sp New York - Die Pläne zur Lockerung der Regulierung von US-Banken nehmen Gestalt an. Geht es nach einem Gesetzesentwurf des Finanzausschusses im US-Kongress, sollen die Institute sich künftig nur noch alle zwei Jahre den derzeit jährlich vorgesehenen Stresstests ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 30, Seite 1, 264 Wörter





ge Berlin - Auch wenn die Zeiten des stürmischen Wachstums vorbei sind, ist die Deutsche Wohnen nach wie vor am Kapitalmarkt präsent. "Wir sind ständig im Markt, um unsere Finanzierung zu optimieren", sagt Philip Grosse, der neue CFO des ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Ulli Gericke, Berlin, Nummer 30, Seite 1, 269 Wörter





Das sind ja ganz neue Töne, die da in der US-Notenbank Fed angeschlagen werden. Sollte es mit den Zinserhöhungen in diesem Jahr etwa doch nicht so schnell zugehen, wie das bislang an den Märkten erwartet wird und - vor allem ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Kai Johannsen, Nummer 30, Seite 1, 666 Wörter





ahe Brüssel - Nach monatelangen Auseinandersetzungen haben die europäischen Institutionen und der Internationale Währungsfonds IWF einen gemeinsamen neuen Anlauf unternommen, um die Sanierung Griechenlands auch mittelfristig festzuzurren. Nach einem Spitzentreffen der Institutionen mit dem griechischen Finanzminister in Brüssel kündigte ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Andreas Heitker, Brüssel, Nummer 30, Seite 1, 123 Wörter





po Frankfurt - Der Stuttgarter Daimler-Konzern hat den bisherigen Truck-Vorstand Wolfgang Bernhard mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Konzernchef Dieter Zetsche, der selbst einmal die Lkw- und Bussparte von Daimler geleitet hatte, übernimmt die Leitung des Geschäftsfelds so ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 30, Seite 1, 120 Wörter





sto Frankfurt - Bei der Meag gehen die Geschäfte mit externen Kunden nicht so recht voran. Zuletzt entwickelte sich das verwaltete Vermögen im Drittgeschäft bei dem Vermögensmanager von Munich Re und deren Tochter Ergo leicht rückläufig. Dies lag vor ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Silke Stoltenberg, Frankfurt, Nummer 30, Seite 1, 116 Wörter





tkb Mailand - Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat 2016 ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 30, Seite 2, 457 Wörter





wü Paris - Investoren haben die Ergebnisse von Amundi begrüßt. Europas größter Assetmanager konnte sein Nettoergebnis 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % auf 568 Mill. Euro steigern und das Ergebnis je Aktie um 7,3 % auf 3,40 ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 30, Seite 2, 398 Wörter





wü Paris - Die stärker als BNP Paribas und Société Générale vom französischen Markt abhängige Bankengruppe BPCE hat dank ihrer börsennotierten Tochter Natixis das Zinstief im vergangenen Jahr ohne großartigen Ertragseinbruch überstanden. Die Erträge von Natixis, die 2016 um ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 30, Seite 2, 268 Wörter





jsc Frankfurt - Der Absatz börsengehandelter Fonds (ETF) ist zu Jahresbeginn erneut gestiegen: Weltweit sammelten die Fonds im Januar netto 61,2 Mrd. Dollar ein nach 58,3 Mrd. Dollar im Dezember und 56,0 Mrd. Dollar im November, wie die Fondsgesellschaft ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Jan Schrader, Frankfurt, Nummer 30, Seite 2, 171 Wörter





wb Frankfurt - Agic Capital, ein europäisch-asiatisches Private-Equity-Haus, hat seinen ersten Fonds mit einem Volumen von 1 Mrd. Dollar geschlossen. Die Beteiligungsgesellschaft, die vor allem asiatische Investoren bedient, hat im vergangenen Jahr mit dem Aufbau des Portfolios begonnen und ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 30, Seite 2, 170 Wörter





wb Frankfurt - One Equity Partners, eine auf mittelständische Unternehmen spezialisierte US-Beteiligungsgesellschaft, hat die Investorensuche für ihren sechsten Fonds mit 1,65 Mrd. Dollar abgeschlossen. Damit sei das selbst gesetzte Ziel übertroffen worden. Nachdem sich das Unternehmen 2015 von J.P. ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 30, Seite 2, 157 Wörter





Reuters Zürich - Die Schweizer Privatbank Julius Bär sieht sich mit einer Klage über mehr als 300 Mill. Euro konfrontiert. Der Liquidator einer ausländischen Gesellschaft werfe der Bank vor, sie habe nicht verhindert, dass zwei ihrer Kunden Vermögenswerte dieser ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters Zürich, Nummer 30, Seite 2, 92 Wörter





dpa-afx Berlin - Wohnungen und Häuser in Deutschland sind im vergangenen Jahr durchschnittlich um 6,6 % teurer geworden. Für Gewerbeimmobilien gingen die Preise um 6 % nach oben, wie der Verband Deutscher Pfandbriefbanken (VDP) mitteilte. Beides sind die stärksten ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor dpa-afx Berlin, Nummer 30, Seite 2, 91 Wörter





Weniger Stress für US-Banken Republikaner konkretisieren Pläne für Deregulierung - Entlastung bei Stresstests und Ende für Volcker Rule

Die neue US-Regierung sieht in der Regulierung des Bankensektors eine Hürde für mehr Wachstum und Beschäftigung. US-Präsident Donald Trump stellt deshalb das Wall-Street-Reformpaket Dodd-Frank auf den Prüfstand. Die Republikaner im Kongress basteln an einem Gesetz, das an seine Stelle treten ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 30, Seite 3, 441 Wörter





ISB soll Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz anschieben Ampelkoalition in Mainz weitet Rolle der Förderbank aus - Kommunalfinanzierung ist "große Unbekannte" jsc Mainz - Die Förderbank von Rheinland-Pfalz setzt im Neugeschäft auf zusätzliche Hilfen für den Wohnungsbau. Das vor wenigen Tagen vorgestellte Programm der Landesregierung, das unter anderem eine Ausweitung von Tilgungszuschüssen und Darlehenshöhen vorsieht, werde im laufenden Jahr auch ...

jsc Mainz - Die Förderbank von Rheinland-Pfalz setzt im Neugeschäft auf zusätzliche Hilfen für den Wohnungsbau. Das vor wenigen Tagen vorgestellte Programm der Landesregierung, das unter anderem eine Ausweitung von Tilgungszuschüssen und Darlehenshöhen vorsieht, werde im laufenden Jahr auch ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Jan Schrader, Mainz, Nummer 30, Seite 3, 358 Wörter





ste Hamburg - Die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover (LBS Nord) sieht der am 21. Februar erwarteten Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur umstrittenen Kündigung hochverzinster Altbausparverträge durch die Bausparkassen gelassen entgegen. Die Vertragskündigungen im Zuge der Nullzinsphase, gegen die bei ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 30, Seite 3, 459 Wörter





hip London - Der stellvertretende Präsident der EU-Kommission hat in London auch für die Zeit nach dem Brexit Kooperation bei der Regulierung der Finanzbranche eingefordert. "Wie auch immer das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU aussieht, es sollte ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 30, Seite 3, 309 Wörter





Fahrenschon versucht, Öl auf HSH-Wogen zu gießen Spekulationen zurückgewiesen - "Fiktive Szenarien" Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Je näher der Monat der Wahrheit für die HSH Nordbank rückt, desto mehr wächst der Druck in der Gerüchteküche und nimmt die Aufgeregtheit im Umfeld zu. Das kennt man von ähnlichen Situationen. Im aktuellen Fall sieht ...

Je näher der Monat der Wahrheit für die HSH Nordbank rückt, desto mehr wächst der Druck in der Gerüchteküche und nimmt die Aufgeregtheit im Umfeld zu. Das kennt man von ähnlichen Situationen. Im aktuellen Fall sieht ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Bernd Wittkowski, Frankfurt, Nummer 30, Seite 3, 342 Wörter





Reuters Zürich - Die Zürcher Kantonalbank hat im vergangenen Jahr wegen Sonderrückstellungen für ihre unter niedrigen Zinsen leidende Pensionskasse weniger verdient. Der Gewinn schrumpfte um gut 4 % auf 691 Mill. sfr, wie die viertgrößte Schweizer Bank mitteilte. Ohne ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters Zürich, Nummer 30, Seite 3, 170 Wörter





Reuters Warschau - Polnische Hausbauer können im Streit über teure Schweizer-Franken-Kredite offenbar doch nicht auf Hilfe aus der Politik hoffen. Der Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, sagte am Freitag im staatlichen Rundfunksender Jedynka, die Bankkunden sollten nicht auf ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters Warschau, Nummer 30, Seite 3, 195 Wörter





IM GESPRÄCH: ANKE SCHAKS Meag tritt auf der Stelle Im Drittgeschäft sorgen planmäßige Rückgaben für Dämpfer - Produktpalette deutlich erweitert Unter neuer Leitung baut Meag, der Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, die Angebotspalette für externe Kunden deutlich aus. Zuletzt sorgten planmäßige Rückführungen bei Collateral-Fonds für einen Rückschlag im verwalteten Vermögen. Von Silke Stoltenberg, Frankfurt Von Silke Stoltenberg, Frankfurt Ein Jahr nach dem Wechsel in ...

Ein Jahr nach dem Wechsel in ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Silke Stoltenberg, Frankfurt, Nummer 30, Seite 4, 848 Wörter





ski Frankfurt - Der unabhängige französische Private-Equity-Investor Idinvest Partners wird in Kürze ein Büro für den Bereich Private Debt in Frankfurt eröffnen. Bisher war die auf Small und Mid Caps ausgerichtete ehemalige Allianz-Tochter, die 1997 von der Versicherung Assurances ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Bernd Wittkowski, Frankfurt, Nummer 30, Seite 4, 166 Wörter





Poste Italiane verkauft Banktochter tkb Mailand - Poste Italiane verkauft die Banktochter Banca del Mezzogiorno an die staatliche Investitionsholding Invitalia. Der Preis beträgt 390 Mill. Euro. Ein entsprechendes Abkommen haben der Chef der Poste Italiane, Francesco Caio, und Invitalia-Chef Domenico Arcuri unterzeichnet. tkb Mailand - Poste Italiane verkauft die Banktochter Banca del Mezzogiorno an die staatliche Investitionsholding Invitalia. Der Preis beträgt 390 Mill. Euro. Ein entsprechendes Abkommen haben der Chef der Poste Italiane, Francesco Caio, und Invitalia-Chef Domenico Arcuri unterzeichnet. Poste Italiane ...

Poste Italiane ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Mailand, Nummer 30, Seite 4, 149 Wörter





Reuters Athen - Die griechische Eurobank forciert ihre Anstrengungen zum Rückzug aus Osteuropa. Die drittgrößte Bank des Landes sucht nach einem strategischen Partner für den Kauf eines Anteils an der rumänischen Bancpost, wie Reuters am Freitag von Insidern erfuhr. ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters Athen, Nummer 30, Seite 4, 108 Wörter





BZ Zürich - Die UBS hat die Aufstockung von Vergütungen in ihrer Investmentbank fürs Erste auf Eis gelegt, wie mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen Bloomberg berichtet haben. Betroffen seien davon auch Angestellte, die befördert werden, heißt es. Das ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor BZ Zürich, Nummer 30, Seite 4, 89 Wörter





Bewegung im Hellas-Schuldenstreit Gläubiger finden eine gemeinsame Verhandlungsbasis - Zusätzliche Reformen auch nach 2018 gefordert

Nach monatelangem Streit haben der IWF und die europäischen Institutionen sich im griechischen Schuldenstreit auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Demnach verlangen die Gläubiger von Athen weitere milliardenschwere Reformen auch nach Ende des derzeit laufenden Hilfsprogramms, um den Haushaltsüberschuss auch mittelfristig ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Andreas Heitker/Dietegen Müller, Brüssel/Frankfurt, Nummer 30, Seite 5, 427 Wörter





nh Schanghai - In China zeigt sich eine unerwartete Belebung des über das Jahr 2016 hinweg stark gedrückten Außenhandels. Im Januar zogen die chinesischen Ausfuhren um 7,9 % gegenüber Vorjahresmonat auf knapp 183 Mrd. Dollar an. In Yuan gerechnet ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 30, Seite 5, 531 Wörter





"Wir sehen uns vor Gericht, die Sicherheit des Landes ist in Gefahr!", teilte US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend via Twitter in Großbuchstaben mit, nachdem sein Kabinett mit dem vor zwei Wochen erlassenen Einreisestopp für Reisende ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Stefan Paravicini, New York, Nummer 30, Seite 5, 457 Wörter





Reuters Frankfurt - Die EZB sollte nach Einschätzung von Notenbank-Direktoriumsmitglied Yves Mersch ihren Zinsausblick bald ändern. Notwendige graduelle Anpassungen in der Kommunikation dürften nicht verschleppt werden, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag bei ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters Frankfurt, Nummer 30, Seite 5, 336 Wörter





Deutlicher Preisanstieg bei US-Einfuhren Starker Dollar gleicht höhere Ölpreise nicht ganz aus det Washington - Eine deutliche Verteuerung der Öleinfuhren hat die US-Einfuhrpreise im Januar spürbar nach oben gedrückt. Dies lieferte nach dem kürzlich veröffentlichten PCE-Index zusätzliche Hinweise auf höhere Inflation. det Washington - Eine deutliche Verteuerung der Öleinfuhren hat die US-Einfuhrpreise im Januar spürbar nach oben gedrückt. Dies lieferte nach dem kürzlich veröffentlichten PCE-Index zusätzliche Hinweise auf höhere Inflation. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) des Arbeitsministeriums zogen ...

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) des Arbeitsministeriums zogen ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Peter De Thier, Washington , Nummer 30, Seite 5, 248 Wörter





Die mexikanische Notenbank hat im Kampf gegen die Inflation erneut den Leitzins angehoben. Sie erhöhte den Zinssatz wie erwartet um 50 Punkte auf 6,25 % und damit das höchste Niveau seit März 2009. Mit der Zinserhöhung wollen die Währungshüter ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters, Nummer 30, Seite 5, 67 Wörter





Frankreichs Industrie hat ihre Produktion im Dezember gedrosselt. Das gesamte produzierende Gewerbe stellte 0,9 % weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Insee mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,7 % gerechnet, nach plus 2,4 % ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Reuters, Nummer 30, Seite 5, 66 Wörter





wf Berlin - Bayern dringt auf Schutz der deutschen Wirtschaft vor ausländischen Investoren. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) brachte im Bundesrat in Berlin dazu einen Entschließungsantrag ein. Die Übernahme deutscher Unternehmen durch Investoren aus Ländern mit staatlich gelenkter Wirtschaft ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Angela Wefers, Berlin, Nummer 30, Seite 5, 155 Wörter





IM BLICKFELD Wachablösung in Chinas Smartphone-Markt

Von Norbert Hellmann, Schanghai Chinas aufstrebende und konsumfreudige Mittelschicht kann sich immer schickere und technologisch anspruchsvollere Handygeräte leisten und bringt so das heimische Handygeschäft kräftig in Schwung. Vor allem im vierten Quartal hat der Markt einen Zahn zugelegt und mit ...

Chinas aufstrebende und konsumfreudige Mittelschicht kann sich immer schickere und technologisch anspruchsvollere Handygeräte leisten und bringt so das heimische Handygeschäft kräftig in Schwung. Vor allem im vierten Quartal hat der Markt einen Zahn zugelegt und mit ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Norbert Hellmann, Schanghai, Nummer 30, Seite 6, 686 Wörter





LEITARTIKEL Not gegen Elend



Dass die Beschäftigten von Deutscher Bank und Commerzbank missgünstig aufeinander schauen, ist meist eine reine Mär. Im Gegenteil: Noch vor wenigen Monaten schätzten sich viele Commerzbank-Manager regelrecht glücklich, dass es den blauen Wettbewerber gibt. Denn der stellte mit Kapriolen am ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Bernd Neubacher, Nummer 30, Seite 6, 635 Wörter





NOTIERT IN BERLIN Raus aus den Hinterzimmern

Die blendenden Umfragewerte der SPD und ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz machen die Union offensichtlich nervös. Bei CDU/CSU-Vorsitzendem Volker Kauder jedenfalls reicht die Anspannung dazu aus, in einem Rundumschlag alle Aufsichtsräte in Deutschland zu diffamieren. Die Entscheidung über Vorstandsgehälter will er ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Angela Wefers, Nummer 30, Seite 6, 398 Wörter





Der E-Commerce-Anteil am Erlös von Konsumgüterherstellern ist beachtlich. Das gilt auch in Segmenten, wo man das nicht vermuten würde. So gehören die Produkte von Leifheit (z.B. Wäschespinnen, Boden- und Fensterwischer, Standtrockner) zu der Sorte, die man vor dem Kauf ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Martin Dunzendorfer, Nummer 30, Seite 6, 174 Wörter





Banker hatten schon hin und wider darüber spekuliert, dass Siemens in der Wahl des Börsenplatzes für ihre Medizintechnik nicht unbedingt auf Frankfurt angewiesen sein muss. Nun hat CEO Joe Kaeser, der ansonsten ein großes Geheimnis um das IPO macht, ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 30, Seite 6, 164 Wörter





Wer dachte, dass die weltweit älteste Bank, Monte dei Paschi di Siena (MPS) das Schlimmste überstanden habe, scheint sich getäuscht zu haben. Denn mit der bevorstehenden Kapitalerhöhung von 8,8 Mrd. Euro, die großenteils vom Staat gezeichnet werden soll, kann ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Thesy Kness-Bastaroli, Nummer 30, Seite 6, 159 Wörter





cru ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Frankfurt, Nummer 30, Seite 7, 505 Wörter





Die Cloud-Marge lässt noch immer zu wünschen übrig. Doch die Softwarebranche ist sich einig: Ihre Zukunft liegt in den Datenwolken. Das Marktforschungsunternehmen IDC prognostiziert, dass der Umsatz mit Geschäftsanwendungen aus der Cloud in den fünf Jahren ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Sebastian Schmid, Frankfurt, Nummer 30, Seite 7, 291 Wörter





wü Paris - Die beiden automobilen Allianzpartner Renault und Nissan sind bereit, ihre Kapitalverflechtung zu verstärken. Aber solange der französische Staat am Kapital von Renault beteiligt sei, werde sich an der Allianz von Renault und Nissan nichts ändern, betonte ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Gesche Wüpper, Paris, Nummer 30, Seite 7, 310 Wörter





hip London - Der britische Henkel- und Bayer-Rivale Reckitt Benckiser (RB) hat einen großen Schritt nach vorn getan. Der Kauf des Babynahrungsproduzenten Mead Johnson Nutrition für 17,9 Mrd. Dollar bringt nicht nur eine neue Produktkategorie ins Portfolio, sondern auch ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Andreas Hippin, London, Nummer 30, Seite 7, 297 Wörter





wb Frankfurt - Walt Disney muss erneut für den Themenpark Euro Disney in Paris einspringen. Der US-Konzern pumpt 1,5 Mrd. Euro in das französische Unternehmen, dass erneut hohe Goodwill-Abschreibungen vornimmt, die es noch tiefer in die roten Zahlen treibt. ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 30, Seite 7, 297 Wörter





cru Frankfurt - Seit langem leidet der Solarmodulhersteller Solarworld unter der Billigkonkurrenz aus China und der existenziellen Bedrohung durch einen Schadenersatzprozess mit einem US-Zulieferer. Jetzt zieht der Bonner Konzern die Notbremse. Die Produktion multikristalliner Solarzellen wird eingestellt und nur ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Christoph Ruhkamp, Frankfurt, Nummer 30, Seite 7, 192 Wörter





ste Hamburg - Der angeschlagene Schifffahrtskonzern Rickmers konzentriert sich künftig auf die Geschäfte der Segmente Maritime Assets und Maritime Services. Das Schifffahrtsunternehmen des Bremer Kaufmanns Kurt Tech, Zeaborn, übernimmt den Geschäftsbetrieb des seit Jahren verlustträchtigen Segments Rickmers-Linie. Wie die ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 30, Seite 7, 141 Wörter





swa Frankfurt - Das von Aktivisten getriebene Pharmaunternehmen Stada hat den Streit mit dem Governance-Experten Christian Strenger beigelegt. In einem Vergleich haben sich die Parteien verständigt, die Auseinandersetzung über eine Sonderprüfung zu beenden. Strenger hatte das Verfahren 2015 angestrengt, ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Sabine Wadewitz, Frankfurt, Nummer 30, Seite 7, 135 Wörter





ste Hamburg - Das Hamburger Wirkstoffforschungsunternehmen Evotec hat mit der dänischen Pharmaholding Novo A/S einen neuen strategischen, langfristig orientierten Aktionär gewonnen. Wie die TecDax-Gesellschaft mitteilte, beteiligt sich die Holding, zu der das Pharmaunternehmen Novo Nordisk gehört, im Rahmen einer ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Carsten Steevens, Hamburg, Nummer 30, Seite 7, 87 Wörter





dpa-afx Hoffman Estates - Ein radikaler Sanierungsplan soll die angeschlagene US-Shopping-Ikone Sears auf Vordermann bringen. An der Börse sorgten die Pläne für ein Kursfeuerwerk. Die Aktie legte am Freitag um 26 % zu. Die kriselnde Kaufhauskette hatte bekanntgegeben, Kosten ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor dpa-afx Hoffman Estates, Nummer 30, Seite 7, 83 Wörter





DAS CFO-INTERVIEW - IM INTERVIEW: PHILIP GROSSE "Für fünf Monate de facto zu null finanziert" Deutsche-Wohnen-CFO über Luxus, satte Renditen, eine Feuerkraft von knapp 1 Mrd. Euro und das erste Commercial-Paper-Programm in der Immobilienbranche - Herr Grosse, vor ziemlich genau einem Jahr war der unerwünschte Übernahmeversuch des Marktführers Vonovia gescheitert. Beschäftigt das Thema die Deutsche Wohnen noch, die Nummer 2 hierzulande? - Herr Grosse, vor ziemlich genau einem Jahr war der unerwünschte Übernahmeversuch des Marktführers Vonovia gescheitert. Beschäftigt das Thema die Deutsche Wohnen noch, die Nummer 2 hierzulande? In Gesprächen mit Investoren spielt das eine sehr untergeordnete Rolle. Wir fokussieren uns ...

In Gesprächen mit Investoren spielt das eine sehr untergeordnete Rolle. Wir fokussieren uns ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Ulli Gericke, Nummer 30, Seite 8, 2149 Wörter





DAS CFO-INTERVIEW - ZUR PERSON Der Investmentbanker

ge - Philip Grosse hat bei der Deutschen Wohnen in den vergangenen Jahren einiges erlebt. Nur wenige Monate nach seinem Umzug nach Berlin 2013 startete der MDax-Wert die erfolgreiche Übernahme des lokalen Wettbewerbers GSW. Es folgten die fehlgeschlagenen Versuche, sich ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Ulli Gericke, Nummer 30, Seite 8, 180 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT Neues Prospektrecht nimmt Form an Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Finanzierung - Auch Daueremittenten und Folgeemissionen profitieren Von Ingo Wegerich und Helmut Höfer *) und Helmut Höfer *) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission haben sich auf neue Vorschriften zur Überarbeitung des Prospektrechts verständigt. Ausgangspunkt für das neue Prospektrecht war die Konsultation der EU-Kommission in 2015 zur Schaffung einer Kapitalmarktunion, ...

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission haben sich auf neue Vorschriften zur Überarbeitung des Prospektrechts verständigt. Ausgangspunkt für das neue Prospektrecht war die Konsultation der EU-Kommission in 2015 zur Schaffung einer Kapitalmarktunion, ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Ingo Wegerich und Helmut Höfer *), Nummer 30, Seite 9, 1011 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT Ein Paragraph mit Nebenwirkungen Gesetz regelt insolvenzrechtliche Behandlung von Termingeschäften Von Nils Andersson-Lindström und Frank Schmitt*) Im Dezember 2016 hat der Gesetzgeber die insolvenzrechtliche Behandlung von Fix- und Finanztermingeschäften neu geregelt. Diese Gesetzesänderung betrifft die Rahmenvertragsmuster zur Zusammenfassung und Abwicklung von Termingeschäften und damit einen wesentlichen Stützpfeiler der Absicherung, mit ...

Im Dezember 2016 hat der Gesetzgeber die insolvenzrechtliche Behandlung von Fix- und Finanztermingeschäften neu geregelt. Diese Gesetzesänderung betrifft die Rahmenvertragsmuster zur Zusammenfassung und Abwicklung von Termingeschäften und damit einen wesentlichen Stützpfeiler der Absicherung, mit ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Nils Andersson-Lindström und Frank Schmitt, Nummer 30, Seite 9, 607 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT - IM INTERVIEW: ANDREAS GERTEN Bundesfinanzhof regelt Besteuerung von Sanierungsgewinnen neu Nach der Entscheidung ist der Gesetzgeber in der Pflicht - Herr Dr. Gerten, der Bundesfinanzhof hat in Grundsatzentscheidung den Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums verworfen. Worum geht es? - Herr Dr. Gerten, der Bundesfinanzhof hat in Grundsatzentscheidung den Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums verworfen. Worum geht es? Der Sanierungserlass hat Unternehmen in Schieflage steuerliche Vergünstigungen gewährt, wenn deren Gläubiger mit einem Forderungsverzicht signalisiert haben, dass sie die Sanierung für erforderlich ...

Der Sanierungserlass hat Unternehmen in Schieflage steuerliche Vergünstigungen gewährt, wenn deren Gläubiger mit einem Forderungsverzicht signalisiert haben, dass sie die Sanierung für erforderlich ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 30, Seite 9, 519 Wörter





RECHT UND KAPITALMARKT - MANDATE & MANDANTEN Gibson, Dunn & Crutcher

Gibson, Dunn & Crutcher hat Stone Canyon Industries beim Erwerb der Mauser-Gruppe beraten. Tätig war ein Team um Dr. Dirk Oberbracht. Latham & Watkins stand dem Verkäufer Clayton, Dubilier & Rice mit einer Gruppe um Oliver Felsenstein und Paul Sheridan ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 30, Seite 9, 195 Wörter





Einen Streit um seine Rolle bei Daimler soll es nicht gegeben haben. Dass aber die Verantwortlichen in Stuttgart nicht gerade glücklich darüber waren, über einen Bericht von "Spiegel Online" von Wolfgang Bernhards Absicht zu erfahren, seinen ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Peter Olsen, Frankfurt, Nummer 30, Seite 12, 489 Wörter





PERSONEN Thomas-Cook-Chef spürt Zorn der Aktionäre

hip - Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser (56) hat eine schwierige Hauptversammlung hinter sich. Rund ein Drittel der anwesenden Stimmrechte sprach sich gegen vorgeschlagene Veränderungen von langfristigen Leistungsanreizen aus, die ihm zu insgesamt höheren Bezügen verholfen hätten. Auch der zweitgrößte Aktionär Standard ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Andreas Hippin, Nummer 30, Seite 12, 500 Wörter





PERSONEN Rückenwind für Klaus Regling

fed - Schon als er vor zwei Wochen im Kreise der Euro-Finanzminister seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit erklärte, hatte Klaus Regling gute Aussichten, fünf weitere Jahre die Geschicke des Euro-Rettungsfonds ESM zu lenken. Seither ist die Wahrscheinlichkeit noch einmal ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Detlef Fechtner, Nummer 30, Seite 12, 237 Wörter





PERSONEN Jean Raby neuer Chef von Natixis Global Asset Management

wü - Natixis Global Asset Management (NGAM) bekommt einen neuen Chef: Der zu der Investmentbank Natixis gehörenden Vermögensverwalter hat jetzt die Berufung von Jean Raby bekannt gegeben. Der 52-jährige Frankokanadier löst bereits am 20. Februar Pierre Servant ab, der sein ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Gesche Wüpper, Nummer 30, Seite 12, 199 Wörter





PERSONEN Peter Steiner wird Aufsichtsratschef von Zeal

ste - Peter Steiner soll beim Online-Lotteriedienstleister Zeal Network nach der kommenden Hauptversammlung im Juni von Andreas de Maizière den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden übernahmen. Das teilte das in London ansässige SDax-Unternehmen nach der Berufung durch den Aufsichtsrat mit. Der Diplom-Kaufmann ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Carsten Steevens, Nummer 30, Seite 12, 184 Wörter





PERSONEN Eric Romba wird Partner bei Lindenpartners

wf - Eric Romba, Hauptgeschäftsführer des BSI Bundesverbands Sachwerte und Investmentvermögen in Berlin und Brüssel, ist parallel als Partner bei der Anwaltskanzlei Lindenpartners in Berlin eingestiegen. Er verstärkt dort seit Januar das Kapitalmarktteam, wie die Kanzlei mitteilt. Der Vertrag als ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Angela Wefers, Nummer 30, Seite 12, 169 Wörter





PERSONEN Allianz Global Investors ernennt Vertriebsleiter

jsc - Die Fondstochter des Versicherers Allianz hat für das Geschäft mit institutionellen Kunden einen neuen Vertriebschef gefunden: Arne Tölsner (43) betreut bereits seit Jahresbeginn den Vertrieb und das Client Account Management in Deutschland und Österreich, wie Allianz Global Investors ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Jan Schrader, Nummer 30, Seite 12, 118 Wörter





PERSONEN Markus Reckling führt deutsche DHL Express

wb - Die zur Deutschen Post zählende DHL Express hat Markus Reckling zum neuen CEO Deutschland berufen. Der 48-jährige folgt Wolfgang Albeck, der nach seiner zwanzigjährigen Karriere im Konzern in den Ruhestand tritt. In seiner neuen Position berichtet Marketing-Mann Reckling ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Walther Becker, Nummer 30, Seite 12, 115 Wörter





PERSONEN Norbert Käsbeck

ski - "Die Commerzbank platzt aus allen Nähten." Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat das Institut 2 300 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon 1 700 in Deutschland und mehr als 600 in Frankfurt. Schwerpunkte der Expansion sind das Investment Banking ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Bernd Wittkowski, Nummer 30, Seite 12, 333 Wörter





- ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Kai Johannsen, Nummer 30, Seite 13, 1323 Wörter





AUSBLICK Eurozone-Staaten testen Investorenstimmung Italien, Frankreich und Spanien treten mit Bonds auf - Schub für die Rally in Bundesanleihen? Von Kai Johannsen, Frankfurt Für die Bondinvestoren wird die neue Handelswoche ausgesprochen spannend. Denn es wird sich zeigen, inwieweit die jüngst an den Märkten eingeschlagenen Tendenzen sich fortsetzen und vielleicht sogar noch intensivieren. Dazu haben die Anleger sowohl an den ...

Für die Bondinvestoren wird die neue Handelswoche ausgesprochen spannend. Denn es wird sich zeigen, inwieweit die jüngst an den Märkten eingeschlagenen Tendenzen sich fortsetzen und vielleicht sogar noch intensivieren. Dazu haben die Anleger sowohl an den ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Kai Johannsen, Frankfurt, Nummer 30, Seite 13, 353 Wörter





Ölpreis gewinnt nach Bericht über Opec-Förderdisziplin Dax legt 0,2 Prozent zu - Dollar tendiert fester dm Frankfurt - Die Aussicht, dass US-Präsident Donald Trump bald einen Vorschlag für eine Unternehmenssteuerreform auf den Tisch legen wird, hat die Fantasie an den Finanzmärkten belebt. So stieg der Dollar gegenüber dem Euro weiter und notierte im späten ...

dm Frankfurt - Die Aussicht, dass US-Präsident Donald Trump bald einen Vorschlag für eine Unternehmenssteuerreform auf den Tisch legen wird, hat die Fantasie an den Finanzmärkten belebt. So stieg der Dollar gegenüber dem Euro weiter und notierte im späten ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dietegen Müller, Frankfurt, Nummer 30, Seite 13, 380 Wörter





ZUR PERSON Fondsmanager

kjo - Marc Erpelding (41) ist Manager des Fonds BL-Emerging Markets bei BLI (Banque de Luxembourg Investments). Nach seinem Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) sammelte er in Zürich und New York als Bauingenieur erste Erfahrungen in der ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Kai Johannsen, Nummer 30, Seite 13, 80 Wörter





amb Frankfurt - Die Berenberg Bank sieht im hart umkämpften französischen Telekommunikationsmarkt kaum noch Chancen für Anleger. Mit ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Anna-Maria Borse, Frankfurt, Nummer 30, Seite 14, 1028 Wörter





DZ Bank prognostiziert erneuten Dividendenrekord Ausschüttungen im HDax dürften auf 43 Mrd. Euro klettern - Gute Aussichten auf weitere Steigerungen wrü Frankfurt - Aktien bieten gegenüber Anleihen weiter ein sattes Renditeplus, so die DZ Bank. Das Institut erwartet, dass die Ausschüttungen im HDax in diesem Jahr um 10 % steigen und einen neuen Rekordwert von fast 43 Mrd. Euro ...

wrü Frankfurt - Aktien bieten gegenüber Anleihen weiter ein sattes Renditeplus, so die DZ Bank. Das Institut erwartet, dass die Ausschüttungen im HDax in diesem Jahr um 10 % steigen und einen neuen Rekordwert von fast 43 Mrd. Euro ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Werner Rüppel, Frankfurt, Nummer 30, Seite 14, 489 Wörter





Die Analysten von Montega Research haben das Kursziel für die Aktie des Sanitärausstatters Villeroy & Boch von 14 Euro auf 15 Euro angehoben (aktuell: 15,10 Euro). Die Experten bleiben bei ihrer Einstufung mit "Halten". Bei den jetzt vorgelegten Zahlen ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 30, Seite 14, 183 Wörter





Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert der Zurich Insurance Group von 249 sfr auf 260 sfr angehoben. Aktuell ist der Titel für 280 sfr zu haben. Die Analysten plädieren weiterhin dafür, die Aktie zu verkaufen. Zwar ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 30, Seite 14, 182 Wörter





Die Analysten von Warburg Research haben das Kursziel für die Aktie des Softwarehauses Invision von 73 Euro auf 70 Euro gesenkt (aktuell: 32,73 Euro). Die Experten bleiben bei ihrer Einstufung mit "Buy". Die Zahlen des vierten Quartals hätten hinsichtlich ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 30, Seite 14, 179 Wörter





Mit Blick auf die Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal haben die Analysten des Bankhauses Lampe das Kursziel für die Aktie von Santander von 4,50 Euro auf 5 Euro angehoben, bei einem aktuellen Kurs von 5,04 Euro. Die ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 30, Seite 14, 178 Wörter





Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Aktie von Thyssenkrupp von 26 Euro auf 25 Euro gesenkt. Aktuell ist der Titel für 23,61 Euro zu haben. Die Experten bleiben bei ihrer Einstufung der Aktie mit "Halten". ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 30, Seite 14, 154 Wörter





In einer Ersteinschätzung haben die Analysten von Equinet die Aktie des Mobilfunkbetreibers Telefónica Deutschland mit "Neutral" eingestuft. Als Kursziel halten sie 3,70 Euro für angemessen, bei einem aktuellen Kurs von 3,79 Euro. Telefónica Deutschland sei einer der drei großen ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dieter Kuckelkorn, Nummer 30, Seite 14, 136 Wörter





Während der letzten drei Jahrzehnte kannte die Zinsentwicklung nur eine Richtung: nach unten. Dieser Trend könnte jetzt ein Ende finden. Auch wenn die Politik des neuen US-Präsidenten noch mit einigen Fragezeichen zu versehen ist, zeichnen sich weiter steigende US-Zinsen ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Hermann Pfeifer, Head of ETF, Indexing & Smart Beta Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Amundi, Nummer 30, Seite 1, 958 Wörter





Dachfondslösungen und Exchange Traded Funds (ETF): zwei Formen der Anlage, die sich bereits seit geraumer Zeit annähern. In Deutschland wurden die ersten ETF-Dachfonds um das Jahr 2008 herum aufgelegt. Deshalb existiert die für viele Investoren wichtige Anlagehistorie, der Track ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer von ComStage, der ETF-Marke der Commerzbank, Nummer 30, Seite 2, 1056 Wörter





Immer mehr Anleger nutzen Exchange Traded Funds (ETF), um flexibel und breit gestreut in verschiedene Märkte zu investieren. Das zeigt das Handelsvolumen der Börse Stuttgart: An Deutschlands größtem Parketthandelsplatz für Exchange Traded Products (ETP) wurde 2016 nahezu das Rekordniveau ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Michael Görgens, Bereichsleiter ETF und Anleihehandel an der Börse Stuttgart, Nummer 30, Seite 2, 1030 Wörter





Das Marktumfeld für Anleiheinvestoren dürfte 2017 anspruchsvoll bleiben: Die Suche nach attraktiven Renditen bei erhöhter Volatilität wird nicht einfacher, die Liquidität am Anleihemarkt ist geringer als noch vor einigen Jahren, und Kosten auf Portfolioebene fallen angesichts geringerer Marktrenditen stärker ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Peter Scharl, Leiter iShares Vertrieb in Deutschland, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, Nummer 30, Seite 4, 1151 Wörter





Der Anstieg von Smart-Beta-Anlagen in den vergangenen Jahren hat gezeigt, wie gut sich passive Anlagen auf Basis von Indexbasiswerten eignen, einen Zugang zu ausgeklügelten Strategien und optimierten Marktexposures zu schaffen. Neue thematische Indexkonzepte ermöglichen Anlegern nun auch, von zukünftigen ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Matteo Andreetto, Chief Executive Officer bei STOXX Limited, Nummer 30, Seite 4, 959 Wörter





Exchange Traded Funds Auf steigende Inflationsraten vorbereitet sein Kombination von Inflations- und Zinsänderungsschutz ist eine Möglichkeit in diesem Szenario, das Rentenportfolio weiter zu ergänzen Die Inflationsraten in den Industriestaaten befinden sich nach wie vor auf niedrigem Niveau. Doch die Anzeichen für eine Trendwende mehren sich. Langfristig orientierte Anleger sollten ihr Depot auf steigende Inflationsraten vorbereiten. Dazu haben sie verschiedene Möglichkeiten. Die Inflationsraten in den Industriestaaten befinden sich nach wie vor auf niedrigem Niveau. Doch die Anzeichen für eine Trendwende mehren sich. Langfristig orientierte Anleger sollten ihr Depot auf steigende Inflationsraten vorbereiten. Dazu haben sie verschiedene Möglichkeiten. Das Gespenst der Deflation ...

Das Gespenst der Deflation ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Heike Fürpaß-Peter, Head of Public Distribution Germany and Austria, Lyxor ETF, Nummer 30, Seite 5, 966 Wörter





Die aktuelle Zinsentwicklung am Kapitalmarkt motiviert Investoren weiterhin, nach Anlagealternativen abseits des Anleihemarktes zu suchen. Neben der verstärkten Nachfrage nach Aktien stehen auch Immobilien im Fokus der Anleger. Während der Aufbau eines gut diversifizierten Immobilienportfolios durch Direktinvestitionen institutionellen Investoren ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Claus Hecher, Leiter ETF & Indexlösungen (D/A/CH) bei BNP Paribas Investment Partners, Nummer 30, Seite 5, 811 Wörter





Investieren nach sozial verantwortlichen Kriterien gewinnt an Bedeutung. Globale Versicherungskonzerne richten ihre gesamte Anlagestrategie an Nachhaltigkeitskriterien aus, Finanzberater können sich in Kursen als Experten für nachhaltige Investments zertifizieren lassen, und die in sozial verantwortlichen Anlagen (Socially Responsible Investments, SRI) ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Dag Rodewald, Leiter Vertrieb UBS ETF Deutschland und Österreich, Nummer 30, Seite 6, 1013 Wörter





Die verbreitete Idee eines Superzyklus, Diversifikationsabsichten und verfügbare Indexprodukte unterschiedlicher Art machten Rohstoffinvestments in den 2000er Jahren populär und sorgten für einen Nachfrageschub. Der zuvor hauptsächlich durch Rohstoffproduzenten und -nachfrager geprägte Markt, die ihn fast ausschließlich für Absicherungszwecke genutzt ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Bruno Poulin, CEO und Mitgründer von Ossiam, Nummer 30, Seite 6, 1008 Wörter





Beobachter sind sich einig, dass der Markt für Exchange Traded Funds (ETF) auch in den kommenden Jahren kräftig wachsen sollte. Beispielsweise rechnet das Beratungshaus Ernst & Young mit einer Verdoppelung des verwalteten Volumens allein in Europa von aktuell 553 ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Martin Weithofer, Head of Strategic Beta bei der Deutschen Asset Management, Nummer 30, Seite 7, 1008 Wörter





In Indizes stecken nicht immer die Titel, die der Investor wirklich erwartet. Insbesondere viele große Leitindizes, die die Kapitalmärkte abbilden, stellen die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung einer Region oder einer Branche nicht umfassend dar. Möchte der Anleger jedoch bewusst an ... mehr Börsen-Zeitung, 11.02.17, Autor Thomas Kettner, Managing Director von MV Index Solutions (MVIS), Nummer 30, Seite 7, 1120 Wörter