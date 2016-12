DE0006048408 (HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N.)

DE0006048432 (HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N)

US42550U1097 (HENKEL AG & CO. KGAA NAMENS-AKTIEN (SP.ADRS)/1 O.N.)

US42550U2087 (HENKEL AG & CO. KGAA VORZUGSAKTIEN (SP.ADRS)/1 O.N.)