 8, 79 Wörter





Der Tritt auf die Kostenbremse und Erfolge im Italiengeschäft haben sich für die Swisscom ausgezahlt: Der Überschuss sei voriges Jahr um 18 % auf 1,6 Mrd. sfr gestiegen. Analysten hatten mit 1,5 Mrd. sfr gerechnet. Für 2016 sollen die ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters, Nummer 28, Seite 8, 71 Wörter





Trotz intensiver Verhandlungen von Betriebsrat und Gewerkschaft streicht der US-Mischkonzern General Electric (GE) in Mannheim noch etwa 600 und in Bexbach/Saarland rund 160 Stellen. Das teilte die Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller mit. In den Gesprächen mit GE sei es nicht ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 28, Seite 8, 70 Wörter





Der Autobauer Volvo erwartet angesichts neuer Modelle dieses Jahr einen Rekordabsatz. "Die neuen Modelle sind erfolgreich, der Absatz auf Rekordniveau und die Gewinne deutlich höher", erklärte der Vorstandschef des zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Unternehmens, Håkan Samuelsson. Im vergangenen Jahr ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters, Nummer 28, Seite 8, 68 Wörter





Der US-Unterhaltungsriese Disney hat zum Jahresende Abstriche bei Gewinn und Umsatz machen müssen. Verglichen mit dem Vorjahreswert sanken die Erlöse im Geschäftsquartal bis Ende Dezember um 3 % auf 14,8 Mrd. Dollar. Der Überschuss ging um 14 % auf ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor dpa-afx, Nummer 28, Seite 8, 68 Wörter





Erstmals seit Mitte 2014 hat der Display-Produzent Sharp unter dem Strich in einem Quartal wieder Geld verdient. In den Monaten Oktober bis Dezember waren es netto 4,2 Mrd. Yen (rund 34,5 Mill. Euro), teilte der japanische Konzern mit. Sharp ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters, Nummer 28, Seite 8, 60 Wörter





Reuters Brüssel/Frankfurt - Die US-Chemieriesen Dow Chemical und DuPont wollen sich mit dem Verkauf von Unternehmensteilen grünes Licht von den EU-Wettbewerbshütern für ihre geplante Fusion sichern. Zu den Zugeständnissen gehören der Verkauf eines Teils des DuPont-Pflanzenschutzgeschäfts sowie ein Geschäft ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters Brüssel/Frankfurt, Nummer 28, Seite 8, 161 Wörter





swa Frankfurt - Der Chemiekonzern BASF übernimmt das Schweizer Technologieunternehmen Rolic. Die 1994 als Spin-off von Hoffmann-La Roche gegründete Firma ist auf die optische Ausrichtung von Molekülen spezialisiert für Anwendungen in Displays und Sicherheitsdokumenten. Die Übernahme umfasst die Rolic-Niederlassungen ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 28, Seite 8, 130 Wörter





Börsen-Zeitung, ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Daniel Schauber, Zürich, Nummer 28, Seite 9, 537 Wörter





ste Hamburg - Nach einem Milliardenverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr stellt der dänische Reederei- und Ölkonzern A. P. Møller-Mærsk für 2017 etwas bessere Zahlen in Aussicht. Der 2016 um mehr als 75 % gesunkene bereinigte Gewinn von 711 Mill. Dollar ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 28, Seite 9, 572 Wörter





sp New York - Volkswagen hat für Investitionen in die US-Infrastruktur zum Betrieb von Elektroautos, zu denen sich der Konzern im Zuge des Vergleichs mit US-Behörden im Abgasskandal verpflichtet hat, eine Tochter gegründet. Electrify America stehen insgesamt 2 Mrd. ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 28, Seite 9, 278 Wörter





ab Düsseldorf - Der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori hat den abgelaufenen Turnus mit einem Gewinneinbruch abgeschlossen, und Besserung ist trotz des Rekords im Auftragseingang offenbar nicht in Sicht. Das geht aus einer Mitteilung zu den vorläufigen Zahlen für 2016 hervor. ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Annette Becker, Düsseldorf, Nummer 28, Seite 9, 275 Wörter





hip London - Rio Tinto hat es im vergangenen Jahr nicht nur zurück in die schwarzen Zahlen geschafft, sondern auch die Nettoverschuldung um 30 % reduziert. Wie der Bergwerksbetreiber mitteilt, verbesserte sich das bereinigte Ergebnis dank steigender Preise für ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 28, Seite 9, 270 Wörter





hip London - Royal Dutch Shell hat sich mit ihrem Plan für die Entrümpelung des Brent-Ölfelds in der Nordsee wenig Freunde bei Umweltschützern gemacht. Das FTSE-100-Schwergewicht will die Betonpfeiler, auf denen die Bohrplattformen ruhen, stehen lassen. Auch 64 unterseeische ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 28, Seite 9, 179 Wörter





ths/Madrid - Der spanische Energiekonzern Gas Natural Fenosa hat 2016 einen Reingewinn von 1,35 Mrd. Euro erzielt, 10 % weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Das lag im Rahmen der Erwartungen und entspricht dem Strategieplan des Konzerns, ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Thilo Schäfer, Madrid, Nummer 28, Seite 9, 169 Wörter





cru Düsseldorf - Der von Hochtief kontrollierte australische Baukonzern Cimic hat die Anleger in Sydney mit seiner Bilanz und dem Ausblick begeistert. Das Unternehmen hat 2016 mehr verdient, will den Gewinn im laufenden Jahr erneut kräftig steigern und setzt ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Düsseldorf, Nummer 28, Seite 9, 164 Wörter





PERSONEN Investmentbankchef auf dem Sprung Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Wie heißt der aktuelle Chef des Corporate & Investment Banking der Deutschen Bank? Okay, den amtierenden Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern kennt auch nicht jeder. Und noch etwas sei zugestanden: Die Deutsche Bank ist ein Global Player, und ...

Wie heißt der aktuelle Chef des Corporate & Investment Banking der Deutschen Bank? Okay, den amtierenden Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern kennt auch nicht jeder. Und noch etwas sei zugestanden: Die Deutsche Bank ist ein Global Player, und ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Bernd Wittkowski, Frankfurt, Nummer 28, Seite 12, 665 Wörter





PERSONEN Chef der Co-operative Group tritt überraschend zurück

hip - Richard Pennycook (52) hat überraschend mitgeteilt, dass er sein Amt als CEO der Co-operative Group zum Monatsende niederlegen wird. Der frühere Finanzchef von WM Morrison Supermarkets gilt als Retter der Co-operative Bank, über der sich erneut dunkle Wolken ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 28, Seite 12, 327 Wörter





PERSONEN Strategiechef Lahoud verlässt Airbus

wü - Marwan Lahoud, langjähriger Strategiechef der Airbus-Gruppe, verlässt den europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern überraschend Ende des Monats. Das teilte Airbus am späten Dienstagabend mit, nachdem bei "La Tribune" entsprechende Informationen durchgesickert waren. "Mit der Schaffung der übergreifenden Marke Airbus ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Gesche Wüpper, Nummer 28, Seite 12, 321 Wörter





PERSONEN SEB findet Nachfolger für Bankchefin Falkengren

ste - Gut drei Wochen nach der Ankündigung, dass die langjährige Vorstandschefin Annika Falkengren die Bank im Sommer mit dem Ziel Lombard Odier in Genf verlassen wird, hat die schwedische SEB einen Nachfolger gefunden. Wie das Institut, das zum Besitz ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 28, Seite 12, 312 Wörter





PERSONEN Neuer Finanzchef für Dürr mit Erfahrung in Asien

igo - Der Anlagenbauer Dürr wird zum 1. März einen neuen Finanzvorstand erhalten. Der 45-Jährige Italiener Carlo Crosetto werde dann Ralph Heuwing (50) ersetzen, der Dürr auf eigenen Wunsch verlasse. Heuwing hatte 2016 eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen, um sich nach zehn ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Isabel Gomez, Nummer 28, Seite 12, 199 Wörter





PERSONEN Ein undiplomatischer Diplomat

fed - Ted Malloch steht US-Präsident Donald Trump in nichts nach, wenn es darum geht, mit ruppigen Sprüchen Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei würde man von dem promovierten Ökonom, den Trump als US-Botschafter in Brüssel ins Gespräch gebracht hat, eine andere ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Detlef Fechtner, Nummer 28, Seite 12, 308 Wörter





PERSONEN Birgit Haderer folgt Kemper bei Zalando

ge - Der Online-Modehändler Zalando hat mit Birgit Haderer eine Nachfolgerin für Dr. Jan Kemper ernannt, der zum 1. Juni als neuer Finanzvorstand zum Fernseh- und Internetkonzern ProSiebenSat.1 wechselt. Die 38-Jährige wird ab April Senior Vice President Finance und Indirect ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Ulli Gericke, Nummer 28, Seite 12, 130 Wörter





PERSONEN Richard Malle steigt bei BNP auf

BZ - Richard Malle übernimmt bei BNP Paribas Real Estate die Funktion des Global Head of Research. Der 35-Jährige stieß 2007 zu dem Immobiliendienstleister, wo er 2010 zum Leiter des 15-köpfigen Research-Teams in Frankreich ernannt wurde. Zusammen mit den europäischen ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor BZ, Nummer 28, Seite 12, 104 Wörter





PERSONEN Von White & Case zu Latham & Watkins

wb - Die Finanzierungsexpertin Sibylle Münch wechselt in das Bank- und Finanzteam der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins. Sie kommt von White & Case, wo sie als Local Partner tätig war und arbeitet von Mai an in Frankfurt als Counsel in ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 28, Seite 12, 93 Wörter





PERSONEN Weiss neuer CEO von Allen & Overy

wb - Dr. Wolfgang Weiss wird Anfang März neuer COO der Kanzlei Allen & Overy. Der Rechtsanwalt folgt auf Carolyn Schroeter, die diese Position 17 Jahre lang innehatte und Ende März in den Ruhestand geht. Der COO ist für nichtanwaltliche ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 28, Seite 12, 87 Wörter





PERSONEN Gerbershagen steht Clearwater zur Seite

wb - Der Telekommunikationsexperte Ralf Gerbershagen verstärkt von sofort an das Senior Adviser Board von Clearwater International, dem auf Mid-Cap-Transaktionen fokussierten Corporate-Finance-Beratungshaus. Der 54-Jährige war knapp zwei Jahrzehnte lang in diversen leitenden Positionen bei Motorola sowie Google tätig. Seine Karriere ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 28, Seite 12, 77 Wörter





PERSONEN Oppositioneller in Russland verurteilt

Reuters - Ein Richter in Kirow hat den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny nach Agenturberichten der Unterschlagung für schuldig erklärt. Die Urteilsverkündung dauere zwar noch an, aber nach den Äußerungen des Richters sei ein Schuldspruch sicher, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Damit ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Reuters, Nummer 28, Seite 12, 63 Wörter





Zumindest in ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Andreas Fink, Buenos Aires, Nummer 28, Seite 13, 1182 Wörter





ku Frankfurt - Nach einem positiven Start hat der europäische Aktienmarkt am Mittwoch im Tagesverlauf ins Negative gedreht. Der Dax beendete den Handel mit einem Verlust von 0,1 % bei 11 543 Punkten. Der Euro Stoxx 50 stieg leicht ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 28, Seite 13, 280 Wörter





KREDITWÜRDIG Politische Risiken belasten Kreditmärkte Von Carsten Lüdemann *) Der Markt für Unternehmensanleihen hat einen recht guten Start ins neue Jahr erlebt. Zumindest deutlich besser als im vorigen Jahr, als verschiedentliche Sorgen um Terror, Krieg und Wachstumsschwäche in Asien die Risikoaufschläge für riskante Anlage-Assets in ...

Der Markt für Unternehmensanleihen hat einen recht guten Start ins neue Jahr erlebt. Zumindest deutlich besser als im vorigen Jahr, als verschiedentliche Sorgen um Terror, Krieg und Wachstumsschwäche in Asien die Risikoaufschläge für riskante Anlage-Assets in ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Carsten Lüdemann, Nummer 28, Seite 13, 912 Wörter





DZ Bank hebt Dax-Kursziel an Index soll bis Ende 2017 auf 12 500 Punkte klettern - Optimismus auch für den US-Markt

Die Analysten der DZ Bank sind für den Dax, aber auch für den amerikanischen Aktienmarkt positiv gestimmt. Für den Dachs erhöhen Sie das Kursziel auf 12 500 Punkte. Beim S & P 500 sehen Sie zwar eine hohe Bewertung, aber ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 28, Seite 14, 691 Wörter





ANLEIHEN Anleger setzen wieder verstärkt auf den Bund Zehnjahrespapier problemlos platziert - Sorgen um Griechenland und Frankreich treiben in sichere Häfen kjo Frankfurt - Sorgen vor einem Aufflackern der Staatsschuldenkrise in der Eurozone und Befürchtungen, dass es in Europa bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Frankreich, den Niederlanden sowie in Deutschland zu einem kräftigen Rechtsruck zu Lasten der ...

kjo Frankfurt - Sorgen vor einem Aufflackern der Staatsschuldenkrise in der Eurozone und Befürchtungen, dass es in Europa bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Frankreich, den Niederlanden sowie in Deutschland zu einem kräftigen Rechtsruck zu Lasten der ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 28, Seite 14, 369 Wörter





ROHSTOFFE Hohe Lagerbestände lasten zeitweise auf dem Ölpreis Gold-Notierung steigt auf Dreimonatshoch ku Frankfurt - Die Angst vor einem steigenden US-Ölangebot und hohen US-Lagerbeständen hat am Mittwoch den Ölpreis zunächst etwas belastet. Die Notierung der wichtigsten Nordseesorte Brent Crude büßte 0,5 % auf 54,79 Dollar je Barrel ein. Zeitweise gab der ...

ku Frankfurt - Die Angst vor einem steigenden US-Ölangebot und hohen US-Lagerbeständen hat am Mittwoch den Ölpreis zunächst etwas belastet. Die Notierung der wichtigsten Nordseesorte Brent Crude büßte 0,5 % auf 54,79 Dollar je Barrel ein. Zeitweise gab der ... mehr Börsen-Zeitung, 09.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Frankfurt, Nummer 28, Seite 14, 225 Wörter