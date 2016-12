Conwert-Aktionäre wollen Bares sehen Börsen-Zeitung, 23.12.2016 ab Düsseldorf - Die Aktionäre der österreichischen Conwert Immobilien haben sich weit überwiegend für das Barangebot von Vonovia ausgesprochen. Wie Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern mitteilte, sind im Rahmen der ersten ... Börsen-Zeitung, 23.12.2016



Adler Real Estate nimmt lieber Bares Börsen-Zeitung, 21.12.2016 ab Düsseldorf - Adler Real Estate, die Vonovia den Weg zur Übernahme der österreichischen Conwert Immobilien bereitet hat, will nun doch Bares sehen. Anders als im September vereinbart, habe ... Börsen-Zeitung, 21.12.2016



Vonovia am Ziel bei Conwert Börsen-Zeitung, 20.12.2016 ab Düsseldorf - Im Zuge der Übernahme der österreichischen Conwert Immobilien ist der deutsche Branchenprimus Vonovia nach Ablauf der ersten Annahmefrist am Ziel. Die Mindestannahmeschwelle von 50 % plus ... Börsen-Zeitung, 20.12.2016