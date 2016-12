KOMMENTAR - HENKEL: Konsensfähige Ziele Der Henkel-Konzern hat das Modell erfolgreicher Unaufgeregtheit - böse Zungen würden sagen Langeweile - nahezu perfektioniert. Der weltgrößte Klebstoffproduzent und regional führende Markenartikler hält seinem diversifizierten Geschäftsmodell treu die Stange, kauft ... Börsen-Zeitung, 18.11.2016



Henkel wird bescheidener Börsen-Zeitung, 18.11.2016 ak Düsseldorf - Der neue Henkel-Chef Hans Van Bylen hält Kurs. Der Konsumgüter- und Klebstoffproduzent soll in den kommenden vier Jahren bei Umsatz und Gewinn weiter stetig zulegen. Ganz ... Börsen-Zeitung, 18.11.2016



IM INTERVIEW: HANS VAN BYLEN: Henkel hält sich vom Waschmittelmarkt in China fern Börsen-Zeitung, 18.11.2016 - Herr Van Bylen, Sie haben in Ihrem neuen Mittelfrist-Ausblick kein explizites Margenziel definiert. Die bereinigte Ebit-Rendite von Henkel ist zuletzt jährlich immer um mindestens 40 Basispunkte gestiegen. Kann ... Börsen-Zeitung, 18.11.2016