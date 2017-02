Commerzbank frustriert die Anleger Schwacher Ausblick drückt Kurs - Umbau, Zinstief und Schifffahrt belasten bn Frankfurt - Mit einem mauen Ergebnisausblick hat die Commerzbank am Donnerstag die Anleger vergrätzt. In einem festen Gesamtmarkt gingen die Anteilsscheine als zweitschwächster Dax-Wert mit 7,60 Euro und einem Minus von 1,8 % aus dem Handel, nachdem sie ...

Gute Firmenbilanzen heben Stimmung Dax legt 0,9 Prozent zu - HHLA stürzt ab - Rege Nachfrage für Irlands Bonds kjo Frankfurt - An den europäischen Aktienmärkten sind politischen Unsicherheitsfaktoren der vorangegangenen Tage am gestrigen Donnerstag wieder etwas in den Hintergrund getreten. Vielversprechende Unternehmensbilanzen sowie der steigende Ölpreis wurden von den Marktteilnehmern als die beiden Hauptgründe für die verbesserte ...

KOMMENTAR - COMMERZBANK Mau

KOMMENTAR - VOLKSWAGEN Schlammschlacht

Es sollen "Fake News" sein, die der bis April 2015 amtierende Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen, Ferdinand Piëch, über die Rolle von Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und einiger aktueller und ehemaliger Aufsichtsratsmitglieder im Abgasskandal verbreitet. Auf Neudeutsch hat Stephan Weil, Ministerpräsident des zweitgrößten ... mehr Börsen-Zeitung, 10.02.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 29, Seite 1, 311 Wörter





Washington blockiert Zukauf von Infineon Kontrollausschuss lehnt Wolfspeed-Übernahme ab sck München - Die geplante Übernahme des kleineren US-Wettbewerbers Wolfspeed durch Infineon steht vor dem Aus. Der deutsche Halbleiterkonzern und der Verkäufer Cree teilten mit, dass der zuständige Kontrollausschuss in Washington die Transaktion ablehne. Als Grund führte die Trump-Administration ...

Deutscher Export erklimmt Rekordhoch ks Frankfurt - Die deutschen Exporteure eilen von Rekord zu Rekord. 2016 wurden für 1 207,5 Mrd. Euro Waren ins Ausland geliefert und für 954,6 Mrd. Euro nach Deutschland eingeführt - so viel wie noch nie. Das bedeutet Zunahmen ...

Berlin besorgt über US-Deregulierung wf Berlin - Die Bestrebungen der neuen US-Regierung, den heimischen Finanzmarkt zu deregulieren, werden in Berlin mit Sorge gesehen. Die globalen Standards für Liquidität und Eigenkapital systemrelevanter Finanzinstitute dürften nicht aufgeweicht werden, hieß es im Bundesfinanzministerium. Dies sei besonders ...

FINANZMARKTKALENDER - NÄCHSTE WOCHE Hohe Erwartungen an die Allianz Europas Branchenprimus steht womöglich vor umfangreichem Aktienrückkauf - Gute Zahlen in Sicht Von Stefan Kroneck, München Wenn die Allianz am Freitag kommender Woche ihre Bilanz für das zurückliegende Jahr vorlegt, sind die Erwartungen an Europas größtem Erstversicherungskonzern hoch. Für Analysten und Investoren stehen dabei vor allem die Ergebnisse des Jahresschlussquartals, der Ausblick ...

FINANZMARKTKALENDER Fällt Nestlés Wachstumsziel? Donnerstag, 16.2.: Es wird keine der üblichen Bilanzpressekonferenzen von Nestlé werden. Das ist jetzt schon klar. Denn wenn der weltgrößte Lebensmittelkonzern nächsten Donnerstag sein Jahresergebnis präsentiert, wird dem Auftreten und dem "Wording" des neuen CEO Ulf Mark Schneider wohl mehr Aufmerksamkeit ...

FINANZMARKTKALENDER CS vor Milliardenverlust Dienstag, 14.2.: Das Jahr 2016 dürfte als "Annus horribilis" in die Annalen der Credit Suisse (CS) eingegangen sein. Es begann mit der Veröffentlichung eines Verlustes für das Jahr 2015 in der Höhe von fast 3 Mrd. sfr. Es ging weiter mit ...

FINANZMARKTKALENDER Zuversicht bei Tui Dienstag, 14.2.: Seit der Vorlage der Bilanz zum Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 am 8. Dezember hat die Tui-Aktie um rund 10 % zugelegt. Analysten sind, was ihre Anlageempfehlungen anbelangt, überwiegend positiv eingestellt gegenüber dem weltgrößten Touristikkonzern. Zur anstehenden Hauptversammlung schlägt ...

FINANZMARKTKALENDER Bilanz der Börse Nebensache Mittwoch, 15.2.: Wenn die Deutsche Börse am Mittwoch ihre Zahlen vorlegt und tags darauf auf ihrer Bilanzpressekonferenz erläutert, wird sie sich erneut damit abfinden müssen, dass sich das Publikum auf andere Themen fokussieren wird. Vor allem die Börsenfusion wird im Mittelpunkt ...

FINANZMARKTKALENDER T-Mobile US im Rampenlicht Dienstag, 14.2.: T-Mobile US bleibt das Highlight im Portfolio der Deutschen Telekom. Am kommenden Dienstag berichtet die Wachstumslokomotive des Konzerns über das Geschäft im Schlussquartal, das sich nahtlos an eine nunmehr seit Jahren ungebremste Wachstumsgeschichte anschließen sollte. Im dritten Quartal hatte ...

FINANZMARKTKALENDER Gerresheimer erntet Mittwoch, 15.2.: Drei große strategische Schritte hat Gerresheimer in den vergangenen eineinhalb Jahren getätigt. Das kapitalintensive Röhrenglasgeschäft ging an Corning, in den USA gelang mit dem Kauf des Pillenbehälter-Herstellers Centor die lang ersehnte Akquisition in Nordamerika und die schon länger ins ...

Unicredit hakt Horrorjahr ab Kapitalerhöhung soll Bank rasch gesunden lassen - Verlust von 11,8 Mrd. Euro Die Unicredit weist wie erwartet einen Jahresverlust von 11,8 Mrd. Euro aus. Ohne Rückstellungen und Wertberichtigungen wäre sie aber deutlich im Plus gewesen. Die Kapitalerhöhung nimmt derweil Konturen an. tkb Mailand - Die italienische Großbank Unicredit verzeichnete im Vorjahr unterm ...

Goldman Sachs begrüßt Deregulierung CEO Lloyd Blankfein wünscht sich geringere Anforderungen für die Branche sp New York - Vor einer Woche hat US-Präsident Donald Trump das US-Finanzministerium angewiesen, die Regulierung der Finanzbranche im Rahmen des Wall-Street-Reformpakets Dodd-Frank Act auf den Prüfstand zu stellen (vgl. BZ vom 4. Februar). Der Rückbau der Bankenregulierung war ...

Mediobanca baut Gewinn aus Wealth Management und Verbraucherkredit-Geschäft laufen solide tkb Mailand - Die italienische Investmentbank Mediobanca hat den Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr von Anfang Juli bis Ende Dezember um 30 % auf 418 Mill. Euro erhöht. Ausschlaggebend waren die soliden Ergebnisse im Verbraucherkredit-Geschäft (Compass) und im Wealth Management. ...

Neues Segment der Börse heißt Scale Nachfolger des Neuen Markets startet im März ku Frankfurt - Das neue Marktsegment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen wird den Namen "Scale" tragen. Dies teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag mit. Es handele sich um das Ergebnis eines Namenswettbewerbes, zu dem Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter ...

Finanzaufsicht nimmt sich offene Immobilienfonds vor FCA macht Vorschläge zur "Reform" der Assetklasse hip London - Die britische Finanzaufsicht hat eine Reihe möglicher Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen sich die Schließung offener Immobilienfonds künftig vermeiden lassen könnte. Abschaffen will die Financial Conduct Authority (FCA) die Anlagevehikel nicht. Eine ganze Reihe von Anbietern musste ...

Berlin warnt Washington vor Lockerung der Bankregeln Für globale Liquiditäts- und Eigenkapitalvorgaben wf Berlin - Die deutsche Bundesregierung warnt die neue US-Führung vor einer Aufweichung der Regulierungsstandards für internationale Finanzinstitute. Globale Probleme bedürften globaler Antworten, hieß es im Bundesfinanzministerium in Berlin. Die international abgestimmten Vorgaben für Liquidität und Eigenkapital systemrelevanter Institute ...

Wells Fargo zahlt keine Boni sp New York - Die US-Retailbank Wells Fargo wird nach dem schlechtesten Geschäftsjahr seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise und den peinlichen Enthüllungen über mehr als 2 Millionen Phantomkonten, die eine Strafzahlung von 185 Mill. Dollar an die US-Behörden ...

Goldman-Fonds zieht New York vor hip London - Ein Hedgefonds der US-Investmentbank Goldman Sachs (GS)

Société Générale will Sparte versilbern Großbank erwägt Börsengang der Leasing-Einheit ALD - Gewinneinbruch geringer als erwartet Die französische Großbank Société Générale weist für das vierte Quartal einen hohen Gewinnrückgang aus, schlägt sich aber dank solider Ergebnisse im Privatkundengeschäft besser als erwartet. Die Leasing-Sparte ALD soll an die Börse gebracht werden. wü Paris - Die französische Großbank ...

Frankfurt bemüht sich um Banker aus London Das Werben erweist sich als schwierig - Vergleichsweise niedrige Mieten Reuters Frankfurt - 50er-Jahre-Architektur in der Innenstadt, eine unübersehbare Drogenszene rund um den Hauptbahnhof und ein saures Nationalgetränk namens Apfelwein - für Neuankömmlinge bietet Frankfurt erst einmal wenig Herzerwärmendes. Die Finanzmetropole hat beim Werben um Brexit-Zuzügler ein Imageproblem. Finanzinstitute ...

Signal Iduna erwartet steigende Ergebnisse Vorstandschef: Ziele des Sparprogramms werden plangemäß erreicht ste Hamburg - Der Allfinanzkonzern Signal Iduna erwartet für 2016 ein besseres Ergebnis als im Jahr zuvor. Der Vorstandsvorsitzende Ulrich Leitermann stellte in einem Pressegespräch in Hamburg in Aussicht, dass der 2015 verbuchte Jahresüberschuss von gut 93 Mill. Euro ...

Zurich Insurance zeigt sich wieder fit CEO Mario Greco sucht Idealform für Versicherer Von Daniel Zulauf, Zürich "Die Zurich ist kein Sanierungsfall." Die Überzeugung, mit der Mario Greco vor weniger als einem Jahr als Chef des Schweizer Vorzeigeunternehmens angetreten war, hat er am Donnerstag mit Fakten untermauert. Mit einem Jahresgewinn von 3,2 Mrd. ...

IBB fördert Berliner Wirtschaft in geringerem Umfang ge Berlin - Mit Finanzierungszusagen über gut 1,7 Mrd. Euro hat die Investitionsbank Berlin (IBB) im vergangenen Jahr ihr Neugeschäftsvolumen um gut 40 % gesteigert. Dieses Plus ist allerdings ausschließlich auf die Teilnahme an einer erneuten Finanzierungsrunde für den ...

US-Gericht untersagt Versicherer-Fusion Reuters Washington - Ein US-Bundesgericht hat eine weitere Übernahme amerikanischer Krankenversicherer untersagt. Die Fusion der beiden Anbieter Anthem und Cigna würde zu einer noch stärkeren Konzentration auf dem Markt und wahrscheinlich zu höheren Preisen führen, urteilte das Gericht der ...

Provinzial hält Schäden in Grenzen ak Düsseldorf - Die Unwetterserie im Frühsommer 2016 hat die Provinzial Rheinland belastet. Trotz 60 Mill. Euro Schäden blieb die kombinierte Schaden-Kosten-Quote des viertgrößten öffentlichen Versicherers im vergangenen Jahr mit leicht gestiegenen 91,5 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von ...

Scope baut Präsenz in Frankfurt aus jsc Frankfurt - Die Berliner Ratingagentur Scope vergrößert ihre Präsenz in Frankfurt: Aus Bad Homburg kommen die mehr als 30 Mitarbeiter der ehemaligen Feri Eurorating, die im August von Scope übernommen worden war und per 24. Januar in Scope ...

DZ Bank ist jetzt auch in Jakarta sto Frankfurt - Das genossenschaftliche Zentralinstitut DZ Bank hat nun auch eine Repräsentanz in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Mit 250 Millionen Einwohnern und einem Wirtschaftswachstum von im Schnitt mehr als 5 % pro Jahr sei Indonesien "eine der attraktivsten ...

DIE BILANZ DER COMMERZBANK 2016 Das Management malt den Ausblick grau in grau Commerzbank-Chef Zielke: 2017 und 2018 sind geprägt durch den Umbau - Das Institut will die harte Kernkapitalquote über 12 Prozent halten Die Commerzbank stimmt ihre Aktionäre auf zwei magere Jahre ein. 2017 und 2018 seien geprägt durch den Umbau der Bank, erklärt Konzernchef Martin Zielke. Neben dem Zinstief macht die Schifffahrtskrise dem Institut zu schaffen. Von Bernd Neubacher, Frankfurt Von Bernd Neubacher, Frankfurt Die Commerzbank macht ...

DIE BILANZ DER COMMERZBANK 2016 Schiffsengagements holen die Commerzbank ein Institut erhöht die Risikovorsorge - Einmalerträge begrenzen den Ergebnisrückgang 2016 bn Frankfurt - Einmalerträge haben das Ergebnis der Commerzbank im vergangenen Jahr geschönt, die Effekte steigender Belastungen aus der Schiffsfinanzierung überkompensiert und den Gewinnrückgang binnen Jahresfrist begrenzt. Am Donnerstag wies das Institut für 2016 ein Vorsteuerergebnis von 643 Mill. ...

DIE BILANZ DER COMMERZBANK 2016 Mit Fintech-Neusprech und Schlips auf digitaler Reise Commerzbank wird zum Technologieunternehmen Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Die Commerzbank hat die Reise in die digitale Zukunft angetreten. 14 Vorhaben, sogenannte Journeys, wurden bisher mit dem Ziel definiert, bis 2020 vier Fünftel der relevanten Prozesse zu digitalisieren und - nur keine falsche Bescheidenheit! - ...

GASTKOMMENTAR Jetzt handeln! Freihandel ist wie eine von einem Moderator geführte Diskussionsrunde, bei der Teilnehmer miteinander reden, voneinander lernen und keiner dem anderen über den Mund fährt, auch wenn die Diskussion mal etwas hitziger werden darf. Ein Handelskrieg ist demgegenüber wie eine ...

Freihandel ist wie eine von einem Moderator geführte Diskussionsrunde, bei der Teilnehmer miteinander reden, voneinander lernen und keiner dem anderen über den Mund fährt, auch wenn die Diskussion mal etwas hitziger werden darf. Ein Handelskrieg ist demgegenüber wie eine ... mehr Börsen-Zeitung, 10.02.17, Autor Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt HSH Nordbank, Nummer 29, Seite 6, 472 Wörter





Emissionshandel wird verschärft Geplante Reformen ab 2021 nehmen Konturen an - EU-Parlament will nächste Woche entscheiden Nach einer eineinhalbjährigen Beratungszeit wird das EU-Parlament in der nächsten Woche eine deutliche Verschärfung des Emissionshandels absegnen. Für Zementindustrie, Airlines und andere Branchen wird es künftig teurer, CO2 auszustoßen. Der Brexit könnte die Pläne aber noch einmal durcheinanderbringen. Von Andreas Heitker, ...

Operation Gold-Verschickung Von Stephan Lorz, Frankfurt Gold ist ein magisches Metall. Es hat seit jeher ungeheure Faszination auf die Menschen aller Kulturkreise ausgeübt, gilt als Inbegriff für Glück, Reichtum und Macht. Sein intrinsischer Wert ergibt sich durch seine relative Seltenheit und durch ...

Zitterpartie im britischen Oberhaus Theresa Mays Brexit-Zeitplan in Gefahr hip London - Das britische Oberhaus könnte sich in den kommenden Wochen als größere Hürde für Theresa May erweisen als die gewählten Abgeordneten des Parlaments. Im Unterhaus ging das von der Regierung eingebrachte Gesetz, das es May erlaubt, Artikel ...

EU-Konsumklima steigt weiter ba Frankfurt - Die Verbraucher in Europa haben sich bislang nicht von der negativen Nachrichtenlage anstecken lassen. Sie würden zunehmend genau selektieren, welche Themen tatsächlich Einfluss auf ihr tägliches Leben haben, resümiert GfK-Experte Rolf Bürkl das Ergebnis der vierteljährlichen ...

Iran-Geschäft läuft mit Regierungshilfe dpa-afx Berlin - Lukrative Iran-Geschäfte mit dem Bundesadler im Rücken: Nach dem Atom-Abkommen und dem Ende der westlichen Sanktionen hat die Bundesregierung mittlerweile Exportgeschäfte deutscher Firmen in der Islamischen Republik mit 430 Mill. Euro abgesichert. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium ...

Deutscher Export floriert Überschüsse im Warenhandel und in der Leistungsbilanz so hoch wie noch nie - Warnung aus Brüssel Die deutsche Außenwirtschaft hat im vergangenen Jahr neue Höchstmarken erreicht. Export, Import und auch der Leistungsbilanzüberschuss waren noch nie so groß. Die Zahlen dürften die internationale Kritik, etwa von US-Präsident Trump, am deutschen Wirtschaftsmodell anheizen. ks/ahe Frankfurt/Brüssel - Mit neuen ...

Japan will Handelsstreit mit USA vermeiden Beschäftigungs- und Wachstums-Initiative soll US-Präsident Donald Trump milde stimmen mf Tokio - Japans Premierminister Shinzo Abe hat bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus und am Samstag beim Golfen in Florida eine Gratwanderung vor sich: Er will einerseits die Kritik von Trump an ...

Trump setzt deutschen G20-Vorsitz unter Zugzwang Insider: Neue US-Regierung könnte Vereinbarungen kippen - Vorbereitungen hängen in der Luft Reuters Brüssel/Berlin - US-Präsident Donald Trump bringt die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer und deren deutsche Präsidentschaft gehörig ins Schwitzen. Die Deutschen als Vorsitzland betrachten es als vordringliche Aufgabe, die Konsenspositionen der G 20 in zentralen Fragen ...

Signale für robustes US-Wachstum mehren sich Umsatzsprung im Großhandel - Arbeitsmarkt läuft det Washington - Ein Umsatzsprung im Großhandel und rückläufige Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den USA werden von Experten als Vorboten stärkeren Wirtschaftswachstums und einer andauernden Erholung am Arbeitsmarkt gesehen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums gingen die Erstanträge in der abgelaufenen ...

KOMMENTAR 1984

Arbeitslosigkeit in Hellas stagniert Reuters Athen - Die Arbeitslosigkeit in Griechenland bleibt hoch. Rund 1,1 Millionen Menschen waren im November offiziell auf Jobsuche, wie das nationale Statistikamt Elstat am Donnerstag mitteilte. Die um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Zahl der Erwerbslosen in dem Euro-Krisenstaat verharrte ...

Bullard sieht keine Überhitzung Reuters St. Louis - US-Notenbankmitglied James Bullard sieht trotz der Investitions- und Steuersenkungspläne der neuen Regierung keine Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft. "Bislang scheint sich übermäßiger Inflationsdruck nicht aufzubauen", sagte der Präsident der Fed-Filiale von St. Louis am ...

ANSICHTSSACHE Wohlstand für alle funktioniert bereits Die öffentlichen Debatten im Wahljahr 2017 scheinen den Gesetzen des postfaktischen Zeitalters zu gehorchen. Gesamtwirtschaftlich geht es Deutschland so gut wie noch nie, aber die Einschätzung der Menschen über die wirtschaftliche Lage des Landes zeichnet das gegenteilige Bild. Lage ...

LEITARTIKEL Das Ende des Fließbands

NOTIERT IN LONDON Square Mile Challenge

WERTBERICHTIGT Geduldiger Puma-Aktionär In aller Ruhe kann Bjørn Gulden seine Arbeit machen. Der Mehrheitsaktionär Kering lässt dem Vorstandschef von Puma viel Freiheit und Zeit. Zwar hinkt das Geschäftswachstum des Unternehmens in der boomenden Sportartikelbranche dem der Konkurrenz hinterher. Doch Gulden hält bisher ...

WERTBERICHTIGT Steiniger Weg zur Stahlfusion

Bei Thyssenkrupp wird es in der kommenden Woche spannend. Denn dann entscheidet sich, ob das wichtigste Hindernis für die angestrebte Fusion der Stahlsparte mit dem Europageschäft des indischen Konkurrenten Tata Steel aus dem Weg geräumt werden kann. Es entstünde ...

WERTBERICHTIGT Intels Werk und Trumps Beitrag Eine Investition von 7 Mrd. Dollar, 3 000 neue Arbeitsplätze im Hochtechnologiesektor - Intel-Chef Brian Krzanich hat US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung des Werksausbaus im US-Bundesstaat Arizona einen weiteren Twitter-Triumph beschert. Die Ankündigung zur Erweiterung der Halbleiterfabrik passt ...

USA legen Infineon-Zukauf auf Eis Übernahme des US-Chipspezialisten Wolfspeed droht zu scheitern - Washington hat Sicherheitsbedenken Infineon droht ein Scheitern der Übernahme des US-Chipspezialisten Wolfspeed. Als Grund nannte Deutschlands größter Halbleiterhersteller Sicherheitsbedenken der Trump-Administration. Infineon und der Verkäufer Cree arbeiten zwar an einer alternativen Lösung, allerdings ist ungewiss, ob Washington den Erwerb in abgespeckter Form genehmigt. Börsen-Zeitung, ...

Geld her, Klappe halten Von Walther Becker Ein Kauf? Investoren sind offenbar bereit das Risiko einzugehen, 50 % zu verlieren, wenn es eine Chance gibt, wie an Facebook zu verdienen. Und zwar mit Snapchat, deren Börsengang im angestrebten Volumen von 3 Mrd. Dollar schon ...

CFIUS US-Allzweckwaffe

KOMMENTAR Geplatzter Traum

Knorr-Bremse muss sich für Übernahme von Haldex gedulden

wb Frankfurt - Dass die Übernahme der schwedischen Haldex für Knorr-Bremse kein Sonntagsspaziergang würde, war klar, bevor sich das Münchner Familienunternehmen gegen das konkurrierende Angebot von ZF Friedrichshafen durchgesetzt hatte. Nun wird aber wegen kartellrechtlicher Bedenken sowohl der EU ...

Trident finanziert Cybersecurity hei Frankfurt - Die wachsende Bedrohung durch Cybercrime für Unternehmen und Gesellschaft, wie sie in immer größeren Angriffen globaler Reichweite zum Ausdruck kommt, lenkt inzwischen auch verstärkt Kapital in Cybersecurity. Trident Capital Cybersecurity (TCC), ein Spin-off der seit Jahrzehnten ...

MIG Fonds machen bei Brain Kasse swa Frankfurt - Ein Jahr nach dem Börsengang versilbern die MIG Fonds ihre Beteiligung am Biotech-Unternehmen Brain. Der Altaktionär habe seinen gesamten Aktienbestand von gut 2,5 Millionen Titeln an mehr als 20 institutionelle Investoren veräußert, teilte das Unternehmen aus ...

KRR hält an GfK über 14 Prozent sck München - Im Poker um den geschwächten Nürnberger Marktforscher GfK hat der US-Finanzinvestor KKR nach jüngstem Stand 14,1 % des Grundkapitals eingesammelt. Die Gesellschaft ist damit ihrem Ziel, mindestens 18,5 % zu erreichen, deutlich nähergekommen. Diesen Freitag um ...

IM GESPRÄCH: MARTIN SCHOLICH UND OLAF ACKER Mit dem Kunden auf Ideenreise PwC setzt auf kombinierte Strategie- und Technologieberatung - Inseln mit Start-up-Kultur im Unternehmen - Stark wachsender Markt Von Sabine Wadewitz, Frankfurt Kulturwandel in der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Zum Besuch im neuen Digital Experience Center in Frankfurt hat Vorstandsmitglied und Leiter Advisory, Martin Scholich, die Krawatte abgelegt, Olaf Acker, Leiter Digital Services, kommt in Jeans. Man kann ...

Rückschlag für Hafenkonzern HHLA Verwaltungsgericht fordert Plannachbesserungen für Elbvertiefung - Aktie fällt bis zu 14 Prozent Die HHLA-Anleger sind nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Erweiterung der Elbfahrrinne geschockt. Die mit dem Urteil geforderten Nachbesserungen verzögern das seit Jahren geplante Infrastrukturprojekt weiter. Im Wettbewerb der sogenannten Nordrange-Seehäfen könnten Rotterdam und Antwerpen die Gewinner sein. ste Hamburg ...

Crowdinvesting-Star Protonet ist pleite Wie das Geschäftsgebahren des Serverentwicklers der jungen Finanzierungsform schadet Von Antje Kullrich, Düsseldorf Vom "Start-up des Jahres" bis zur Insolvenz hat es mal gerade gut zwei Jahre gedauert. Protonet ist pleite. Im Jahr 2014 noch war der Entwickler einer kleinen knallorange-farbenen Serverbox ganz oben, sammelte via Crowdinvesting die Rekordsumme ...

Air Berlin versucht Zeit zu gewinnen Neuer Wandler mit Kupon von 8,5 Prozent ge Berlin - Angesichts der in knapp einem Monat drohenden vorzeitigen Rückzahlung einer Wandelschuldverschreibung mit einem ausstehenden Nennbetrag von 140 Mill. Euro versucht sich die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin mit einem Umtauschangebot finanziell Luft zu verschaffen. Zudem will ...

Deutsche Beteiligungs AG erwischt positiven Start Kapitalmarktbewertungen drücken aber auf Ergebnis wb Frankfurt - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist proper ins neues Geschäftsjahr gestartet. Sie schließt das erste Quartal (Stichtag: 31. Dezember 2016) mit einem Konzernergebnis von 14,1 Mill. Euro ab. Dafür stehen der Verkauf der Beteiligung an Grohmann ...

Thyssenkrupp türmt Schulden auf Mittelabfluss wegen teurer Rohstoffeinkäufe auf 1,8 Mrd. Euro verdoppelt - Stahlfusion mit Tata in Sicht Thyssenkrupp bietet zu Beginn des Geschäftsjahres 2016/17 ein gemischtes Bild. Das im ersten Quartal mit 329 Mill. Euro erzielte operative Ergebnis kann sich gleichwohl sehen lassen. cru Düsseldorf - Thyssenkrupp liefert zum Auftakt des Geschäftsjahres 2016/17 ein Bild mit Licht ...

Heidelberg muss sich sputen Druckmaschinenhersteller verfehlt Erwartungen - Konzernchef Hundsdörfer zieht neue Divisionen ein wb Frankfurt - Heidelberger Druckmaschinen muss auf die Tube drücken. Der Konzern benötigt nach einem schwachen dritten Quartal einen Schlussspurt. Doch dank des "soliden Auftragseingangs", des gestiegenen Orderpolsters und obwohl geplante Akquisitionen bislang nicht realisiert wurden, werde unverändert ein ...

Hamborner Reit knackt Milliardenmarke Portfoliowert steigt weiter - Volle Akquisitionspipeline - Finanzspielraum von 200 Mill. Euro ak Düsseldorf - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit ist weiter auf Expansionskurs. Ende 2016 hat das auf Einzelhandels- und Büroimmobilien fokussierte SDax-Unternehmen die angepeilte Marke von 1 Mrd. Euro Portfoliowert überschritten. Auch die im November noch angehobenen sonstigen Finanzziele wurden ...

Hohe Rohstoffkosten bremsen Voestalpine Börsenaufsicht beendet Prüfung zu Texas-Werk cru Düsseldorf - Entwarnung für Österreichs größten Stahlkonzern Voestalpine: Die Börsenaufsicht FMA hat ihre Untersuchung der Informationspolitik des Unternehmens rund um die unerwartete Kostensteigerung um rund 250 Mill. Euro beim Bau eines Werks in Texas eingestellt. Es habe "keinerlei ...

Frühere Voith-Sparte expandiert nach Zellteilung Leadec-Gruppe setzt strategische Agenda igo Stuttgart - Die frühere Voith-Sparte Industrial Services will regional expandieren und liebäugelt mit Zukäufen. Die 6-Gruppe, wie der Dienstleister heißt, nachdem der Finanzinvestor Triton im Herbst 75 % der Anteile erworben hatte, wurde mittlerweile in zwei eigenständige Unternehmen ...

Börsenkandidat Ottobock bereinigt das Portfolio IT- und Kunststoffsparten sollen verkauft werden wb Frankfurt - Mit Blick auf geplante Beteiligungen und den Börsengang will sich das Medizintechnikunternehmen Ottobock von seinem IT-Spezialisten Sycor trennen. Hans Georg Näder, Inhaber und Vorsitzender der Holding, möchte dem Wachstum des Kerngeschäfts Gesundheit damit "eine weitere wichtige ...

Neue Gedankenspiele um Google Play in China Mögliche Pläne für Einführung des App-Stores über chinesisches Joint Venture - Heikles Restriktionsumfeld Von Norbert Hellmann, Schanghai In China ranken sich neue Spekulationen um eine Art Rückkehr des Silicon-Valley-Riesen Google Inc. in den chinesischen Markt. Dem Vernehmen nach erwägt Google seinen hauseigenen App-Store Google Play über ein Joint-Venture-Arrangement mit dem chinesischen Internetkonzern Netease ...

Villeroy kommt mit Auslieferungen kaum nach Badausstatter und Geschirrhersteller scheint auf Wachstum und Renditesteigerung abonniert - Projektgeschäft soll forciert werden

IM INTERVIEW: FRANK GÖRING UND NICOLAS LUC VILLEROY "Protektionismus passt nicht zu unserer heutigen Welt" Vorstandschef und Tischkultur-Vorstand von Villeroy & Boch über den Sinn der "Ambiente", Digitalisierung und den Wert der Freiheit

L'Oréal prüft Optionen für Body Shop wü Paris - Luxusprodukte und Nordamerika sind im vergangenen Geschäftsjahr die größten Wachstumstreiber von L'Oréal gewesen. Weniger erfreulich lief es dagegen für die Filialkette und Marke The Body Shop. Der weltweit größte Kosmetikkonzern kündigte deshalb am Donnerstag nach Börsenschluss ...

Chinas Automarkt mit Januar-Delle nh Schanghai - Chinas Autoabsatz hat im Januar einen heftigen Rückgang hingelegt. Neuen Zahlen des Branchenverbandes Passenger Car Association (PCA) zufolge rutschten die Pkw-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,8 % auf 2,12 Millionen Fahrzeuge ab. Allerdings unterliegen die ...

Twitter wartet auf den Trump-Effekt Kurznachrichtendienst tritt trotz Gratiswerbung des US-Präsidenten auf der Stelle - Aktie bricht ein Der Kurznachrichtendienst Twitter hat sich dank Donald Trump zum Sprachrohr des mächtigsten Mannes der Welt gemausert. In den Zahlen ist von der weltweiten Aufmerksamkeit allerdings nichts zu sehen. Die Aktie stürzt um gut ein Zehntel ab. sp New York - ...

Nokia will ein Software-Unternehmen werden 350 Mill. Euro für Comptel - Telekomausrüster kämpfen um Neuausrichtung ihres Geschäfts Von Heidi Rohde, Frankfurt Nokia stärkt ihr Produktportfolio mit zukunftsträchtigen Softwareanwendungen durch den Kauf der ebenfalls in Finnland ansässigen Comptel. Die 1986 gegründete und seit 2002 börsennotierte Gesellschaft ist spezialisiert auf den softwarebasierten mobilen Datenverkehr und hat im vergangenen Jahr ...

Puma verliert gegen die Konkurrenz Umsatz wächst schwächer als Erlös von Adidas und Under Armour jh Herzogenaurach - Flankiert von weiterhin überdurchschnittlichen Marketinginvestitionen peilt Puma für dieses Jahr wieder ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum mit einer hohen einstelligen Rate an. 2016 stieg der Erlös um 7 % (siehe Tabelle), währungsbereinigt um 10 % - einen Tick ...

KURZ GEMELDET Intel investiert Milliarden in US-Fabrik Intel hat bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump milliardenschwere Investitionen in eine neue Chipfabrik in den USA angekündigt. Konzernchef Brian Krzanich sagte, Intel werde 7 Mrd. Dollar in die Anlage im Bundesstaat Arizona stecken. Bei der Fabrik handelt ...

KURZ GEMELDET Manchester United steigert Umsatz kräftig Der englische Rekordmeister Manchester United hat den Umsatz trotz der verpassten Champions-League-Teilnahme im abgelaufenen Quartal um 18 % auf 158 Mill. Pfund gesteigert. Der Club des Ex-Nationalmannschaftskapitäns Bastian Schweinsteiger steigerte den operativen Gewinn um 15 % auf 37,6 Mill. ...

KURZ GEMELDET Ausblick von iRobot enttäuscht im Markt Ein enttäuschender Ausblick hat iRobot den größten Kurssturz binnen zwölf Monaten eingebrockt. Die Aktien des Herstellers der Roomba-Saugroboter fielen am Donnerstag vorbörslich um 8,5 % auf ein Zweieinhalbmonatstief von 56,01 Dollar. Für 2017 peilt das Unternehmen den Angaben zufolge ...

KURZ GEMELDET Großauftrag für Boeing aus Singapur

Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing kann sich auf einen Großauftrag aus Singapur freuen. Die Fluggesellschaft Singapore Airlines will bei dem Erzrivalen von Airbus 39 Langstreckenjets kaufen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Der geplante Auftrag umfasst 20 Exemplare des modernisierten ...

KURZ GEMELDET Cancom steigert Umsatz um ein Zehntel Der IT-Dienstleister Cancom hat im vergangenen Jahr von den anhaltenden Digitalisierungsbemühungen seiner Kunden profitiert. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz 2016 um ein Zehntel auf 1,02 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) legte ...

KURZ GEMELDET Kellogg schreibt rote Zahlen Der US-Lebensmittelkonzern Kellogg rutscht wegen seiner venezolanischen Tochter tiefer in die roten Zahlen. Der Verlust stieg wegen der Belastungen im abgelaufenen Quartal auf 53 Mill. Dollar. Der Cornflakes-Hersteller bekommt wie andere internationale Konzerne unter anderem die hohe Inflation in ...

Ölkonzern Total kann schwierigem Umfeld trotzen wü Paris - Der französische Ölkonzern Total hat sich trotz des schwierigen Branchenumfelds 2016 besser geschlagen als viele Konkurrenten. Im vierten Quartal steigerte er den Umsatz um 12 % auf 42,3 Mrd. Dollar. Das bereinigte Nettoergebnis legte um 16 ...

Dollarstärke drückt Coca-Cola-Umsatz dpa-afx Atlanta - Beim US-Getränkekonzern Coca-Cola sind die Erlöse zum Jahresende weiter gesunken. Im vierten Quartal ging der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 6 % auf 9,4 Mrd. Dollar zurück, wie der Pepsi-Rivale am Donnerstag mitteilte. Wegen Fitnesstrends ...

Trafohersteller SGB im Schaufenster wb Frankfurt - BC Partners hat nach Angaben aus Finanzkreisen drei Interessenten für den Transformatorenhersteller SGB-Smit aus Regensburg an der Hand. Der Finanzinvestor äußert sich dazu nicht. Goldman Sachs ist mit der Auktion betraut, in der es um einen ...

USA und China helfen Pernod wü Paris - Der Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat in den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres 2016/17 von der starken Nachfrage in den USA und in China sowie von Kosteneinsparungen profitiert. Der Umsatz legte um 2 % auf 5,06 Mrd. ...

PERSONEN Zurich-Chef achtet auf schlanke Linie Von Dani Zulauf, Zürich Die Versicherung von Großunternehmen ist ein Steckenpferd der Zurich Insurance, eines in dem sich die Internationalität des Unternehmens besonders gut ausspielen lässt. Auf solche Stärken will der Vorstandsvorsitzende Mario Greco setzen, um der "unglaublich starken Marke" ...

PERSONEN Berend Gortmann 60 Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Vor mehr als zwölf Jahren haben 21 Vorstände von Volks- und Raiffeisenbanken aus dem Rheinland und Westfalen die Interessengemeinschaft kleiner und mittlerer Genossenschaftsbanken (IG) ins Leben gerufen. Nach früheren Angaben gehören der Gruppierung mehr als 400 ...

PERSONEN Wolfgang Bernhard will offenbar Daimler-Vorstand verlassen

PERSONEN Charlotte Hogg neue Nummer 2 bei der Bank of England

PERSONEN Klaus Kühn 65

Hongkong-Börse kommt in die Gänge Malus zu chinesischen Festlandaktien deutlich verkürzt - Immobilienwerte finden aus dem Loch heraus

Chinas Aktienmärkte laufen auf unterschiedlichen Touren. Während auf den Festlandmärkten die Dinge auch nach dem chinesischen Neujahrsfest nur schleppend verlaufen, springen die in Hongkong notierten H-Aktien immer kräftiger an und liegen nun nahe einem Vierzehnmonatshoch. Damit reduziert sich auch der ... mehr Börsen-Zeitung, 10.02.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 29, Seite 17, 878 Wörter





AKTIEN Hamburger Hafen und Twitter brechen ein Dax erholt sich trotz anhaltender politischer Risiken - Ausblick setzt Commerzbank-Aktie zu ku Frankfurt - Trotz der anhaltenden politischen Risiken haben die Anleger am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag wieder Zutrauen gefasst. Der Dax legte um 0,9 % auf 11 643 Punkte zu, der Euro Stoxx 50 verzeichnete ein Plus von 1,2 ...

GELD ODER BRIEF Akquisitionsstrategie belastet Intesa Sanpaolo Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Die mit 36 Mrd. Euro höchstkapitalisierte Bank Italiens, Intesa Sanpaolo, steht derzeit im Mittelpunkt des italienischen Finanzgeschehens. Aber nicht etwa, weil die Anfang Februar veröffentlichten Quartalsergebnisse besser ausgefallen sind als erwartet und der Gewinn des Schlussquartals ...

ANLEIHEN Gute Nachfrage nach Iren-Bonds Fünfjahressatz nähert sich wieder der Nulllinie - Nigeria tritt im Dollar auf - Bundestitel unterstützt kjo Frankfurt - In den Reihen der Eurozone-Staaten ist am Donnerstag Irland aufgetreten und hat eine gute Nachfragesituation für die Bonds vorgefunden. Es war das erste Mal seit dem Jahr 2010, dass die Iren in einer Auktion wieder mit ...

DEVISEN Vage US-Steuerfantasie gibt dem Dollar Aufwind Greenback gewinnt gegenüber dem Euro 0,3 Prozent - Yen schwächelt vor Gipfeltreffen dm Frankfurt - Am Devisenmarkt sind am Donnerstag kaum stärkere Kursausschläge verzeichnet worden, und das Geschehen ist insgesamt in ruhigen Bahnen verlaufen. Im späten europäischen Handel wertete der Dollar jedoch etwas auf, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, in ...

GAM: Positive Trends in den Schwellenländern Anlegern wird zu Lokalwährungsbonds geraten kjo Frankfurt - Anleger halten derzeit weiterhin ein Untergewicht bei Schwellenländeranleihen in lokaler Währung. Der Grund dafür waren zunehmende Portfolioabflüsse aus Schwellenländern aufgrund von Trumps Wahlsieg. Die positiven Trends aus dem vergangenen Jahr dürften 2017 anhalten, das ist die ...

ROHSTOFFE Brent-Ölpreis klettert wieder über 55 Dollar Streiks in Kupferminen beginnen - Gold billiger ku Frankfurt - Der Preis der wichtigsten Rohölsorte Brent Crude hat sich am Donnerstag erholt, nachdem die Zahlen der US-Regierung zu den Lagerbeständen einen unerwarteten Rückgang bei Benzin ergaben. Zuletzt war die US-Nachfrage nach Benzin stark rückläufig gewesen, was ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Potenzial eingepreist bei Compugroup Die Anlageexperten von Hauck & Aufhäuser haben das Kursziel für die Aktie von Compugroup Medical von 35 Euro auf 40 Euro angehoben. Der Titel notiert derzeit mit 38 Euro. Die Analysten bleiben bei ihrer Einstufung mit "Hold". Die neuesten ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Börsenfusion noch nicht gesichert Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse von 81 Euro auf 85 Euro angehoben. Aktuell notiert der Titel mit 80,82 Euro. Sie plädieren weiterhin dafür, die Aktie zu halten. Den Experten des ...

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN Hohe Bewertung bei Infineon konstatiert Independent Research hebt das Kursziel für die weiter zum Halten empfohlene Infineon von 17 auf 18 (derzeit 16,99 Euro an). Das Research-Haus wertet die von Infineon vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal als überwiegend erfreulich. Der Umsatz sei dank eines ...

Höhere Umsätze bei Aktienanleihen wrü Frankfurt - Die Umsätze in strukturierten Wertpapieren an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt sind im Januar 2017 weiter angestiegen. Sie erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,9 % auf 3,9 Mrd. Euro. Im Vergleich zum entsprechenden ...

UBS hält zu Value-Aktien dm Frankfurt - Im europäischen Aktienuniversum gibt es nach Ansicht der Großbank UBS unter Berücksichtigung von Value-Kriterien (wie Kurs-Buchwert-Verhältnis) weiter große Bewertungslücken zwischen dem ersten und letzten Drittel in einem Sektor. Dies deute auf unausgeschöpftes Potenzial für Value-Aktien, obwohl ...

